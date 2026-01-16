Бывший замначальника метро Москвы признал вину в получении взятки машиной Toyota

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов признал свою вину в получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью около 4 млн рублей, передает «РИА Новости» . Такое заявление он сделал на заседании Савеловского суда Москвы, где стартовал процесс по его уголовному делу.

«Да, вину признаю», – заявил Дощатов, отвечая на вопрос судьи в зале заседаний. Его слова приводит корреспондент агентства.

По данным «Известий», Дощатов был арестован в 2024 году. Его подозревают в получении автомобиля в качестве взятки за принятие некачественных полушпал для строительства новых веток московского метро и реконструкции существующих линий. Следствие полагает, что использование этих материалов могло сказаться на качестве и безопасности инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет сообщил, что имущество Дощатова арестовано на сумму 100 млн рублей. Следствие завершило расследование уголовного дела о получении взяток бывшим руководителем.



