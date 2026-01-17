  • Новость часаПочти сотню дронов за ночь уничтожили силы ПВО над регионами России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Повод для иска к России в США нашли в «мусорной корзине истории»
    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах
    Министр обороны Италии назвал отправку военных ЕС в Гренландию началом анекдота
    Советская киноклассика ушла из телеэфира в онлайн в новогодние праздники
    Путин поручил подготовить план внедрения гражданских беспилотных систем
    Путин поручил срочно ввести правовой статус роботов-доставщиков
    Глава Минтруда сообщил об увеличении маткапитала на первого ребенка
    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит
    Генерал объяснил сокрытие Киевом последствий удара «Орешником»
    17 января 2026, 04:25 • Новости дня

    В МВД России раскрыли новое мошенничество под видом техподдержки

    Tекст: Катерина Туманова

    Мошенники стали использовать поддельные уведомления о взломе аккаунта и отправлять потенциальным жертвам фальшивые номера служб поддержки, сообщили в пресс-службе МВД России.

    В МВД отметили, что с начала года фиксируется рост числа мошеннических схем, в которых граждан убеждают самостоятельно звонить аферистам, передает ТАСС,

    Злоумышленники используют имитацию взлома аккаунтов онлайн-сервисов и предоставляют фальшивый номер якобы технической поддержки.

    В ведомстве уточнили, что чаще всего такие уведомления приходят через СМС, электронную почту или мессенджеры. Сообщения выглядят как автоматическое информирование о якобы несанкционированном доступе к учетной записи, а текст побуждает обратиться по указанному номеру телефона.

    «Данные сообщения используются в сложных многокомпонентных атаках на первоначальном этапе: злоумышленники представляются «техподдержкой портала Госуслуги», специалистами «Роскомнадзора» и других государственных органов», – рассказали в пресс-центре МВД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД раскрыли схемы обмана, при которых жертва сама звонит мошенникам. В киберполиции указали личные данные, которые нельзя передавать посторонним. Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в 2026 году.


    16 января 2026, 13:22 • Новости дня
    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи

    Эксперты: Иск по имперским долгам – попытка США заявить претензию на замороженные в Европе активы России

    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    @ SOPA/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США, вероятно, хотят заявить претензию на замороженные в Euroclear российские активы и помешать Брюсселю их экспроприировать. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД выразили экономисты Иван Лизан и Василий Колташов. Ранее американский инвестфонд потребовал с России 225 млрд долларов по долгам Российской империи.

    «Иск к России по долгам Российской империи – попытка американского инвестиционного фонда подыграть правительству США в деле торможения европейских инициатив по конфискации российских золотовалютных резервов (ЗВР)», – считает экономист Иван Лизан.

    Он провел параллель с процедурой банкротства, проводимой не очень чисто. «Иногда для того, чтобы спасти часть имущества, должник создает несуществующий долг перед лицами, которым он доверяет. Составляются липовые договоры займа и расписки. Таким образом, в судебном процессе появляются «кредиторы». Их задача заявить требование на собственность и капитал должника», – говорит Лизан.

    По мнению собеседника, американцы занимаются примерно тем же. «Они хотят заявить претензию на российские ЗВР и помешать Брюсселю экспроприировать активы, которые находятся в депозитарии Euroclear», – уточняет Лизан. Впрочем, цель американской стороны вряд ли состоит в отстаивании интересов России.

    Дело в том, что если резервы перейдут к США, то у Вашингтона появится дополнительный инструмент. «Видимо, Белый дом хочет получить рычаг влияния на Москву, чтобы было легче склонить нас к принятию необходимых решений в рамках переговорного процесса по украинскому вопросу», – допустил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается экономист Василий Колташов. Он напомнил, что план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. «Это было крупное, поистине стратегическое поражение Еврокомиссии», – подчеркнул собеседник. Аналитик допустил, что в США вынесут судебный вердикт, по которому сумма, сопоставимая с замороженными в Бельгии средствами РФ, будет истребована в пользу истца – инвестфонда.

    Колташов назвал американский суд «лукаво-соревновательным». «Доказательства там не очень нужны. Поэтому я не исключаю, что судьи примут решение в пользу Noble Capital RSD. Другой вопрос: что в такой ситуации будет делать Брюссель? Рискнут ли бельгийские политики ради интересов Вашингтона?» – задается вопросом спикер.

