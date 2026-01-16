  • Новость часаМинобороны доложило о 23 сбитых дронах над регионами России за пять часов
    16 января 2026, 23:55 • Новости дня

    Президент Сирии аш-Шараа издал защищающий курдов указ

    Президент Сирии аш-Шараа издал защищающий курдов указ
    @ Syria's interim FM/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа издал в пятницу указ, подтверждающий, что курдские граждане являются неотъемлемой и подлинной частью сирийского народа, сообщило агентство SANA.

    «Президент Ахмад аш-Шараа издал в пятницу указ № 13 от 2026 года, подтверждающий, что сирийские курдские граждане являются неотъемлемой и подлинной частью сирийского народа, и что их культурная и языковая идентичность является неотделимой составляющей единой и многообразной национальной идентичности Сирии», – сказано в сообщении Telegram-канала агентства SANA.

    В телевизионном обращении президент аш-Шараа заявил, что у араба нет превосходства над курдом, турком или кем-либо ещё, кроме как по благочестию и личной непорочности, независимо от этнической принадлежности.

    «Наш курдский народ, потомки Саладина, остерегайтесь верить утверждениям о том, что мы замышляем зло против наших курдских братьев. Клянусь Богом, любой, кто причинит вам вред, будет нашим противником до Судного дня. Ваша жизнь –  наша жизнь. Мы стремимся только к благополучию страны и ее народа, развитию, восстановлению и единству нации, и никто не будет лишен своей доли этого блага», – сказал в телеэфире аш-Шараа.

    Согласно указу, всех курдов, кого насильственно выселили с их земель, призвали вернуться без каких-либо условий или ограничений, кроме единственного –  сложить оружие.

    «Я призываю вас активно участвовать в построении этой родины и сохранении её безопасности и единства, а также отвергать всё, что противоречит этому пути», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Аш-Шараа в декабре рассказал о контактах сирийской оппозиции с Москвой после падения режима Асада. Глава МИД России Лавров сообщил о встрече Путина с главой МИД Сирии. МВД Сирии в январе опровергло сообщения о покушении на президента аш-Шараа.

    14 января 2026, 11:30 • Новости дня
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима

    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Американского института нефти Майк Соммерс заявил о готовности американских нефтепроизводителей стать «стабилизирующей силой» в Иране в случае смены власти, передает Politico.

    По словам главы Американского института нефти Майка Соммерса, иранский нефтяной сектор, несмотря на годы санкций, остается структурно крепким и способен значительно увеличить добычу при поддержке западных технологий, передает Politico.

    Соммерс отметил, что индустрия США не спешит возвращаться в Венесуэлу из-за отсутствия долгосрочных гарантий инвестиций, операционной безопасности и верховенства закона. Он подчеркнул, что эти условия должны быть выполнены для притока инвестиций в венесуэльский нефтяной сектор.

    Эксперты на мероприятии API указали на различия между нефтяной инфраструктурой Ирана и Венесуэлы. Ирану удалось увеличить производство даже под жесткими санкциями, тогда как в Венесуэле инфраструктура деградировала в условиях социалистического режима.

    Соммерс также отметил, что API выступает против участия правительства США в акционерном капитале нефтяных компаний, включая возможные вложения в венесуэльскую PdVSA. Он подчеркнул, что отрасль не поддерживает национализацию и создание национальной нефтяной компании в США.

    Мировые цены на нефть выросли после объявления президента США о 25-процентной пошлине на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Эксперт по энергетике Игорь Юшков объяснил нежелание американских нефтяных компаний возвращаться в Венесуэлу.

    15 января 2026, 02:44 • Новости дня
    Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток

    @ Eric S. Powell/U.S. Navy/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США, то есть на Ближний Восток, сообщила журналист NewsNation Келли Майер.

    Майер сообщила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что АУГ прибудет в зону ответственности CENTCOM примерно через неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп пообещал поддержку иранским протестующим. СМИ сообщали, что США могут нанести удар по Ирану в течение суток. Трамп отказался однозначно ответить на вопрос о возможности военных действий против Ирана.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    15 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Страны Персидского залива выступили против удара по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на напряженность с Ираном, монархии Персидского залива опасаются последствий военного удара США и настаивают на дипломатии, сообщает The New York Times.

