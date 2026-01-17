  • Новость часаАрмия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР
    Граждане, избиратели, родители. Какое будущее построят для России зумеры и альфы
    Глава Роскосмоса назвал сроки серийного производства аналога Starlink
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    В России установили норматив приезда скорой помощи
    Кличко повторно призвал киевлян покинуть город
    Посол Германии в Грузии призвал радикалов к «иранизации» процессов
    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за пять лет объемов
    FT сообщила о планах США расширить Совет мира на Украину
    Макрон объяснил необходимость временно носить солнцезащитные очки
    17 января 2026, 13:25 • Новости дня

    Пенсионерка и ребенок погибли на пожаре в Удмуртии

    Пенсионерка и ребенок погибли на пожаре в частном доме в Удмуртии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В частном доме деревни Большое Волково Вавожского района Удмуртии произошел пожар, в результате которого погибли пожилая женщина и девятилетний ребенок, сообщили власти региона.

    Пожар в частном доме в деревне Большое Волково Вавожского района привел к гибели бабушки и девятилетнего ребенка. Председатель Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики Андрей Шуткин в своем  Telegram-канале сообщил о трагедии.

    Согласно первоначальным данным, после пожара была госпитализирована 46-летняя женщина, которая рассказала, что в доме находились еще двое – 77-летняя женщина и 9-летний ребенок. При разборе сгоревших конструкций были обнаружены останки одного человека. Площадь возгорания составила 600 кв. м. Причины трагедии устанавливают эксперты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в соседнем Татарстане в результате крупного пожара в частном двухэтажном доме погибли три человека, включая одного ребенка.

    А прошлой зимой в Удмуртии пенсионерка подожгла квартиру во время ритуала изгнания нечисти.

    16 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах

    Три немецких туриста задержаны при незаконном переходе границы Финляндии и России

    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах
    @ IMAGO/Jussi Nukari/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пограничники Финляндии начали проверку в отношении троих немецких путешественников, которые прошли на снегоступах через границу с Россией в Пальякке.

    Пограничная служба Финляндии начала расследование в отношении троих немецких туристов, которые 14 января незаконно пересекли государственную границу между Финляндией и Россией в районе Пальякки в Куусамо, передает ТАСС.

    По данным ведомства, туристы передвигались по территории «из любопытства» и пересекли границу на снегоступах в обоих направлениях. В сообщении уточняется, что на месте инцидента отсутствовало какое-либо заграждение, что позволило путешественникам беспрепятственно перейти границу.

    Финский пограничный комиссар вышел на связь с российским коллегой для обсуждения ситуации. Сейчас расследование продолжается, действия туристов квалифицируются как предполагаемое преступление на государственной границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у заграждения на восточной границе Финляндии отмечен заметный поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям, строя заборы с Россией, оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами.

    До этого в Финляндии решили провести автопробег в поддержку открытия границы с Россией.

    17 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Дмитриев раскрыл секрет стремления США завладеть Гренландией
    Дмитриев раскрыл секрет стремления США завладеть Гренландией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В свете климатических изменений последних десятилетий, северные земли, такие как Гренландия, довольно скоро могут лишиться вечной мерзлоты и стать пригодными для жизни, поделился спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Секрет: Гренландия –  это рычаг климатического воздействия. По мере таяния арктического льда потепление ускоряется, а вечная мерзлота высвобождает накопленный углерод (CО2 + метан), запуская каскадные обратные связи, которые приводят к повышению глобальных температур. Северные территории могут стать наиболее пригодными для жизни по мере потепления Земли», – написал он в соцсети Х.

