Никишин и Свечников принесли крупную победу «Каролине» над «Флоридой»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Каролина» одержала убедительную победу над «Флоридой» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, завершив встречу со счетом 9:1, сообщает ТАСС. В составе хозяев хет-триком отметился Николай Элерс, забросивший шайбы на 19-й, 52-й и 54-й минутах. Также заброшенные шайбы на счету у Марка Янковски, Александра Никишина, Андрея Свечникова, Тэйлора Холла и Эрика Робинсона.

Александр Никишин и Андрей Свечников отличились не только заброшенными шайбами, но и результативными передачами, набрав по четыре очка за матч. Теперь на счету Никишина 20 очков в 47 играх сезона, у Свечникова – 37 баллов в 48 матчах. Кроме того, Свечников набрал 401 очко в НХЛ за карьеру и стал 27-м россиянином, преодолевшим рубеж в 400 очков.

У гостей единственную шайбу забросил Увис Балинскис, а голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 бросков и защищал ворота на протяжении всей игры. После этой встречи «Каролина» возглавляет Столичный дивизион с 62 очками после 48 матчей, «Флорида» занимает седьмую строчку в Атлантическом дивизионе с 51 очком за 46 игр.

В следующем туре «Каролина» сыграет на выезде против «Нью-Джерси» ночью 18 января по московскому времени. «Флорида» в тот же день встретится на выезде с «Вашингтоном».