    Он подчеркнул, что тема царских долгов была закрыта в XX веке. «Поэтому спекуляции на этой почве необоснованны. Претензии, что называется, высосаны из пальца», – указал эксперт. Тем не менее, по его мнению, Москве нужно отнестись к иску серьезно, более того, подготовить собственные возможные требования к США.

    Ранее стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США затребовать от России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

    Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне 2025 года, внимание на него обратил РБК. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по делу было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.

    «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей», – утверждает фонд. Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York.

    По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги. Фонд предлагает погасить их за счет замороженных российских активов. Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В США заморожено около пяти млрд долларов.

    Комментарии (15)
    16 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах

    Три немецких туриста задержаны при незаконном переходе границы Финляндии и России

    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах
    @ IMAGO/Jussi Nukari/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пограничники Финляндии начали проверку в отношении троих немецких путешественников, которые прошли на снегоступах через границу с Россией в Пальякке.

    Пограничная служба Финляндии начала расследование в отношении троих немецких туристов, которые 14 января незаконно пересекли государственную границу между Финляндией и Россией в районе Пальякки в Куусамо, передает ТАСС.

    По данным ведомства, туристы передвигались по территории «из любопытства» и пересекли границу на снегоступах в обоих направлениях. В сообщении уточняется, что на месте инцидента отсутствовало какое-либо заграждение, что позволило путешественникам беспрепятственно перейти границу.

    Финский пограничный комиссар вышел на связь с российским коллегой для обсуждения ситуации. Сейчас расследование продолжается, действия туристов квалифицируются как предполагаемое преступление на государственной границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у заграждения на восточной границе Финляндии отмечен заметный поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям, строя заборы с Россией, оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами.

    До этого в Финляндии решили провести автопробег в поддержку открытия границы с Россией.

    Комментарии (11)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 14:39 • Новости дня
    Стало известно местонахождение организатора убийства посла Карлова

    Турецкие СМИ выяснили нахождение организатора убийства посла Карлова в 2016 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Один из предполагаемых организаторов убийства российского посла Андрея Карлова в 2016 году скрывается в Канаде под чужим именем после бегства из Турции, пишут местные СМИ.

    Член запрещенной в Турции организации FENO Джемаль Караата, который является одним из подозреваемых в организации убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова в 2016 году, скрывается в Канаде под вымышленным именем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канал СNN Turk.

    Караата, которого разыскивают турецкие власти, покинул страну, сменил имя и теперь живет в Канаде, избегая регистрации в местных органах безопасности.

    Телеканал указывает, что теперь он использует имя Салих Ада и опасается похищения, поскольку находится в международном розыске по красному уведомлению Интерпола.

    До бегства Караата работал доцентом на факультете английского языка в закрытом университете Фатих, продолжая подпольную деятельность под прикрытием академической карьеры. В Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) он считался одним из ключевых участников структуры FETO.

    Среди используемых им кодовых имен были Садык и Явуз. Сейчас под новым именем он работает психотерапевтом в канадской компании Qualia Counselling Services и специализируется на вопросах тревожности, депрессии и контроля гнева. По информации телеканала, одной из причин смены имени стал страх за свою безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Карлов был застрелен на открытии фотовыставки в Анкаре в декабре 2016 года. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.

    Летом 2023 года турецкие спецслужбы задержали супругу нападавшего полицейского. А само расследование убийства посла завершили в ноябре 2018 года, тогда в организации преступления обвинили 28 человек.

    В марте 2021 года суд в Анкаре приговорил пятерых обвиняемых к пожизненному заключению, еще восьми назначил сроки от трех лет и девяти месяцев до 15 лет, шесть человек оправдал, а дела девяти фигурантов, находящихся в розыске, выделили в отдельное производство.

    Комментарии (5)
    16 января 2026, 15:34 • Новости дня
    Медведев назвал цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Медведев озвучил цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более 422 тыс. человек подписали контракт на службу в Вооруженных силах России в 2025 году, а еще 32 тыс. выбрали добровольный формат, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем заявил, что в 2025 году контракт на прохождение военной службы с Вооруженными силами России заключили 422 704 человека, передает ТАСС. По словам Медведева, это окончательные данные, которыми располагают власти.

    Он также отметил, что дополнительно 32 тыс. человек подписали контракт о прохождении службы на добровольных началах, став добровольцами. Медведев добавил, что задача по комплектованию армии, поставленная верховным главнокомандующим, выполнена в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Медведев отмечал, что в 2026 году одним из главных направлений работы по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками станет формирование войск беспилотных систем.