    Напомним, ранее Белый дом заявил, что переброска европейских войск в Гренландию не повлияет на планы президента США Дональда Трампа по приобретению острова. Потому что Трамп объяснил, зачем ему необходима Гренландия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский усомнился в решимости ЕС защитить Гренландию при силовом сценарии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что для президента США международное право не было приоритетом в ситуации с Гренландией.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    17 января 2026, 04:50 • Новости дня
    Глава Роскосмоса рассказал о старте серийного производства аналога Starlink

    Баканов сообщил о начале серийного производстве аналога Starlink в 2026 году

    Глава Роскосмоса рассказал о старте серийного производства аналога Starlink
    @ Science Photo Library/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спутник «Зоркий», аналог Starlink компании SpaceX, будет запущен в серийное производство в 2026 году, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

    «Здесь представлен спутник «Зоркий» – это аппарат, который снимает из космоса. И на базе этих съемок создаются цифровые карты, по которым потом передвигаются беспилотные аппараты», – сказал Баканов в эфире «Первого канала».

    Он подчеркнул важность обеспечения связью всех территорий, не покрытых наземными сетями, и для этого есть российская разработка – терминал для широкополосного доступа в интернет из любой точки Земли.

    «Как раз в этом году серийное изготовление уже будет данного оборудования, и к 2027 году будет полностью развёрнута орбитальная группировка данных аппаратов в количестве более 300 штук», – добавил глава Роскосмоса.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Роскосмос пообещал запустить российский аналог Starlink к 2030 году. Баканов в октябре 2025 года сообщал о запуске российской низкоорбитальной группировки в декабре–январе. В ноябре в России успешно испытали макет спутника дистанционного зондирования EOS-O


    17 января 2026, 06:06 • Новости дня
    Марочко сообщил об обрушении фронта ВСУ у Гуляйполя

    Tекст: Катерина Туманова

    Солдаты украинской армии начали покидать позиции у Гуляйполя, что вызвало обрушение фронта на ряде участков у Гуляйполя Запорожской области и продвижение российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Оттягивание украинских боевиков от Гуляйполя на вторую и третью линию обороны, а на некоторых участках и самовольное оставление позиций, помогают продвигаться нашим военнослужащим на данном направлении. Более того, здесь даже есть некоторые элементы обрушения фронта у противника», – сообщил он ТАСС.

    По словам Марочко, противник уже не может контролировать разрозненные отряды, пытающиеся спастись бегством.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовик «Кащей» с трофейным огнеметом захватил бункер ВСУ у Гуляйполя. В декабре 2025 года штурмовики группировки войск «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    Также стало известно, что выход войск России к городу Запорожье готовится на двух направлениях.


    17 января 2026, 10:30 • Новости дня
    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за пять лет объемов

    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за последние пять лет 30 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем экспорта российских лекарств в страны Евросоюза за январь-ноябрь 2025 года превысил тридцать миллионов евро, обновив максимум с 2020 года.

    Отгрузки российских лекарств в страны Евросоюза за 11 месяцев 2025 года выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата. Общий объем поставок составил более 30миллионов евро, что стало рекордом с 2020 года.

    Крупнейшими покупателями российской фармпродукции стали Словения, на долю которой пришлось 67% экспорта, и Венгрия с 29%. Наиболее заметный рост импорта зафиксировали Швеция – в четыре раза, до 403,7 тыс. евро, Словения – в два раза, до 20,04 млн евро, и Венгрия – также в два раза, до 8,6 млн евро.

    В то же время Германия сократила покупки российских лекарств в два раза, до 553,9 тыс. евро, а Испания – почти в четыре раза, до 99,4 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рекордно увеличил закупки российских медикаментов за три квартала 2025 года.

    Кроме того, Россия заняла третье место по стоимости импорта газа в Евросоюз. А ранее Брюссель и Париж выступили против ограничения импорта урана из России, несмотря на обсуждение новых санкций против Москвы внутри Евросоюза..

    16 января 2026, 16:25 • Новости дня
    Командующий «Запада» доложил о наступлении с общим фронтом более 320 км

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Запад» продолжают активное наступление сразу на четырех направлениях фронта, протяженность которого превышает 320 км, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев в ходе доклада министру обороны России Андрею Белоусову.

