    17 января 2026, 12:53 • Новости дня

    Число ДТП с пострадавшими в России стало минимальным с 2022 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадал хотя бы один человек, в России по итогам 2025 года составило 128 тыс., за последние пять лет меньше ДТП было зарегистрировано только в 2022 году, следует из данных статистики.

    Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с пострадавшими в России по итогам 2025 года составило 128 тыс., что является минимальным показателем за последние три года, пишет РИА «Новости». За 2024 год зафиксировано 132 тыс. таких происшествий, что на 3% больше по сравнению с прошедшим годом.

    Наибольшее количество ДТП традиционно отмечается в Центральном федеральном округе, где в 2025 году зафиксировано 31,8 тыс. случаев против 33 тыс. годом ранее. Эти данные свидетельствуют о постепенном снижении аварийности в наиболее загруженных регионах страны.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил президенту Владимиру Путину, что за последние пять лет смертность в ДТП в России снизилась на 25%. По его словам, основная задача сейчас – снизить количество аварий и смертность на дорогах в полтора раза к 2030 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Свердловской области грузовик с пропаном врезался в дерево на трассе.

    Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Архангельском выросло до шести.

    После смертельного ДТП с трамваем в Туле возбудили дело о халатности.

    16 января 2026, 18:36 • Новости дня
    Проход судов через пролив Дарданеллы наполовину заблокирован
    Проход судов через пролив Дарданеллы наполовину заблокирован
    @ Yoruk Isik/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Движение судов в Дарданеллах приостановлено после того, как сухогруз Boston Beacon с неисправным генератором заблокировал одну из направлений пролива.

    Транзит судов через пролив Дарданеллы в Турции осуществляется только в одну сторону из-за аварии на сухогрузе. В Генеральном управлении береговой охраны Турции сообщили, что движение с юга на север приостановлено с 15.45 мск. В очереди на проход через пролив скопилось около 25 судов, отмечает РИА «Новости».

    Причиной задержки стал сухогруз Boston Beacon длиной 274 метра, следующий под флагом Мозамбика из египетского Порт-Саида в Ялову. На борту судна вышел из строя генератор, что привело к остановке транзита в северном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее грузовое судно Eternal Bright, перевозившее уголь из России в Турцию, буксировали после поломки двигателя рядом с проливом Дарданеллы.

    Турция намерена расширить систему контроля безопасности судоходства на Черном море, сообщил министр транспорта страны Абдюлькадир Уралоглу и пояснил, что турецкая система мониторинга уже контролирует прохождение судов через проливы Дарданеллы.

    Также власти Турции заявили, что будут строго придерживаться положений Конвенции Монтре, регулирующей правила судоходства в Босфоре и Дарданеллах, для поддержания баланса сил и стабильности в Черноморском регионе.

    16 января 2026, 19:15 • Новости дня
    Генерал объяснил сокрытие Киевом последствий удара «Орешником»

    Генерал-майор Липовой: Киев скрывает последствия удара «Орешником»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киевские власти и западные кураторы ввели строгий режим секретности вокруг результатов применения российской баллистической ракеты «Орешник» по объектам во Львовской области, заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

    Киевские власти и западные кураторы сохраняют строгую секретность вокруг последствий удара новейшей российской баллистической ракетой «Орешник» по объектам во Львовской области, передает «Царьград». Как заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, молчание свидетельствует о том, что ракета достигла поставленных целей и нанесла серьезные разрушения.

    По словам Липового, если бы «Орешник» промахнулся или попал по пустой территории, западные и украинские СМИ активно обсуждали бы это, чтобы доказать неэффективность вооружения. Генерал отметил: «Если бы «Орешник» ударил мимо, куда-нибудь по пустырю и так далее, это было бы разрекламировано по СМИ, в том числе западным. И было бы доказано, что ракета неэффективна, бьёт неточно со всеми вытекающими последствиями».

