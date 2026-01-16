  • Новость часаПутин: Внедрение автономных беспилотных решений – это не мода, это необходимость
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Повод для иска к России в США нашли в «мусорной корзине истории»
    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах
    Министр обороны Италии назвал отправку военных ЕС в Гренландию началом анекдота
    Советская киноклассика ушла из телеэфира в онлайн в новогодние праздники
    Путин поручил подготовить план внедрения гражданских беспилотных систем
    Путин поручил срочно ввести правовой статус роботов-доставщиков
    Глава Минтруда сообщил об увеличении маткапитала на первого ребенка
    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит
    Генерал объяснил сокрытие Киевом последствий удара «Орешником»
    16 января 2026, 19:15 • Новости дня

    Генерал объяснил сокрытие Киевом последствий удара «Орешником»

    Генерал-майор Липовой: Киев скрывает последствия удара «Орешником»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киевские власти и западные кураторы ввели строгий режим секретности вокруг результатов применения российской баллистической ракеты «Орешник» по объектам во Львовской области, заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

    Киевские власти и западные кураторы сохраняют строгую секретность вокруг последствий удара новейшей российской баллистической ракетой «Орешник» по объектам во Львовской области, передает «Царьград». Как заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, молчание свидетельствует о том, что ракета достигла поставленных целей и нанесла серьезные разрушения.

    По словам Липового, если бы «Орешник» промахнулся или попал по пустой территории, западные и украинские СМИ активно обсуждали бы это, чтобы доказать неэффективность вооружения. Генерал отметил: «Если бы «Орешник» ударил мимо, куда-нибудь по пустырю и так далее, это было бы разрекламировано по СМИ, в том числе западным. И было бы доказано, что ракета неэффективна, бьёт неточно со всеми вытекающими последствиями».

    Эксперт подчеркнул, что полное отсутствие комментариев с украинской стороны демонстрирует не только эффективность, но и точность удара. Липовой также считает, что у НАТО и Киева нет средств, способных противостоять новейшей российской ракете, поэтому тему намеренно не обсуждают, чтобы не выставлять свою беспомощность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные Силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

    Китайское издание Sohu отметило, что ракетная атака комплекса «Орешник» по Львовской области поставила под вопрос надежность обороны Западной Украины и безопасность НАТО.

    Корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что российский удар «Орешником» по украинским целям может быть намеком европейцам на фоне обсуждения ими планов размещения войск на Украине.

    14 января 2026, 19:15 • Новости дня
    Эксперт рассказал о запусках США боевых ракет с гражданских самолетов

    Эксперт Степанов заявил о запусках Пентагоном ракет с самолетов Boeing 737 и Cessna

    Эксперт рассказал о запусках США боевых ракет с гражданских самолетов
    @ Paul Mayall/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный эксперт Александр Степанов в интервью журналистам отметил, что США задействовали самолеты на базе гражданских моделей для ударов по морским целям с запуском управляемых ракет.

    Пентагон использует замаскированные под гражданские самолеты для атак на морские цели. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов рассказал ТАСС, что подобные действия представляют собой внеюридическую экстерриториальную казнь с применением сил специальных операций США.

    По его словам, американские военные используют самолеты, созданные на базе гражданских моделей, в частности, усовершенствованные Boeing 737 и легкомоторные турбовинтовые Cessna. Эти машины способны запускать управляемые ракеты Hellfire из внутренних отсеков, такую тактику применял 160-й авиационный полк Night Stalkers, развернутый в Карибском бассейне.

    Степанов отметил, что вооружение этих самолетов является избыточным для поражения незащищенных катеров и не соответствует характеру угрозы. По его словам, незаконное распространение наркотиков не приравнивается к деятельности террористических организаций, что делает применение внеюридических казней без судебного разбирательства предметом дискуссий среди американских экспертов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные самолеты были замаскированы под гражданские при нанесении ударов по лодкам у берегов Латинской Америки.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал честью уничтожение американскими военными подлодки с наркотиками в Карибском море.