    «Командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Кузовлева, в декабре подразделения «Запада» освободили шесть населенных пунктов: Кучеровку, Подолы, Куриловку, Новоплатоновку, Богуславку и Диброву, а также взяли под контроль более 155 кв. км территории. Сейчас бои идут еще в десяти населенных пунктах, где ведутся действия по их освобождению.

    Ранее Кузовлев доложил Белоусову, что Купянск полностью перешел под контроль российских войск.

    16 января 2026, 20:54 • Новости дня
    Объявлено о запуске 60 беспилотных «Ласточек» на МЦК
    Объявлено о запуске 60 беспилотных «Ласточек» на МЦК
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    После 2029 года на Московском центральном кольце планируется запуск 60 полностью беспилотных электропоездов «Ласточка».

    Эти поезда будут оснащены системой автоматического управления четвертого уровня автономности (УА4), подразумевающей полное отсутствие машиниста в кабине и полный переход к автоматизированному движению, передает ТАСС.

    Согласно материалам к выставке в рамках совещания у президента России Владимира Путина, на первом этапе с 2026 по 2029 годы ожидается модернизация 139 электропоездов, которые получат третий уровень автономности – УА3. «В этот период машинист продолжит находиться в кабине и сможет при необходимости взять управление на себя», – говорится в документах.

    В августе 2025 года на МЦК уже был запущен первый поезд «Ласточка» с третьим уровнем автоматизации. В Минтрансе России уточнили, что полностью беспилотную «Ласточку» планируют вывести на линию уже в 2026 году.

    Ранее кабмин анонсировал создание беспилотного грузовика пятого уровня автоматизации.

    Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в Москве в 2026 году запустят беспилотное такси.

    16 января 2026, 20:02 • Новости дня
    Баканов: Роскосмос представит Путину систему связи для передачи сигнала на БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Роскосмос» готовится представить президенту России Владимиру Путину систему широкополосной спутниковой связи для передачи сигнала на беспилотные летательные аппараты.

    Глава корпорации Дмитрий Баканов сообщил, что технология позволит управлять БПЛА даже в тех регионах, где отсутствует покрытие наземных сетей, передает ТАСС.

    «Мы сегодня президенту покажем широкополосную связь, чтобы вне зон покрытия наземных сетей можно было сигнал передавать на беспилотную авиацию», – сообщил Баканов.

    Он уточнил, что проект реализуется за счет частных инвестиций. Это снижает нагрузку на государственный бюджет.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников.

    16 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Глава Минтруда сообщил об увеличении маткапитала на первого ребенка с февраля

    Котяков: Маткапитал на первого ребенка увеличится до 729 тыс. рублей с февраля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размер материнского капитала на первого ребенка в России с 1 февраля увеличится более чем на 38 тыс. рублей и составит 729 тыс. рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

    «Сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тыс. рублей до 729 тыс. рублей», – заявил Котяков, передает ТАСС. При рождении второго ребенка, если семья уже получала сертификат, размер доплаты составит более 234 тыс. рублей.

    Если семья не получала материнский капитал при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сможет оформить сертификат на общую сумму 963 тыс. рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как направить маткапитал на образование детей.

    16 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Путин поручил срочно ввести правовой статус роботов-доставщиков
    Путин поручил срочно ввести правовой статус роботов-доставщиков
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил срочно урегулировать правовой статус роботов-доставщиков.

    Об этом он заявил на совещании, посвященном развитию беспилотных технологий, передает Ura.ru.

    Глава государства отметил необходимость безотлагательно внедрить такие средства автономной доставки в правовое поле, чтобы ускорить их коммерческое использование.

    Поручение касается не только роботов-доставщиков, но и другой беспилотной техники.

    Ранее в Росстандарте сообщили, что в России в 2026 году планируется утвердить стандарты по безопасности и классификации роботов-доставщиков, что позволит начать их легальное использование.

