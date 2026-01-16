OpenAI профинансировала разработку интеграции мозга и компьютера без чипа

Финансируемый OpenAI стартап из США обещал объединить мозг и компьютер без чипов

Tекст: Мария Иванова

Американский стартап Merge Labs, поддерживаемый компанией OpenAI, объявил о планах создать технологию, позволяющую интегрировать компьютер в мозг человека без необходимости вживления чипов, передает ТАСС.

Согласно заявлению на сайте компании, они разрабатывают принципиально новый способ связи с нейронами, используя молекулы вместо электродов. «Мы разрабатываем абсолютно новые технологии, которые соединяются с нейронами с помощью молекул, а не электродов, избегая имплантации в мозговую ткань», – говорится в сообщении Merge Labs.

В компании отмечают, что передача данных между мозгом человека и компьютером будет осуществляться с помощью ультразвука. Это стало возможным благодаря достижениям в биоинженерии, нейробиологии, а также аппаратным и программным инновациям.

По информации OpenAI, подобная разработка позволит значительно увеличить скорость обмена информацией между человеком и компьютером. Благодаря технологиям искусственного интеллекта система сможет адаптироваться к индивидуальным особенностям пользователя и даже считывать его мысли.

Инвестиции OpenAI в Merge Labs были подтверждены в августе 2025 года, о чем ранее сообщала Financial Times. По оценке TechCrunch, сумма вложений составит 250 млн долларов.

Разработкой вживляемых чипов также занимается компания Neuralink Илона Маска, который считает, что такие устройства помогут человеку конкурировать с искусственным интеллектом и даже управлять компьютером при помощи мыслей. Маск высказывал уверенность, что в будущем мозговые чипы смогут заменить современные смартфоны.

Ранее компания OpenAI сообщала, что решила вложиться в разработку мозговых чипов, чтобы конкурировать с Neuralink.

Между тем глава Neuralink Илон Маск заявил, что с помощью чипов его компании возможно полное восстановление тела. По данным Bloomberg, Neuralink планирует ежегодно вживлять 20 тыс. чипов.