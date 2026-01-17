Врач Карпенко перечислил опасные при купании в проруби заболевания

Tекст: Катерина Туманова

Купание – это удар по иммунитету и увеличение риска осложнений, предупредил он перед списком заболеваний, с которыми купание крайне нежелательно.

«Если у вас есть что-то из этого списка, рассматривайте прорубь только со стороны, риск неоправдан: гипертония, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, перенесенные инфаркт или инсульт (менее года назад), сердечная недостаточность или нарушения ритма сердца, любые ОРВИ, грипп, COVID-19, ангина, отит, гайморит, даже невысокая температура тела около 37 градусов», – сообщил Карпенко ТАСС.

Специалист рекомендовал воздержаться от купания и тех, у кого есть или были язва, пиелонефрит, цистит, простатит, эпилепсия, черепно-мозговые травмы или диабет.

По словам Карпенко, температура воды ниже +5 градусов является экстремальной для неподготовленных, а воздух ниже –10 при ветре грозит мгновенным обморожением.

Резкий перепад температур между водой и воздухом выше 20 градусов создает максимальную нагрузку на сосуды. Эксперт подчеркнул, что опасность определяют не только погодные условия, но и состояние здоровья.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москве утвердили список купелей на Крещение. Онищенко назвал запрещённый при Крещенских купаниях напиток.

Также газета ВЗГЛЯД составила гид Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы и Святая вода на Крещение 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать.