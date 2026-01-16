  • Новость часаПутин: Внедрение автономных беспилотных решений – это не мода, это необходимость
    Повод для иска к России в США нашли в «мусорной корзине истории»
    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах
    Министр обороны Италии назвал отправку военных ЕС в Гренландию началом анекдота
    Советская киноклассика ушла из телеэфира в онлайн в новогодние праздники
    Путин поручил подготовить план внедрения гражданских беспилотных систем
    Путин поручил срочно ввести правовой статус роботов-доставщиков
    Глава Минтруда сообщил об увеличении маткапитала на первого ребенка
    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит
    Генерал объяснил сокрытие Киевом последствий удара «Орешником»
    16 января 2026, 14:47 • Новости дня

    Путин и Пезешкиан обсудили нормализацию ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил о шагах по стабилизации обстановки в стране и подтвердил курс на развитие сотрудничества между государствами, сообщает пресс-служба Кремля.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным рассказал о предпринимаемых иранским руководством мерах по нормализации обстановки. Пресс-служба Кремля уточнила, что стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в стране и регионе.

    Лидеры России и Ирана подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства и обсудили практические шаги по реализации совместных экономических проектов в различных сферах. Как отмечается в сообщении Кремля, Москва и Тегеран намерены продолжать тесное взаимодействие.

    Путин и Пезешкиан подчеркнули, что обе страны выступают за скорейшую деэскалацию напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом. В ходе беседы подчеркивалась необходимость решать возникающие проблемы исключительно политико-дипломатическими методами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает предпринимать усилия для снижения напряженности вокруг Ирана и в целом в регионе.

    Ранее Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону необходимость политико-дипломатических мер для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.

    В Иране задержали три тысячи террористов и участников беспорядков.

    14 января 2026, 11:30 • Новости дня
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима

    Американские нефтяники заявили о готовности помочь Ирану при смене власти

    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Американского института нефти Майк Соммерс заявил о готовности американских нефтепроизводителей стать «стабилизирующей силой» в Иране в случае смены власти, передает Politico.

    По словам главы Американского института нефти Майка Соммерса, иранский нефтяной сектор, несмотря на годы санкций, остается структурно крепким и способен значительно увеличить добычу при поддержке западных технологий, передает Politico.

    Соммерс отметил, что индустрия США не спешит возвращаться в Венесуэлу из-за отсутствия долгосрочных гарантий инвестиций, операционной безопасности и верховенства закона. Он подчеркнул, что эти условия должны быть выполнены для притока инвестиций в венесуэльский нефтяной сектор.

    Эксперты на мероприятии API указали на различия между нефтяной инфраструктурой Ирана и Венесуэлы. Ирану удалось увеличить производство даже под жесткими санкциями, тогда как в Венесуэле инфраструктура деградировала в условиях социалистического режима.

    Соммерс также отметил, что API выступает против участия правительства США в акционерном капитале нефтяных компаний, включая возможные вложения в венесуэльскую PdVSA. Он подчеркнул, что отрасль не поддерживает национализацию и создание национальной нефтяной компании в США.

    Мировые цены на нефть выросли после объявления президента США о 25-процентной пошлине на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Эксперт по энергетике Игорь Юшков объяснил нежелание американских нефтяных компаний возвращаться в Венесуэлу.

    14 января 2026, 19:57 • Новости дня
    Reuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    Reuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    @ Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военное вмешательство США в Иран может произойти в ближайшие сутки, считают европейские чиновники, пишет Reuters.

    Как пишет Reuters, один из источников отметил, что события могут начать развиваться уже в ближайшие 24 часа, передает РИА «Новости».

    Неназванный израильский чиновник убежден: президент США Дональд Трамп, вероятно, уже принял решение по военному вмешательству в Иран, сообщает агентство.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану. Она также обвинила ЕС в поддержке попыток мятежа в Иране.

