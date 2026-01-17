  • Новость часаМинобороны доложило о 23 сбитых дронах над регионами России за пять часов
    17 января 2026, 00:55 • Новости дня

    Третья с начала года магнитная буря бушует над Землёй

    Tекст: Катерина Туманова

    Выброшенный Солнцем ещё 13 января выброс плазмы, траектория полёта которого шла в обход Земли, вдруг достиг планеты и стал причиной слабых, но магнитных бурь, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    «До Земли неожиданно добрался летевший мимо выброс плазмы, выброшенный Солнцем ещё 13 января (во вторник). В ближайшие часы могут пройти слабые магнитные бури (желтый уровень уже достигнут)», – предупредили учёные 16 января.

    Они добавили, что на широтах выше 60 градусов можно наблюдать полярные сияния.

    Ранее 16 января стало известно, что на Солнце появилась крупная корональная дыра необычной формы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ученые спрогнозировали возможный рекорд по числу магнитных бурь в 2026 году. На Солнце произошла вторая с начала года мощная вспышка класса М.



    15 января 2026, 19:22 • Новости дня
    Эксперт: Причиной экстренного возвращения экипажа МКС могли стать психологические проблемы

    Эксперт Эйсмонт связал экстренное возвращение экипажа МКС с психологическими перегрузками

    Эксперт: Причиной экстренного возвращения экипажа МКС могли стать психологические проблемы
    @ nasa.gov

    Tекст: Татьяна Косолапова

    За всю историю пилотируемых космических полетов не было случаев экстренного возвращения экипажей на Землю из-за внезапной болезни. Но вопросы здоровья космонавтов не ограничиваются только медицинскими показателями – особую сложность представляют психологические нагрузки, которые далеко не всегда выносятся в публичное поле, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, комментируя первое в истории экстренное возвращение астронавтов с МКС.

    Впервые в истории Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) провело «медицинскую эвакуацию» экипажа с Международной космической станции (МКС). Так на Землю успешно вернулся американский корабль Crew Dragon, на борту которого в том числе находился российский космонавт Олег Платонов, досрочно завершивший миссию Crew-11. 

    «За всю историю космических полетов, начиная с Гагарина, не было случаев, когда космонавтов приходилось бы экстренно возвращать на Землю из-за внезапно проявившейся болезни. Таких ситуаций не только не зарегистрировано – их вообще не было. И это говорит прежде всего о том, что система медицинского отбора и контроля здоровья космонавтов работает чрезвычайно надежно», – говорит Эйсмонт.

    Он отмечает, что это особенно показательно, если учитывать, что продолжительность полета далеко не всегда поддается точному прогнозу. В ряде случаев экипажи задерживались на орбите более чем на полгода сверх запланированного срока, а общее время пребывания в космосе превышало полтора года. Поэтому человека необходимо обследовать заранее так тщательно, чтобы быть уверенным: даже в столь необычных условиях он сохранит здоровье на протяжении всего длительного полета. Это действительно сверхсложная задача, и тот факт, что ее до сих пор удавалось успешно решать, свидетельствует о высокой эффективности созданных систем отбора и контроля.

    «Строгий отбор космонавтов объясняется еще и тем, что они являются эталонами здоровья. Космонавты не только выполняют технические и научные исследования на орбите, на них также проводят медицинские эксперименты, результаты которых используются для разработки методик, применимых уже на Земле. В условиях космоса можно получать особенно «чистые» данные, поскольку испытуемые тщательно отобраны и находятся под постоянным контролем. Поэтому требования к их физическому состоянию постоянно ужесточаются», – делится эксперт.

    «Говоря о здоровье, нельзя ограничиваться только физическим состоянием. Существуют и психологические нагрузки, и с ними все значительно сложнее. Подобные проблемы редко предаются огласке, но они бывали, и их преодоление было не менее трудной задачей, чем медицинский отбор», – поясняет ученый.

