  • Новость часаПутин: Внедрение автономных беспилотных решений – это не мода, это необходимость
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Повод для иска к России в США нашли в «мусорной корзине истории»
    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах
    Министр обороны Италии назвал отправку военных ЕС в Гренландию началом анекдота
    Советская киноклассика ушла из телеэфира в онлайн в новогодние праздники
    Путин поручил подготовить план внедрения гражданских беспилотных систем
    Путин поручил срочно ввести правовой статус роботов-доставщиков
    Глава Минтруда сообщил об увеличении маткапитала на первого ребенка
    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит
    Генерал объяснил сокрытие Киевом последствий удара «Орешником»
    16 января 2026, 16:18 • Новости дня

    Самарский суд вынес приговор жителю области за производство наркотиков

    Самарский суд приговорил мужчину за производство 31 кг наркотиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель Самарской области получил 15 лет колонии строгого режима за организацию подпольного производства более 31 кг синтетических наркотиков, сообщает прокуратура региона.

    Самарский областной суд вынес приговор 27-летнему мужчине, которого признали виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств), передает прокуратура Самарской области.

    Суд установил, что в январе 2024 года подсудимый вступил в сговор с неустановленными лицами для незаконного производства наркотиков. Для этого он купил частный дом с надворными постройками в Елховском районе, где вместе с соучастниками наладил изготовление синтетических веществ для продажи.

    В марте 2024 года мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов при попытке перевезти наркотики в другой регион. У него было изъято более 31,4 кг синтетических наркотических средств.

    С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Земельный участок, дом и постройки, где производили наркотики, обращены в доход государства. Уголовное дело в отношении других участников преступной группы выделено в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Таиланд согласился депортировать в Россию руководителя банды наркоторговцев Игоря Выговского, чья структура действовала в Самарской области.

    А до этого из Самарской области в Казахстан экстрадировали мужчину, обвиняемого в организации крупного канала поставок героина и опия из Узбекистана.


    16 января 2026, 13:22 • Новости дня
    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи

    Эксперты: Иск по имперским долгам – попытка США заявить претензию на замороженные в Европе активы России

    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    @ SOPA/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США, вероятно, хотят заявить претензию на замороженные в Euroclear российские активы и помешать Брюсселю их экспроприировать. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД выразили экономисты Иван Лизан и Василий Колташов. Ранее американский инвестфонд потребовал с России 225 млрд долларов по долгам Российской империи.

    «Иск к России по долгам Российской империи – попытка американского инвестиционного фонда подыграть правительству США в деле торможения европейских инициатив по конфискации российских золотовалютных резервов (ЗВР)», – считает экономист Иван Лизан.

    Он провел параллель с процедурой банкротства, проводимой не очень чисто. «Иногда для того, чтобы спасти часть имущества, должник создает несуществующий долг перед лицами, которым он доверяет. Составляются липовые договоры займа и расписки. Таким образом, в судебном процессе появляются «кредиторы». Их задача заявить требование на собственность и капитал должника», – говорит Лизан.

    По мнению собеседника, американцы занимаются примерно тем же. «Они хотят заявить претензию на российские ЗВР и помешать Брюсселю экспроприировать активы, которые находятся в депозитарии Euroclear», – уточняет Лизан. Впрочем, цель американской стороны вряд ли состоит в отстаивании интересов России.

    Дело в том, что если резервы перейдут к США, то у Вашингтона появится дополнительный инструмент. «Видимо, Белый дом хочет получить рычаг влияния на Москву, чтобы было легче склонить нас к принятию необходимых решений в рамках переговорного процесса по украинскому вопросу», – допустил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается экономист Василий Колташов. Он напомнил, что план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. «Это было крупное, поистине стратегическое поражение Еврокомиссии», – подчеркнул собеседник. Аналитик допустил, что в США вынесут судебный вердикт, по которому сумма, сопоставимая с замороженными в Бельгии средствами РФ, будет истребована в пользу истца – инвестфонда.

