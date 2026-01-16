Совбез Белоруссии объяснил невидимость «Орешника» для противников

Совбез Белоруссии объяснил невидимость «Орешника» оперативной маскировкой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что заявления зарубежных оппонентов об отсутствии комплекса «Орешник» на территории страны свидетельствуют о высоком уровне оперативной маскировки в республике.

Как передает ТАСС, в интервью телеканалу «Первый информационный» Вольфович отметил: «Дай бог, чтобы мы никому этот «Орешник» не показали, и дай бог, чтобы этот «Орешник» никто не увидел». Он также добавил, что отсутствие у оппонентов информации о комплексе является позитивным фактором.

Вольфович подчеркнул, что «Орешник» и тактическое ядерное оружие размещены в Белоруссии исключительно для защиты страны. Он выразил надежду, что ракетный комплекс «Орешник» никогда не пригодится, отметив, что это оружие сдерживания и обороны.

По информации белорусского оборонного ведомства, «Орешник» способен поражать цели на расстоянии до 5 тыс. км и может оснащаться как обычной, так и специальной боевой частью, а также выполнять пуски из любых точек маршрута боевого патрулирования.

Вольфович подчеркнул, что Беларусь остается миролюбивой страной, готовой к конструктивному диалогу с соседями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории республики еще 18 декабря.

Неделей позже министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что размещение комплекса стало ответом на агрессивные действия западных оппонентов.

А торжественная церемония начала боевого дежурства подразделения с ракетным комплексом «Орешник» прошла на территории Белоруссии 30 декабря.