    Страны Персидского залива публично и негласно убеждают администрацию Дональда Трампа воздержаться от военной атаки на Иран и предпочесть дипломатические меры. По мнению местных аналитиков, даже Саудовская Аравия, которая традиционно рассматривает Иран как конкурента, не поддерживает силовое вмешательство США. Власти региона опасаются, что эскалация конфликта приведет к дестабилизации и нанесет ущерб их экономике и безопасности, передает The New York Times.

    Султанат Оман, традиционно выступающий посредником в переговорах между США и Ираном, порекомендовал Вашингтону не наносить удар, сообщает источник, знакомый с ситуацией. Катар также призывает к мирному решению, подчеркивая необходимость возвращения к переговорам. Представитель МИД Катара отметил: «Главные вызовы региона требуют возвращения за стол переговоров».

    Прошлогодние удары США по ядерным объектам Ирана и последующая атака Ирана по американской базе в Катаре усилили опасения монархий залива по поводу ответных действий. После этих событий американские военные начали вывозить часть неключевого персонала с катарской базы из соображений безопасности, рассказали два военных источника.

    Единство в отношении Ирана среди стран Совета сотрудничества Персидского залива отсутствует: Кувейт, Оман и Катар поддерживают с Тегераном рабочие отношения, тогда как Саудовская Аравия и Бахрейн придерживаются более жесткой линии. Несмотря на напряженность, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в 2023 году восстановил дипломатические отношения с Ираном после семилетнего разрыва.

    Эксперт Международной кризисной группы Ясмин Фарук считает, что страны залива опасаются хаоса в случае смены власти в Иране и укрепления позиций Израиля. В прошлом году Израиль совершил неудачную атаку в Катаре, что вызвало тревогу среди арабских правительств региона. Объединенные Арабские Эмираты также опасаются потерь от обострения, поскольку Дубай остается важным торговым хабом для иранских товаров.

    Саудовская Аравия, Оман и Катар предупредили США о рисках в случае попытки сменить власть в Иране.

    Израиль и ряд арабских стран попросили США не наносить удары по Ирану.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность в случае необходимости быстро и решительно нанести удар по Ирану.

    Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана назначено на четверг.

    Между тем, авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    14 января 2026, 00:56 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощь участникам протестов в Иране будет включать экономические меры, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «На подходе много помощи, причем в различных формах, включая экономическую», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп в интервью CBS заявил, что не осведомлен о возможных планах казней протестующих. «Если они начнут вешать людей, вы увидите некоторые вещи, не знаю как вы мыслите, но, возможно, вы будете очень довольны», – сказал Трамп. В ответ на просьбу уточнить, что именно он имеет в виду, Трамп добавил, что действия США будут серьезными.

    Он также сообщил, что его конечная цель по отношению к Ирану – «победа». «Я люблю побеждать», – сказал Трамп.

    Трамп не стал отвечать на вопрос, будет ли он направлять ВС США в Иран, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране начались протесты после резкого падения курса риала. Протесты переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Трамп призвал союзников Вашингтона срочно покинуть территорию Ирана.

    15 января 2026, 06:34 • Новости дня
    Заседание Совбеза ООН по Ирану назначено на четверг
    @ Zhang Fengguo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране пройдет в четверг, 15 января, сообщило председательствующее в СБ в январе постпредство Сомали.

    Встреча состоится по запросу Соединенных Штатов в 23.00 мск (15.00 времени Нью-Йорка). Обсуждение Ирана пройдет в рамках пункта повестки дня «Ситуация на Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США запросили проведение заседания Совбеза ООН по вопросу ситуации в Иране. В Иране произошли вооруженные столкновения демонстрантов с органами правопорядка. Авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.

    14 января 2026, 14:55 • Новости дня
    Лавров обвинил США в подрыве системы международных отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Действия США в Венесуэле и введение новых 25-процентных пошлин против Ирана вызывают вопросы к надежности Вашингтона и подрывают сложившуюся систему международных отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    США целенаправленно разрушают существующую систему международных отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

    По его словам, действия Вашингтона, включая операцию в Венесуэле, являются грубым нарушением международного права.

