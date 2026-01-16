Путин посетил московское депо «Аминьевское»

Путин прибыл в московское депо «Аминьевское»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин приехал в электродепо Московского метрополитена «Аминьевское», передает РИА «Новости».

Глава государства осмотрит выставку современных образцов беспилотного и автономного транспорта, подготовленных для использования на линиях метро. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, особое внимание уделят внедрению таких систем в экономику и народное хозяйство страны.

В программе визита также проведение совещания по вопросам развития автономного транспорта. По словам официальных лиц, пилотные пуски беспилотных поездов ожидаются именно на Большой кольцевой линии метро, которую обслуживает депо «Аминьевское». Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов ранее отмечал, что внедрение беспилотных поездов станет одним из ключевых направлений развития столичного транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью Владимир Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве. Таким образом завершился первый этап строительства Троицкой линии протяженностью 25,2 километра.

На той же неделе президент России объявил о планах автоматизации московского метрополитена. А в январе в московском метро внедрили первые инновационные цифровые указатели для пассажиров между станциями Калужско-Рижской и Троицкой линий.