    Напомним, что Соединенные Штаты 23 декабря разместили значительное количество самолетов спецназначения, военный контингент и снаряжение в районе Карибского бассейна.

    Комментарии (4)
    15 января 2026, 15:16 • Новости дня
    Балицкий назвал последнюю преграду перед Запорожьем

    Балицкий назвал реку Конку последней преградой перед Запорожьем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожской области отметили, что река Конка остается последним естественным препятствием для российских войск на пути к Запорожью.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале заявил, что река Конка является последней естественной преградой на пути российских войск к Запорожью. По его словам, российская армия высокими темпами продвигается в глубину обороны противника, а группировка «Восток» развивает наступление в регионе.

    Балицкий отметил, что российские подразделения закрепились в восточной части Лукьяновского, заняли Степногорск и расширили зону контроля возле Павловки. Кроме того, по его словам, была создана существенная угроза обороне противника у Камышевахи, что лишает врага возможности удерживать северные рубежи.

    Он также подчеркнул, что армия России действует последовательно и стремительно, создавая условия для освобождения Запорожья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что за новогодние каникулы российские военные освободили шесть населенных пунктов в Запорожской области.

    Многие мирные граждане Запорожья выразили одобрение удару гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели подо Львовом.

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил в конце декабря командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.


    Комментарии (10)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Совбез Белоруссии объяснил невидимость «Орешника» для противников

    Совбез Белоруссии объяснил невидимость «Орешника» оперативной маскировкой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высокий уровень оперативной маскировки не позволяет зарубежным оппонентам обнаружить ракетный комплекс «Орешник» на территории Белоруссии, отметили в Совбезе союзного государства.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что заявления зарубежных оппонентов об отсутствии комплекса «Орешник» на территории страны свидетельствуют о высоком уровне оперативной маскировки в республике.

    Как передает ТАСС, в интервью телеканалу «Первый информационный» Вольфович отметил: «Дай бог, чтобы мы никому этот «Орешник» не показали, и дай бог, чтобы этот «Орешник» никто не увидел». Он также добавил, что отсутствие у оппонентов информации о комплексе является позитивным фактором.

    Вольфович подчеркнул, что «Орешник» и тактическое ядерное оружие размещены в Белоруссии исключительно для защиты страны. Он выразил надежду, что ракетный комплекс «Орешник» никогда не пригодится, отметив, что это оружие сдерживания и обороны.

    По информации белорусского оборонного ведомства, «Орешник» способен поражать цели на расстоянии до 5 тыс. км и может оснащаться как обычной, так и специальной боевой частью, а также выполнять пуски из любых точек маршрута боевого патрулирования.

    Вольфович подчеркнул, что Беларусь остается миролюбивой страной, готовой к конструктивному диалогу с соседями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории республики еще 18 декабря.

    Неделей позже министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что размещение комплекса стало ответом на агрессивные действия западных оппонентов.

    А торжественная церемония начала боевого дежурства подразделения с ракетным комплексом «Орешник» прошла на территории Белоруссии 30 декабря.

    Комментарии (15)
    16 января 2026, 15:34 • Новости дня
    Медведев назвал цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Медведев озвучил цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более 422 тыс. человек подписали контракт на службу в Вооруженных силах России в 2025 году, а еще 32 тыс. выбрали добровольный формат, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем заявил, что в 2025 году контракт на прохождение военной службы с Вооруженными силами России заключили 422 704 человека, передает ТАСС. По словам Медведева, это окончательные данные, которыми располагают власти.

    Он также отметил, что дополнительно 32 тыс. человек подписали контракт о прохождении службы на добровольных началах, став добровольцами. Медведев добавил, что задача по комплектованию армии, поставленная верховным главнокомандующим, выполнена в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Медведев отмечал, что в 2026 году одним из главных направлений работы по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками станет формирование войск беспилотных систем.

