    Повод для иска к России в США нашли в «мусорной корзине истории»
    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах
    Министр обороны Италии назвал отправку военных ЕС в Гренландию началом анекдота
    Советская киноклассика ушла из телеэфира в онлайн в новогодние праздники
    Путин поручил подготовить план внедрения гражданских беспилотных систем
    Путин поручил срочно ввести правовой статус роботов-доставщиков
    Глава Минтруда сообщил об увеличении маткапитала на первого ребенка
    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит
    Генерал объяснил сокрытие Киевом последствий удара «Орешником»
    16 января 2026, 20:46 • Новости дня

    Путин посетил московское депо «Аминьевское»

    Путин прибыл в московское депо «Аминьевское»

    Путин посетил московское депо «Аминьевское»
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России прибыл в новое депо метрополитена Москвы, где ему представили образцы беспилотного и автономного транспорта для столичной подземки.

    Президент России Владимир Путин приехал в электродепо Московского метрополитена «Аминьевское», передает РИА «Новости».

    Глава государства осмотрит выставку современных образцов беспилотного и автономного транспорта, подготовленных для использования на линиях метро. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, особое внимание уделят внедрению таких систем в экономику и народное хозяйство страны.

    В программе визита также проведение совещания по вопросам развития автономного транспорта. По словам официальных лиц, пилотные пуски беспилотных поездов ожидаются именно на Большой кольцевой линии метро, которую обслуживает депо «Аминьевское». Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов ранее отмечал, что внедрение беспилотных поездов станет одним из ключевых направлений развития столичного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью Владимир Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве. Таким образом завершился первый этап строительства Троицкой линии протяженностью 25,2 километра.

    На той же неделе президент России объявил о планах автоматизации московского метрополитена. А в январе в московском метро внедрили первые инновационные цифровые указатели для пассажиров между станциями Калужско-Рижской и Троицкой линий.

    16 января 2026, 09:13 • Новости дня
    В Москве подросток пострадал в ходе конфликта со стрельбой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы на улице Большие Каменщики произошел конфликт, сопровождавшийся стрельбой, ранение получил 17-летний юноша, сообщили в прокуратуре города.

    По предварительным данным, на улице Большие Каменщики между гражданами произошел конфликт, в ходе которого было применено, предположительно, травматическое оружие, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    В результате пострадали несколько человек, среди которых оказался 17-летний юноша.

    По факту произошедшего проводится проверка, все обстоятельства инцидента находятся на контроле прокуратуры. Уточняется точное количество пострадавших и характер их травм.

    Ранее сообщалось, что на улице Народная в Москве в ходе конфликта пострадали три человека, один участников использовал светошумовой пистолет.

    16 января 2026, 02:41 • Новости дня
    Синоптик объявил дату начала 30-градусных морозов в Москве

    Синоптик Ильин объявил дату начала 30-градусных морозов в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшие выходные и на Крещение мороз в столичном регионе ослабнет, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, а с 23 января морозы усилятся.

    По словам специалиста, на выходных 17 и 18 января температура будет даже чуть выше нормы: днём –13…–8 градусов, хотя в ночь на воскресенье опустится до –23…–18 градусов, поделился Ильин с RT.

    «В ночь на Крещение, 19 января, мороз ослабнет. Температура составит –16…–11 градусов. Ожидается небольшой снег. Днём по Московской области потеплеет до -9…-4 градусов», – отметил он.

    Ильин добавил, что, согласно прогнозам, морозы в регионе достигнут –30...–25 градусов с 23 января.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, метеоролог Евгений Тишковец рассказал о постепенном захвате Москвы Крещенскими морозами. При этом до этого  сообщалось о приближении к столице южного циклона.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    16 января 2026, 01:55 • Новости дня
    При стрельбе в центре Москвы пострадали не менее трёх человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате конфликта на улице Народная в Москве пострадали три человека, всех пострадавших госпитализировали с телесными повреждениями, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

    На место происшествия на улице Народной в Москве оперативно прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, между группой граждан возник конфликт, в ходе которого один из участников использовал, предположительно, светошумовой пистолет, передает ТАСС.

    В результате три человека получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, шесть предполагаемых участников инцидента задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области пьяный мужчина открыл огонь из ружья по автомобилю скорой помощи. Двоих мужчин арестовали по делу о стрельбе в ночном клубе в Киржаче Владимирской области.

