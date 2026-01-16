  • Новость часаПутин: Внедрение автономных беспилотных решений – это не мода, это необходимость
    16 января 2026, 21:44 • Новости дня

    Путин поручил привлечь ветеранов СВО к работе с гражданскими дронами

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил привлечь ветеранов спецоперации на Украине, которые эффективно использовали дроны для уничтожения техники противника, к обучению и работе с гражданскими беспилотниками, передает ТАСС.

    «Опыт, знания наших ребят, наших Героев, в том числе пилотов боевых дронов, которые успешно громили и продолжают это делать вражескую технику, должны быть востребованы и в мирной жизни, уже на передовой технологического прогресса», – сказал Путин на совещании по развитию автономных систем, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что стране необходимы собственные технологии искусственного интеллекта. По его словам, детальный план внедрения таких решений будет рассмотрен в ближайшее время на специальном совещании с профильными экспертами и ведомствами.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры по внедрению беспилотных систем в приоритетные отрасли экономики.

    14 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.

    Лавров подчеркнул, что Макрон уже не в первый раз говорит о планах поговорить с российским лидером в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Министр отметил, что взрослые люди, особенно занимающие государственные посты, должны напрямую предлагать контакты, если хотят обсуждать вопросы войны и мира. По словам Лаврова, заявления Макрона о готовности к диалогу и обещания что-то предложить через несколько недель выглядят несерьезно.

    «Это работа на публику, микрофонная дипломатия, мегафонная дипломатия, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», – добавил он. Министр подчеркнул, что подобный подход не способствует реальному урегулированию международных вопросов.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. На прошлой неделе он заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    15 января 2026, 04:28 • Новости дня
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва настроена на урегулирование украинского конфликта, в промедлении виноват Киев, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил в интервью Reuters, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «готов» заключить сделку по урегулированию ситуации на Украине, а промедление исходит от украинской стороны. «Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что ему ничего не известно о якобы имеющихся планах поездки спецпосланника США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к контактам с американскими представителями.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    15 января 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами и открыта к сотрудничеству со всеми государствами, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

    «Диалог и контакты – отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть – сведены к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация всё-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности», – заявил глава государства, передает официальный сайт Кремля.

    «Россия была и остается приверженной именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил о важности международного сотрудничества для мира.

    Напомним, в четверг Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран.

    15 января 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин заявил об опасной замене дипломатии в мире «правом сильного»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что в современном мире поиск компромисса все чаще уступает место односторонним и опасным действиям отдельных государств.

    Дипломатия и поиск компромисса все чаще заменяются односторонними и опасными действиями, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новым послам иностранных государств, передает ТАСС.

    По словам главы государства, вместо диалога между странами все чаще звучит монолог тех, кто «по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жить и отдавать приказы».

    Путин подчеркнул, что такая тенденция представляет опасность для международных отношений и может привести к дальнейшей эскалации напряженности. Он отметил, что Россия выступает за конструктивный диалог и поиск компромиссных решений в интересах мира и стабильности.

    Президент также выразил надежду на то, что дипломаты, прибывшие в Россию, будут способствовать развитию равноправного и взаимоуважительного сотрудничества между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин принял верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

    14 января 2026, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: Опыт обеспечения Крыма водой может быть использован в Донецке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Проблема «водной блокады» Донбасса Украиной была затронута в программе «Итоги года с Владимиром Путиным». То, что президент вернулся к этому вопросу на встрече с Маратом Хуснуллиным, свидетельствует: глава государства держит тему на личном контроле, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин.

    «В Донбассе сохраняется проблема с водоснабжением, и наиболее острый характер она носит именно в Донецке», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Собеседник напомнил, что до 2022 года вода поступала в регион с севера по каналу «Северский Донец – Донбасс». Однако после начала СВО украинская сторона не только перекрыла эту водную артерию, но и неоднократно наносила удары по водоводам.

    «Проблему водной блокады Донбасса также поднимали в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным». То, что этот вопрос президент обсудил и сейчас на встрече с Маратом Хуснуллиным, свидетельствует: глава государства прекрасно осведомлен о ситуации и держит тему на личном контроле», – указал эксперт.

    Данилин пояснил, что местные власти пытаются решать проблему, однако им необходима федеральная поддержка – отсюда и поручение президента выработать предложения по стабилизации водоснабжения ДНР. «Строительство нового водовода представляется более перспективным шагом, нежели ремонт старого, которому уже более 50 лет», – считает политолог.

