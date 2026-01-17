  • Новость часаАрмия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР
    Зеленский для Тимошенко оказался хуже Януковича
    Глава Роскосмоса назвал сроки серийного производства аналога Starlink
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    Марина Влади передала личные письма Высоцкому в Росархив
    Кличко повторно призвал киевлян покинуть город
    Дмитриев раскрыл секрет стремления США завладеть Гренландией
    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за пять лет объемов
    FT сообщила о планах США расширить Совет мира на Украину
    Макрон объяснил необходимость временно носить солнцезащитные очки
    17 января 2026, 12:11 • Новости дня

    Названы самые популярные имена новорожденных в начале года москвичей

    Варвара и Михаил стали самыми популярными именами москвичей в начале года

    Названы самые популярные имена новорожденных в начале года москвичей
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москвичи чаще всего называли детей именами Варвара и Михаил с начала наступившего года, следует из сведений, размещенных на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС».

    Согласно сведениям, представленным на портале «Реестр ЗАГС», самыми востребованными именами для новорожденных в Москве стали Варвара и Михаил, передает ТАСС. Имя Варвара получило 69 девочек, следом идут Анна и Ева, а также Василиса и Мария. Среди мальчиков имя Михаил оказалось самым популярным – его дали 102 новорожденным, в пятерке лидеров также Александр, Лев, Матвей и Иван. В 2025 году в топ женских имен входили Анна, София и Мария, а среди мужских Михаил, Александр и Лев.

    В Московской области лидерами среди имен для девочек стали София, Анна, Алиса, Ева и Василиса. София и Анна продолжают удерживать позиции, отмеченные еще в 2025 году. Для мальчиков в Подмосковье наиболее часто выбирали имена Михаил, Артем, Тимофей, Александр и Матвей. Михаил также оставался самым популярным именем для мальчиков в регионе и в предыдущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, имена Михаил и Анна стали самыми популярными для новорожденных в Москве в 2025 году.

    16 января 2026, 20:54 • Новости дня
    Объявлено о запуске 60 беспилотных «Ласточек» на МЦК
    Объявлено о запуске 60 беспилотных «Ласточек» на МЦК
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    После 2029 года на Московском центральном кольце планируется запуск 60 полностью беспилотных электропоездов «Ласточка».

    Эти поезда будут оснащены системой автоматического управления четвертого уровня автономности (УА4), подразумевающей полное отсутствие машиниста в кабине и полный переход к автоматизированному движению, передает ТАСС.

    Согласно материалам к выставке в рамках совещания у президента России Владимира Путина, на первом этапе с 2026 по 2029 годы ожидается модернизация 139 электропоездов, которые получат третий уровень автономности – УА3. «В этот период машинист продолжит находиться в кабине и сможет при необходимости взять управление на себя», – говорится в документах.

    В августе 2025 года на МЦК уже был запущен первый поезд «Ласточка» с третьим уровнем автоматизации. В Минтрансе России уточнили, что полностью беспилотную «Ласточку» планируют вывести на линию уже в 2026 году.

    Ранее кабмин анонсировал создание беспилотного грузовика пятого уровня автоматизации.

    Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в Москве в 2026 году запустят беспилотное такси.

    16 января 2026, 09:13 • Новости дня
    В Москве подросток пострадал в ходе конфликта со стрельбой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы на улице Большие Каменщики произошел конфликт, сопровождавшийся стрельбой, ранение получил 17-летний юноша, сообщили в прокуратуре города.

    По предварительным данным, на улице Большие Каменщики между гражданами произошел конфликт, в ходе которого было применено, предположительно, травматическое оружие, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    В результате пострадали несколько человек, среди которых оказался 17-летний юноша.

    По факту произошедшего проводится проверка, все обстоятельства инцидента находятся на контроле прокуратуры. Уточняется точное количество пострадавших и характер их травм.

