Путин заявил об отставании России по беспилотному транспорту

Путин указал на отставание России по автономному транспорту от ряда стран

Tекст: Вера Басилая

Россия пока отстает от ряда стран по развитию автономного транспорта, включая беспилотные такси, передает ТАСС. По словам президента Владимира Путина, в некоторых городах мира беспилотные такси уже массово перевозят пассажиров, а не работают лишь в формате экспериментов.

«Сделаны важные шаги, но по отдельным направлениям в этой сфере мы все еще существенно отстаем от некоторых других стран. Например, в определенных городах, в отдельных городах мира уже не в рамках отдельных экспериментов, а массово задействованы и перевозят пассажиров беспилотные такси», – сказал Путин.

Путин также подчеркнул, что в ряде государств достигнут полный суверенитет в производстве всех компонентов для автономной техники, что, по его мнению, еще более значимо. Он напомнил, что вопрос беспилотного транспорта и автономных систем особенно важен для конкурентоспособности стран как в гражданской, так и в оборонной сферах.

Президент сообщил, что год назад в Тольятти было принято решение, открывающее путь к массовому внедрению гражданских авиадронов, что имеет значение для развития беспилотного транспорта во всех сферах. По оценке Путина, у России есть необходимый научный, кадровый и промышленный потенциал, чтобы стать одним из мировых лидеров в этой области.

«Эти ключевые технологии наряду с цифровыми платформами и искусственным интеллектом определяют будущее всего мира. И, безусловно, успешное осуществление наших важнейших планов и инициатив также будет от этого зависеть», – заявил президент.

Он напомнил, что успешная реализация важных национальных инициатив напрямую зависит от развития именно этих направлений, и этот вопрос поднимался на недавнем заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных систем в приоритетных секторах экономики.

Путин поручил срочно урегулировать правовой статус роботов-доставщиков.

Внедрение автономных беспилотных решений Владимир Путин назвал необходимостью, а не модой.