    А в ноябре замначальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщил, что в России продолжается работа по увеличению боевого состава войск беспилотных систем и планируется создание высшего военного учебного заведения.

    Комментарии (9)
    16 января 2026, 11:40 • Новости дня
    Экономист оценил перспективы иска инвестфонда США по долгам Российской империи

    Экономист Любич: РФ не несет правовой ответственности за долги Российской империи

    Экономист оценил перспективы иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    @ Andy Dean/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    При установлении дипломатических отношений между СССР и США в 1933 году был зафиксирован отказ коммунистического государства от долгов Российской империи. Поэтому Российская Федерация не несет правовой ответственности за эти задолженности, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Так он прокомментировал иск американского инвестфонда к России по имперским долгам.

    «Государство Российская Федерация не является правопреемником Российской империи», – отметил экономист Антон Любич. Он также напомнил о событиях 7 ноября 1917 года. «В ходе последовавшей за Октябрьской революцией Гражданской войны победу одержали армии, сражавшиеся за органы власти, выражавшие идеи преемственности государственности. Данный правовой факт зафиксирован во всех конституционных документах Российской Федерации с 1918 по 1978 год», – добавил собеседник.

    «25 декабря 1991 года РСФСР законом, принятым Верховным Советом, была переименована в Российскую Федерацию», – указал Любич, подчеркнув, что это было именно «переименование государства, возникшего в 1917 году, а не учреждение нового или возрождение старого».

    «Конституция, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, в редакции 2020 года фиксирует правопреемство Российской Федерации также по правам и обязательствам СССР – государственного союза, в который РСФСР входила на правах одной из союзных республик с 1922 по 1991 год», – отметил аналитик.

    Кроме того, он напомнил, что при установлении дипломатических отношений между СССР и США в 1933 году отказ коммунистического государства от долгов Российской империи был зафиксирован. «Таким образом, какими бы ни были моральные и политические дискуссии, правовой ответственности за долги Российской империи Российская Федерация не несет», – акцентировал экономист.

    «Факт разовых выплат в адрес США в 1933 году и Франции в 1996 году для снятия требований к СССР/РФ по старым обращениям не является признанием долга, а только формой мирного урегулирования спора», – уточнил Любич.

    Ранее стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США затребовать от России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

    Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне 2025 года, внимание на него обратил РБК. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по делу было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.

    «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей», – утверждает фонд. Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York.

    По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги. Фонд предлагает погасить их за счет замороженных российских активов. Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В США заморожено около пяти млрд долларов.

    Комментарии (4)
    17 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Дмитриев раскрыл секрет стремления США завладеть Гренландией
    Дмитриев раскрыл секрет стремления США завладеть Гренландией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В свете климатических изменений последних десятилетий, северные земли, такие как Гренландия, довольно скоро могут лишиться вечной мерзлоты и стать пригодными для жизни, поделился спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Секрет: Гренландия –  это рычаг климатического воздействия. По мере таяния арктического льда потепление ускоряется, а вечная мерзлота высвобождает накопленный углерод (CО2 + метан), запуская каскадные обратные связи, которые приводят к повышению глобальных температур. Северные территории могут стать наиболее пригодными для жизни по мере потепления Земли», – написал он в соцсети Х.

    Напомним, ранее Белый дом заявил, что переброска европейских войск в Гренландию не повлияет на планы президента США Дональда Трампа по приобретению острова. Потому что Трамп объяснил, зачем ему необходима Гренландия.

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский усомнился в решимости ЕС защитить Гренландию при силовом сценарии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что для президента США международное право не было приоритетом в ситуации с Гренландией.

    Комментарии (5)
    16 января 2026, 16:25 • Новости дня
    Командующий «Запада» доложил о наступлении с общим фронтом более 320 км

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Запад» продолжают активное наступление сразу на четырех направлениях фронта, протяженность которого превышает 320 км, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев в ходе доклада министру обороны России Андрею Белоусову.

    «Командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Кузовлева, в декабре подразделения «Запада» освободили шесть населенных пунктов: Кучеровку, Подолы, Куриловку, Новоплатоновку, Богуславку и Диброву, а также взяли под контроль более 155 кв. км территории. Сейчас бои идут еще в десяти населенных пунктах, где ведутся действия по их освобождению.

    Ранее Кузовлев доложил Белоусову, что Купянск полностью перешел под контроль российских войск.