    «В нынешнем случае официально было заявлено, что речь не идет о травме. Причиной стала болезнь, которую не удалось заранее предсказать, несмотря на длительное и тщательное медицинское обследование. Комиссия всегда оценивает состояние космонавта с расчетом на месяцы вперед, и до сих пор такие прогнозы оказывались точными», – заключил Эйсмонт.

    Ранее глава НАСА сообщил, что все члены экипажа Crew-11, включая астронавта с медицинскими проблемами, проходят плановое обследование после досрочного возвращения на Землю и чувствуют себя хорошо.

    15 января 2026, 10:49 • Новости дня
    НАСА провело первую в истории «медицинскую эвакуацию» астронавтов с МКС
    НАСА провело первую в истории «медицинскую эвакуацию» астронавтов с МКС
    @ NASA/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С Международной космической станции на Землю эвакуировали четырех членов экипажа по медицинским показаниям, такую эвакуацию провели впервые в истории, сообщили в НАСА.

    Причина возвращения – ухудшение здоровья одного из астронавтов, имя и подробности состояния которого не раскрываются в целях сохранения медицинской тайны, передает Associated Press.

    Командир МКС Майк Финке сообщил, что заболевший астронавт находится в стабильном состоянии и получает необходимую помощь. Он подчеркнул, что решение о возвращении было принято «для проведения полноценных медицинских обследований на Земле, где доступны все необходимые диагностические возможности».

    Миссия экипажа должна была продлиться до конца февраля, однако из-за инцидента НАСА отменило запланированный выход в открытый космос и объявило о досрочном возвращении. Специалисты отметили, что ситуация не была экстренной и не связана с подготовкой к выходу в космос или техническим состоянием станции.

    По данным американского космического агентства, экипаж вернется на Землю в районе Сан-Диего с помощью капсулы SpaceX, а на борту судна для их встречи будут находиться медицинские специалисты.

    Пока неизвестно, когда астронавтов доставят из Калифорнии в Хьюстон, где располагается Центр управления полетами НАСА. На МКС продолжают работать один американский и два российских космонавта. НАСА и SpaceX планируют ускорить запуск нового экипажа в середине февраля.

    Ранее сообщалось, что космический корабль компании SpaceX с международным экипажем миссии Crew-11 произвел отстыковку от МКС для досрочного возвращения на Землю из-за медицинского инцидента.

    Экипаж состоял из российского космонавта Олега Платонова, американских астронавтов Зены Кардман и Майкла Финк, а также японского астронавта Кимии Юи.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    14 января 2026, 12:27 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о готовности двигателя «Союз-5» к летным испытаниям

    Роскосмос: Двигатель для ракеты «Союз-5» готов к летным испытаниям

    Tекст: Мария Иванова

    После успешных стендовых огневых испытаний двигатель РД0124МС для ракеты «Союз-5» получил допуск к летным тестам, сообщили в Роскосмосе.

    Ракетный двигатель РД0124МС, предназначенный для ракеты «Союз-5», успешно прошел серию стендовых огневых испытаний, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

    В Конструкторском бюро химавтоматики уточнили, что эти испытания стали ключевым этапом проверки агрегата перед началом летных испытаний.

    Стендовые огневые испытания позволяют проверить работу двигателя в условиях, максимально приближенных к реальным полетам, что обеспечивает высокую надежность изделия перед его установкой на ракету. В 2025 году КБХА уже передало первый экземпляр нового двигателя для использования в летных испытаниях.

    Пока специалисты анализируют полученные результаты, на предприятии продолжается изготовление новых экземпляров РД0124МС для дальнейших испытаний и запусков. Двигатель считается одной из ключевых инноваций для модернизированной ракеты «Союз-5».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 марта прошлого года Роскосмос направил первую ступень ракеты-носителя «Союз-5» на испытания.

    Огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5» завершились успешно в октябре.

    15 января 2026, 11:48 • Новости дня
    Экипаж миссии Crew-11 с космонавтом Платоновым досрочно вернулся с МКС на Землю
    Экипаж миссии Crew-11 с космонавтом Платоновым досрочно вернулся с МКС на Землю
    @ AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Экипаж миссии Crew-11, среди которых находится российский космонавт Олег Платонов, преждевременно завершил полёт на МКС из-за медицинского инцидента у одного из астронавтов.

    Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX, на борту которого находился российский космонавт Олег Платонов, успешно вернулся на Землю после завершения миссии Crew-11, передает ТАСС.

    Экипаж корабля, который также включал американских астронавтов Зену Кардман и Майкла Финка, а также японца Кимию Юи, отстыковался от Международной космической станции в 1.20 по московскому времени.

    После полета продолжительностью около 10,5 часов корабль совершил приводнение у берегов Калифорнии в 11.41 по московскому времени. Напомним, что изначально команда миссии Crew-11 должна была находиться на орбите до конца февраля.

    Однако возвращение было решено осуществить досрочно из-за инцидента медицинского характера с одним из членов экипажа. Личность и предварительный диагноз не разглашаются, но представители НАСА отметили, что состояние астронавта остается стабильным.

    В НАСА подчеркнули, что инцидент не связан с работой на станции, подготовкой к выходу в открытый космос или полученной травмой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с Международной космической станции впервые эвакуировали четырех членов экипажа по медицинским показаниям.

    Ранее глава НАСА заявил о решении досрочно вернуть экипаж Crew-11 на Землю.

    16 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Российских космонавтов наградили медалями NASA

    Маршке вручил медали NASA Рыжикову и Зубрицкому в Звездном городке

    Российских космонавтов наградили медалями NASA
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Звездном городке прошла церемония вручения медалей NASA российским космонавтам Сергею Рыжикову и Алексею Зубрицкому за участие в миссии МКС-73.

    Вручение медалей российским космонавтам Сергею Рыжикову и Алексею Зубрицкому состоялось в Звездном городке, передает ТАСС. Директор пилотируемых программ NASA в России Джей Маршке поздравил экипаж с успешным завершением полета и выразил благодарность их семьям.

    Он отметил, что американские коллеги по экипажу не смогли присутствовать на церемонии, но передали слова признательности. По словам Маршке, ценность совместной работы на борту МКС высоко оценивается обеими сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабль «Союз МС-27» с Рыжиковым, Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом вернулся на Землю 9 декабря. Рыжиков и Зубрицкий затем прибыли в Звездный городок для прохождения реабилитации.

    Напомним, МКС в декабре 2025 года впервые за 25 лет приняла сразу восемь кораблей одновременно.


    14 января 2026, 19:42 • Новости дня
    Астроном назвал высокой вероятность столкновения астероида CE2XZW2 с Землей

    Астроном Железнов оценил вероятное столкновение астероида CE2XZW2 с Землей

    Астроном назвал высокой вероятность столкновения астероида CE2XZW2 с Землей
    @ NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Астероид CE2XZW2, размером около двадцати метров, был обнаружен недавно и может столкнуться с Землей, прогнозируют ученые.

    Астероид CE2XZW2, открытый в среду, с высокой вероятностью может столкнуться с Землей, сообщил РИА «Новости» старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. По его словам, «номинальная орбита – 3 тысячи километров от центра Земли. Это означает, что он столкнётся. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая».

    Эксперт подчеркнул, что информации о траектории пока недостаточно, чтобы точно определить дату и время возможного столкновения. Не исключено, что событие может произойти уже сегодня, однако эти оценки крайне предварительные.

    Размер CE2XZW2 составляет около 20 метров, и при входе в атмосферу такие объекты обычно взрываются, пояснил Железнов. Он уточнил, что в случае столкновения до поверхности долетят лишь мелкие фрагменты, представляющие минимальную угрозу для людей.

    Железнов добавил, что орбита подобных недавно открытых астероидов зачастую определяется неточно, а с накоплением наблюдений прогноз корректируется. В результате, Земля может оказаться вне предполагаемой траектории астероида.