    Захарова напомнила гражданам о необходимости быть внимательными и выполнять требования местных властей во время пребывания в Иране.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    16 января 2026, 14:45 • Новости дня
    Израиль сообщил о скором ударе США по Ирану

    Axios: Израиль сообщил о скором ударе США по Ирану

    Израиль сообщил о скором ударе США по Ирану
    @ Petty Officer 3rd Class Kaleb Sa/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские должностные лица полагают, что США могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    США могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни, считают израильские чиновники, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

    По их данным, Вашингтон разрабатывает план атаки на объекты иранских сил безопасности, однако израильская сторона находит такие меры недостаточными. Американские чиновники, в свою очередь, допускают военное вмешательство, если в Иране продолжатся казни бунтовщиков.

    Как уточняет Axios, США уже начали перебрасывать в регион Ближнего Востока наступательные и оборонительные вооружения. В частности, туда направляется авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln, а также дополнительные средства противовоздушной обороны, истребители и, возможно, подводные лодки. Решения зависят от дальнейших действий иранских властей и распоряжений президента Дональда Трампа.

    По данным агентства AFP, Саудовская Аравия, Катар и Оман ведут активные дипломатические переговоры, призывая США не атаковать Иран и дать Тегерану возможность продемонстрировать добрую волю. Между тем газета The Wall Street Journal отмечала, что для возможных ударов могут быть использованы крылатые ракеты Tomahawk с американских эсминцев, уже находящихся в регионе. Журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер уточнила, что ударная группа США прибудет на Ближний Восток из Южно-Китайского моря в течение недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон предсказал неминуемые удары США по Ирану.

    Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана назначено на четверг.

    Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    14 января 2026, 22:05 • Новости дня
    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану

    Политолог Ципис: У США не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с Ираном

    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану
    @ Daniel Torok/ US White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран – это не Венесуэла, речь идет о гораздо более мощном государстве, в отличие от Каракаса у Тегерана есть арсенал баллистических ракет и подготовленная армия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее СМИ сообщили о возможном ударе США по Ирану в течение ближайших 24 часов.

    «Акции протеста в Иране – четкие и спланированные действиями спецагентов, внедренных среди участников. Причем Израиль уже и не скрывает роль «Моссада» в беспорядках и провокациях», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    Происходящее в Исламской республике он назвал «классическим примером цветной революции и управляемым хаосом». «События развиваются по сценарию украинского Майдана: абсолютно те же методы, стратегии и тактики», – считает собеседник.

    Политолог допускает, что следующим этапом станут американские удары по Ирану. «Хотя в Вашингтоне и царит неразбериха, а Дональд Трамп мешкает и, по всей видимости, еще не принял окончательного решения об операции, атака может произойти в любую минуту – в том числе в ночь на 15 января», – указал эксперт, призвав относиться серьезно к сообщениям о возможном начале атаки в течение 24 часов.

    Но у Штатов не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с республикой, подчеркнул он. «Нужно понимать, что Иран – это не Венесуэла. Речь идет о гораздо более мощном государстве, имеющем сильную многоуровневую армию: это и Корпус стражей исламской революции (КСИР), личная гвардия аятоллы Али Хаменеи, вооруженные силы и спецслужбы. Кроме того, у Тегерана есть арсенал баллистических ракет, чем не мог похвастаться Каракас. И наконец, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится иранская ядерная программа», – заметил Ципис.

    Таким образом, возможные военные действий США приведут к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. «Атака на Иран, вероятно, спровоцирует большую войну в регионе. Также стоит ожидать скачка цен на нефть», – прогнозирует аналитик.

    «То есть Вашингтон, с одной стороны, ударит по Китаю, который потеряет поставщика нефти в лице Тегерана, а с другой, сделает подарок России, которая заработает на экспорте энергоресурсов. В последнем Трамп не заинтересован», – рассуждает эксперт. По его мнению, эта дилемма и невозможность «одним ударом решить все вопросы» и создает неразбериху в Белом доме и нерешительность по операции против Исламской республики.

    Ранее стало известно, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник среди европейских чиновников. По информации агентство, Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что ударит по американским базам в случае нападения Штатов на Исламскую республику.