    Комментарии (10)
    16 января 2026, 20:02 • Новости дня
    Баканов: Роскосмос представит Путину систему связи для передачи сигнала на БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Роскосмос» готовится представить президенту России Владимиру Путину систему широкополосной спутниковой связи для передачи сигнала на беспилотные летательные аппараты.

    Глава корпорации Дмитрий Баканов сообщил, что технология позволит управлять БПЛА даже в тех регионах, где отсутствует покрытие наземных сетей, передает ТАСС.

    «Мы сегодня президенту покажем широкополосную связь, чтобы вне зон покрытия наземных сетей можно было сигнал передавать на беспилотную авиацию», – сообщил Баканов.

    Он уточнил, что проект реализуется за счет частных инвестиций. Это снижает нагрузку на государственный бюджет.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 20:54 • Новости дня
    Объявлено о запуске 60 беспилотных «Ласточек» на МЦК
    Объявлено о запуске 60 беспилотных «Ласточек» на МЦК
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    После 2029 года на Московском центральном кольце планируется запуск 60 полностью беспилотных электропоездов «Ласточка».

    Эти поезда будут оснащены системой автоматического управления четвертого уровня автономности (УА4), подразумевающей полное отсутствие машиниста в кабине и полный переход к автоматизированному движению, передает ТАСС.

    Согласно материалам к выставке в рамках совещания у президента России Владимира Путина, на первом этапе с 2026 по 2029 годы ожидается модернизация 139 электропоездов, которые получат третий уровень автономности – УА3. «В этот период машинист продолжит находиться в кабине и сможет при необходимости взять управление на себя», – говорится в документах.

    В августе 2025 года на МЦК уже был запущен первый поезд «Ласточка» с третьим уровнем автоматизации. В Минтрансе России уточнили, что полностью беспилотную «Ласточку» планируют вывести на линию уже в 2026 году.

    Ранее кабмин анонсировал создание беспилотного грузовика пятого уровня автоматизации.

    Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в Москве в 2026 году запустят беспилотное такси.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Российских космонавтов наградили медалями NASA

    Маршке вручил медали NASA Рыжикову и Зубрицкому в Звездном городке

    Российских космонавтов наградили медалями NASA
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Звездном городке прошла церемония вручения медалей NASA российским космонавтам Сергею Рыжикову и Алексею Зубрицкому за участие в миссии МКС-73.

    Вручение медалей российским космонавтам Сергею Рыжикову и Алексею Зубрицкому состоялось в Звездном городке, передает ТАСС. Директор пилотируемых программ NASA в России Джей Маршке поздравил экипаж с успешным завершением полета и выразил благодарность их семьям.

    Он отметил, что американские коллеги по экипажу не смогли присутствовать на церемонии, но передали слова признательности. По словам Маршке, ценность совместной работы на борту МКС высоко оценивается обеими сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабль «Союз МС-27» с Рыжиковым, Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом вернулся на Землю 9 декабря. Рыжиков и Зубрицкий затем прибыли в Звездный городок для прохождения реабилитации.

    Напомним, МКС в декабре 2025 года впервые за 25 лет приняла сразу восемь кораблей одновременно.


    Комментарии (0)
    16 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Глава Минтруда сообщил об увеличении маткапитала на первого ребенка с февраля

    Котяков: Маткапитал на первого ребенка увеличится до 729 тыс. рублей с февраля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размер материнского капитала на первого ребенка в России с 1 февраля увеличится более чем на 38 тыс. рублей и составит 729 тыс. рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

    «Сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тыс. рублей до 729 тыс. рублей», – заявил Котяков, передает ТАСС. При рождении второго ребенка, если семья уже получала сертификат, размер доплаты составит более 234 тыс. рублей.

    Если семья не получала материнский капитал при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сможет оформить сертификат на общую сумму 963 тыс. рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как направить маткапитал на образование детей.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Путин поручил срочно ввести правовой статус роботов-доставщиков
    Путин поручил срочно ввести правовой статус роботов-доставщиков
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил срочно урегулировать правовой статус роботов-доставщиков.

    Об этом он заявил на совещании, посвященном развитию беспилотных технологий, передает Ura.ru.

    Глава государства отметил необходимость безотлагательно внедрить такие средства автономной доставки в правовое поле, чтобы ускорить их коммерческое использование.

    Поручение касается не только роботов-доставщиков, но и другой беспилотной техники.

    Ранее в Росстандарте сообщили, что в России в 2026 году планируется утвердить стандарты по безопасности и классификации роботов-доставщиков, что позволит начать их легальное использование.