    Ранее сообщалось, что на улице Народная в Москве в ходе конфликта пострадали три человека, один участников использовал светошумовой пистолет.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    15 января 2026, 09:37 • Новости дня
    Началась масштабная проверка всех родильных учреждений Кузбасса

    Губернатор Середюк сообщил о масштабной проверке всех 14 роддомов Кузбасса

    Началась масштабная проверка всех родильных учреждений Кузбасса
    @ Ярослав Беляев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кузбассе началась масштабная проверка родильных отделений и перинатальных центров с участием федеральных и региональных специалистов, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

    Все родильные учреждения Кузбасса будут проверены до 9 февраля, сообщил Середюк в Telegram-канале .

    В регионе работают 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Губернатор Кемеровской области сообщил, что в Кузбасс прибыла комиссия по оценке работы службы родовспоможения, которую возглавила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.

    К работе подключились также специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

    Эксперты анализируют истории болезней, организацию медицинской помощи беременным и новорожденным, а также соблюдение всех необходимых стандартов. Пока федеральные эксперты работают в Новокузнецкой городской больнице №1, начата региональная проверка всех роддомов Кузбасса.

    В состав региональной комиссии вошли сотрудники областного минздрава и специалисты родильных домов высшего уровня. Первым проверили роддом Прокопьевска, где одновременно могут находиться 26 пациенток, и функционируют акушерское отделение, а также отделение для новорожденных и недоношенных детей.

    Проверяющие уделяют внимание исполнению протоколов медицинской помощи, санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащению оборудованием и организации работы персонала. Результаты проверки станут известны в ближайшие недели.

    Следственный комитет начал проверку смертей младенцев в новокузнецкой больнице за период с 2018 по 2024 годы.

    Главный врач и временно исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой городской клинической больницы задержаны по подозрению в халатности и причинении смерти по неосторожности.

    Шестерых новорожденных из роддома, где погибли девять малышей, отправили в детскую клиническую больницу имени Малаховского, их состояние тяжелое, но стабильное.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей.

    16 января 2026, 02:41 • Новости дня
    Синоптик объявил дату начала 30-градусных морозов в Москве

    Синоптик Ильин объявил дату начала 30-градусных морозов в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшие выходные и на Крещение мороз в столичном регионе ослабнет, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, а с 23 января морозы усилятся.

    По словам специалиста, на выходных 17 и 18 января температура будет даже чуть выше нормы: днём –13…–8 градусов, хотя в ночь на воскресенье опустится до –23…–18 градусов, поделился Ильин с RT.

    «В ночь на Крещение, 19 января, мороз ослабнет. Температура составит –16…–11 градусов. Ожидается небольшой снег. Днём по Московской области потеплеет до -9…-4 градусов», – отметил он.

    Ильин добавил, что, согласно прогнозам, морозы в регионе достигнут –30...–25 градусов с 23 января.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, метеоролог Евгений Тишковец рассказал о постепенном захвате Москвы Крещенскими морозами. При этом до этого  сообщалось о приближении к столице южного циклона.

    14 января 2026, 21:32 • Новости дня
    Бастрыкин сообщил об аресте имущества экс-замглавы московского метро

    Бастрыкин сообщил об аресте имущества экс-замглавы московского метро на 100 млн

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе расследования уголовного дела о взятках произведен арест имущества бывшего заместителя начальника столичного метрополитена на крупную сумму, сообщили в СК России.

    Имущество экс-первого заместителя начальника ГУП «Московский метрополитен» Дмитрия Дощатова арестовано на сумму 100 млн рублей. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил ТАСС, что завершено расследование уголовного дела о получении взяток бывшим руководителем.

    В рамках следствия были предприняты меры по обеспечению и сохранению имущества обвиняемого. Дело связано с обвинениями в коррупции и получении взяток на значительные суммы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Бастрыкин сообщил, что бывшему губернатору Рязанской области Николаю Любимову предъявлено обвинение в получении взяток на 272 млн рублей.

    Он также отметил, что количество уголовных дел по обвинениям в дискредитации и распространении фейков о российских Вооруженных силах пошло на спад за последние три года.

    Всего в результате действий киевского режима с 2014 года в Донбассе были убиты 7184 мирных жителя, добавил Бастрыкин.