    Напоминая о предыдущих случаях, астроном отметил, что первый астероид, обнаруженный за сутки до падения, был зафиксирован в 2008 году. Челябинский метеорит, схожий по размерам с CE2XZW2, был не замечен из-за приближения со стороны Солнца и вошел в атмосферу в 2013 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые указали на странности в поведении астероида, пролетевшего осенью над Подмосковьем.

    Также сообщалось, что США планируют взорвать астероид 2024 YR4 для предотвращения возможной угрозы Земле. Астрономы предупредили, что ядерный подрыв астероида может привести к созданию опасного космического мусора массой 230 тыс. тонн.

    15 января 2026, 02:12 • Новости дня
    Экипаж Crew-11 начал досрочное возвращение на Землю из-за медицинского инцидента

    Tекст: Антон Антонов

    Космический корабль компании SpaceX с международным экипажем миссии Crew-11 произвел отстыковку от МКС для досрочного возвращения на Землю из-за медицинского инцидента, следует из данных НАСА.

    Аппарат отстыковался от МКС в 17.20 по времени восточного побережья США (01.20 мск четверга). Экипаж состоит из российского космонавта Олега Платонова, американских астронавтов Зены Кардман и Майкла Финк, а также японского астронавта Кимии Юи. Ожидается, что корабль совершит приводнение у побережья Калифорнии 15 января, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж прибыл на станцию в августе и планировал оставаться на МКС до конца февраля, но НАСА приняло решение о досрочном возвращении экипажа на Землю из-за медицинского инцидента у одного из астронавтов. Агентство не раскрыло личность и диагноз пострадавшего. Состояние члена экипажа является стабильным.

    16 января 2026, 18:12 • Новости дня
    Ученые нашли в космосе опасное для Земли железное облако

    Ученые нашли в космосе загадочное железное облако и спрогнозировали будущее Земли

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В созвездии Лиры найдено необычное железное облако, которое может показать, что произойдет с планетами после гибели их звезд, пишут британские СМИ.

    В космосе обнаружено огромное «железное облако», напоминающее брусок, что может дать представление о будущем Земли, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The Times. Уникальный объект нашли астрономы из Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона. Находка находится в северном созвездии Лиры на расстоянии около 2400 световых лет от нашей планеты.

    Исследователи предполагают, что этот объект может быть останками каменистой планеты, которую поглотила собственная звезда в конце своего жизненного цикла. Однако они подчеркивают, что это лишь одна из версий.

    Астрономы отмечают, что через несколько млрд лет аналогичный процесс ожидает и Солнце. Когда его «топливо» начнет иссякать, оно превратится в гиганта и, скорее всего, поглотит Меркурий, Венеру и, вероятно, Землю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайские астрофизики зафиксировали сигнал, доказывающий связь быстрых радиовсплесков с двойными звездными системами.

    А глава РАН Геннадий Красников допустил существование жизни в атмосфере Венеры. Ранее в космосе была найдена черная дыра, которая поглощает по одному Солнцу в день.

    15 января 2026, 14:12 • Новости дня
    Глава НАСА сообщил о хорошем самочувствии экипажа Crew-11

    Глава НАСА Айзекман: Члены экипажа Crew-11 чувствуют себя хорошо

    Tекст: Мария Иванова

    Члены экипажа Crew-11, включая астронавта с медицинскими проблемами, проходят плановое обследование после досрочного возвращения на Землю и чувствуют себя хорошо заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джаред Айзекман.

    Состояние всех членов экипажа Crew-11 компании SpaceX оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на главу НАСА Джареда Айзекмана.

    По его словам, астронавты находятся в хорошем настроении, сейчас проходят плановое обследование.

    «Они находятся в безопасности и в хорошем настроении. Сейчас все члены экипажа проходят плановое медицинское обследование. Член экипажа, чье состояние здоровья вызывало опасения, также чувствует себя хорошо», – заявил Айзекман.