    Колташов назвал американский суд «лукаво-соревновательным». «Доказательства там не очень нужны. Поэтому я не исключаю, что судьи примут решение в пользу Noble Capital RSD. Другой вопрос: что в такой ситуации будет делать Брюссель? Рискнут ли бельгийские политики ради интересов Вашингтона?» – задается вопросом спикер.

    Он подчеркнул, что тема царских долгов была закрыта в XX веке. «Поэтому спекуляции на этой почве необоснованны. Претензии, что называется, высосаны из пальца», – указал эксперт. Тем не менее, по его мнению, Москве нужно отнестись к иску серьезно, более того, подготовить собственные возможные требования к США.

    Ранее стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США затребовать от России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

    Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне 2025 года, внимание на него обратил РБК. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по делу было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.

    «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей», – утверждает фонд. Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York.

    По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги. Фонд предлагает погасить их за счет замороженных российских активов. Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В США заморожено около пяти млрд долларов.

    Комментарии (15)
    16 января 2026, 05:15 • Новости дня
    Американский инвестфонд потребовал через суд долги Российской империи
    Американский инвестфонд потребовал через суд долги Российской империи
    @ Srg36/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    Инвестиционный фонд в США Noble Capital RSD подал иск в окружной суд по округу Колумбия к России, Минфину, Центробанку и Фонду национального благосостояния на 225 млрд долларов за долги по облигациям времен Российской Империи, говорится в документе.

    «Российская Федерация, в нарушение доктрины правительства-преемника, отказалась и продолжает отказываться от погашения определенных суверенных долгов за деньги, взятые в долг её правительством-предшественником, правительством Российской Империи. Noble Capital является правопреемником и законным владельцем российских суверенных облигаций, выпущенных правительством Российской Империи для государственных инвесторов в Соединенных Штатах («Российские суверенные облигации»), – сказано в электронной архивной копии иска от июля 2025 года.

    Noble Capital требует выплаты долга в более чем 225,8 млрд долларов. Инвестфонд сообщает, что в декабре 1916 года правительство Российской Империи продало государственные облигации государственным инвесторам в Соединенных Штатах на основную сумму 25 млн долларов с процентами в размере 5,5% годовых и сроком погашения пять лет (т.е. «Российские суверенные облигации»).

    Задолженность, о которой свидетельствует инвестфонд, Россия может погасить за счет заблокированных в виду санкций после 2014 и 2022 годов суверенных активов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Евросоюз попытался реализовать схему по изъятию российских активов, но эта инициатива обернулась унижением для евробюрократии. Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по требованию Банка России взыскать с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей убытков.

    Комментарии (38)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 14:39 • Новости дня
    Стало известно местонахождение организатора убийства посла Карлова

    Турецкие СМИ выяснили нахождение организатора убийства посла Карлова в 2016 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Один из предполагаемых организаторов убийства российского посла Андрея Карлова в 2016 году скрывается в Канаде под чужим именем после бегства из Турции, пишут местные СМИ.

    Член запрещенной в Турции организации FENO Джемаль Караата, который является одним из подозреваемых в организации убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова в 2016 году, скрывается в Канаде под вымышленным именем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канал СNN Turk.

    Караата, которого разыскивают турецкие власти, покинул страну, сменил имя и теперь живет в Канаде, избегая регистрации в местных органах безопасности.

    Телеканал указывает, что теперь он использует имя Салих Ада и опасается похищения, поскольку находится в международном розыске по красному уведомлению Интерпола.

    До бегства Караата работал доцентом на факультете английского языка в закрытом университете Фатих, продолжая подпольную деятельность под прикрытием академической карьеры. В Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) он считался одним из ключевых участников структуры FETO.

    Среди используемых им кодовых имен были Садык и Явуз. Сейчас под новым именем он работает психотерапевтом в канадской компании Qualia Counselling Services и специализируется на вопросах тревожности, депрессии и контроля гнева. По информации телеканала, одной из причин смены имени стал страх за свою безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Карлов был застрелен на открытии фотовыставки в Анкаре в декабре 2016 года. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.

    Летом 2023 года турецкие спецслужбы задержали супругу нападавшего полицейского. А само расследование убийства посла завершили в ноябре 2018 года, тогда в организации преступления обвинили 28 человек.