    А в ноябре замначальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщил, что в России продолжается работа по увеличению боевого состава войск беспилотных систем и планируется создание высшего военного учебного заведения.

    Комментарии (9)
    14 января 2026, 22:05 • Новости дня
    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану

    Политолог Ципис: У США не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с Ираном

    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану
    @ Daniel Torok/ US White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран – это не Венесуэла, речь идет о гораздо более мощном государстве, в отличие от Каракаса у Тегерана есть арсенал баллистических ракет и подготовленная армия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее СМИ сообщили о возможном ударе США по Ирану в течение ближайших 24 часов.

    «Акции протеста в Иране – четкие и спланированные действиями спецагентов, внедренных среди участников. Причем Израиль уже и не скрывает роль «Моссада» в беспорядках и провокациях», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    Происходящее в Исламской республике он назвал «классическим примером цветной революции и управляемым хаосом». «События развиваются по сценарию украинского Майдана: абсолютно те же методы, стратегии и тактики», – считает собеседник.

    Политолог допускает, что следующим этапом станут американские удары по Ирану. «Хотя в Вашингтоне и царит неразбериха, а Дональд Трамп мешкает и, по всей видимости, еще не принял окончательного решения об операции, атака может произойти в любую минуту – в том числе в ночь на 15 января», – указал эксперт, призвав относиться серьезно к сообщениям о возможном начале атаки в течение 24 часов.

    Но у Штатов не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с республикой, подчеркнул он. «Нужно понимать, что Иран – это не Венесуэла. Речь идет о гораздо более мощном государстве, имеющем сильную многоуровневую армию: это и Корпус стражей исламской революции (КСИР), личная гвардия аятоллы Али Хаменеи, вооруженные силы и спецслужбы. Кроме того, у Тегерана есть арсенал баллистических ракет, чем не мог похвастаться Каракас. И наконец, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится иранская ядерная программа», – заметил Ципис.

    Таким образом, возможные военные действий США приведут к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. «Атака на Иран, вероятно, спровоцирует большую войну в регионе. Также стоит ожидать скачка цен на нефть», – прогнозирует аналитик.

    «То есть Вашингтон, с одной стороны, ударит по Китаю, который потеряет поставщика нефти в лице Тегерана, а с другой, сделает подарок России, которая заработает на экспорте энергоресурсов. В последнем Трамп не заинтересован», – рассуждает эксперт. По его мнению, эта дилемма и невозможность «одним ударом решить все вопросы» и создает неразбериху в Белом доме и нерешительность по операции против Исламской республики.

    Ранее стало известно, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник среди европейских чиновников. По информации агентство, Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что ударит по американским базам в случае нападения Штатов на Исламскую республику.

    В этой связи Вашингтон выводит часть персонала с баз в ближневосточном регионе. Так, некоторым сотрудникам было поручено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды. В Дохе подтвердили эту информацию.

    Накануне Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social. Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов.

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    Комментарии (7)
    14 января 2026, 11:35 • Новости дня
    На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41
    На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41
    @ Rheinmetall Defence/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Партия новых немецких боевых машин Lynx KF41, адаптированных для украинской армии, ожидается к прибытию в ближайшие недели, вскоре туда прибудет пять таких единиц.

    Работу машин финансирует немецкое правительство, они ожидаются на украинской территории в течение нескольких недель, пишет The War Zone.

    Один экземпляр уже был передан для испытаний в конце 2024 года, после чего было принято решение о закупке новой партии. Директор Rheinmetall Армин Паппергер выразил благодарность Украине за доверие и отметил вклад немецкого правительства в финансирование первой поставки.

    Стоимость контракта не раскрывается, но оценивается в диапазоне десятков миллионов евро. Машины Lynx KF41 поставляются в специальной модификации для украинских условий, с двухместной башней Lance, способной использовать различные виды вооружения.

    На сегодняшний день башня может быть оснащена автоматическими пушками калибра 30 или 35 мм, а также противотанковыми ракетами Spike-LR и дополнительным вооружением.