    Эксперт подчеркнул, что полное отсутствие комментариев с украинской стороны демонстрирует не только эффективность, но и точность удара. Липовой также считает, что у НАТО и Киева нет средств, способных противостоять новейшей российской ракете, поэтому тему намеренно не обсуждают, чтобы не выставлять свою беспомощность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные Силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

    Китайское издание Sohu отметило, что ракетная атака комплекса «Орешник» по Львовской области поставила под вопрос надежность обороны Западной Украины и безопасность НАТО.

    Корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что российский удар «Орешником» по украинским целям может быть намеком европейцам на фоне обсуждения ими планов размещения войск на Украине.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    16 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах

    Три немецких туриста задержаны при незаконном переходе границы Финляндии и России

    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах
    @ IMAGO/Jussi Nukari/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пограничники Финляндии начали проверку в отношении троих немецких путешественников, которые прошли на снегоступах через границу с Россией в Пальякке.

    Пограничная служба Финляндии начала расследование в отношении троих немецких туристов, которые 14 января незаконно пересекли государственную границу между Финляндией и Россией в районе Пальякки в Куусамо, передает ТАСС.

    По данным ведомства, туристы передвигались по территории «из любопытства» и пересекли границу на снегоступах в обоих направлениях. В сообщении уточняется, что на месте инцидента отсутствовало какое-либо заграждение, что позволило путешественникам беспрепятственно перейти границу.

    Финский пограничный комиссар вышел на связь с российским коллегой для обсуждения ситуации. Сейчас расследование продолжается, действия туристов квалифицируются как предполагаемое преступление на государственной границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у заграждения на восточной границе Финляндии отмечен заметный поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям, строя заборы с Россией, оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами.

    До этого в Финляндии решили провести автопробег в поддержку открытия границы с Россией.

    17 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Дмитриев раскрыл секрет стремления США завладеть Гренландией
    Дмитриев раскрыл секрет стремления США завладеть Гренландией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В свете климатических изменений последних десятилетий, северные земли, такие как Гренландия, довольно скоро могут лишиться вечной мерзлоты и стать пригодными для жизни, поделился спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Секрет: Гренландия –  это рычаг климатического воздействия. По мере таяния арктического льда потепление ускоряется, а вечная мерзлота высвобождает накопленный углерод (CО2 + метан), запуская каскадные обратные связи, которые приводят к повышению глобальных температур. Северные территории могут стать наиболее пригодными для жизни по мере потепления Земли», – написал он в соцсети Х.

    Напомним, ранее Белый дом заявил, что переброска европейских войск в Гренландию не повлияет на планы президента США Дональда Трампа по приобретению острова. Потому что Трамп объяснил, зачем ему необходима Гренландия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский усомнился в решимости ЕС защитить Гренландию при силовом сценарии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что для президента США международное право не было приоритетом в ситуации с Гренландией.

    16 января 2026, 19:38 • Новости дня
    Министр обороны Италии назвал отправку военных ЕС в Гренландию началом анекдота
    Министр обороны Италии назвал отправку военных ЕС в Гренландию началом анекдота
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто подверг сомнению смысл отправки малых военных контингентов в Гренландию и сравнил эту инициативу с анекдотом.

    Крозетто не поддержал отправку небольшого числа военных в Гренландию, передает РИА «Новости». Выступая на презентации доклада об итальянской политике в Арктике, он отметил, что учения в регионе проходят давно и не ограничиваются отправкой нескольких солдат.

    Крозетто заявил: «Министерство обороны уже некоторое время интересуется Арктикой, используя ВМС, ВВС и сухопутные войска. Учения начались не сейчас, и не силами 15 солдат, отправленных в Гренландию. Я спрашиваю, для чего? В поездку? 15 итальянцев, 15 французов, 15 немцев: мне это кажется началом анекдота».

    Газета Repubblica ранее сообщала, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони не готова поддержать инициативу Дании по увеличению европейского присутствия в Гренландии.

    Крозетто подчеркнул важность единства западного мира и высказался за расширение, а не за разделение, действуя в интересах НАТО и ООН.