    В этой связи Вашингтон выводит часть персонала с баз в ближневосточном регионе. Так, некоторым сотрудникам было поручено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды. В Дохе подтвердили эту информацию.

    Накануне Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social. Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов.

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    14 января 2026, 12:26 • Новости дня
    Эксперты оценили вероятность нападения США на Иран

    Востоковед Семенов: Трамп до сих пор не знает, как действовать в отношении Ирана

    Эксперты оценили вероятность нападения США на Иран
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация США продолжает обсуждать меры против Ирана. Среди возможных вариантов – ограниченные удары по Исламской республике и массированная операция. Оба сценария приведут к большой войне на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать госучреждения и заявил, что «помощь уже в пути».

    «Я думаю, что Дональд Трамп до сих пор не знает, как действовать в отношении Ирана», – отметил востоковед, эксперт РСМД Кирилл Семенов. Он указал на противоречие в словах президента США: политик упоминает большое число погибших в ходе протестов, но в то же время призывает иранцев продолжать выходить на улицы, провоцируя новые беспорядки и, как следствие, новые жертвы.

    Кроме того, заявление главы Белого дома о помощи протестующим в Исламской республике «абсолютно провокационное», продолжил собеседник. «Обращение Трампа направлено на дальнейший подрыв ситуации в иранских городах. Его обещания о поддержке обнадеживают мятежников и бунтовщиков и подталкивают их сосредоточиться на более активных действиях», – указал Семенов.

    Впрочем, непонятно, получат ли участники акций реальную помощь от американцев, добавил специалист. Как напомнил спикер, в Вашингтоне продолжается обсуждение, что администрация в текущей ситуации может сделать, и однозначного решения нет. Среди возможных вариантов – ограниченные удары по Ирану.

    «Они не приведут к смене власти в государстве, но могут сподвигнуть Тегеран на ответные меры против Израиля и американских баз. Это спровоцирует большую войну на Ближнем Востоке, в том числе в Газе. Другими словами, развитие событий по такому сценарию обрушит все планы Трампа на регион», – рассуждает политолог.

    Еще один вариант – массированная операция США, добавил востоковед. «Она нуждается в более длительной и детальной подготовке. Результат же известен заранее – действия Вашингтона также развяжут большую войну, которую глава Белого дома, как я уже сказал, стремился избежать. Таким образом, Трамп оказался в достаточно сложном положении», – подчеркнул Семенов.

    Несколько иной точки зрения придерживается эксперт РСМД Алексей Наумов. По его мнению, у американского лидера не остается ни одной причины не нанести удары по Тегерану. «Во-первых, Исламская республика сталкивается с масштабными протестами – у внешнего агрессора вполне могут найтись союзники внутри», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Во-вторых, Израиль – главный союзник США на Ближнем Востоке – будет только рад и поддержит свержение правящего режима. Война минувшего года показала, что Тегеран может нанести урон Израилю, но урон этот будет ограниченным – а сейчас на кону свержение Али Хаменеи, можно и рискнуть», – продолжил международник.

    «В-третьих, ни одна страна мира не будет рвать отношения с США из-за такого нападения. В-четвертых, сам Иран бессилен: когда в прошлый раз Штаты разбомбили ядерные объекты Исламской республики, Тегеран сначала нанес скромный ответный удар, а потом вновь выразил готовность к переговорам. Так, полагает Трамп, будет и на этот раз. Наконец, о международном праве уже и вспоминать как-то неприлично», – детализировал политолог.

    В результате Вашингтон может попытаться свергнуть один из самых враждебных для него и еврейского государства режимов на Ближнем Востоке, закрыв и вопрос иранской ядерной программы, и получив контроль над нефтью Ирана, указал Наумов. «В случае успеха вас ждет джекпот, в случае неудачи – демонстративная, но неэффективная «месть», а потом опять возврат к переговорам, то есть возвращение к статус-кво», – рассуждает эксперт.

