    16 января 2026, 14:25 • Новости дня

    Ученый объяснил отсутствие хвоста у «отправленной» Путиным к Юпитеру кометы

    Ученый объяснил отсутствие хвоста у кометы 3I/ATLAS удаленностью от Солнца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Комета 3I/ATLAS, которую в шутку назвал «российским секретным оружием» президент Владимир Путин, не имеет классического хвоста – это типично для объектов, удаляющихся от Солнца, сообщил Сергей Язев, профессор Иркутского госуниверситета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН.

    Язев объяснил, что кометный хвост формируется благодаря солнечной радиации, вытягивающей пылевые частицы, которые выделяет ядро кометы. По его словам, у 3I/ATLAS наблюдается отсутствие классического хвоста, что связано с аномально крупными частицами, выделяемыми этой межзвездной кометой, передает ТАСС.

    «Комета с большой скоростью движется в пространстве между Марсом и Юпитером, быстро удаляясь от Солнца. Она получает все меньше солнечного тепла, постепенно замерзая. Струи газа и пыли, истекающих из ядра кометы, «гаснут», поэтому нет ничего удивительного в том, что материала для кометного хвоста оказывается все меньше. Так ведут себя все кометы, покидая окрестности Солнца. Это не аномалия», – прокомментировал Язев.

    Он также отметил, что отличия в составе пыли межзвездных комет представляют интерес для астрономов, но вполне объяснимы, ведь условия формирования ядра 3I/ATLAS отличались от условий в Солнечной системе. Сейчас ученые получают все больше информации о другой планетной системе, откуда и пришла эта комета.

    Ранее в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президента спросили об инопланетянах на межзвездной комете 3I/ATLAS, которая приближается к Земле. Владимир Путин пошутил о том, что межзвездная комета 3I/ATLAS якобы является «секретным российским оружием», и подчеркнул, что небесное тело не представляет угрозы для планеты.

    Астроном подтвердил слова Путина о движении кометы 3I/ATLAS к Юпитеру.

    Комета 3I/ATLAS 19 декабря прошла на расстоянии 268 млн 918 тыс. км от Земли.

    За последние дни яркость кометы 3I/ATLAS, которую приняли за корабль инопланетян, уменьшилась примерно на треть. Между тем анализ радиосигналов от кометы 3I/ATLAS подтвердил ее естественное происхождение.

    Маршке вручил медали NASA Рыжикову и Зубрицкому в Звездном городке

    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Звездном городке прошла церемония вручения медалей NASA российским космонавтам Сергею Рыжикову и Алексею Зубрицкому за участие в миссии МКС-73.

    Вручение медалей российским космонавтам Сергею Рыжикову и Алексею Зубрицкому состоялось в Звездном городке, передает ТАСС. Директор пилотируемых программ NASA в России Джей Маршке поздравил экипаж с успешным завершением полета и выразил благодарность их семьям.

    Он отметил, что американские коллеги по экипажу не смогли присутствовать на церемонии, но передали слова признательности. По словам Маршке, ценность совместной работы на борту МКС высоко оценивается обеими сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабль «Союз МС-27» с Рыжиковым, Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом вернулся на Землю 9 декабря. Рыжиков и Зубрицкий затем прибыли в Звездный городок для прохождения реабилитации.

    Напомним, МКС в декабре 2025 года впервые за 25 лет приняла сразу восемь кораблей одновременно.


    16 января 2026, 18:12 • Новости дня
    Ученые нашли в космосе опасное для Земли железное облако

    Ученые нашли в космосе загадочное железное облако и спрогнозировали будущее Земли

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В созвездии Лиры найдено необычное железное облако, которое может показать, что произойдет с планетами после гибели их звезд, пишут британские СМИ.

    В космосе обнаружено огромное «железное облако», напоминающее брусок, что может дать представление о будущем Земли, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The Times. Уникальный объект нашли астрономы из Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона. Находка находится в северном созвездии Лиры на расстоянии около 2400 световых лет от нашей планеты.

    Исследователи предполагают, что этот объект может быть останками каменистой планеты, которую поглотила собственная звезда в конце своего жизненного цикла. Однако они подчеркивают, что это лишь одна из версий.

    Астрономы отмечают, что через несколько млрд лет аналогичный процесс ожидает и Солнце. Когда его «топливо» начнет иссякать, оно превратится в гиганта и, скорее всего, поглотит Меркурий, Венеру и, вероятно, Землю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайские астрофизики зафиксировали сигнал, доказывающий связь быстрых радиовсплесков с двойными звездными системами.

    А глава РАН Геннадий Красников допустил существование жизни в атмосфере Венеры. Ранее в космосе была найдена черная дыра, которая поглощает по одному Солнцу в день.