    В марте 2021 года суд в Анкаре приговорил пятерых обвиняемых к пожизненному заключению, еще восьми назначил сроки от трех лет и девяти месяцев до 15 лет, шесть человек оправдал, а дела девяти фигурантов, находящихся в розыске, выделили в отдельное производство.

    Комментарии (5)
    16 января 2026, 15:34 • Новости дня
    Медведев назвал цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Медведев озвучил цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более 422 тыс. человек подписали контракт на службу в Вооруженных силах России в 2025 году, а еще 32 тыс. выбрали добровольный формат, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем заявил, что в 2025 году контракт на прохождение военной службы с Вооруженными силами России заключили 422 704 человека, передает ТАСС. По словам Медведева, это окончательные данные, которыми располагают власти.

    Он также отметил, что дополнительно 32 тыс. человек подписали контракт о прохождении службы на добровольных началах, став добровольцами. Медведев добавил, что задача по комплектованию армии, поставленная верховным главнокомандующим, выполнена в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Медведев отмечал, что в 2026 году одним из главных направлений работы по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками станет формирование войск беспилотных систем.

    А в ноябре замначальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщил, что в России продолжается работа по увеличению боевого состава войск беспилотных систем и планируется создание высшего военного учебного заведения.

    Комментарии (9)
    16 января 2026, 11:40 • Новости дня
    Экономист оценил перспективы иска инвестфонда США по долгам Российской империи

    Экономист Любич: РФ не несет правовой ответственности за долги Российской империи

    Экономист оценил перспективы иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    @ Andy Dean/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    При установлении дипломатических отношений между СССР и США в 1933 году был зафиксирован отказ коммунистического государства от долгов Российской империи. Поэтому Российская Федерация не несет правовой ответственности за эти задолженности, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Так он прокомментировал иск американского инвестфонда к России по имперским долгам.

    «Государство Российская Федерация не является правопреемником Российской империи», – отметил экономист Антон Любич. Он также напомнил о событиях 7 ноября 1917 года. «В ходе последовавшей за Октябрьской революцией Гражданской войны победу одержали армии, сражавшиеся за органы власти, выражавшие идеи преемственности государственности. Данный правовой факт зафиксирован во всех конституционных документах Российской Федерации с 1918 по 1978 год», – добавил собеседник.

    «25 декабря 1991 года РСФСР законом, принятым Верховным Советом, была переименована в Российскую Федерацию», – указал Любич, подчеркнув, что это было именно «переименование государства, возникшего в 1917 году, а не учреждение нового или возрождение старого».

    «Конституция, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, в редакции 2020 года фиксирует правопреемство Российской Федерации также по правам и обязательствам СССР – государственного союза, в который РСФСР входила на правах одной из союзных республик с 1922 по 1991 год», – отметил аналитик.

    Кроме того, он напомнил, что при установлении дипломатических отношений между СССР и США в 1933 году отказ коммунистического государства от долгов Российской империи был зафиксирован. «Таким образом, какими бы ни были моральные и политические дискуссии, правовой ответственности за долги Российской империи Российская Федерация не несет», – акцентировал экономист.

    «Факт разовых выплат в адрес США в 1933 году и Франции в 1996 году для снятия требований к СССР/РФ по старым обращениям не является признанием долга, а только формой мирного урегулирования спора», – уточнил Любич.

    Ранее стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США затребовать от России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

    Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне 2025 года, внимание на него обратил РБК. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по делу было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.

    «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей», – утверждает фонд. Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York.

    По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги. Фонд предлагает погасить их за счет замороженных российских активов. Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В США заморожено около пяти млрд долларов.

    Комментарии (4)
    16 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах

    Три немецких туриста задержаны при незаконном переходе границы Финляндии и России

    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах
    @ IMAGO/Jussi Nukari/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пограничники Финляндии начали проверку в отношении троих немецких путешественников, которые прошли на снегоступах через границу с Россией в Пальякке.

    Пограничная служба Финляндии начала расследование в отношении троих немецких туристов, которые 14 января незаконно пересекли государственную границу между Финляндией и Россией в районе Пальякки в Куусамо, передает ТАСС.