    Впрочем, по мнению эксперта по Ближнему востоку и Израилю, политолога Александра Каргина, ожидать прямо сейчас удара США по Ирану не следует. «Но это не значит, что его не будет вообще. Просто Трамп вначале попробует отвлечь внимание и только затем что-то начнет. Исходя из анализа событий последнего года, можно сделать вывод, что именно такой тактики он придерживается», – написал он в своем Telegram-канале.

    «При этом, скорее всего, счет до момента глобального обострения идет на дни. Предугадать последствия нынешнего обострения сложно, но из практически точного – начнется новая ирано-израильская война, ибо Израиль либо сам примет участие в атаке, либо будет втянут в конфликт помимо своего желания», – считает аналитик.

    Ранее Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social.

    Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов в иранских городах. Вместе с тем глава Белого дома рекомендовал американцам и союзникам покинуть Исламскую республику. «Думаю, это неплохая идея – убраться оттуда», – сказал Трамп.

    Он не исключал, что США могут нанести удар по Ирану, если власти начнут жестко подавлять протесты. Как сообщает The Washington Post, американская администрация попросила европейских союзников поделиться разведывательными данными о потенциальных целях в стране.

    «У нас нет свидетельств того, что президент Трамп собирается атаковать ядерные объекты. Более вероятно, что он будет преследовать руководство организаций и сил, ответственных за убийства протестующих и причастных к ним», – заявил один из собеседников издания. Впрочем, как указывает Politico, Штаты не могут начать военную операцию против Ирана.

    Дело в том, что американские войска и корабли, которые базировались на Ближнем Востоке, переброшены в Карибский бассейн. Если администрация нанесет удар, и иранцы ответят силой, у США будет слишком мало перехватчиков для защиты своих войск от ракет Тегерана. Пентагон имеет десять тысяч военнослужащих на авиабазе Аль-Удейд в Катаре и меньшие контингенты в Ираке, Сирии и Иордании, говорится в статье.

    Тем не менее Трамп по-прежнему может отдать приказ о нанесении авиаударов по иранскому руководству или военным объектам. Поблизости от Ирана находятся несколько эсминцев и, предположительно, подводные лодки, которые способны запускать ракеты большой дальности. Кроме того, Вашингтон может задействовать базирующиеся на континентальной части США стратегические бомбардировщики-невидимки B-2, пишет The Washington Post.

    Но главе Белого дома придется считаться с законодателями, которые всего спустя неделю после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро задаются вопросом, не втянет ли атака Америку в еще одну войну в ближневосточном регионе, подчеркивает Politico. В Иране резко отреагировали на заявления Трампа. Аятолла Али Хаменеи призвал американского президента сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Исламской республики.

    Примечательно, что Израиль и несколько арабских стран просят США пока не наносить удары по Ирану. По данным источников телеканала NBC, представители этих государств считают, что Тегеран сейчас не настолько ослаблен, поэтому атака окажется неэффективной. Они предложили администрации Трампа повременить с операцией до тех пор, пока ситуация в стране «не станет еще более напряженной».

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    15 января 2026, 18:42 • Новости дня
    AFP: Саудовская Аравия убедила Трампа не атаковать Иран
    AFP: Саудовская Аравия убедила Трампа не атаковать Иран
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не наносить удар по Ирану, сообщает AFP.

    Саудовская Аравия, Катар и Оман предприняли масштабные дипломатические шаги, чтобы убедить президента США Дональда Трампа отказаться от нанесения удара по Ирану, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP и саудовского чиновника. Как отмечается, три государства настаивали на необходимости предоставить Тегерану возможность продемонстрировать добрые намерения.

    Чиновник подчеркнул, что Эр-Рияд, Доха и Маскат предупредили Вашингтон о высоких рисках для всего ближневосточного региона в случае эскалации ситуации. Именно эти доводы легли в основу продолжающихся переговоров между странами.

    Собеседник агентства добавил, что на данный момент стороны стараются укрепить доверие и сохранить позитивный настрой для дальнейшего урегулирования напряженности.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал помощь протестующим в Иране. Трамп отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия.