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Путин: Внедрение автономных беспилотных решений – это не мода, это необходимость
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внедрение автономных беспилотных решений – это не просто модный тренд, а важная необходимость для России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент подчеркнул, что такие технологии помогут стране укрепить свою глобальную конкурентоспособность и справиться с социально-экономическими задачами в условиях дефицита рабочей силы и демографических вызовов.

    «Внедрение в жизнь автономных беспилотных решений – это, разумеется, не мода, это необходимость, путь к укреплению глобальной конкурентоспособности нашей страны, к тому, чтобы решать вопросы социально-экономического развития в условиях дефицитного рынка труда и демографических вызовов. Обеспечить безопасность, а значит, суверенитет в конечном итоге России», – сказал Путин на совещании по развитию автономных систем, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин попросил подготовить план внедрения беспилотных систем в экономику.

    16 января 2026, 07:58 • Новости дня
    Китай успешно запустил ракету «Церера-1-Y7» с морской платформы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай в пятницу успешно запустил коммерческую ракету-носитель «Церера-1-Y7» с морской платформы в акватории близ восточной провинции Шаньдун, выведя на орбиту группу спутников «Тяньци», сообщила компания-разработчик ракеты Galactic Energy.

    Китай в пятницу осуществил успешный запуск коммерческой ракеты-носителя «Церера-1-Y7» с морской платформы в акватории близ восточной провинции Шаньдун, пишет РИА «Новости». По данным компании-разработчика Galactic Energy, старт был произведён 16 января 2026 года в 04.10 по пекинскому времени (15 января 23.10 мск) под руководством сотрудников центра морских запусков космодрома Тайюань.

    В результате миссии ракета вывела на орбиту четыре спутника группировки «Тяньци». Компания уточнила: «Ракета-носитель »Церера-1-Y7« успешно выполнена и вывела спутники на целевые орбиты».

    «Церера-1» – твердотопливная ракета, разработанная частной китайской компанией Galactic Energy для предоставления услуг по запуску небольших коммерческих спутников для китайских и зарубежных заказчиков. Длина ракеты составляет около 20 метров, диаметр – 1,4 метра, стартовая масса – 33 тонны.

    Аппарат способен выводить на солнечно-синхронную орбиту до 300 килограммов полезной нагрузки. На сегодняшний день Galactic Energy провела более 20 успешных космических запусков, в том числе с морских платформ, обеспечив доставку десятков спутников на орбиту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай запустил корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами.

    Китай заявил о скором запуске новой пилотируемой миссии к станции «Тяньгун».

    Экипаж корабля «Шэньчжоу-19» в составе Цай Сюйчжэ, Сун Линдуна и Ван Хаоцзэ завершает свою миссию и вернется на Землю 29 апреля на площадку «Дунфэн».

    16 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Посол сообщил о визите Путина на саммит СНГ в Туркмении

    Посол сообщил о визите Путина на саммит СНГ в Туркмении в октябре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств – членов СНГ в Туркмении, сообщил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин на брифинге для прессы.

    Саммит пройдет 9 октября в Национальной туристической зоне «Аваза» в городе Туркменбаши, передает ТАСС.

    Волынкин также отметил, что в октябре Туркмению посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Дипломат уточнил, что 28–29 января Ашхабад примет российскую делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным для двусторонних консультаций по вопросам региональной безопасности.

    Кроме того, посол добавил, что в первой половине 2026 года ожидается визит председателя правительства России Михаила Мишустина в рамках заседания глав правительств государств – участников СНГ.

    В декабре Путин посетил Ашхабад для участия в международном форуме. Российский лидер отметил высокий авторитет Туркменистана в регионе и мире.

    16 января 2026, 10:52 • Новости дня
    На Солнце появилась крупная корональная дыра необычной формы

    На Солнце выявили корональную дыру необычной формы высотой 1 млн км

    Tекст: Мария Иванова

    На поверхности Солнца зафиксировали появление новой корональной дыры необычной формы, высота которой составляет около 1 млн км, это может привести к увеличению числа магнитных бурь.

    На Солнце обнаружена новая крупная корональная дыра, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По словам исследователей, дыра отличается необычной формой, напоминающей перевёрнутую цифру «1». Её высота составляет около 1 млн км.

    Ученые отмечают, что процесс образования корональных дыр активизировался после пика солнечного цикла в октябре–декабре 2024 года. С этого момента наблюдается значительный рост магнитных бурь – их число увеличилось на 60% за прошлый год. Специалисты уверены, что в ближайшие месяцы эта тенденция сохранится.

    Эксперты прогнозируют дальнейший рост геомагнитной активности вплоть до 2028 года, после чего ожидается спад солнечной активности и переход к минимуму на рубеже 2029-2030 годов. За это время, подчеркивают в лаборатории, условия для наблюдения северных сияний будут особенно благоприятными.