    «Всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права», – отметил Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

    Глава МИД России подчеркнул, что подобные шаги США отражают не просто попытку, а последовательную линию на подрыв системы, которая создавалась не один десяток лет, в том числе при участии самих американцев. Он также добавил, что другие действия США на международной арене подтверждают этот курс.

    Кроме того, Лавров прокомментировал отказ США от собственных принципов глобализации. Он отметил, что такие действия Вашингтона «наводят на мысль о ненадежности» Соединенных Штатов как партнера. Министр обратил внимание на то, что американская сторона игнорирует нормы, которые сама же продвигала, и это вызывает сомнения в ее надежности.

    Лавров сделал эти заявления, отвечая на вопросы журналистов о решении президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. По мнению министра, подобная политика свидетельствует о двуличности подхода Вашингтона к международным делам.

    Ранее Лавров заявил, что глобализация «пошла коту под хвост» из-за действий США.

    14 января 2026, 02:54 • Новости дня
    Иран призвал СБ ООН пресечь дестабилизирующую политику США и Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза Абукару Дахиру Осману письмо, в котором потребовал пресечь подрывную деятельность США и Израиля.

    «Иран настоятельно призывает Совет Безопасности потребовать от США и израильского режима немедленно прекратить дестабилизирующую политику и практику и полностью соблюдать свои обязательства по международному праву», – приводит ТАСС текст документа.

    Тегеран также призвал Совбез ООН осудить подстрекательства к насилию и угрозы применения силы со стороны США. В документе указывается, что власти США и Израиля несут прямую юридическую ответственность за гибель невинных гражданских лиц в Иране.

    Кроме того, Иран просит Совет Безопасности предостеречь США от военных актов агрессии против республики. В письме подчеркивается, что заявления президента США Дональда Трампа являются вопиющим нарушением фундаментальных принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал поддержку протестующим в Иране. Массовые протесты в Иране начались две недели назад из-за резкого падения курса риала. Со временем протесты переросли в вооруженные столкновения с полицией.

    15 января 2026, 00:50 • Новости дня
    Трамп заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней»

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон получил от надежных источников информацию об отмене казней протестующих в Иране, там «прекратились убийства», заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп подчеркнул, что Вашингтон получил «очень хорошую информацию» от осведомленных лиц. «Они говорят, что убийства прекратились и что казней не будет. Предполагалось, что сегодня будет много казней, но их не будет», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп отказался однозначно ответить на вопрос о возможности военных действий против Ирана. Он уточнил, что США продолжат внимательно наблюдать за ситуацией вокруг Ирана, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал помощь протестующим в Иране. Трамп отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия.

    14 января 2026, 06:48 • Новости дня
    SpaceX сделала бесплатным доступ к Starlink в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Компания Илона Маска SpaceX предоставила бесплатный доступ к спутниковой связи Starlink жителям Ирана на фоне беспорядков, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Сервис мониторинга NetBlocks ранее сообщил о самом масштабном отключении интернет-услуг в Иране за все время протестов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Исполнительный директор американской организации Holistic Resilience Ахмад Ахмадиан рассказал, что SpaceX отменила абонентскую плату за Starlink для иранских пользователей. Поясняется, что Holistic Resilience «работает с иранцами над обеспечением безопасного доступа в интернет». Теперь «владельцы приставок в стране могут пользоваться услугой бесплатно». Информацию о бесплатном доступе подтвердил и другой источник, знакомый с деятельностью Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп сообщил о намерении обсудить с Маском использование Starlink для восстановления интернет-связи на фоне ее блокировки властями Ирана. Протесты в Иране, начавшиеся две недели назад из-за резкого падения курса риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка.

    14 января 2026, 09:12 • Новости дня
    Захарова обвинила ЕС в поддержке попыток мятежа в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о неприкрытой поддержке Евросоюзом попыток мятежа и давления на Иран.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Евросоюз в открытой поддержке антиправительственных действий в Иране, передает радио Sputnik.

    Она отметила, что страны ЕС, применяя санкции против Тегерана, одновременно призывают соблюдать свободу выражения мнений и уважать свободу объединений и мирных собраний.

    «Это какой же должен быть цинизм, а на самом деле это неприкрытая, лобовая атака, чтобы дойти до таких оценок», – сказала Захарова.

    Она подчеркнула, что подобная политика ЕС действительно является открытой поддержкой антиправительственных действий, а по сути – мятежа.