    15 января 2026, 12:54 • Новости дня
    Военный эксперт оценил готовность США к удару по Ирану

    Военный эксперт Лямин: У США сейчас не хватит сил для серьезного обмена ударами с Ираном

    Военный эксперт оценил готовность США к удару по Ирану
    @ Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если США в ближайшие дни перейдут к военным действиям против Ирана, то у американцев просто не хватит сил для серьезного обмена ударами. Имеющийся в регионе потенциал будет быстро израсходован, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее стало известно о переброске американской военной техники на Ближний Восток.

    «На Ближнем Востоке находятся как минимум три американских эсминца и одна из многоцелевых подводных лодок. Кроме того, на базах США в регионе сохраняется стратегическая авиация», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. По его оценкам, если цель Штатов – запустить несколько десятков ракет по Ирану, то у них есть такая возможность.

    Другое дело, что текущая группировка не рассчитана на длительную кампанию, добавил собеседник. «Дело в том, что Пентагон ради операции в Венесуэле передислоцировал авианосную ударную группу, которая была в Средиземном море. Переброска же USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря на Ближний Восток потребует около недели», – уточнил специалист.

    Если же США в ближайшие дни перейдут к военным действиям против Тегерана, то у американцев просто не хватит сил для серьезного обмена ударами, продолжил спикер. «Имеющийся потенциал быстро израсходуется. Так, эсминцам и подлодке придется возвращаться на базу для перезарядки. Но базы станут одними из первоочередных целей для иранских ответных ударов», – рассуждает аналитик.

    «С этими рисками, надо полагать, и связаны сомнения администрации Дональда Трампа относительно возможной операции против Исламской республики», – акцентировал эксперт. По его мнению, Вашингтон не может рассчитывать на поддержку арабских стран. Те категорически не хотят быть втянутыми в конфликт, поскольку государства и их нефтяная инфраструктура крайне уязвимы перед иранскими ракетами и дронами.

    Как полагает Лямин, на окончательное решение президента США о том, наносить ли удары по Ирану или нет, может повлиять несколько факторов. Первый – ключевой – обстановка в иранских городах. «Иран практически подавил протесты и беспорядки. На улицах еще продолжают действовать патрули, но каких-то активных действий уже нет. Судя по всему, призыв Трампа к протестующим захватывать госучреждения не был услышан», – отметил эксперт.

    По его оценкам, определенную роль в стабилизации ситуации сыграли меры по блокировке интернета: «это затруднило работу иностранной агентуры на территории Ирана». «Если власти страны будут и дальше стабилизировать обстановку, то вероятность американской операции резко снизится. Трамп же может переключить все свое внимание, например, на Гренландию», – считает аналитик.

    Впрочем, если протесты возобновятся с новой силой, а израильское лобби в Вашингтоне перейдет к «продавливанию» Белого дома, то атака произойдет, уточнил Лямин. «Израиль заинтересован в серьезной военной операции США против Ирана. Но американский лидер до сих пор опасался втягивания в продолжительные конфликты. Его больше прельщают быстрые военные действия, как это было в случае с Венесуэлой», – указал собеседник.

    Однако, как отмечал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности, Иран – это не Венесуэла. «Речь идет о гораздо более мощном государстве, имеющем сильную многоуровневую армию: это и Корпус стражей исламской революции (КСИР), личная гвардия аятоллы Али Хаменеи, вооруженные силы и спецслужбы. Кроме того, у Тегерана есть арсенал баллистических ракет, чем не мог похвастаться Каракас. И наконец, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится иранская ядерная программа», – заметил он.

    Ранее стало известно, что Пентагон перебрасывает авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на источники. Передислокация связана с обострением напряженности между США и Ираном.

    Накануне вечером агентство Reuters заявило, что Штаты могут нанести удар по Исламской республике в течение 24 часов. По информации издания, Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что ударит по американским базам в случае нападения Америки. В этой связи Вашингтон выводит часть персонала с баз в ближневосточном регионе. Так, некоторым сотрудникам было велено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды. В Дохе подтвердили эту информацию.

