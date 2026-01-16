Российские и китайские мэры договорились о новых городских проектах

Круглый стол мэров «Продвижение инновационного развития городов через культуру льда и снега» прошел 16 января 2026 года в Харбине, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Мероприятие организовали Китайская ассоциация мэров, Народное правительство Харбина и ВАРМСУ при поддержке муниципальных структур Хэйлунцзяна.
В диалоге участвовали мэры городов мэр Харбина Ван Хэшэн, Ичуня – Юань Фанцзян, Хулун-Буир – Цзи Юнцзянь, Хулинь – Цао Гофэн, мэр монгольского города Хух-Хото Хэ Хайдон, представители китайского бизнес-сообщества.
Российскую делегацию возглавила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева. В состав делегации вошли мэры Благовещенска Олег Имамеев, Хабаровска – Сергей Кравчук, Улан-Удэ – Игорь Шутенков, Иркутска – Руслан Болотов и глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова.
Основное внимание уделили городским реновациям, концепции «умного города», развитию ледовой и снежной культуры, а также перспективам приграничного сотрудничества. По словам Ирины Гусевой, в 2026 году Россия и Китай отметят 25-летие договора о добрососедстве, а ВАРМСУ придает особое значение развитию диалога между муниципалитетами. Она отметила: «Мы продолжаем развивать сложившиеся добрососедские отношения, обмениваясь опытом ради совместного прогресса и благополучия муниципалитетов обеих стран».
В Иркутске в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» прошел проект «Ледовый город – Счастье чистой воды» с установкой более 150 ледяных арт-объектов. Хабаровск в 2025 году принял более 600 тыс. туристов, из которых 337 тыс. были иностранцами, в основном из Китая. Благовещенск реализовал 73 совместных российско-китайских мероприятия в 2025 году, а в 2026 году запланировано провести еще 70 проектов.
В ходе круглого стола прошла международная конференция по обмену опытом в строительной отрасли, где обсуждались вопросы чистой энергетики, «зеленых» зданий и внедрение робототехники в строительстве. По итогам встречи было решено продолжить диалог и реализацию совместных городских инициатив, проводить встречу в таком формате ежегодно. Российская делегация также посетила Фестиваль снега и льда, где дальневосточные команды стали победителями.