    По данным ведомства, туристы передвигались по территории «из любопытства» и пересекли границу на снегоступах в обоих направлениях. В сообщении уточняется, что на месте инцидента отсутствовало какое-либо заграждение, что позволило путешественникам беспрепятственно перейти границу.

    Финский пограничный комиссар вышел на связь с российским коллегой для обсуждения ситуации. Сейчас расследование продолжается, действия туристов квалифицируются как предполагаемое преступление на государственной границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у заграждения на восточной границе Финляндии отмечен заметный поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям, строя заборы с Россией, оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами.

    До этого в Финляндии решили провести автопробег в поддержку открытия границы с Россией.

    Комментарии (8)
    16 января 2026, 16:25 • Новости дня
    Командующий «Запада» доложил о наступлении с общим фронтом более 320 км

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Запад» продолжают активное наступление сразу на четырех направлениях фронта, протяженность которого превышает 320 км, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев в ходе доклада министру обороны России Андрею Белоусову.

    «Командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Кузовлева, в декабре подразделения «Запада» освободили шесть населенных пунктов: Кучеровку, Подолы, Куриловку, Новоплатоновку, Богуславку и Диброву, а также взяли под контроль более 155 кв. км территории. Сейчас бои идут еще в десяти населенных пунктах, где ведутся действия по их освобождению.

    Ранее Кузовлев доложил Белоусову, что Купянск полностью перешел под контроль российских войск.

    Комментарии (10)
    16 января 2026, 02:11 • Новости дня
    Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус истерии вокруг Ирана
    Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус истерии вокруг Ирана
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    На заседании СБ ООН по ситуации в Иране российский постпред при организации Василий Небензя во время выступления призвал коллег обратить внимание на то, как США нагнетают напряженность и разжигают истерию вокруг Ирана.

    Небензя начал речь с того, что напомнил, как с конца декабря 2025 года мир наблюдает за нагнетанием напряженности и истерии вокруг Ирана в исполнении США, которые к тому же заявляют, что «помощь уже в пути».

    «Причем в своих официальных заявлениях Вашингтон даже не пытался камуфлировать истинные причины т.н. «обеспокоенности» внутриполитической обстановкой в стране, угрожая новыми ударами по Ирану», – отметил дипломат в речи.

    Небензя указал на то, как американская сторона и её «группа поддержки» активно используют экономические и социальные проблемы простых иранцев, возникшие по причине незаконного санкционного давления на страну со стороны западных государств, для нагнетания общественной напряженности и дестабилизации внутриполитической обстановки.

    «Наши западные коллеги не чураются использования СБ в качестве инструмента продвижения своей оторванной от реальности повестки. Наибольшую обеспокоенность вызывает агрессивный курс Вашингтона на использование военной силы и угроз ее применения в отношении ИРИ. Осуждаем подобные действия, какими бы аргументами они ни обставлялись, как представляющие собой грубейшее нарушение международного права и Устава ООН», – выразил дипломат позицию Москвы.

    Он настоятельно призвал «горячие головы» в Вашингтоне и других столицах одуматься и не допустить трагедии июня 2025 года, когда американо-израильская агрессия едва не обернулась ядерной катастрофой с неизбежными гуманитарными и экологическими последствиями.

    «Требуем от США и их единомышленников отказаться от очередных безрассудных решений и шагов, в том числе в отношении ядерных объектов», – призвал российский постпред.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал помощь протестующим в Иране и отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия. Затем он заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    При этом Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Трампа не наносить удар по Ирану, сообщило в четверг AFP.

    Комментарии (6)
    16 января 2026, 02:56 • Новости дня
    Певцов объяснил «творческую импотенцию» из-за ремейков в российском кино
    Певцов объяснил «творческую импотенцию» из-за ремейков в российском кино
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Современный кинопрокат демонстрирует «творческую импотенцию», множа ремейки советских кинохитов и пытаясь заработать на проверенных сюжетах, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.

    «Возвращение к советскому прошлому – это творческая импотенция прежде всего», – поделился Певцов с ТАСС мнением о множестве новых экранизаций советских фильмов и мультфильмов.