    Напомним, Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social. Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов.

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    14 января 2026, 11:41 • Новости дня
    NYT сравнила протесты в США и Иране
    NYT сравнила протесты в США и Иране
    @ Samuel Corum/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Позиция президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по массовым протестам в Иране и США отличается в зависимости от политических симпатий, одни демонстранты получают поддержку, другие – критику, пишут американские СМИ.

    Трамп публично выразил солидарность с протестующими в Тегеране, призвав их продолжать акции и пообещав «большую цену» для причастных к гибели митингующих, пишет New York Times.

    В то же время протестующих в американском штате Миннесота Трамп назвал «анархистами и профессиональными провокаторами», пообещав им «день возмездия и расплаты».

    Трамп обсуждал возможные военные удары из-за жестких разгонов митингов в Иране, но проигнорировал гибель Рене Николь Гуд в Миннесоте, объяснив это «неуважением» к федеральным офицерам. Администрация Трампа заблокировала независимое расследование по этому делу и сосредоточилась на критике протестующих.

    По данным издания, подобная избирательность в поддержке демократии проявляется и во внешней политике: Трамп осуждает режимы Ирана и Кубы, но защищает Россию, Китай и арабские страны. В Венесуэле он инициировал операцию по поимке Мадуро, но отказался поддерживать оппозицию и заявил о намерении лично управлять страной без выборов.

    По словам экспертов, Трамп склонен рассматривать протестные движения с точки зрения личной выгоды. Когда митинги направлены против его оппонентов, то они получают его поддержку, когда против него, то встречают жесткую реакцию.

    Администрация Трампа усилила риторику против мигрантов и протестующих внутри страны, в то время как участников событий в Капитолии в январе 2021 года Трамп называл «невиновными патриотами» и помиловал более 1,5 тыс. человек.

    В Белом доме подчеркивают, что протесты в Миннесоте связаны с защитой «преступников-мигрантов», а не демократии. Эксперты считают, что несмотря на разницу масштабов между событиями в Иране и США, подход Трампа к протестам отличается крайней ситуативностью.

    Напомним, в США усилились протесты после того, как сотрудник ведомства застрелил жительницу Миннеаполиса во время операции по поиску нелегальных мигрантов 7 января.

    Власти штата Миннесота, где находится Миннеаполис, потребовали от федерального правительства США прекратить развертывание сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) после убийства женщины.

    16 января 2026, 02:11 • Новости дня
    Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус истерии вокруг Ирана
    Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус истерии вокруг Ирана
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    На заседании СБ ООН по ситуации в Иране российский постпред при организации Василий Небензя во время выступления призвал коллег обратить внимание на то, как США нагнетают напряженность и разжигают истерию вокруг Ирана.

    Небензя начал речь с того, что напомнил, как с конца декабря 2025 года мир наблюдает за нагнетанием напряженности и истерии вокруг Ирана в исполнении США, которые к тому же заявляют, что «помощь уже в пути».

    «Причем в своих официальных заявлениях Вашингтон даже не пытался камуфлировать истинные причины т.н. «обеспокоенности» внутриполитической обстановкой в стране, угрожая новыми ударами по Ирану», – отметил дипломат в речи.

    Небензя указал на то, как американская сторона и её «группа поддержки» активно используют экономические и социальные проблемы простых иранцев, возникшие по причине незаконного санкционного давления на страну со стороны западных государств, для нагнетания общественной напряженности и дестабилизации внутриполитической обстановки.

    «Наши западные коллеги не чураются использования СБ в качестве инструмента продвижения своей оторванной от реальности повестки. Наибольшую обеспокоенность вызывает агрессивный курс Вашингтона на использование военной силы и угроз ее применения в отношении ИРИ. Осуждаем подобные действия, какими бы аргументами они ни обставлялись, как представляющие собой грубейшее нарушение международного права и Устава ООН», – выразил дипломат позицию Москвы.

