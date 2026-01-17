Абиссинский кот из России возглавил мировой рейтинг WCF

Tекст: Дмитрий Зубарев

Цена на котенка абиссинской породы в России в среднем составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, передает ТАСС. Об этом рассказала владелица победителя рейтинга Всемирной федерации кошек (WCF) Дарья Грузинова. Ее абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк в 2025 году стал лидером среди 1,5 тыс. соперников со всего мира.

По словам Грузиновой, «цены на абиссинцев сейчас разные, в среднем они начинаются от 50 тыс. и выше, но средняя цена сейчас около 100 тысяч за котенка». Она также предупредила потенциальных хозяев об особенностях породы: абиссинцы очень активны и могут нанести ущерб предметам интерьера, особенно в молодом возрасте. «Надо быть готовым, что такой кот всегда будет находиться с тобой. Однако, важно учитывать его буйный нрав – возможна утрата какой-то вазы, пока он будет бегать «по вертикалям», особенно в молодости», – отметила она.

С возрастом, по словам заводчицы, абиссинцы становятся спокойнее. Грузинова добавила, что тем, кто предпочитает спокойных питомцев, лучше выбирать британскую породу, которая отличается уравновешенным характером. Победителя рейтинга WCF определяли по балльно-рейтинговой системе на международных выставках в течение года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самой популярной породой кошек в России стала британская короткошерстная.

При перевозке кошки или собаки на поезде и самолете владельцам рекомендуют использовать специальные переноски и заранее знакомить питомца с новым пространством.