    В ноябре в столице утвердили порядок работы автономных курьеров-роверов.

    В мае прошлого года в Москве освятили робота-доставщика.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: Внедрение автономных беспилотных решений – это не мода, это необходимость

    Путин: Внедрение беспилотных решений в жизнь – не мода, а необходимость

    Путин: Внедрение автономных беспилотных решений – это не мода, это необходимость
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внедрение автономных беспилотных решений – это не просто модный тренд, а важная необходимость для России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент подчеркнул, что такие технологии помогут стране укрепить свою глобальную конкурентоспособность и справиться с социально-экономическими задачами в условиях дефицита рабочей силы и демографических вызовов.

    «Внедрение в жизнь автономных беспилотных решений – это, разумеется, не мода, это необходимость, путь к укреплению глобальной конкурентоспособности нашей страны, к тому, чтобы решать вопросы социально-экономического развития в условиях дефицитного рынка труда и демографических вызовов. Обеспечить безопасность, а значит, суверенитет в конечном итоге России», – сказал Путин на совещании по развитию автономных систем, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин попросил подготовить план внедрения беспилотных систем в экономику.

    Комментарии (2)
    16 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Умер снявший «Калину красную» кинооператор Заболоцкий

    Кинооператор Анатолий Заболоцкий скончался в возрасте 90 лет

    Умер снявший «Калину красную» кинооператор Заболоцкий
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Знаменитый кинооператор Анатолий Заболоцкий скончался на 91-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

    Оператор Анатолий Заболоцкий, снявший культовые фильмы «Калина красная», «Альпийская баллада» и «Через кладбище», скончался на 91-м году жизни. О его смерти сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

    «16 января 2026 года на 91-м году ушёл из жизни член Союза кинематографистов России, кинооператор, режиссёр, заслуженный деятель искусств БССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Анатолий Дмитриевич Заболоцкий», – говорится в сообщении.

    В организации отметили, что Заболоцкий участвовал в создании 15 художественных и восьми документальных фильмов. Он работал вместе с режиссёрами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе, Вадимом Абдрашитовым.

    В числе его работ такие картины, как «Альпийская баллада», «Через кладбище», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Слово для защиты», «Целуются зори» и «Обрыв». Кроме операторской деятельности, он снимался как актёр и выступал как сценарист и режиссёр, в частности, работал над документальным фильмом «Слово матери» (1979).

    Заболоцкий родился 16 сентября 1935 года в деревне Сыда Краснотуранского района Красноярского края. Среднюю школу окончил в Абакане в 1953 году. В сентябре 1954 года поступил на операторский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. После окончания ВГИКа  с 1 октября 1960 года работал кинооператором на «Беларусьфильме».

    Заболоцкий был лауреатом Премии Ленинского комсомола за работу над фильмом «Слово для защиты», а также обладателем Международной премии Андрея Первозванного «За Веру и Верность» (2005).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Союз кинематографистов России сообщил о смерти режиссера Олега Урюмцева на 68-м году жизни.

    До этого Союз подтвердил кончину Геральда Бажанова, автора комедии «Самая обаятельная и привлекательная», в возрасте 85 лет. А в сентябре Союз сообщил о смерти заслуженного деятеля искусств, кинооператора Юрия Шайгарданова в возрасте 71 года.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 23:25 • Новости дня
    Минобороны доложило о 23 сбитых дронах над регионами России за пять часов
    Минобороны доложило о 23 сбитых дронах над регионами России за пять часов
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале о 23 уничтоженных силами ПВО дронах ВСУ над регионами России за пять часов.

    «С 18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – написали там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 16 беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области, пять БПЛА – над Курской областью, по одному  дрону было сбито над Республикой Крым и акваторией Черного моря».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу дежурные средства ПВО уничтожили 106 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Баканов заявил, что Роскосмос представит Путину систему связи для передачи сигнала на БПЛА. Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассказала, как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников.


    Комментарии (0)
    Главное
    Роскомнадзор опроверг новые ограничения для Telegram в России
    Баканов: Роскосмос представит Путину систему связи для передачи сигнала на БПЛА
    Проход судов через пролив Дарданеллы наполовину заблокирован
    Объявлено о запуске 60 беспилотных «Ласточек» на МЦК
    МИД России рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Молдавию
    Умер снявший «Калину красную» кинооператор Заболоцкий
    Радиостанция «Судного дня» передала сигнал «Пожарник»