    Глава НАСА отдельно подчеркнул, что подробности о состоянии астронавта, из-за которого миссия Crew-11 завершилась досрочно, будут предоставлены позже, когда это будет уместно. Личность члена команды и диагноз не раскрываются, однако известно, что его состояние стабильно.

    Корабль Crew Dragon с экипажем Crew-11, куда входят российский космонавт Олег Платонов, американцы Зена Кардман и Майкл Финк, а также японец Кимия Юи, вернулся на Землю после отстыковки от МКС. Изначально планировалось, что они пробудут на станции до конца февраля, однако медицинский инцидент стал причиной преждевременного возвращения.

    В НАСА отметили, что инцидент не связан с работой на станции, подготовкой к выходу в открытый космос или травмой.

    Ранее в четверг экипаж миссии Crew-11 вернулся на Землю раньше запланированного срока. При этом с Международной космической станции впервые эвакуировали четырех членов экипажа по медицинским показаниям.

    Ранее глава НАСА заявил о решении досрочно вернуть экипаж Crew-11 на Землю.

    15 января 2026, 08:56 • Новости дня
    Принятый за астероид объект оказался межзвездной кометой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Небесный объект, ранее считавшийся опасным астероидом, который якобы мог столкнуться с Землей, на деле оказался межзвездной кометой, удаляющейся от нашей планеты, сообщил Центр малых планет.

    Объект, который первоначально был принят за астероид CE2XZW2, оказался межзвездной кометой 3I/ATLAS, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр малых планет.

    Астероидная природа объекта не подтвердилась после уточнения наблюдений.

    Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов объяснил, что автоматическая система центра получает данные о новых объектах на основании ограниченного числа наблюдений. В данном случае информация о CE2XZW2 появилась после четырех наблюдений, чего недостаточно для окончательного подтверждения статуса астероида.

    Ранее ученые опровергли возможность скорого падения на Землю астероида CE2XZW2 длиной около 10 метров.

    16 января 2026, 07:58 • Новости дня
    Китай успешно запустил ракету «Церера-1-Y7» с морской платформы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай в пятницу успешно запустил коммерческую ракету-носитель «Церера-1-Y7» с морской платформы в акватории близ восточной провинции Шаньдун, выведя на орбиту группу спутников «Тяньци», сообщила компания-разработчик ракеты Galactic Energy.

    Китай в пятницу осуществил успешный запуск коммерческой ракеты-носителя «Церера-1-Y7» с морской платформы в акватории близ восточной провинции Шаньдун, пишет РИА «Новости». По данным компании-разработчика Galactic Energy, старт был произведён 16 января 2026 года в 04.10 по пекинскому времени (15 января 23.10 мск) под руководством сотрудников центра морских запусков космодрома Тайюань.

    В результате миссии ракета вывела на орбиту четыре спутника группировки «Тяньци». Компания уточнила: «Ракета-носитель »Церера-1-Y7« успешно выполнена и вывела спутники на целевые орбиты».

    «Церера-1» – твердотопливная ракета, разработанная частной китайской компанией Galactic Energy для предоставления услуг по запуску небольших коммерческих спутников для китайских и зарубежных заказчиков. Длина ракеты составляет около 20 метров, диаметр – 1,4 метра, стартовая масса – 33 тонны.

    Аппарат способен выводить на солнечно-синхронную орбиту до 300 килограммов полезной нагрузки. На сегодняшний день Galactic Energy провела более 20 успешных космических запусков, в том числе с морских платформ, обеспечив доставку десятков спутников на орбиту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай запустил корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами.

    Китай заявил о скором запуске новой пилотируемой миссии к станции «Тяньгун».

    Экипаж корабля «Шэньчжоу-19» в составе Цай Сюйчжэ, Сун Линдуна и Ван Хаоцзэ завершает свою миссию и вернется на Землю 29 апреля на площадку «Дунфэн».