    Боевая масса KF41 составляет около 44 тонн, экипаж – три человека, десант – до восьми военнослужащих. Машина развивает скорость до 80 км/ч и обладает высоким уровнем защиты, включая возможность установки активных систем.

    Помимо стандартной версии, Rheinmetall предлагает специализированные модификации Lynx, что также может заинтересовать украинскую сторону.

    Компания Rheinmetall рассматривает вариант организации производства этих машин на территории Украины, что позволит снизить логистические издержки и расширить возможности технической поддержки. В перспективе Украина может стать второй страной после Венгрии, где KF41 будут не только эксплуатироваться, но и производиться.

    Ранее Германия уже поставляла Украине разные виды бронетехники, однако Lynx KF41 стал первой абсолютно новой машиной этого класса, переданной не из запасов, а специально изготовленной для Киева. Эксперты связывают дальнейший успех KF41 на мировом рынке с результатами боевого применения этой машины в украинской армии.

    Ранее в Сети опубликовали видео ВСУ с американской системой Tempest, оснащенной ракетами Hellfire, предназначенной для поражения беспилотников и других целей.

    Комментарии (18)
    15 января 2026, 11:09 • Новости дня
    Линкоры ВМС США класса «Трамп» решили оснастить мегаваттными лазерами
    Линкоры ВМС США класса «Трамп» решили оснастить мегаваттными лазерами
    @ Jessica Koscielniak/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военно-морские силы (ВМС) собираются устанавливать лазерные и микроволновые системы в качестве основной защиты кораблей от ракет и дронов, заявил глава военно-морских операций США адмирал Дарил Кадл.

    Кадл заявил, что основной задачей должно стать использование направленного энергетического оружия для отражения угроз, находящихся в зоне видимости, пишет The War Zone.

    Это позволит повысить боезапас кораблей и сосредоточить внимание на наступательных вооружениях.

    ВМС США уже размещают системы ODIN и HELIOS на эсминцах, причем HELIOS способен поражать дроны и малые суда, а ODIN применяется для ослепления оптики.

    В 2019 году был установлен экспериментальный лазер LWSD Mk 2 Mod 0 мощностью 150 киловатт на десантном корабле, однако система была демонтирована и теперь находится в лаборатории интеграции в Калифорнии.

    Озвучена перспектива размещения на будущих кораблях класса «Трамп» лазеров мощностью 300 и 600 киловатт, а также обсуждается возможность установки мегаваттных лазеров.

    Кадл подчеркнул, что главные проблемы – не мощность, а инженерные решения по размещению и питанию таких систем на кораблях, особенно с учетом морских условий и необходимости охлаждения.

    ВМС США также активно разрабатывают микроволновое оружие для усиления противоракетной и противодроновой обороны, чтобы экономить боеприпасы для более серьезных угроз. Аналогичные работы ведутся и в других странах, в первую очередь в Китае.

    В декабре СМИ сообщали, что сооружение первых двух кораблей класса «Трамп» не начнется раньше начала 2030-х годов, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о скором начале работ.

    До этого Трамп заявлял о планах оснастить новые корабли США самым современным вооружением, включая лазеры и гиперзвук.

    Военный эксперт Илья Крамник выражал сомнения в способности американской стороны строить линкоры такого класса.

    Комментарии (12)
    14 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Зеленский поручил новому министру обороны повысить эффективность мобилизации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече с новым министром обороны Украины Владимир Зеленский выделил повышение эффективности мобилизации как главный приоритет работы ведомства.

    Масштабные перемены в системе мобилизации поручил провести новому министру обороны Украины Михаилу Федорову  Владимир Зеленский, передает ТАСС. По итогам личной встречи Зеленский заявил, что ведомству предстоит реализовать более масштабные изменения, которые должны гарантировать больше возможностей для оборонных сил и экономики страны.

    В своем Telegram-канале Зеленский отметил, что определены первые приоритеты для Министерства обороны, среди которых главной задачей названа модернизация мобилизационного процесса.