    «Как бы то ни было, нет сомнений, что вопрос с водой для Донецка и близлежащих городов будет решен – так же, как российское руководство эффективно сделало это в случае с Крымом. Основным препятствием пока остаются ведущиеся боевые действия», – подчеркнул Данилин.

    В среду Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Президент отдельно затронул вопрос водоснабжения ДНР. Он попросил представить план восстановления старого водовода либо возведения нового. Глава государства указал, что стоимость ремонта может оказаться сопоставима со стоимостью нового строительства.

    «Ремонт старого водовода примерно столько же будет стоить, как строительство нового. Я уже не говорю про освобождение необходимых для решения этого вопроса территорий, с которых в прежние времена шла подача воды. Но нужно внимательно все проанализировать. Прошу об этом доложить, [представить] предложения», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Хуснуллин доложил, что для обеспечения региона водой возведены два дополнительных водовода – это «позволило под 180 тыс. кубов в сутки добавить». Зампред правительства ожидает, что в будущем ситуация с водоснабжением улучшится. Как отмечает ТАСС, ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ.

    Проблема водоснабжения Донбасса была поднятом военкором Евгением Поддубным на совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента. Она может быть радикальным образом решена только после того, как территории под Славянском перейдут под контроль России, ответил Путин.

    «Но не только, – добавил российский лидер. – Есть возможности, и вы знаете об этом наверняка, строительства водоводов, поиска воды на подконтрольных нам территориях, бурения и так далее. Один водовод построен. Есть возможность, и сейчас рассматривается вопрос строительства еще одного водовода».

    15 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Предложившая заменить Зарубина школьница пришла в Кремль на мероприятие с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Виктория, которая ранее обращалась к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, пришла в Кремль, где в четверг состоится официальная церемония с участием главы государства.

    В четверг Путин примет верительные грамоты у 34 новых иностранных послов, передает РИА «Новости». Торжественная церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

    В декабре школьница Виктория во время эфира предложила после учебы заменить Зарубина на посту ведущего программы «Москва. Кремль. Путин». Путин предложил попросить Зарубина взять Викторию на стажировку, чтобы она могла развиваться в профессии.

    15 января 2026, 22:50 • Новости дня
    Дипломат: Россия занимает выигрышную позицию в диалоге с Западом

    Дипломат Долгов: Попытки Запада вернуть мир в состояние биполярности или монополярности обречены на провал

    Дипломат: Россия занимает выигрышную позицию в диалоге с Западом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Москва выступает за многопорярный мир, поддерживает суверенитет независимых стран и против «права сильного» в международных отношениях. Это стратегически выверенная позиция Россия, которая является одним из полюсов нового мира, заявил газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. В четверг Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств и изложил свое видение текущей международной ситуации.

    «Президент подтвердил нашу принципиальную позицию: в многополярном мире ни у кого не может быть монополии на решения, затрагивающие интересы других государств. Поэтому самая логичная позиция – это открытость к взаимодействию и уважение суверенитета», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «То, что Россия не принимает диктат Запада, – последовательная линия. Начало и ход СВО подтверждают этот принцип – наша внешняя политика суверенна, – продолжил собеседник. – Мы никому не позволим ущемить наши интересы, но готовы к равноправному сотрудничеству со всеми, в том числе со странами Запада».

    Как подчеркнул дипломат, заявления главы государства о поддержке суверенитета других стран напрямую соотносятся с его критикой попыток подменить дипломатию «правом сильного». «Мы за укрепление независимости всех государств и против диктата. Мир многополярен, его нельзя вернуть в состояние биполярности или монополярности. Подобные попытки обречены, и на этом фоне важно подтверждать последовательность политики России», – пояснил посол.

    Долгов также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Западом, «который порубил все каналы и по большому счету развязал в 2014 году войну против России». «Сейчас идет непростой диалог с администрацией Трампа – не только по Украине, но и по нормализации отношений в целом. Здесь есть определенные шансы. Европа же сама загнала себя в тупик, продолжая бесплодную антироссийскую линию», – констатировал он.

    При этом, заявил дипломат, Россия последовательно выступает за укрепление ООН и международного права, «которое сегодня находится под мощнейшими ударами Запада». На этом фоне регулярные напоминания Владимира Путина о российских предложениях по восстановлению диалога с Европой на равных условиях – стратегически выверенная позиция.