    Между тем министр обороны Эстонии Ханно Певкур допустил возможность отправки до десяти эстонских военных на учения в Гренландию. Он отметил, что речь идет о небольших группах военных, которых можно пересчитать по пальцам. Певкур допустил вывод датского контингента из Латвии в случае усиления присутствия Дании в Гренландии, однако считает это маловероятным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды направили одного офицера для защиты Гренландии. Британия отправила одного представителя вооруженных сил на остров для подготовки к учениям «Арктическая выносливость» по просьбе Дании. Франция выдвинула в Гренландию около 15 военных. Германия направила еще 13 солдат для участия в миссии по защите острова от возможных действий США.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюз проявит слабость и непринципиальность в случае силового сценария на Гренландии.

    Белый дом сообщил, что переброска европейских войск на остров не изменит планов президента США Дональда Трампа по приобретению Гренландии.

    16 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Командующий «Западом»: Купянск полностью перешел под контроль российских войск
    Командующий «Западом»: Купянск полностью перешел под контроль российских войск
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Купянск в Харьковской области полностью находится под контролем российских войск, несмотря на неоднократные попытки украинских сил вернуть город, сообщил командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев.

    Все районы города Купянск Харьковской области находятся под контролем российских войск, передает ТАСС. Об этом доложил командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев министру обороны России Андрею Белоусову во время оперативного совещания. В ходе разговора министр уточнил: «В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас находится в режиме зачистки?»

    Кузовлев подтвердил, что все районы города полностью контролируются российскими подразделениями, несмотря на неоднократные безуспешные попытки прорыва с украинской стороны. По его словам, Вооруженные силы Украины сохраняют планы наступления на этот участок фронта.

    Генерал отметил, что «наступательная операция, которую противник проводил в декабре, в ноябре, успеха не принесла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» завершает освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Российские войска освободили Комаровку в Сумской области.

    17 января 2026, 12:34 • Новости дня
    Путин впервые поздравил артистов с новым профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание артистическому сообществу в честь его профессионального праздника, который в этом году отмечается впервые. Текст зачитал первый заместитель руководителя fдминистрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии награждения деятелей культуры в Национальном центре «Россия».

    Президент России Владимир Путин впервые поздравил артистов с новым профессиональным праздником, который теперь отмечается в стране 17 января, сообщает ТАСС. Поздравительное послание президента было зачитано Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя Администрации президента, на церемонии награждения представителей культурного сообщества в Национальном центре «Россия».

    В своем обращении Путин подчеркнул: «Поздравляю вас с Днем артиста, который впервые отмечается в России», и отметил символичность выбранной даты, приуроченной ко дню рождения Константина Станиславского. Президент добавил, что артисты, посвятившие себя театру, кино, эстраде и цирку, вносят значительный вклад в сохранение исторического, культурного и духовного наследия страны и передают традиции служения народу из поколения в поколение.

    Глава государства выразил уверенность, что новый праздник станет заметным событием среди культурных торжеств России и обретет собственные традиции. «Мы всегда будем помнить наших замечательных актеров, которые в годы Великой Отечественной войны сражались на фронте, выезжали в составе концертных бригад на передовую, выступали перед ранеными в госпиталях», – подчеркнул Путин в своем послании.

    Особые слова признательности были адресованы артистам, которые сегодня поддерживают российских военнослужащих во время спецоперации. «И, конечно, особые слова признательности артистам, которые сегодня в ходе специальной военной операции поддерживают наших героев», – добавил глава государства.

    Обращение было зачитано в рамках Дня артиста, который отмечают в субботу, 17 января, в Национальном центре «Россия».

    16 января 2026, 17:56 • Новости дня
    Россия потребовала отозвать иск о «царском долге» на 225 млрд долларов
    Россия потребовала отозвать иск о «царском долге» на 225 млрд долларов
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия потребовала отозвать из суда США иск о так называемом «царском долге» на 225 млрд долларов.

    Речь идет о старых облигациях 1916 года, по которым американский инвестфонд Noble Capital пытается взыскать средства с Российской Федерации, передает РБК.

    Партнер бюро Marks&Sokolov Сергей Соколов, представляющий интересы ответчиков, заявил, что этот долг был аннулирован советским правительством в 1918 году. «Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали свою ответственность за них в соответствии с установленным международным правом. Они давно были отправлены в «мусорную корзину истории», – подчеркнул он.