    Президент подчеркнул, что изменения должны повысить эффективность мобилизации и обеспечить устойчивое функционирование оборонных и экономических структур государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем в среду Верховная рада проголосовала за назначение Михаила Федорова министром обороны на Украине. Парламент откладывал рассмотрение его кандидатуры после провала голосования по другому министерскому назначению. Депутаты также утвердили 18-е продление режима военного положения и всеобщей мобилизации.

    Между тем, большинство молодых мужчин с Украины, воспользовавшись разрешением на выезд, массово отправились в Германию, Польшу и Чехию, чтобы не попасть под мобилизацию, сообщила ранее испанская газета Pais.

    Комментарии (6)
    15 января 2026, 20:15 • Новости дня
    Албания присоединилась к закупке оружия для Киева

    Албания присоединилась к программе PURL по закупке оружия для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Албания объявила о намерении участвовать в программе PURL с 2026 года, что позволит закупать американское оружие для украинских военных нужд.

    Албания присоединится к инициативе PURL, в рамках которой европейские страны приобретают вооружение для Украины из американских запасов, пишет РИА «Новости». Министр иностранных дел Албании Элиса Спиропали официально анонсировала участие страны в программе в 2026 году. Программа PURL была создана США и НАТО, однако не предусматривает прямых поставок вооружения от Соединенных Штатов.

    Вместо этого страны-участницы самостоятельно закупают оружие в США для передачи Украине. Решение Албании поддержать Киев в рамках этой схемы подтверждено на официальном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Албании Эди Рама схватился за голову во время выступления Владимира Зеленского на встрече «коалиции желающих».

    Также Рама заявлял о необходимости для Евросоюза самостоятельно начать переговоры с Россией из-за прекращения поддержки со стороны Соединенных Штатов.

    Напомним, еще в ноябре власти Албании не попали в «Рейтинг недружественных правительств», который составила редакция газеты ВЗГЛЯД.


    Комментарии (4)
    16 января 2026, 11:30 • Новости дня
    Опубликованы фото нового истребителя ВВС США F-15EX Eagle-II
    Опубликованы фото нового истребителя ВВС США F-15EX Eagle-II
    @ 1st Lt. Karissa Rodriguez/af.mil

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский фотограф заснял истребитель F-15EX Eagle II во время демонстрационного взлета с аэродрома Национальной гвардии в Портленде, пишет TWZ.

    Уникальные фотографии нового истребителя F-15EX Eagle II ВВС США опубликовал авиационный фотограф Рассел Хилл, передает TWZ.

    Снимки были сделаны в аэропорту Портленда, где базируется 142-е крыло Национальной гвардии, известное как Redhawks. Именно эта часть первой получила на вооружение F-15EX, быстро перейдя с устаревших F-15C/D к новым истребителям.

    Главная фотография запечатлела самолет из состава так называемого RAMBO flight, который взлетает с полосы 10R с включенным форсажем и резко уходит в крутой набор высоты. По словам Хилла, этот вылет был fini-flight – последний полет военной карьеры одного из пилотов, который традиционно сопровождается зрелищными маневрами.

    Использование форсажа на F-15, базирующихся в Портленде, не является обычным делом из-за требований по снижению шума и экономии топлива. Но в особых случаях, таких как этот прощальный полет, истребители разгоняются по полосе на полной мощности, устраивая эффектный gate climb практически по вертикали над аэропортом.

    Переход Redhawks на F-15EX еще продолжается, поэтому в группе RAMBO также участвовали старые F-15C, которые тоже показали зрелищные элементы пилотажа. Один из истребителей эффектно накренился, приветствуя зрителей на перроне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве признали уязвимость американских F-35 перед российскими радиолокационными станциями.

