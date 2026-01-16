Президент Сирии аш-Шараа издал защищающий курдов указ

Tекст: Катерина Туманова

«Президент Ахмад аш-Шараа издал в пятницу указ № 13 от 2026 года, подтверждающий, что сирийские курдские граждане являются неотъемлемой и подлинной частью сирийского народа, и что их культурная и языковая идентичность является неотделимой составляющей единой и многообразной национальной идентичности Сирии», – сказано в сообщении Telegram-канала агентства SANA.

В телевизионном обращении президент аш-Шараа заявил, что у араба нет превосходства над курдом, турком или кем-либо ещё, кроме как по благочестию и личной непорочности, независимо от этнической принадлежности.

«Наш курдский народ, потомки Саладина, остерегайтесь верить утверждениям о том, что мы замышляем зло против наших курдских братьев. Клянусь Богом, любой, кто причинит вам вред, будет нашим противником до Судного дня. Ваша жизнь – наша жизнь. Мы стремимся только к благополучию страны и ее народа, развитию, восстановлению и единству нации, и никто не будет лишен своей доли этого блага», – сказал в телеэфире аш-Шараа.

Согласно указу, всех курдов, кого насильственно выселили с их земель, призвали вернуться без каких-либо условий или ограничений, кроме единственного – сложить оружие.

«Я призываю вас активно участвовать в построении этой родины и сохранении её безопасности и единства, а также отвергать всё, что противоречит этому пути», – заявил он.