    Он настоятельно призвал «горячие головы» в Вашингтоне и других столицах одуматься и не допустить трагедии июня 2025 года, когда американо-израильская агрессия едва не обернулась ядерной катастрофой с неизбежными гуманитарными и экологическими последствиями.

    «Требуем от США и их единомышленников отказаться от очередных безрассудных решений и шагов, в том числе в отношении ядерных объектов», – призвал российский постпред.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал помощь протестующим в Иране и отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия. Затем он заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    При этом Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Трампа не наносить удар по Ирану, сообщило в четверг AFP.

    15 января 2026, 08:17 • Новости дня
    Стало известно о готовности Трампа к быстрому удару по Ирану

    NBC сообщил о возможности быстрого удара США по Ирану

    Стало известно о готовности Трампа к быстрому удару по Ирану
    @ Evelyn Hockstein/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность в случае необходимости быстро и решительно нанести удар по Ирану, несмотря на сомнения советников, сообщил канал NBC со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп не поддерживает идею затяжной войны с Ираном, однако в случае необходимости готов отдать приказ о быстром и решительном ударе по исламской республике, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По информации канала, Трамп сообщил о своей позиции членам команды по национальной безопасности. При этом его советники выразили сомнения, что однократный удар сможет «свергнуть режим» в Иране, а также подчеркнули, что США могут не располагать достаточными силами для отражения возможного «агрессивного ответа» со стороны Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявил, что удары США по Ирану неминуемы. Заседание Совбеза ООН по Ирану назначили на четверг. Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    15 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Страны Персидского залива выступили против удара по Ирану

    Государства Персидского залива выступили против атаки США на Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на напряженность с Ираном, монархии Персидского залива опасаются последствий военного удара США и настаивают на дипломатии, сообщает The New York Times.

    Страны Персидского залива публично и негласно убеждают администрацию Дональда Трампа воздержаться от военной атаки на Иран и предпочесть дипломатические меры. По мнению местных аналитиков, даже Саудовская Аравия, которая традиционно рассматривает Иран как конкурента, не поддерживает силовое вмешательство США. Власти региона опасаются, что эскалация конфликта приведет к дестабилизации и нанесет ущерб их экономике и безопасности, передает The New York Times.

    Султанат Оман, традиционно выступающий посредником в переговорах между США и Ираном, порекомендовал Вашингтону не наносить удар, сообщает источник, знакомый с ситуацией. Катар также призывает к мирному решению, подчеркивая необходимость возвращения к переговорам. Представитель МИД Катара отметил: «Главные вызовы региона требуют возвращения за стол переговоров».

    Прошлогодние удары США по ядерным объектам Ирана и последующая атака Ирана по американской базе в Катаре усилили опасения монархий залива по поводу ответных действий. После этих событий американские военные начали вывозить часть неключевого персонала с катарской базы из соображений безопасности, рассказали два военных источника.

    Единство в отношении Ирана среди стран Совета сотрудничества Персидского залива отсутствует: Кувейт, Оман и Катар поддерживают с Тегераном рабочие отношения, тогда как Саудовская Аравия и Бахрейн придерживаются более жесткой линии. Несмотря на напряженность, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в 2023 году восстановил дипломатические отношения с Ираном после семилетнего разрыва.

    Эксперт Международной кризисной группы Ясмин Фарук считает, что страны залива опасаются хаоса в случае смены власти в Иране и укрепления позиций Израиля. В прошлом году Израиль совершил неудачную атаку в Катаре, что вызвало тревогу среди арабских правительств региона. Объединенные Арабские Эмираты также опасаются потерь от обострения, поскольку Дубай остается важным торговым хабом для иранских товаров.

    Саудовская Аравия, Оман и Катар предупредили США о рисках в случае попытки сменить власть в Иране.

    Израиль и ряд арабских стран попросили США не наносить удары по Ирану.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность в случае необходимости быстро и решительно нанести удар по Ирану.

    Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана назначено на четверг.