    16 января 2026, 10:52 • Новости дня
    На Солнце появилась крупная корональная дыра необычной формы

    На Солнце выявили корональную дыру необычной формы высотой 1 млн км

    Tекст: Мария Иванова

    На поверхности Солнца зафиксировали появление новой корональной дыры необычной формы, высота которой составляет около 1 млн км, это может привести к увеличению числа магнитных бурь.

    На Солнце обнаружена новая крупная корональная дыра, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По словам исследователей, дыра отличается необычной формой, напоминающей перевёрнутую цифру «1». Её высота составляет около 1 млн км.

    Ученые отмечают, что процесс образования корональных дыр активизировался после пика солнечного цикла в октябре–декабре 2024 года. С этого момента наблюдается значительный рост магнитных бурь – их число увеличилось на 60% за прошлый год. Специалисты уверены, что в ближайшие месяцы эта тенденция сохранится.

    Эксперты прогнозируют дальнейший рост геомагнитной активности вплоть до 2028 года, после чего ожидается спад солнечной активности и переход к минимуму на рубеже 2029-2030 годов. За это время, подчеркивают в лаборатории, условия для наблюдения северных сияний будут особенно благоприятными.

    Напомним, накануне на Солнце произошла вторая с начала года мощная вспышка класса М.

    Ученые спрогнозировали возможный рекорд по числу магнитных бурь в 2026 году.

    Ранее новый активный центр Солнца повернулся к Земле.

    16 января 2026, 14:25 • Новости дня
    Ученый объяснил отсутствие хвоста у «отправленной» Путиным к Юпитеру кометы

    Ученый объяснил отсутствие хвоста у кометы 3I/ATLAS удаленностью от Солнца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Комета 3I/ATLAS, которую в шутку назвал «российским секретным оружием» президент Владимир Путин, не имеет классического хвоста – это типично для объектов, удаляющихся от Солнца, сообщил Сергей Язев, профессор Иркутского госуниверситета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН.

    Язев объяснил, что кометный хвост формируется благодаря солнечной радиации, вытягивающей пылевые частицы, которые выделяет ядро кометы. По его словам, у 3I/ATLAS наблюдается отсутствие классического хвоста, что связано с аномально крупными частицами, выделяемыми этой межзвездной кометой, передает ТАСС.

    «Комета с большой скоростью движется в пространстве между Марсом и Юпитером, быстро удаляясь от Солнца. Она получает все меньше солнечного тепла, постепенно замерзая. Струи газа и пыли, истекающих из ядра кометы, «гаснут», поэтому нет ничего удивительного в том, что материала для кометного хвоста оказывается все меньше. Так ведут себя все кометы, покидая окрестности Солнца. Это не аномалия», – прокомментировал Язев.

    Он также отметил, что отличия в составе пыли межзвездных комет представляют интерес для астрономов, но вполне объяснимы, ведь условия формирования ядра 3I/ATLAS отличались от условий в Солнечной системе. Сейчас ученые получают все больше информации о другой планетной системе, откуда и пришла эта комета.

    Ранее в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президента спросили об инопланетянах на межзвездной комете 3I/ATLAS, которая приближается к Земле. Владимир Путин пошутил о том, что межзвездная комета 3I/ATLAS якобы является «секретным российским оружием», и подчеркнул, что небесное тело не представляет угрозы для планеты.

    Астроном подтвердил слова Путина о движении кометы 3I/ATLAS к Юпитеру.

    Комета 3I/ATLAS 19 декабря прошла на расстоянии 268 млн 918 тыс. км от Земли.

    За последние дни яркость кометы 3I/ATLAS, которую приняли за корабль инопланетян, уменьшилась примерно на треть. Между тем анализ радиосигналов от кометы 3I/ATLAS подтвердил ее естественное происхождение.

    15 января 2026, 09:12 • Новости дня
    На Солнце произошла вторая с начала года мощная вспышка класса М

    В ночь на 15 января на Солнце зафиксировали вспышку M162

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 15 января на видимой стороне Солнца была зафиксирована вторая за 2026 год вспышка класса M, достигшая уровня M1.62.