    17 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Путину рассказали, как в первых поездах метро пассажиры «гоняли чертей»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на выставке в депо «Аминьевское» зашел в вагон образца 1930-х годов в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина, который рассказал, как первые пассажиры боялись чертей, спускаясь в городскую подземку.

    «Поставили патефон, и он играл, чтобы снять психологическое напряжение, показать, что быть здесь безопасно», – сообщил столичный градоначальник президенту.

    Кроме того, первым пассажирам метрополитена позволяли курить в вагонах метро, чтобы справиться со страхом чертей – всё-таки под землю люди спускались.

    «Курили? Чтобы чертей можно было отгонять? Отгонять надо! Мы отгоним их всех!», – пошутил Путин в сюжете, который выложил в Telegram-канале журналист ВГТРК  Павел Зарубин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России 16 января прибыл в новое депо метрополитена Москвы, где ему представили образцы беспилотного и автономного транспорта для столичной подземки. Путину показали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026». Президент на совещании по вопросам развития автономных систем поручил внедрить в регионах практики Москвы с сфере беспилотных систем.

    16 января 2026, 01:55 • Новости дня
    При стрельбе в центре Москвы пострадали не менее трёх человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате конфликта на улице Народная в Москве пострадали три человека, всех пострадавших госпитализировали с телесными повреждениями, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

    На место происшествия на улице Народной в Москве оперативно прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, между группой граждан возник конфликт, в ходе которого один из участников использовал, предположительно, светошумовой пистолет, передает ТАСС.

    В результате три человека получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, шесть предполагаемых участников инцидента задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области пьяный мужчина открыл огонь из ружья по автомобилю скорой помощи. Двоих мужчин арестовали по делу о стрельбе в ночном клубе в Киржаче Владимирской области.

    14 января 2026, 21:46 • Новости дня
    В Москве аферисты выманили у пенсионерки более 20 млн рублей

    В Москве мошенники выманили у пенсионерки более 20 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичная пенсионерка лишилась более 20 млн рублей после телефонного обмана, когда неизвестные представились сотрудниками силовых структур, сообщили в полиции города.

    78-летняя жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Неизвестные позвонили женщине, представившись сотрудниками силовых ведомств и государственных организаций. Они убедили ее под предлогом помощи в задержании преступника и декларирования сбережений обналичить накопления и передать их курьерам, сообщает столичный главк МВД РФ.

    В течение трех недель пенсионерка передавала приезжающим к ней курьерам крупные суммы, в итоге лишившись более 20 млн рублей. По результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска задержали одного из подозреваемых – 18-летнего жителя Тюмени, находившегося в Москве без определенного места жительства. По версии следствия, он за денежное вознаграждение забрал у потерпевшей 500 тысяч рублей и отправил деньги кураторам.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанный заключен под стражу, следственные действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники используют новую схему, представляясь сначала правоохранителями, а затем опасными преступниками. Также аферисты придумали способ получить доступ к персональным данным граждан под предлогом «переоформления» тарифа домашнего интернета.

    В МВД отмечали, что злоумышленники изменили цели при взломе аккаунтов на портале «Госуслуги», теперь они оказывают психологическое давление и получают персональные данные для оформления электронных сим-карт.

    15 января 2026, 11:46 • Новости дня
    Потерпевшими по делу о гибели младенцев в Новокузнецке признаны девять матерей

    Tекст: Вера Басилая

    По делу о смерти девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка Кемеровской области девять матерей признаны потерпевшими, сообщил представитель следствия.

    Девять матерей признаны потерпевшими по уголовному делу о смерти девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка, передает ТАСС.

    Как сообщил представитель следствия на заседании по избранию меры пресечения, среди потерпевших – две женщины, которым подозреваемый оказывал медицинскую помощь.

    Следствие ходатайствует о заключении под стражу и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Алексея Эмиха на период в один месяц и 27 суток до 13 марта 2026 года.

    Ранее исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации роддома Новокузнецка отказался признать свою вину по делу о гибели девяти младенцев.

    Главврача и врио заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой городской клинической больницы задержали по делу о халатности и причинении смерти по неосторожности.