    В ноябре в столице утвердили порядок работы автономных курьеров-роверов.

    В мае прошлого года в Москве освятили робота-доставщика.

    17 января 2026, 05:35 • Новости дня
    Онищенко назвал запрещенный при Крещенских купаниях напиток

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед купанием в проруби на Крещение запретным является алкоголь, сообщил зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Нельзя для храбрости принимать. Никаких шумовых эффектов, типа прыгает, кричит, это просто не приветствуется», – сказал Онищенко ТАСС. Академик отметил важность быстрого входа в холодную воду, так как промедление может привести к дополнительному стрессу для организма.

    Особенно опасно купание для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, недавно перенесших болезни, и для тех, кто не имеет опыта подобных процедур.

    «Резкая смена температуры – вода там 4 градуса, – конечно, для человека, который не имеет опыта, <…> могут и судороги быть, поэтому тем, у кого больное сердце, какие-то другие заболевания, недавно переболел, лучше воздержаться», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москве утвердили список купелей на Крещение. Также газета ВЗГЛЯД составила гид Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы и Святая вода на Крещение 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать.

    17 января 2026, 12:23 • Новости дня
    Армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР
    Армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские подразделения освободили сразу два населенных пункта – Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области, в сводке Минобороны РФ отмечается значительный урон противнику.

    Российские подразделения освободили населенные пункты Приволье Донецкой Народной Республики и Прилуки Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. Также сообщается о продвижении на других направлениях спецоперации.

    Группировка «Север» улучшила тактическое положение, нанеся удары по штурмовым и механизированным бригадам ВСУ в Сумской области, а также уничтожила живую силу противника в районах Рожковичи, Храповщина, Новая Сечь и Хотень.

    На харьковском направлении поражены подразделения трех механизированных бригад, нацгвардии и теробороны в районах Волчанские Хутора, Круглое, Григоровка и Белый Колодезь.

    Общие потери противника на этих направлениях составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и склад материальных средств.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции, уничтожив свыше 210 военнослужащих, бронемашину, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов в Харьковской области и Красном Лимане ДНР.

    Подразделения «Южной» группировки нанесли удары по шести механизированным бригадам ВСУ и бригаде морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Резниковки и Константиновки, ликвидировав до 225 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая британскую САУ «Braveheart». Уничтожен склад горючего.

    Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и нанесла удары по восьми бригадам и пяти полкам ВСУ, уничтожив более 440 военнослужащих, семь бронированных машин, два пикапа и артиллерийское орудие в Днепропетровской области и ДНР.

    Группировка «Восток» ликвидировала свыше 210 украинских военнослужащих, пять бронемашин и пять автомобилей в Запорожской и Днепропетровской областях, освободив Прилуки.

    Подразделения «Днепр» нанесли удары по горно-штурмовой бригаде и бригаде береговой обороны ВСУ на юге Запорожской области и в Антоновке Херсонской области, уничтожив до 50 военнослужащих, девять автомобилей, станцию РЭБ и склад материальных средств. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили 167 объектов энергетики и транспортной инфраструктуры, а также склады боеприпасов и места подготовки беспилотников ВСУ.

    Средствами ПВО сбиты шесть снарядов HIMARS производства США, две ракеты «Нептун» и 214 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 558 беспилотников, 645 ЗРК, 27 170 танков и бронемашин, 1 642 РСЗО, 32 634 артиллерийских орудия и минометов, 52 076 единиц специальной военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Жовтневое в Запорожской области.

    Ранее Южная группировка очистила от противника Закотное в Донецкой народной республике. Всего за неделю войска России освободили пять сел. А в четверг за сутки ВСУ потеряли более 1300 военных.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала. что Россия в 2026 году ведет наступление на двух основных направлениях спецоперации на Украине.