    По словам Соколова, Россия официально потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января. Если этого не произойдет, российская сторона подаст ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании закона США «Об иммунитете иностранных государств» (Foreign Sovereign Immunity Act).

    Напомним, американский инвестфонд потребовал через суд долги Российской империи.

    Экономисты Иван Лизан и Василий Колташов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи.

    17 января 2026, 04:50 • Новости дня
    Глава Роскосмоса рассказал о старте серийного производства аналога Starlink

    Баканов сообщил о начале серийного производстве аналога Starlink в 2026 году

    Глава Роскосмоса рассказал о старте серийного производства аналога Starlink
    @ Science Photo Library/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спутник «Зоркий», аналог Starlink компании SpaceX, будет запущен в серийное производство в 2026 году, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

    «Здесь представлен спутник «Зоркий» – это аппарат, который снимает из космоса. И на базе этих съемок создаются цифровые карты, по которым потом передвигаются беспилотные аппараты», – сказал Баканов в эфире «Первого канала».

    Он подчеркнул важность обеспечения связью всех территорий, не покрытых наземными сетями, и для этого есть российская разработка – терминал для широкополосного доступа в интернет из любой точки Земли.

    «Как раз в этом году серийное изготовление уже будет данного оборудования, и к 2027 году будет полностью развёрнута орбитальная группировка данных аппаратов в количестве более 300 штук», – добавил глава Роскосмоса.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Роскосмос пообещал запустить российский аналог Starlink к 2030 году. Баканов в октябре 2025 года сообщал о запуске российской низкоорбитальной группировки в декабре–январе. В ноябре в России успешно испытали макет спутника дистанционного зондирования EOS-O


    16 января 2026, 16:32 • Новости дня
    Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко

    Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в виде залога в 760 тыс долларов

    Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в виде залога, позволяющую ей остаться на свободе до передачи денег, также она получила ряд ограничений.

    Киевский суд избрал для лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33,3 млн гривен (около 760 тыс. долларов), сообщает ТАСС. Такое решение было озвучено судьей на процессе, который транслировался телеканалом ТСН.

    «Частично удовлетворить ходатайство обвинения, избрать в качестве меры пресечения залог в размере 33,3 млн гривен», – заявил судья. До фактической передачи денег Тимошенко не будет помещена под стражу. Но деньги она обязана внести в течение пяти дней.

    Согласно условиям, Тимошенко также обязана не покидать пределы Киевской области, сообщать о смене места жительства и работы, воздерживаться от контактов с рядом депутатов и сдать заграничный паспорт. Прокуратура ранее требовала назначить залог в размере 50 млн гривен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании суда в пятницу Тимошенко обвинила депутата Алексея Копытина в даче показаний против нее по делу о взятке. Также она заявила, что ближайшие пять лет могут стать последними для независимой Украины.

    Напомним, лидеру партии «Батькивщина» предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    16 января 2026, 18:59 • Новости дня
    Советская киноклассика ушла из телеэфира в онлайн в новогодние праздники

    VK Видео сообщил о трехкратном росте просмотров советских фильмов в праздники

    Советская киноклассика ушла из телеэфира в онлайн в новогодние праздники
    @ Валерий Матыцин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В новогодние праздники россияне все чаще отказывались от традиционного телеэфира в пользу онлайн-платформ. Просмотр советских фильмов, которые раньше ассоциировались прежде всего с ТВ, массово переместился в цифровую среду.

    Как передает VK, с 1 по 11 января охват просмотра советских фильмов на VK Видео увеличился втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными среди пользователей стали такие ленты, как «Ирония судьбы, или с легким паром», «Девчата», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Кавказская пленница», «Джентльмены удачи», «Служебный роман», «Бриллиантовая рука» и «Москва слезам не верит».