    16 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: Внедрение автономных беспилотных решений – это не мода, это необходимость

    Путин: Внедрение беспилотных решений в жизнь – не мода, а необходимость

    Путин: Внедрение автономных беспилотных решений – это не мода, это необходимость
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внедрение автономных беспилотных решений – это не просто модный тренд, а важная необходимость для России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент подчеркнул, что такие технологии помогут стране укрепить свою глобальную конкурентоспособность и справиться с социально-экономическими задачами в условиях дефицита рабочей силы и демографических вызовов.

    «Внедрение в жизнь автономных беспилотных решений – это, разумеется, не мода, это необходимость, путь к укреплению глобальной конкурентоспособности нашей страны, к тому, чтобы решать вопросы социально-экономического развития в условиях дефицитного рынка труда и демографических вызовов. Обеспечить безопасность, а значит, суверенитет в конечном итоге России», – сказал Путин на совещании по развитию автономных систем, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин попросил подготовить план внедрения беспилотных систем в экономику.

    16 января 2026, 17:32 • Новости дня
    Бывший замначальника метро Москвы признал вину в получении взятки

    Бывший замначальника метро Москвы признал вину в получении взятки машиной Toyota

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В московском суде начался процесс по делу о получении взятки бывшим заместителем начальника метрополитена, который признал свою вину в суде, отмечают информагентства.

    Бывший первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов признал свою вину в получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью около 4 млн рублей, передает «РИА Новости» . Такое заявление он сделал на заседании Савеловского суда Москвы, где стартовал процесс по его уголовному делу.

    «Да, вину признаю», – заявил Дощатов, отвечая на вопрос судьи в зале заседаний. Его слова приводит корреспондент агентства.

    По данным «Известий», Дощатов был арестован в 2024 году. Его подозревают в получении автомобиля в качестве взятки за принятие некачественных полушпал для строительства новых веток московского метро и реконструкции существующих линий. Следствие полагает, что использование этих материалов могло сказаться на качестве и безопасности инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет сообщил, что имущество Дощатова арестовано на сумму 100 млн рублей. Следствие завершило расследование уголовного дела о получении взяток бывшим руководителем.


    16 января 2026, 20:54 • Новости дня
    Объявлено о запуске 60 беспилотных «Ласточек» на МЦК
    Объявлено о запуске 60 беспилотных «Ласточек» на МЦК
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    После 2029 года на Московском центральном кольце планируется запуск 60 полностью беспилотных электропоездов «Ласточка».

    Эти поезда будут оснащены системой автоматического управления четвертого уровня автономности (УА4), подразумевающей полное отсутствие машиниста в кабине и полный переход к автоматизированному движению, передает ТАСС.

    Согласно материалам к выставке в рамках совещания у президента России Владимира Путина, на первом этапе с 2026 по 2029 годы ожидается модернизация 139 электропоездов, которые получат третий уровень автономности – УА3. «В этот период машинист продолжит находиться в кабине и сможет при необходимости взять управление на себя», – говорится в документах.

    В августе 2025 года на МЦК уже был запущен первый поезд «Ласточка» с третьим уровнем автоматизации. В Минтрансе России уточнили, что полностью беспилотную «Ласточку» планируют вывести на линию уже в 2026 году.

    Ранее кабмин анонсировал создание беспилотного грузовика пятого уровня автоматизации.

    Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в Москве в 2026 году запустят беспилотное такси.

    16 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Посол сообщил о визите Путина на саммит СНГ в Туркмении

    Посол сообщил о визите Путина на саммит СНГ в Туркмении в октябре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств – членов СНГ в Туркмении, сообщил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин на брифинге для прессы.

    Саммит пройдет 9 октября в Национальной туристической зоне «Аваза» в городе Туркменбаши, передает ТАСС.

    Волынкин также отметил, что в октябре Туркмению посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Дипломат уточнил, что 28–29 января Ашхабад примет российскую делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным для двусторонних консультаций по вопросам региональной безопасности.

    Кроме того, посол добавил, что в первой половине 2026 года ожидается визит председателя правительства России Михаила Мишустина в рамках заседания глав правительств государств – участников СНГ.