    Шестерых новорожденных из роддома, где погибли девять младенцев, транспортировали в детскую клиническую больницу имени Малаховского.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как роддом в Новокузнецке стал местом массовой гибели новорожденных.

    15 января 2026, 13:59 • Новости дня
    Адвокат: У матери погибшего младенца из Новокузнецка была 19-я беременность

    Tекст: Вера Басилая

    В Новокузнецке у одной из женщин, потерявшей младенца в роддоме, беременность была 19-й по счету, выявлены сопутствующие патологии, заявила адвокат и. о. заведующего отделением роддома Алексея Эмиха Ольга Следзовская.

    Одна из рожениц, у которой в роддоме Новокузнецка скончался новорожденный, была беременна уже в 19-й раз, передает ТАСС. Об этом сообщила адвокат исполняющего обязанности заведующего отделением роддома Алексея Эмиха Ольга Следзовская во время судебного заседания по вопросу меры пресечения.

    По словам Следзовской, у потерпевших, чьим новорожденным оказывал помощь Эмих, были выявлены серьезные патологии и вирусные инфекционные заболевания, которые впоследствии передались детям. Также отмечалось, что один из младенцев родился недоношенным и с крайне низкой массой тела.

    Адвокат подчеркнула, что многократные беременности могут значительно осложнить течение болезни у рожениц. Она добавила, что у пострадавших наблюдался целый ряд других заболеваний, усугубляющих ситуацию.

    Ранее суд признал девять матерей потерпевшими по делу о гибели младенцев в Новокузнецке.

    Главврача и врио заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой городской клинической больницы задержали по делу о халатности и причинении смерти по неосторожности.

    Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции.

    14 января 2026, 13:19 • Новости дня
    В Москве задержали проникшего в детсад ночью мужчину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На северо-востоке столицы мужчина залез в здание детсада через окно, его нашел сторож, сообщили в главном управлении Росгвардии по городу.

    Мужчина ночью незаконно проник в здание детского сада на северо-востоке, его обнаружили после того, как сторож услышал посторонний шум на верхнем этаже и нажал тревожную кнопку, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Прибывшие росгвардейцы нашли мужчину в туалете. Он был полураздет и прятался от сотрудников охраны.

    Задержанный пояснил, что забрался в здание через окно с помощью лестницы, чтобы переночевать, а также отметил, что скрывался от неизвестных лиц. Нарушителю 39 лет, он не оказал сопротивления и добровольно сдался росгвардейцам. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.

    Между тем директор школы Оксана Соболева, где также находится детский сад, сообщила, что сам инцидент произошел ночью 21 декабря. Пробравшийся внутрь мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Она пояснила, что он пробрался в детсад незаконно, в этот момент там не было преподавателей и детей. Охрана обнаружила нарушителя и вызвала правоохранителей, после чего нарушителя задержали.

    В декабре 2024 года мужчина ворвался в детский сад в Челябинске и напал на воспитателя, нападавшего задержали.

    В 2019 году в Нарьян-Маре 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа» в детском саду. Злоумышленник проник в учреждение через открытую охранником дистанционно дверь.

    16 января 2026, 17:32 • Новости дня
    Бывший замначальника метро Москвы признал вину в получении взятки

    Бывший замначальника метро Москвы признал вину в получении взятки машиной Toyota

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В московском суде начался процесс по делу о получении взятки бывшим заместителем начальника метрополитена, который признал свою вину в суде, отмечают информагентства.

    Бывший первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов признал свою вину в получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью около 4 млн рублей, передает «РИА Новости» . Такое заявление он сделал на заседании Савеловского суда Москвы, где стартовал процесс по его уголовному делу.

    «Да, вину признаю», – заявил Дощатов, отвечая на вопрос судьи в зале заседаний. Его слова приводит корреспондент агентства.

    По данным «Известий», Дощатов был арестован в 2024 году. Его подозревают в получении автомобиля в качестве взятки за принятие некачественных полушпал для строительства новых веток московского метро и реконструкции существующих линий. Следствие полагает, что использование этих материалов могло сказаться на качестве и безопасности инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет сообщил, что имущество Дощатова арестовано на сумму 100 млн рублей. Следствие завершило расследование уголовного дела о получении взяток бывшим руководителем.