    Как отметил вице-президент музыкальных и видео-сервисов VK Николай Дуксин, «раньше просмотр советских фильмов был более характерен для эфирного ТВ. В этом году пользователи решили смотреть их там, где проводили больше времени в течение года и не привязываясь к эфирной сетке». Он также подчеркнул, что «процент досмотра у советской классики максимально высокий, ему могут позавидовать многие блогеры и каналы с современным контентом».

    Наряду с этим аудитория активно обращалась и к привычному для видеоплатформ формату — юмористическим и развлекательным видео. По словам Николая Дуксина, «суммарное время просмотра оригинального контента выросло на 44% по сравнению с прошлым годом». Пользователи проявили интерес как к полноформатным проектам, среди которых «Звезды 2», «Натальную карту» с Филиппом Киркоровым, реалити «Ярд» и «Быть Джиганом и Оксаной», так и к коротким роликам с участием известных медийных персон.

    17 января 2026, 06:06 • Новости дня
    Марочко сообщил об обрушении фронта ВСУ у Гуляйполя

    Tекст: Катерина Туманова

    Солдаты украинской армии начали покидать позиции у Гуляйполя, что вызвало обрушение фронта на ряде участков у Гуляйполя Запорожской области и продвижение российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Оттягивание украинских боевиков от Гуляйполя на вторую и третью линию обороны, а на некоторых участках и самовольное оставление позиций, помогают продвигаться нашим военнослужащим на данном направлении. Более того, здесь даже есть некоторые элементы обрушения фронта у противника», – сообщил он ТАСС.

    По словам Марочко, противник уже не может контролировать разрозненные отряды, пытающиеся спастись бегством.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовик «Кащей» с трофейным огнеметом захватил бункер ВСУ у Гуляйполя. В декабре 2025 года штурмовики группировки войск «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    Также стало известно, что выход войск России к городу Запорожье готовится на двух направлениях.


    17 января 2026, 12:01 • Новости дня
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    @ Olaf Kruger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Жители Гренландии все чаще выступают с резкой критикой датского управления островом, заявляя о десятилетиях системных злоупотреблений, принудительной стерилизации и социального неблагополучия.

    Как пишет New York Post, 27-летняя Амарок Петерсен – узнала, что не сможет иметь детей, лишь во взрослом возрасте. Врачи обнаружили в ее организме внутриматочную спираль, о наличии которой она не знала. Как выяснилось, датские медики установили ее, когда девочке было 13 лет, в рамках программы контроля численности коренного населения. По словам Петерсен, решение о ее репродуктивном будущем было принято без ее согласия.

    «Я никогда не буду иметь детей. Этот выбор у меня отняли», – рассказала она изданию.

    Несмотря на то что власти Дании в прошлом году принесли официальные извинения за многолетнюю практику принудительной стерилизации женщин и девочек из числа коренных народов, последствия этой политики, по словам гренландцев, ощущаются до сих пор. В декабре Копенгаген объявил о компенсациях жертвам программы – около 46 тысяч долларов на человека, однако многие считают эти выплаты унизительными.

    Исторические обиды накладываются на нынешнюю геополитическую напряженность вокруг острова. На этой неделе Дания принимала европейские войска на военных учениях в Гренландии, заявляя о необходимости защиты территории от внешних угроз, прежде всего со стороны США. Однако, как отмечают опрошенные, главным источником угрозы они считают саму Данию.

    «Они не видят в нас людей. Они забрали нашу землю, наших детей, наши жизни – и ждут благодарности», – заявила Петерсен.

    По словам местных жителей, вмешательство Дании в жизнь гренландцев не ограничивалось медицинскими экспериментами. В середине XX века действовала программа так называемого «эксперимента с маленькими датчанами», в рамках которой детей насильно вывозили в Данию для усыновления или содержания в интернатах с целью ассимиляции. Многие семьи были разлучены навсегда.

    На фоне возобновившегося интереса США к острову, включая заявления Дональда Трампа о возможности его покупки, власти Дании настаивают, что «Гренландия не продается». Однако сами гренландцы утверждают, что этот лозунг не отражает реального положения дел, поскольку ключевые решения по-прежнему принимаются в Копенгагене.