    Индия ранее отказалась от покупки истребителей F-35 у США. Индия выбрала российские Су-57 вместо американских F-35.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 01:32 • Новости дня
    Глава управы Белгорода Алексей Везенцев погиб в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    О гибели в зоне СВО главы управы №10 городского департамента Белгорода по развитию территорий Алексея Везенцева при исполнении боевых задач сообщил в Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

    «При исполнении боевых задач в зоне СВО героически погиб наш коллега и товарищ – глава управы №10 департамента по развитию городских территорий, Алексей Александрович Везенцев», – написал он.

    С 2021 года он честно и самоотверженно работал на благо Белгорода. Всегда в первых рядах там, где нужна была помощь людям. Он продолжил упорно трудиться в самые страшные дни 2024-го, когда под ударами ВСУ страдали мирные жители. Его ежедневный труд — это тот самый фундамент, благодаря которому город восстанавливается и живет после атак ВСУ: отремонтировано более 19 тысяч жилых объектов и 7 тысяч автомобилей.

    По словам мэра Белгорода, Везенцев полгода назад решил встать на защиту Родины с оружием в руках и подписал контракт с Минобороны.

    «Он ушёл на передовую так же, как и работал – без лишних слов, по зову долга. Мы всегда будем помнить его мужество, ответственность и преданность родному городу», – отметил мэр Демидов, выразив соболезнования родным и близким Везенцева.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Штурмовик «Кащей» с трофейным огнеметом захватил бункер ВСУ у Гуляйполя

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе разведки боем в промзоне у Гуляйполя Запорожской области штурмовик с позывным «Кащей» с помощью тврофейного огнемета «Шмель» вытравил врага из укрытия и захватил командный пункт ВСУ.

    Как рассказал Минобороны «Кащей», сначала он с напарником услышали звуки генератора в полуразрушенном здании завода. Получили приказ провести разведку боем.

    «Пошли с напарником, я зашел через окно, выстрелил первым, уничтожил врага, начал двигаться дальше. Думал, что уничтожил врага, начал ближе подходить – он в меня тоже давай очередью стрелять, завязался бой, пострелялись чуть. Он только начал отступать, я достал гранату и закинул. Потом вторую», – приводит рассказа бойца Telegram-канал Минобороны России.

    «Кащей» признаётся, что потом нервы чуть сдали и он использовал огнемёт трофейный – «Шмель».

    «Я еще побежал, этот «Шмель» взял и вдобавок им засадил, поджёг этот подвал», – сказал боец.

    Напарник «Кащея» вёл свой бой, перед тем, как налетели FPV-дроны ВСУ. Из-за этого не удалось сходу штурмом взять точку. «Кащей», заметив, как рой дронов летает за ним, доложил начальству, что, видимо, его дела плохи. Но стоило немного подождать, как подоспели российские беспилотники, залетели в оборудованный с советского времени бункер ВСУ, обустроенный на заводе, как бомбоубежище, и разгромили  его.

    А было там, по словам «Кащея» оборудовано неплохо: телевизоры, плазмы, дроны. ВСУ при побега бросили всё: секретные документы, вещи, сумки, вещмешки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, схожая ситуация произошла со штурмовиками 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток». Они в декабре  захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    В ВСУ сообщили, что в Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных. Украинцы потребовали расформировать 102-й батальон после захвата штаба в Гуляйполе.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 23:38 • Новости дня
    ВС России ликвидировали пять офицеров ВСУ на различных направлениях СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Пять украинских офицеров, включая заместителя командира батальона штурмовой бригады «Лють», были уничтожены на различных участках СВО, сообщили представители российских силовых структур.

    Заместитель командира батальона штурмовой бригады «Лють» майор полиции Александр Куралех был уничтожен в ДНР. На покровском направлении ликвидировали капитана полиции Максима Негару из штурмовой бригады «Хижак». В населенном пункте Краснополье Сумской области был уничтожен капитан Александр Чуб, начальник отделения и связи пограничной заставы 5-го погранотряда.