    14 января 2026, 13:59 • Новости дня
    После гибели новорожденного в Крыму возбуждено дело

    Следователи возбудили дело после гибели новорожденного в Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    В Крыму возбуждено уголовное дело из-за смерти новорожденного, который погиб в перинатальном центре Республиканской больницы имени Семашко, сообщили в ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

    Следователи сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного в перинатальном центре Республиканской больницы имени Семашко в Симферополе, передает ТАСС.

    В Следственном комитете по Крыму и Севастополю сообщили, что поводом для проверки стало обращение жительницы города в социальных сетях.

    По данным силовиков, в обращении женщина сообщала, что из-за халатных действий сотрудников медицинского учреждения она потеряла ребенка, а также заявила о возможной подделке медицинских документов.

    В социальных сетях ранее появилась информация, что ребенок умер через два дня после родов, причиной трагедии якобы стали сепсис, гипоксия и кровоизлияние в мозг.

    Следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

    Ранее власти Крыма инициировали служебную проверку работы медицинского персонала после трагической гибели младенца в перинатальном центре Симферополя.

    15 января 2026, 13:59 • Новости дня
    СК задержал группу по делу подрыва машины сотрудника НИИ в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве пресечена деятельность группы, готовившей убийство сотрудника НИИ «Полюс» с помощью фугаса, установленного под его автомобиль, сообщила глава 6-го контрольно-следственного отдела Главного следственного управления СК по столице Ольга Куликова.

    Всего задержаны четверо участников подготовки подрыва, в числе задержанных – две родные сестры, 19-летняя Полина и 20-летняя Нина Бескурниковы, рассказала Куликова в интервью «Московскому комсомольцу».

    Их задачей было извлечь самодельное взрывное устройство из тайника и передать его соучастнику Гурдзибееву, учащемуся колледжа. Он арендовал квартиру для наблюдения за жертвой и установил бомбу под автомобиль.

    Четвертая участница, Светлана Брыксина, менеджер логистической компании, перевозила сестер и взрывное устройство на своем автомобиле. Все обвиняемые не были знакомы между собой и выполняли поручения неизвестных лиц за обещанное денежное вознаграждение.

    По данным следствия, группа готовила убийство сотрудников НИИ «Полюс» путем подрыва их машин. Для этого они изготовили фугасное устройство мощностью до 500 грамм в тротиловом эквиваленте и вели скрытое наблюдение за руководителем комплекса института Михаилом Ладугиным.

    Злоумышленники изучали маршруты жертвы, распорядок дня, использовали конспиративные квартиры для слежки. Они поставили фугас под его машину 1 декабря, и тогда же его дистанционно привели в действие.

    «По счастливой случайности никто не пострадал, но автомобиль был уничтожен», – сказала Куликова.

    В январе женщина попыталась убить представителя оборонно-промышленного комплекса в Петербурге, она дала признательные показания.

    16 января 2026, 14:03 • Новости дня
    В Москве пятеро человек попали в больницу после конфликта со стрельбой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате конфликта со стрельбой из светошумового пистолета на автобусной остановке у станции столичного метрополитена пятеро участников попали в больницу, сообщили в столичном ГУ МВД.

    Все пятеро участников конфликта госпитализированы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Там добавили, что вечером 15 января четверо молодых людей ехали в автобусе по направлению к станции метро «Таганская», когда между ними и 17-летним подростком вспыхнул конфликт. После прибытия на остановку подросток достал светошумовой пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов, затем началась драка.

    Полиция задержала всех участников происшествия и доставила в отдел МВД России по Таганскому району, также были изъяты предметы, имеющие доказательственное значение.

    Проводится проверка.

    Ранее сообщалось, что на улице Народная в Москве в ходе конфликта пострадали три человека, один из участников использовал светошумовой пистолет. Также сообщалось, что в ходе конфликта в центре столицы пострадал несовершеннолетний.