    «Это мудро, потому что мы в любом случае занимаем выигрышную позицию. Президент ровно и спокойно ведет разговор, в том числе с послами стран, чьи правительства занимают враждебную позицию. Это характеризует его как серьезного политика – правда и сила на нашей стороне. Именно поэтому он спокоен, последователен и не отступает от задач по укреплению страны. Эта уверенность передается всем россиянам и нашим друзьям», – заявил посол.

    В заключение Долгов отметил, что подходы России к мироустройству разделяет большинство стран. «В этом вопросе мы находимся в большинстве, в мейнстриме мировой политики. Россия – один из ключевых полюсов, в то время как Европа все больше изолирует себя», – резюмировал эксперт.

    В четверг Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии участвовали послы 34 стран. Среди них – представители 11 недружественных.

    Путин выступил перед собравшимися, изложив свой взгляд на принципы международного общения. Он указал, что десятки стран в мире сегодня страдают от неуважения их суверенных прав, от хаоса и беззакония, не обладая при этом той силой и ресурсами, чтобы постоять за себя.

    «Разумный выход из этого положения видится в том, чтобы более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества, а также оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку», – цитирует президента официальный сайт Кремля.

    Российский лидер подчеркнул, что Москва будет проводить взвешенный внешнеполитический курс. Он выразил готовность развивать открытые и взаимовыгодные отношения со всеми заинтересованными партнерами, углубляя сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах для противостояния общим вызовам. Отдельно глава государства указал на важность укрепления центральной роли ООН в мировых делах.

    Путин также заявил, что отношения России с европейскими странами оставляют желать лучшего. «Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация все-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности. Россия была и остается привержена именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений», – акцентировал президент.

    14 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Венесуэлы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщили в Кремле.

    Главной темой беседы стала обстановка вокруг Венесуэлы в контексте современной международной повестки, передает ТАСС.

    «Лидеры обменялись мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию вокруг Венесуэлы», – сообщила пресс-служба Кремля.

    Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил о поддержке действий венесуэльских властей.

    Ранее МИД Венесуэлы подтвердил послу России сохранение внешнеполитического курса.

    14 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Кремль анонсировал принятие Путиным верительных грамот у послов

    Кремль: Путин в четверг примет верительные грамоты у послов 34 стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 15 января проведет церемонию вручения верительных грамот от новых послов иностранных государств, сообщили в Кремле.

    Мероприятие по традиции пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС. В этот раз в нем примут участие представители 34 зарубежных стран.

    Особое внимание привлекло участие посла Афганистана Гуля Хасана, который будет представлен как дипломат от Исламского Эмирата Афганистан – именно так страна теперь официально называется после прихода к власти движения «Талибан» в 2021 году.

    Среди вновь прибывших европейских дипломатов будут послы Словакии Петер Припутен, Словении – Аленка Сухадолник, Франции – Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, Чехии – Даниэл Коштовал, Португалии – Сара Феронья Мартинш, Норвегии – Хейди Олуфсен, Швеции – Анна Кристина Тересе Юханнессон, Швейцарии – Юрг Стефан Бурри, Италии – Стефано Бельтраме и Австрии – Герхард Зайллер.

    В сентябре новый посол Швеции Юханнессон передала верительные грамоты в МИД России.

    14 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за катастрофы на железной дороге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа после железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима.

    «Ваше Величество, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима», – сказано в послании, опубликованном на сайте Кремля.

    Путин также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

    Трагедия произошла на железнодорожном участке в районе Сикхио, где поезд, следовавший из Бангкока в город Убон Ратчатхани, столкнулся с упавшим на рельсы строительным краном. В результате аварии поезд сошел с рельсов, несколько вагонов загорелись. Погибли 32 человека.

    15 января 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин начал выступление перед иностранными послами в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

    В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран, среди которых представители государств Европы, Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока, передает ТАСС.

    Среди европейских государств верительные грамоты российскому лидеру вручают представители Словении, Франции, Чехии, Португалии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Италии, Австрии и Словакии. Особое внимание уделяется послам с большим опытом работы в России, например, Петер Припутен уже возглавлял словацкое посольство в 2014–2020 годах.