    Вторая по счету в 2026 году мощная вспышка класса M была зафиксирована на Солнце в ночь на 15 января, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Вспышка произошла в активной области № 4341, которая недавно вышла на видимую с Земли сторону светила. Максимум излучения пришёлся на 23.33 по московскому времени, а мощность события составила M1.62, что соответствует четвертому уровню по пятибалльной шкале.

    Ранее в этом году в той же области уже фиксировалась M-вспышка три дня назад. По данным лаборатории, эта солнечная зона характеризуется длительными паузами между взрывами, когда энергия накапливается и затем высвобождается в виде сильных всплесков. Предполагается, что наиболее крупные события здесь произошли 8 и 12 января, но их точная мощность не определена, так как они были за краем Солнца.

    «Ночная вспышка, несмотря на отнесение её к категории M, объективно сильной не является и может быть охарактеризована как средняя. Её влияние на Землю исключено», – подчеркнули исследователи. По их наблюдениям, если сохраняется прежний ритм, следующую вспышку можно ожидать в ближайшие 1–2 суток, однако строгих физических закономерностей в этом пока не выявлено.

    В настоящее время данной солнечной области присвоена классификация Beta-Gamma, которая близка к максимальной по степени «вспышечной опасности». Ожидается, что в ближайшее время статус будет повышен до высшего уровня – Beta-Gamma-Delta.

    Ранее сообщалось, что на Солнце произошла вспышка класса М.

    Крупный активный центр на Солнце за последние дни уже вызвал два мощных взрыва и в ближайшее время выйдет на сторону, обращенную к Земле, отмечали эксперты.

    Ученые 8 января зафиксировали крупный взрыв на Солнце.

    16 января 2026, 09:59 • Новости дня
    Телескоп FAST подтвердил происхождение быстрых радиовсплесков из двойных систем

    Китайский телескоп FAST подтвердил происхождение радиовсплесков из двойных систем

    Tекст: Мария Иванова

    Китайские астрофизики с помощью гигантского радиотелескопа FAST впервые зафиксировали сигнал, подтверждающий связь быстрых радиовсплесков с двойными звездными системами.

    Гигантский китайский радиотелескоп FAST позволил астрофизикам подтвердить гипотезу о происхождении быстрых радиовсплесков из двойных систем, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

    По словам ученых, речь идет о гравитационно связанных космических объектах, один из которых может быть источником загадочных коротких вспышек радиоизлучения.

    Быстрые радиовсплески – это крайне яркие, но очень кратковременные радиоимпульсы, существующие лишь доли секунды, однако они выделяют энергию, сопоставимую с излучением Солнца за неделю. Первый такой сигнал обнаружили в 2007 году, и с тех пор вопрос их природы оставался одной из главных загадок астрофизики. В последние годы повторяющиеся всплески побудили ученых искать их источники среди двойных систем, однако до сих пор отсутствовали подтверждающие наблюдения.

    В июне 2022 года китайские исследователи начали постоянные наблюдения объекта FRB 20220529, расположенного в 2,5 млрд световых лет от Земли. В течение полутора лет фиксировались лишь умеренные колебания. Однако в декабре 2023 года с помощью FAST впервые был получен сигнал, свидетельствующий о наличии звезды-компаньона, вращающейся рядом с источником радиовсплесков.

    Радиотелескоп FAST расположен в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Его приемная зона сопоставима по площади с 30 футбольными полями, что позволяет вести уникальные наблюдения за самыми далекими объектами Вселенной.

    Напомним, ранее крупнейший в мире китайский радиотелескоп FAST зафиксировал подозрительные сигналы, которые могли исходить от внеземных цивилизаций.

    Между тем астрономы обнаружили черную дыру, которая поглощает по одному Солнцу в день.

    Ученые также зарегистрировали в космосе «гравитационный шум» сверхмассивных черных дыр.