    В декабре Путин посетил Ашхабад для участия в международном форуме. Российский лидер отметил высокий авторитет Туркменистана в регионе и мире.

    16 января 2026, 14:03 • Новости дня
    В Москве пятеро человек попали в больницу после конфликта со стрельбой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате конфликта со стрельбой из светошумового пистолета на автобусной остановке у станции столичного метрополитена пятеро участников попали в больницу, сообщили в столичном ГУ МВД.

    Все пятеро участников конфликта госпитализированы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Там добавили, что вечером 15 января четверо молодых людей ехали в автобусе по направлению к станции метро «Таганская», когда между ними и 17-летним подростком вспыхнул конфликт. После прибытия на остановку подросток достал светошумовой пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов, затем началась драка.

    Полиция задержала всех участников происшествия и доставила в отдел МВД России по Таганскому району, также были изъяты предметы, имеющие доказательственное значение.

    Проводится проверка.

    Ранее сообщалось, что на улице Народная в Москве в ходе конфликта пострадали три человека, один из участников использовал светошумовой пистолет. Также сообщалось, что в ходе конфликта в центре столицы пострадал несовершеннолетний.

    16 января 2026, 14:25 • Новости дня
    Ученый объяснил отсутствие хвоста у «отправленной» Путиным к Юпитеру кометы

    Ученый объяснил отсутствие хвоста у кометы 3I/ATLAS удаленностью от Солнца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Комета 3I/ATLAS, которую в шутку назвал «российским секретным оружием» президент Владимир Путин, не имеет классического хвоста – это типично для объектов, удаляющихся от Солнца, сообщил Сергей Язев, профессор Иркутского госуниверситета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН.

    Язев объяснил, что кометный хвост формируется благодаря солнечной радиации, вытягивающей пылевые частицы, которые выделяет ядро кометы. По его словам, у 3I/ATLAS наблюдается отсутствие классического хвоста, что связано с аномально крупными частицами, выделяемыми этой межзвездной кометой, передает ТАСС.

    «Комета с большой скоростью движется в пространстве между Марсом и Юпитером, быстро удаляясь от Солнца. Она получает все меньше солнечного тепла, постепенно замерзая. Струи газа и пыли, истекающих из ядра кометы, «гаснут», поэтому нет ничего удивительного в том, что материала для кометного хвоста оказывается все меньше. Так ведут себя все кометы, покидая окрестности Солнца. Это не аномалия», – прокомментировал Язев.

    Он также отметил, что отличия в составе пыли межзвездных комет представляют интерес для астрономов, но вполне объяснимы, ведь условия формирования ядра 3I/ATLAS отличались от условий в Солнечной системе. Сейчас ученые получают все больше информации о другой планетной системе, откуда и пришла эта комета.

    Ранее в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президента спросили об инопланетянах на межзвездной комете 3I/ATLAS, которая приближается к Земле. Владимир Путин пошутил о том, что межзвездная комета 3I/ATLAS якобы является «секретным российским оружием», и подчеркнул, что небесное тело не представляет угрозы для планеты.

    Астроном подтвердил слова Путина о движении кометы 3I/ATLAS к Юпитеру.

    Комета 3I/ATLAS 19 декабря прошла на расстоянии 268 млн 918 тыс. км от Земли.

    За последние дни яркость кометы 3I/ATLAS, которую приняли за корабль инопланетян, уменьшилась примерно на треть. Между тем анализ радиосигналов от кометы 3I/ATLAS подтвердил ее естественное происхождение.

    16 января 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин поручил подготовить план внедрения гражданских беспилотных систем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных систем в приоритетных секторах экономики, уделяя особое внимание новым технологиям.

    Владимир Путин поручил правительству подготовить детальный план по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики, передает РИА «Новости». Такое указание президент дал во время совещания, посвященного развитию автономных систем.

    «Также прошу правительства подготовить планы мероприятия по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики», – заявил Путин.

    Ранее президент России прибыл в новое депо метрополитена Москвы, где ему представили образцы беспилотного и автономного транспорта для столичной подземки.

    Путину продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    Госкорпорация «Роскосмос» готовится представить президенту России систему широкополосной спутниковой связи для передачи сигнала на беспилотные летательные аппараты.

    16 января 2026, 14:50 • Новости дня
    Внедорожник BMW Х6 вспыхнул в центре Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице из-за неисправности загорелся внедорожный автомобиль BMW Х6, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил представитель экстренных служб города.