    Дипломат подчеркнула, что Запад занимается демонтажем международно-правовых положений, оказывая противозаконное давление на Иран.

    Официальные представители Израиля и ряда неназванных арабских государств обратились к США с просьбой пока не наносить удары по Ирану.

    Глава американского государства Дональд Трамп объявил, что помощь участникам протестов в Иране будет включать экономические меры.

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил письмо генсеку ООН и председателю Совбеза с требованием пресечь подрывную деятельность США и Израиля.

    15 января 2026, 01:58 • Новости дня
    Власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана временно закрыли воздушное пространство страны, сообщает сервис Flightradar24.

    В соответствии с новым уведомлением NOTAM исключение делается только для международных рейсов, «на которые дается разрешение». Документ остается в силе чуть более двух часов, сообщает Flightradar24 в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана закрыли воздушное пространство у границы с Ираком. В Иране митинги переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка.

    14 января 2026, 12:37 • Новости дня
    Иран предупредил о последствиях новых пошлин США для торговли

    Tекст: Вера Басилая

    Новые пошлины США способны дестабилизировать международную торговую систему и нарушить верховенство закона, заявил официальный представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи.

    Введенные США пошлины за сотрудничество с Ираном могут привести к опасным последствиям для мировой торговли, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул, что односторонние карательные действия Вашингтона способны подорвать работу всей международной торговой системы.

    МИД Ирана призвал ООН и ее структуры принять меры для защиты международного права и предотвращения нарушений со стороны США. В ведомстве подчеркнули, что ответственность по поддержанию стабильности в мировой экономике лежит на всех участниках международного сообщества.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о 25-процентных санкциях против ведущих бизнес с Ираном.

    На этом фоне нефть подорожала.

    МИД Китая заявил, что Пекин намерен защищать свои интересы в случае введения Соединенными Штатами новых пошлин на торговлю с Тегераном.

    Глава Американского института нефти Майк Соммерс заявил о готовности американских нефтепроизводителей стать «стабилизирующей силой» в Иране в случае смены власти.

    15 января 2026, 01:12 • Новости дня
    Иран закрыл небо со стороны Ирака

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана приняли решение о закрытии воздушного пространства у границы с Ираком, сообщил телеканал Al Hadath.

    Это решение затронуло все воздушные суда, направляющиеся из Ирака, передает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

    Сутки назад, как отмечал Al Arabiya, власти Тегерана обратились к Багдаду с просьбой не отправлять гражданские рейсы в исламскую республику без предварительного согласования с иранской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране начались массовые протесты после резкого падения курса риала. Позже митинги переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка.

    15 января 2026, 03:48 • Новости дня
    США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    США запросили проведение заседания Совбеза ООН по вопросу ситуации в Иране, сообщил источник в СБ.

    Американская сторона запросила проведение встречи на четверг, 15 января, в 15.00 по нью-йоркскому времени (23.00 мск). При этом председатель Совета Безопасности ООН на январь от Сомали пока официально не подтвердил назначение данного заседания, передает РИА «Новости»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране митинги переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. По данным СМИ, авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.

    15 января 2026, 21:25 • Новости дня
    Ирак заявил о недопустимости военных действий против соседей с его территории

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирак не позволит использовать свою территорию, воздушное пространство или территориальные воды для ведения военных действий против какой-либо страны региона, заявил официальный представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Сабах ан-Науман.

    «В свете стремительно развивающейся региональной ситуации, сопутствующей эскалации, а также угроз безопасности и стабильности региона Республика Ирак подтверждает свою твердую и принципиальную позицию против использования своей территории, воздушного пространства или территориальных вод в качестве плацдарма для любых военных действий, направленных против какой-либо страны», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Ан-Науман также отметил, что Ирак полностью привержен политике, не допускающей превращения страны в арену для угроз безопасности соседним государствам или втягивания в конфликты, которые не соответствуют интересам иракского народа.

    Представитель армии призвал все стороны проявлять сдержанность, отдавать приоритет диалогу и избегать дальнейшей эскалации. По его словам, споры следует решать исключительно мирными и дипломатическими средствами, основываясь на принципах международного права и Уставе ООН.

    Ранее Иран закрыл небо со стороны Ирака.