    Между тем, авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    16 января 2026, 06:35 • Новости дня
    WSJ: Трамп отложил удар по Ирану из-за недостатка огневой мощи
    WSJ: Трамп отложил удар по Ирану из-за недостатка огневой мощи
    @ Z.A. Landers/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американскому президенту Дональду Трампу сообщили, что атака на Иран не гарантирует крах режима, а военным США придётся добавить боевой мощи на Ближнем Востоке, чтобы противостоять ответному удару Тегерана по союзникам Вашингтона.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США узнали о планах Ирана казнить 800 человек в среду, 14 января, но этого не произошло. Она не сообщила, как США узнали о запланированных казнях, но сообщила, что США рассматривают все варианты воздействия на Тегеран, пишет Wall Street Journal (WSJ)

    По данным газеты, Трампу рассказали, что атака на Иран не гарантирует крах режима, однако американским военным потребуется больше огневой мощи.

    Кроме того, Трампа предупредили, что крупномасштабный удар по Ирану может спровоцировать ещё больший конфликт.

    «Советники сообщили Трампу, что США потребуется больше военной огневой мощи на Ближнем Востоке как для нанесения крупномасштабного удара, так и для защиты американских войск в регионе и союзников, таких как Израиль, в случае ответных действий Ирана», – сказано в статье.

    На данный момент они будут следить за тем, как Тегеран справляется с протестующими, прежде чем принять решение о масштабах потенциальной атаки, сообщили источники издания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал помощь протестующим в Иране и отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия. Затем он заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    При этом Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Трампа не наносить удар по Ирану, сообщило в четверг AFP. А постпред России при ООН Василий Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус «истерии вокруг Ирана».

    14 января 2026, 00:56 • Новости дня
    Трамп пообещал помощь протестующим в Иране
    Трамп пообещал помощь протестующим в Иране
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощь участникам протестов в Иране будет включать экономические меры, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «На подходе много помощи, причем в различных формах, включая экономическую», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп в интервью CBS заявил, что не осведомлен о возможных планах казней протестующих. «Если они начнут вешать людей, вы увидите некоторые вещи, не знаю как вы мыслите, но, возможно, вы будете очень довольны», – сказал Трамп. В ответ на просьбу уточнить, что именно он имеет в виду, Трамп добавил, что действия США будут серьезными.

    Он также сообщил, что его конечная цель по отношению к Ирану – «победа». «Я люблю побеждать», – сказал Трамп.

    Трамп не стал отвечать на вопрос, будет ли он направлять ВС США в Иран, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране начались протесты после резкого падения курса риала. Протесты переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Трамп призвал союзников Вашингтона срочно покинуть территорию Ирана.

    13 января 2026, 23:17 • Новости дня
    WSJ: Саудовская Аравия предостерегла США от попытки смены власти в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Саудовская Аравия, Оман и Катар предупредили США о рисках в случае попытки сменить власть в Иране, пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в странах региона.

    По информации Wall Street Journal, эти государства опасаются, что попытка сменить власть в Иране приведет к дестабилизации нефтяных рынков и «в конечном счете навредит экономике США». Особое беспокойство у стран региона вызывают возможные последствия происходящего для их собственной безопасности и стабильности, передает РИА «Новости».

    «Саудовские чиновники заверили Тегеран, что не будут вмешиваться в потенциальный конфликт и не разрешат США использовать их воздушное пространство для ударов», – пишет Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты в Иране, начавшиеся две недели назад с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    15 января 2026, 06:34 • Новости дня
    Заседание Совбеза ООН по Ирану назначено на четверг
    Заседание Совбеза ООН по Ирану назначено на четверг
    @ Zhang Fengguo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране пройдет в четверг, 15 января, сообщило председательствующее в СБ в январе постпредство Сомали.

    Встреча состоится по запросу Соединенных Штатов в 23.00 мск (15.00 времени Нью-Йорка). Обсуждение Ирана пройдет в рамках пункта повестки дня «Ситуация на Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США запросили проведение заседания Совбеза ООН по вопросу ситуации в Иране. В Иране произошли вооруженные столкновения демонстрантов с органами правопорядка. Авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.