    По словам жителей, отсутствие политической автономии сопровождается тяжелой социально-экономической ситуацией. Многие живут в ветхом государственном жилье с плесенью и плохой теплоизоляцией, а высокие цены и низкие доходы не оставляют шансов на улучшение качества жизни. Особенно остро проблема проявляется в рыболовстве – главной отрасли экономики острова. Местные рыбаки утверждают, что выполняют тяжелую и опасную работу, тогда как основная прибыль уходит датским компаниям и зарубежным переработчикам.

    Социальные последствия, по словам гренландцев, выражаются в высоком уровне алкоголизма, наркозависимости и насилия. Остров также имеет один из самых высоких показателей самоубийств в мире.

    Несмотря на это, жители подчеркивают, что не рассматривают США как альтернативного «владельца» острова. Их главная цель – независимость и право самостоятельно решать свою судьбу.

    «Речь не о выборе между Данией и США. Речь о том, чтобы нас наконец начали слушать и воспринимать как людей», – подчеркнула Петерсен.

    По мнению многих гренландцев, нынешняя система управления островом себя исчерпала, а обсуждение его будущего без участия самих жителей лишь усугубляет накопившееся недоверие и травмы.

    Ранее президент США Дональд Трамп посчитал, что Дания не справится с защитой Гренландии и этого недостаточно для сдерживания России и КНР.

    А замглавы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия следит за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Датского королевства.

    А посол России в Дании Владимир Барбин отметил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    16 января 2026, 21:54 • Новости дня
    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит

    Орбан заявил о невозможности Украины вернуть кредит Евросоюза

    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в способности Украины вернуть кредит ЕС и подверг критике решение Еврокомиссии о выдаче средств.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике решение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита на сумму 90 млрд евро. Фрагмент его выступления был опубликован на странице политика в социальной сети X (заблокирована в РФ).

    Орбан заявил: «Они (украинцы. – прим. ред.) не отступят, когда им скажут, что они получат все, что им нужно, они попросят. Я бы даже сказал, что они потребуют, и их тон шокирует», цитирует политика РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что Евросоюзу пришлось выдать этот кредит Украине из-за нехватки средств в собственном бюджете для поддержки властей в Киеве. По его словам, очевидно, что Украина не сможет вернуть полученные деньги, из-за чего бремя выплат ляжет на плечи стран-членов ЕС.

    По мнению премьер-министра, поэтому для Венгрии, Чехии и Словакии было крайне важно воздержаться от участия в принятии данного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии заявил, что лидеры Евросоюза зря надеются на победу Украины над Россией. Орбан также отметил, что Киев не получит репараций от Москвы. А в воскресенье Орбан назвал руководство на Украине «гомункулом» из-за просьбы о выделении 800 млрд долларов.

    Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе заявили, что Украина вернет 90 млрд евро ЕС лишь при условии получения компенсаций от России.


    17 января 2026, 10:30 • Новости дня
    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за пять лет объемов

    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за последние пять лет 30 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем экспорта российских лекарств в страны Евросоюза за январь-ноябрь 2025 года превысил тридцать миллионов евро, обновив максимум с 2020 года.

    Отгрузки российских лекарств в страны Евросоюза за 11 месяцев 2025 года выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата. Общий объем поставок составил более 30миллионов евро, что стало рекордом с 2020 года.

    Крупнейшими покупателями российской фармпродукции стали Словения, на долю которой пришлось 67% экспорта, и Венгрия с 29%. Наиболее заметный рост импорта зафиксировали Швеция – в четыре раза, до 403,7 тыс. евро, Словения – в два раза, до 20,04 млн евро, и Венгрия – также в два раза, до 8,6 млн евро.

    В то же время Германия сократила покупки российских лекарств в два раза, до 553,9 тыс. евро, а Испания – почти в четыре раза, до 99,4 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рекордно увеличил закупки российских медикаментов за три квартала 2025 года.

    Кроме того, Россия заняла третье место по стоимости импорта газа в Евросоюз. А ранее Брюссель и Париж выступили против ограничения импорта урана из России, несмотря на обсуждение новых санкций против Москвы внутри Евросоюза..

