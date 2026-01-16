Юрист рассказала, сколько может занять снятие ареста с квартиры Долиной

Юрист Земскова: Снятие ареста с квартиры Долиной может затянуться на месяцы

Tекст: Дарья Григоренко

На данный момент в официальных регистрационных сведениях все еще указано обременение в виде ареста данной квартиры, несмотря на предыдущее решение Верховного суда РФ, согласно которому собственником признана Полина Лурье. Земскова пояснила, что по закону процедура снятия ареста может занять от нескольких дней до нескольких месяцев, в зависимости от обстоятельств дела, передает РИА «Новости».

«Если Лариса Долина полностью погасит долг перед взыскателем, срок снятия ареста займет от одного до трех дней. А если его будут оспаривать в суде – от двух недель и до двух месяцев. Более того, при наличии множественных исков, обжаловании действий приставов или необходимости проведения судебной экспертизы арест может быть прекращен в срок от трех месяцев и более», – сообщила Земскова.

По ее словам, длительность процедуры зачастую связана с бюрократическими сложностями. Среди них юрист выделила необходимость согласования между судом, ФССП и Росреестром, а также большую судебную нагрузку и сбор доказательств в случае судебного спора.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина не получала уведомлений от судебных приставов о дате возможного принудительного выселения из квартиры.

В понедельник Главное управление ФССП по Москве инициировало исполнительное производство в отношении Долиной, теперь у артистки есть четыре дня для добровольного исполнения решения суда по оставлению квартиры.

До этого купившая квартиру певицы Полина Лурье отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.