    Инцидент произошел у дома № 8 на улице Моховой, сказал собеседник РИА «Новости».

    Он пояснил, что возгорание началось с моторного отсека, по предварительным данным, у машины была неисправность в электрооборудовании.

    Пожар потушили, о пострадавших не сообщалось.

    В ноябре на Международном шоссе в Москве спорткар Lamborghini опрокинулся и загорелся после столкновения с ограждением, погибли два человека, еще двое пострадали.

    16 января 2026, 12:36 • Новости дня
    Путин обсудил с Нетаньяху обострение ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого лидеры уделили особое внимание необходимости политико-дипломатических мер для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы, связанные с Ираном.

    Путин подчеркнул, что Россия выступает за активизацию политико-дипломатических шагов ради стабильности и безопасности в регионе. Он подтвердил готовность российской стороны продолжать посреднические усилия и содействовать конструктивному диалогу между всеми заинтересованными странами.

    Стороны договорились поддерживать контакты на различных уровнях и впредь.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры. Стороны обсудили ситуацию в Иране и варианты возможного ответа со стороны Вашингтона.

    16 января 2026, 13:27 • Новости дня
    Песков: Кремль сообщит о дате послания Путина Федеральному собранию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Информацию о дате проведения оглашения послания Федеральному собранию от президента Владимира Путина Кремль даст позднее, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы проинформируем. Когда президент определится со сроками, мы вас проинформируем», – цитирует Пескова ТАСС.

    В декабре Песков сообщал, что послания Путина Федеральному собранию в 2025 году не будет.

    16 января 2026, 21:25 • Новости дня
    Путину продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026»
    Путину продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В электродепо «Аминьевское» президенту России Владимиру Путину показали восьмивагонный беспилотный поезд метро, который будет полностью переведен на перевозку пассажиров к 2027 году.

    Экземпляр первого российского беспилотного поезда метро «Москва-2026» был представлен президенту России Владимиру Путину в электродепо «Аминьевское», передает ТАСС.

    Новинку главе государства показал мэр Москвы Сергей Собянин. Состав состоит из восьми вагонов, производится в Мытищах и оснащен отечественным программным обеспечением.

    В этом году поезд начнет совершать тестовые поездки по московскому метро, однако пока что без пассажиров. Полноценная эксплуатация с перевозкой пассажиров запланирована на 2027 год. К 2030 году ожидается запуск первой линии, где поезда будут работать в полностью беспилотном режиме как комплекс.

    Путину также продемонстрировали беспилотный трамвай «Львенок», который уже перевозит пассажиров. К 2030 году планируется, что такие трамваи составят две трети всего трамвайного парка Москвы.

    Ранее президент России прибыл в новое депо метрополитена Москвы, где ему представили образцы беспилотного и автономного транспорта для столичной подземки.

    Госкорпорация «Роскосмос» готовится представить президенту России систему широкополосной спутниковой связи для передачи сигнала на беспилотные летательные аппараты.

    16 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Путин поручил в десятки раз увеличить внедрение автономных систем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем подчеркнул необходимость увеличения применения автономных систем и уделения особого внимания вопросам их безопасности.

    Правительство должно устранить барьеры, мешающие внедрению автономных решений в экономике, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    «Мы должны на порядки, в десятки раз нарастить использование автономных систем во всех сферах жизни. Поэтому ставить барьеры, преграды на пути развития технологий или отказываться от принятия решений по принципу «как бы чего не вышло» – это ошибочное направление, прямо скажем. Такое поведение недопустимо», – отметил Путин.

    Президент обратил внимание на важность обеспечения безопасности при внедрении автономных технологий. Особо было выделено предотвращение несанкционированного доступа к управлению системами и защите передаваемых и получаемых данных.

    «При этом вопросам безопасности, безусловно, нужно уделять особое внимание. В том числе нужно предотвратить несанкционированный доступ к управлению автономными системами, а также к данным, которые они передают и получают. Соответствующие научные и инженерные проекты в сфере кибербезопасности нужно обязательно поддержать», – заявил президент России.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных систем в приоритетных секторах экономики.

    Путин отметил, что внедрение автономных беспилотных решений – это необходимость, а не мода.

