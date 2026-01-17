Антикоррупционный суд Армении вернул Карапетяна под домашний арест

Tекст: Дмитрий Зубарев

Антикоррупционный суд Армении под председательством Ваге Долмазяна вновь избрал для предпринимателя Самвела Карапетяна меру пресечения в виде домашнего ареста, передает РИА «Новости». По словам Вардеваняна, арест был комбинирован с залогом и подпиской о невыезде. Заседание суда продлилось 14 часов.

Ранее апелляционный суд отменил решение первой инстанции, вынесенное тридцатого декабря, по которому Карапетян был переведен из СИЗО под домашний арест. После этого сотрудники МВД прервали лечение Карапетяна в медцентре и доставили его в изолятор при СНБ Армении, несмотря на то, что вопрос меры пресечения рассматривался судом первой инстанции.

Карапетяну предъявили обвинения и арестовали после публичной поддержки Армянской апостольской церкви на фоне критики со стороны властей. Сам бизнесмен не признал вину, назвал армянское руководство несостоятельным и осудил действия премьера страны Никола Пашиняна, который опубликовал в Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви и ее благотворителей.

Самвел Карапетян через фонд «Ташир» активно занимается благотворительностью, вкладывает в восстановление исторического наследия, реконструирует церкви и храмы, реализует образовательные, медицинские и социальные программы, а также поддерживает массовый спорт и культуру.