    Также в ДНР погиб командир аэромобильной роты старший лейтенант Дмитрий Соколко. В районе Славянска ликвидирован лейтенант Сергей Мартыненко из 30-й отдельной механизированной бригады, передает ТАСС данные источника в силовых структурах.

    Он подчеркнул, что «большинство из них уничтожены на командных пунктах, которые круглосуточно выявляются нашими разведчиками, после чего координаты оперативно передаются на поражение».

    Источник добавил, что успех операции принесли слаженная работа разведки и операторов ударных беспилотников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспортной инфраструктуры. При этом ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО более 1,3 тыс. военных. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь.


    Комментарии (0)
    15 января 2026, 21:50 • Новости дня
    ЕС объявил о начале подготовки новой стратегии безопасности

    В Евросоюзе объявили о начале подготовки новой стратегии безопасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На пресс-конференции в Никосии председатель Еврокомиссии подтвердила запуск процесса по формированию обновленной европейской стратегии безопасности с учетом геополитических изменений.

    Евросоюз приступил к разработке новой стратегии безопасности, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции на Кипре, передает ТАСС.

    Она отметила: «Мы только начинаем работу над новой европейской стратегией безопасности, и на начальном этапе нецелесообразно заранее жестко ограничивать или, наоборот, расширять перечень тем. В конечном итоге, когда мы представим европейскую стратегию безопасности, вы получите ответы и на этот вопрос».

    По словам главы Еврокомиссии, главная задача процесса – собрать знания, учесть геостратегические перемены и существующие потребности, а также дать адекватный ответ на вызовы современного мира. В ходе пресс-конференции обсуждался и вопрос о возможном создании Европейского совета безопасности, однако конкретных решений по данному вопросу пока не принято.

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс ранее выступал за формирование постоянной европейской армии численностью в 100 тыс. военнослужащих и предлагал поднять дискуссию о создании Европейского совета безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава оборонного ведомства Словакии заявил, что инициатива Евросоюза по созданию армии численностью 100 тыс. человек дублирует функции НАТО.

    А лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что план Урсулы фон дер Ляйен по формированию европейской армии направлен на поддержку Украины, а не на защиту Гренландии.

    Вместе с тем планы Евросоюза по перевооружению оказались под угрозой из-за почти полной зависимости от редкоземельных металлов из Китая.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 12:57 • Новости дня
    Индия испытала уникальные снаряды с прямоточными двигателями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индийский технологический институт в Мадрасе разработал артиллерийские снаряды дальностью до 70 км с прямоточными реактивными двигателями.

    Индийский технологический институт в Мадрасе разработал артиллерийские снаряды с прямоточными реактивными двигателями, которые способны поражать цели на дистанции до 70 км, передает ТАСС.

    Как отмечается в официальном сообщении института, инновационные боеприпасы калибра 155 мм позволят индийской армии увеличить дальность стрельбы полевых гаубиц на 50% и повысят боевой потенциал без необходимости разработки нового вооружения или перехода на дорогостоящие ракетные системы.

    Разработчики подчеркнули, что создали такие снаряды первыми в мире в рамках национальной программы «Самодостаточная Индия». По их словам, новые боеприпасы успешно прошли квалификационные испытания и уже готовы к серийному производству для использования с 155-мм буксируемыми гаубицами ATAGS, которые также разрабатывались и производились в Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия провела успешные испытания баллистических ракет Pralay.

    Индийские военные ранее запустили баллистические ракеты Prithvi-II и Agni-I.

    Индия также испытала микроракету Bhargavastra для борьбы с дронами.

    Комментарии (0)
    Главное
    Роскомнадзор опроверг новые ограничения для Telegram в России
    Баканов: Роскосмос представит Путину систему связи для передачи сигнала на БПЛА
    Проход судов через пролив Дарданеллы наполовину заблокирован
    Объявлено о запуске 60 беспилотных «Ласточек» на МЦК
    МИД России рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Молдавию
    Умер снявший «Калину красную» кинооператор Заболоцкий
    Радиостанция «Судного дня» передала сигнал «Пожарник»