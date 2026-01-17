Международный день наставничества и День снежных котов отмечается 17 января

Tекст: Катерина Туманова

Международный день наставничества первый раз 17 января отметили в 2017 году. Инициировала праздник некоммерческая организация MENTOR, которая развивала в США наставническое движение. Датой торжества избрали день рождения боксера и общественного деятеля Мухаммеда Али, ставшего наставником и примером молодым спортсменам и множеству поклонников по всему миру, напомнил портал Calend.

День детских изобретений отмечается 17 января в честь изобретателя, дипломата, журналиста и отца-основателя США Бенджамина Франклина, который родился в этот день в 1706 году. В детстве Франклин был любопытным и изобретательным, придумал, например, кресло-качалку и ласты, поэтому в день его рождения во всём мире вспоминают о том, как быть по-детски открытым и смелым.

Неофициальный праздник в честь мурчащих альбиносов в эту субботу отмечают любители белых котов. День снежных котов – повод порадовать питомца, даже если он недостаточно снежен.

День нарушения новогодних обещаний можно отпраздновать в эту субботу всем, кто уже не справился со списками обязательств, написанными перед боем курантов. Праздник призван снять груз с души и... составить новые списки обещаний.

При этом в Конго 17 января отмечают День памяти Патриса Лумумбы, в США – День Бенджамина Франклина, в Таиланде – Национальный день молочных продуктов.

Именинники в этот день Александр, Аристарх, Архип, Афанасий, Денис, Иосиф, Климент, Никанор, Павел, Семён, Тимофей, Фаддей, Ефим, Карп, Марк, Николай, Прохор, Степан, Трофим и Филипп.