    Он подчеркнул, что вопрос не в отсутствии талантливых режиссеров или сценаристов, а в коммерческом подходе к кинопроизводству.

    «При том, что идеи новые есть, и режиссеры есть, и сценарии есть. Но у них проблема и получить деньги, и пробиться, и в конечном итоге получить прокат», – отметил депутат.

    Певцов назвал такую практику циничной попыткой заработать на проверенных временем советских франшизах, несмотря на наличие свежих сценариев и творческих кадров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Певцов в декабре 2025 года уже называл творческой импотенцией причину популярности у современных деятелей кино ремейков на советские хиты. Он даже охарактеризовал большую часть современных сериалов организованным сатанизмом.

    При этом британская Guardian включила «Иронию судьбы» в перечень лучших новогодних фильмов. А газета ВЗГЛЯД с журналистом Антоном Крыловым разбиралась, почему в нашем репертуаре так много ремейков.

    Комментарии (12)
    16 января 2026, 00:15 • Новости дня
    Захарова прокомментировала высказывания ведущего Соловьёва

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга получила просьбу прокомментировать некоторые высказывания телерадиоведущего Владимира Соловьёва на тему международной политики.

    «Во-первых, речь идет о мнении журналиста, подчеркну – мнении. Во-вторых, мнение журналиста, телеведущего было высказано на частном канале «Соловьёв Лайф». В-третьих, я прочитала цитаты и опираюсь не на вырванные из контекста фразы, не на косвенную речь, а на прямую речь. Сформулировано это мнение было в виде вопроса. Там не было заявления, там был вопрос», – объяснила дипломат в ходе брифинга.

    Захарова обратила внимание на то, что анализируемые фразы Соловьёва были «явно и абсолютно очевидно в провокационном виде преподнесены «диванными аналитиками» чуть ли не как официальная позиция России». Она подчеркнула, что  такими манипуляциями заниматься «просто недопустимо».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьёва.


    Комментарии (0)
    16 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Российских космонавтов наградили медалями NASA

    Маршке вручил медали NASA Рыжикову и Зубрицкому в Звездном городке

    Российских космонавтов наградили медалями NASA
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Звездном городке прошла церемония вручения медалей NASA российским космонавтам Сергею Рыжикову и Алексею Зубрицкому за участие в миссии МКС-73.

    Вручение медалей российским космонавтам Сергею Рыжикову и Алексею Зубрицкому состоялось в Звездном городке, передает ТАСС. Директор пилотируемых программ NASA в России Джей Маршке поздравил экипаж с успешным завершением полета и выразил благодарность их семьям.

    Он отметил, что американские коллеги по экипажу не смогли присутствовать на церемонии, но передали слова признательности. По словам Маршке, ценность совместной работы на борту МКС высоко оценивается обеими сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабль «Союз МС-27» с Рыжиковым, Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом вернулся на Землю 9 декабря. Рыжиков и Зубрицкий затем прибыли в Звездный городок для прохождения реабилитации.

    Напомним, МКС в декабре 2025 года впервые за 25 лет приняла сразу восемь кораблей одновременно.


    Комментарии (0)
    16 января 2026, 02:41 • Новости дня
    Синоптик объявил дату начала 30-градусных морозов в Москве

    Синоптик Ильин объявил дату начала 30-градусных морозов в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшие выходные и на Крещение мороз в столичном регионе ослабнет, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, а с 23 января морозы усилятся.

    По словам специалиста, на выходных 17 и 18 января температура будет даже чуть выше нормы: днём –13…–8 градусов, хотя в ночь на воскресенье опустится до –23…–18 градусов, поделился Ильин с RT.

    «В ночь на Крещение, 19 января, мороз ослабнет. Температура составит –16…–11 градусов. Ожидается небольшой снег. Днём по Московской области потеплеет до -9…-4 градусов», – отметил он.