    17 января 2026, 13:32 • Новости дня
    В России установили норматив приезда скорой помощи

    Правительство РФ утвердило норматив прибытия бригады скорой помощи

    В России установили норматив приезда скорой помощи
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Согласно новому постановлению правительства России, экстренная медицинская помощь должна прибывать к пациенту не позднее 20 минут после вызова.

    Бригада скорой помощи в России обязана прибывать к пациенту в течение 20 минут после поступления вызова, передает . Это требование закреплено в новом постановлении правительства, с которым ознакомились журналисты РИА «Новости». В документе говорится, что установленный норматив касается оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме.

    В постановлении также отмечается, что в территориальных программах государственных гарантий допускается корректировка времени прибытия бригады. Она должна быть обоснована особенностями транспортной доступности, плотностью населения, а также климатическими и географическими условиями конкретного региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

    До этого Кабмин обновил список болезней для бесплатной медицинской помощи. Также правительство России расширило перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, включив в него болезни крови, иммунные нарушения, врожденные аномалии и осложнения при беременности.

    16 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Умер снявший «Калину красную» кинооператор Заболоцкий

    Кинооператор Анатолий Заболоцкий скончался в возрасте 90 лет

    Умер снявший «Калину красную» кинооператор Заболоцкий
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Знаменитый кинооператор Анатолий Заболоцкий скончался на 91-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

    Оператор Анатолий Заболоцкий, снявший культовые фильмы «Калина красная», «Альпийская баллада» и «Через кладбище», скончался на 91-м году жизни. О его смерти сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

    «16 января 2026 года на 91-м году ушёл из жизни член Союза кинематографистов России, кинооператор, режиссёр, заслуженный деятель искусств БССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Анатолий Дмитриевич Заболоцкий», – говорится в сообщении.

    В организации отметили, что Заболоцкий участвовал в создании 15 художественных и восьми документальных фильмов. Он работал вместе с режиссёрами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе, Вадимом Абдрашитовым.

    В числе его работ такие картины, как «Альпийская баллада», «Через кладбище», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Слово для защиты», «Целуются зори» и «Обрыв». Кроме операторской деятельности, он снимался как актёр и выступал как сценарист и режиссёр, в частности, работал над документальным фильмом «Слово матери» (1979).

    Заболоцкий родился 16 сентября 1935 года в деревне Сыда Краснотуранского района Красноярского края. Среднюю школу окончил в Абакане в 1953 году. В сентябре 1954 года поступил на операторский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. После окончания ВГИКа  с 1 октября 1960 года работал кинооператором на «Беларусьфильме».

    Заболоцкий был лауреатом Премии Ленинского комсомола за работу над фильмом «Слово для защиты», а также обладателем Международной премии Андрея Первозванного «За Веру и Верность» (2005).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Союз кинематографистов России сообщил о смерти режиссера Олега Урюмцева на 68-м году жизни.

    До этого Союз подтвердил кончину Геральда Бажанова, автора комедии «Самая обаятельная и привлекательная», в возрасте 85 лет. А в сентябре Союз сообщил о смерти заслуженного деятеля искусств, кинооператора Юрия Шайгарданова в возрасте 71 года.

    17 января 2026, 07:30 • Новости дня
    Почти сотню дронов за ночь уничтожили силы ПВО над регионами России
    Почти сотню дронов за ночь уничтожили силы ПВО над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале о 99 уничтоженных за ночь дронах ВСУ над пятью регионами России и акваторией Азовского и Черного морей.

    «В течение прошедшей ночи с 23.00 мск до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 29 дронов были уничтожены над территорией Белгородской области, 12 беспилотников сбили над Курской областью.

    По четыре БПЛА ликвидировано над Ростовской и Астраханской областями, два дрона – над Республикой Крым.

    Кроме того, 47 беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря и один – над акваторией Азовского моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило вечером пятницы о 23 сбитых дронах над регионами России за пять часов.

    Баканов заявил, что Роскосмос представит Путину систему связи для передачи сигнала на БПЛА. Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассказала, как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников.