    От Латинской Америки в церемонии участвуют дипломаты из Бразилии, Колумбии, Перу, Кубы и Уругвая. Африканский и азиатский континенты представлены послами из Сомали, Габона, Сенегала, Шри-Ланки, Мальдив, Руанды, Мавритании, Алжира, Бангладеш, Египта, Ганы и Намибии.

    Путин также принимает верительные грамоты у посла Исламского Эмирата Афганистан Гуль Хасана, который представляет страну после прихода к власти движения «Талибан» в 2021 году. Новый посол Израиля Одед Йосеф сменил на этом посту Симону Гальперин в ноябре прошлого года.

    Отдельно отмечается участие посла Республики Корея Ли Сок Пэ, который уже работал в Москве с 2019 по 2022 год и считается признанным экспертом по России, владеющим русским языком. Из Ближневосточного региона верительные грамоты вручают представители Ирака, Ливана, Саудовской Аравии и Пакистана.

    Накануне Кремль анонсировал принятие Путиным верительных грамот у послов.

    15 января 2026, 13:18 • Новости дня
    Песков анонсировал выступление Путина на встрече с новыми послами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин выступит в ходе встречи с новыми послами других стран в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Церемония вручения верительных грамот пройдет в Большом Кремлевском дворце, в Александровском зале, указал Песков, передает РИА «Новости».

    Президент по традиции выступит перед прибывшими послами. Он затронет внешнеполитические вопросы.

    Ранее Кремль сообщал, что президент 15 января проведет церемонию вручения верительных грамот от новых послов иностранных государств.

    В числе новых дипломатов будут послы Словакии Петер Припутен, Словении – Аленка Сухадолник, Франции – Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, Чехии – Даниэл Коштовал, Португалии – Сара Феронья Мартинш, и другие.

    16 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: Внедрение автономных беспилотных решений – это не мода, это необходимость
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внедрение автономных беспилотных решений – это не просто модный тренд, а важная необходимость для России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент подчеркнул, что такие технологии помогут стране укрепить свою глобальную конкурентоспособность и справиться с социально-экономическими задачами в условиях дефицита рабочей силы и демографических вызовов.

    «Внедрение в жизнь автономных беспилотных решений – это, разумеется, не мода, это необходимость, путь к укреплению глобальной конкурентоспособности нашей страны, к тому, чтобы решать вопросы социально-экономического развития в условиях дефицитного рынка труда и демографических вызовов. Обеспечить безопасность, а значит, суверенитет в конечном итоге России», – сказал Путин на совещании по развитию автономных систем, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин попросил подготовить план внедрения беспилотных систем в экономику.

    15 января 2026, 17:40 • Новости дня
    Путин назвал кризис на Украине следствием игнорирования интересов России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что кризис вокруг Украины возник как прямое следствие многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного продвижения НАТО к российским границам.

    По словам Путина, несмотря на публичные обещания, альянс продолжал расширяться и создавать угрозы для безопасности России.

    «Кризис вокруг Украины стал прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности, на продвижение к российским границам блока НАТО – вопреки данным нам публичным обещаниям», – заявил президент, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    В декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что Россия требует выполнения обещаний, данных Москве о нерасширении НАТО на восток.

    Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что расширение Североатлантического альянса «не прекращается ни на минуту» вопреки всем заверениям, которые давались блоком еще в советские времена.

    14 января 2026, 14:35 • Новости дня
    Путин поручил подготовить предложения по водоснабжению в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить варианты по обеспечению стабильного водоснабжения в ДНР, отметив схожую стоимость ремонта старого и строительства нового водовода.

    Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину подготовить предложения по решению проблемы с водоснабжением в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    На встрече в Кремле глава государства напомнил, что этот вопрос ранее поднимался как на прямой линии, так и в докладах самого Хуснуллина.

    Путин отметил, что ремонт старого водовода обойдется примерно в такую же сумму, как и строительство нового объекта. Кроме того, президент подчеркнул необходимость анализировать ситуацию комплексно, с учетом территориальных аспектов, связанных с подачей воды в прежние времена.

    Президент России особо выделил, что ждет от Хуснуллина внимательного анализа и конкретных предложений по решению вопроса водоснабжения в регионе, чтобы обеспечить стабильное обеспечение жителей водой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил, что проблему водоснабжения Донецка планируют решить после установления контроля ВС России над территорией за Славянском.