    Ильин добавил, что, согласно прогнозам, морозы в регионе достигнут –30...–25 градусов с 23 января.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, метеоролог Евгений Тишковец рассказал о постепенном захвате Москвы Крещенскими морозами. При этом до этого  сообщалось о приближении к столице южного циклона.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 23:50 • Новости дня
    Газета Phileleftheros сообщила об идентификации тела экс-главы «Уралкалия»

    Tекст: Катерина Туманова

    Кипрская газета Phileleftheros сообщила, что найденное на Кипре тело, как полагали, пропавшего экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера идентифицировано в результате экспертизы.

    «Вскрытие тела было завершено в четверг днем, его провел иностранный судебно-медицинский эксперт, который сотрудничает с британскими базами. <...> Информация указывает на то, что тело принадлежит 56-летнему российскому бизнесмену, пропавшему без вести 7 января. Однако официальное подтверждение его личности будет сделано после получения результатов ДНК-тестов», – приводит РИА «Новости» выдержку из статьи газеты Phileleftheros, ссылающейся на источники.

    По данным издания, при вскрытии были взяты образцы для анализа ДНК и токсикологической экспертизы и образцы тканей для установления причины смерти, которая до сих пор остаётся неясной.

    Напомним, поиски Владислава Баумгертнера с 11 января вела полиция Кипра. Его местонахождение было неизвестно с 7 января. Местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев назвал основную версию причины гибели Баумгертнера. При этом у знакомых бизнесмена нет данных о личности найденного на Кипре тела.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 01:55 • Новости дня
    При стрельбе в центре Москвы пострадали не менее трёх человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате конфликта на улице Народная в Москве пострадали три человека, всех пострадавших госпитализировали с телесными повреждениями, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

    На место происшествия на улице Народной в Москве оперативно прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, между группой граждан возник конфликт, в ходе которого один из участников использовал, предположительно, светошумовой пистолет, передает ТАСС.

    В результате три человека получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, шесть предполагаемых участников инцидента задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области пьяный мужчина открыл огонь из ружья по автомобилю скорой помощи. Двоих мужчин арестовали по делу о стрельбе в ночном клубе в Киржаче Владимирской области.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 00:53 • Новости дня
    Прилепин не поверил в запоздалые признания пытавшегося его убить преступника

    Tекст: Катерина Туманова

    Захар Прилепин заявил, что не верит признаниям убийцы, подчеркнув, что не видит смысла в возбуждении новых дел против организатора, который находится за границей.

    Писатель и подполковник Захар Прилепин не верит в запоздалые признания исполнителя покушения на него.

    «Я ничего не знаю. Более того: и не слишком хочу знать, потому что в запоздалые признания убийцы не слишком верю. Да и что изменится от того, что мы возбудим очередное уголовное дело, касающееся человека, живущего в той стране, с которой мы собираемся заключить перемирие?» – сказал он ТАСС.

    Ранее стало известно, что исполнитель покушения на Прилепина назвал следствию организатора преступления. Дело в отношении предполагаемого заказчика выделено в отдельное производство. По данным Верховного суда, убийство Владлена Татарского и покушение на Прилепина были организованы одним лицом, сотрудником СБУ Украины.

    Прилепин напомнил, что бывший глава СБУ публично заявлял о своей причастности к подготовке теракта против него. Следствие установило, что в июле 2022 года сотрудники СБУ за 145 тыс. рублей привлекли гражданина Украины Александра Пермякова (включен в перечень террористов и экстремистов в России)  к совершению покушения.

    Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств и наружному наблюдению, получил средства связи, оружие, взрывчатку и поддельный паспорт гражданина Казахстана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года Пермякова приговорили к пожизненному заключению за покушение на Прилепина. Суд установил организатора покушения на Прилепина и убийства Татарского.

    Комментарии (0)
    Главное
    Роскомнадзор опроверг новые ограничения для Telegram в России
    Баканов: Роскосмос представит Путину систему связи для передачи сигнала на БПЛА
    Проход судов через пролив Дарданеллы наполовину заблокирован
    Объявлено о запуске 60 беспилотных «Ласточек» на МЦК
    МИД России рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Молдавию
    Умер снявший «Калину красную» кинооператор Заболоцкий
    Радиостанция «Судного дня» передала сигнал «Пожарник»