    Напомним, накануне на Солнце произошла вторая с начала года мощная вспышка класса М.

    Ученые спрогнозировали возможный рекорд по числу магнитных бурь в 2026 году.

    Ранее новый активный центр Солнца повернулся к Земле.

    16 января 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин поручил подготовить план внедрения гражданских беспилотных систем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных систем в приоритетных секторах экономики, уделяя особое внимание новым технологиям.

    Владимир Путин поручил правительству подготовить детальный план по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики, передает РИА «Новости». Такое указание президент дал во время совещания, посвященного развитию автономных систем.

    «Также прошу правительства подготовить планы мероприятия по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики», – заявил Путин.

    Ранее президент России прибыл в новое депо метрополитена Москвы, где ему представили образцы беспилотного и автономного транспорта для столичной подземки.

    Путину продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    Госкорпорация «Роскосмос» готовится представить президенту России систему широкополосной спутниковой связи для передачи сигнала на беспилотные летательные аппараты.

    16 января 2026, 09:59 • Новости дня
    Телескоп FAST подтвердил происхождение быстрых радиовсплесков из двойных систем

    Китайский телескоп FAST подтвердил происхождение радиовсплесков из двойных систем

    Tекст: Мария Иванова

    Китайские астрофизики с помощью гигантского радиотелескопа FAST впервые зафиксировали сигнал, подтверждающий связь быстрых радиовсплесков с двойными звездными системами.

    Гигантский китайский радиотелескоп FAST позволил астрофизикам подтвердить гипотезу о происхождении быстрых радиовсплесков из двойных систем, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

    По словам ученых, речь идет о гравитационно связанных космических объектах, один из которых может быть источником загадочных коротких вспышек радиоизлучения.

    Быстрые радиовсплески – это крайне яркие, но очень кратковременные радиоимпульсы, существующие лишь доли секунды, однако они выделяют энергию, сопоставимую с излучением Солнца за неделю. Первый такой сигнал обнаружили в 2007 году, и с тех пор вопрос их природы оставался одной из главных загадок астрофизики. В последние годы повторяющиеся всплески побудили ученых искать их источники среди двойных систем, однако до сих пор отсутствовали подтверждающие наблюдения.

    В июне 2022 года китайские исследователи начали постоянные наблюдения объекта FRB 20220529, расположенного в 2,5 млрд световых лет от Земли. В течение полутора лет фиксировались лишь умеренные колебания. Однако в декабре 2023 года с помощью FAST впервые был получен сигнал, свидетельствующий о наличии звезды-компаньона, вращающейся рядом с источником радиовсплесков.

    Радиотелескоп FAST расположен в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Его приемная зона сопоставима по площади с 30 футбольными полями, что позволяет вести уникальные наблюдения за самыми далекими объектами Вселенной.

    Напомним, ранее крупнейший в мире китайский радиотелескоп FAST зафиксировал подозрительные сигналы, которые могли исходить от внеземных цивилизаций.

    Между тем астрономы обнаружили черную дыру, которая поглощает по одному Солнцу в день.

    Ученые также зарегистрировали в космосе «гравитационный шум» сверхмассивных черных дыр.

    16 января 2026, 09:24 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о вылете Федяева в США для подготовки к полету на Crew Dragon

    Роскосмос сообщил о начале подготовки Федяева к миссии Crew-12 на базе SpaceX

    Tекст: Мария Иванова

    Российский космонавт Андрей Федяев начал предстартовую подготовку в США перед участием в миссии Crew-12, ему предстоят тренировки на базе SpaceX в Калифорнии.

    Российский космонавт Андрей Федяев вылетел в США для прохождения предстартовой подготовки к участию в миссии Crew-12, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

    Тренировки пройдут на базе компании SpaceX в Хоторне, штат Калифорния. Основная часть программы подготовки включает работу на тренажере американского сегмента МКС, отработку действий при нештатных ситуациях и занятия по управлению кораблем Crew Dragon.

    В ходе пребывания в США Андрея Федяева будут поддерживать семья и коллеги. Миссия Crew-12 предполагает международный состав экипажа: кроме Федяева, на орбиту отправятся астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представитель ESA Софи Адено.

    Crew-12 продолжает практику перекрестных полетов, в рамках которой российские космонавты и западные астронавты участвуют в совместных экспедициях на МКС. Как ожидается, экипаж проведет на орбите несколько месяцев, выполняя научные и технические задачи.

    Напомним, накануне экипаж миссии Crew-11 завершил полет на МКС преждевременно из-за медицинского инцидента у одного из астронавтов. В данный момент члены экипажа, включая российского космонавта Олега Платонова, проходят плановое обследование после досрочного возвращения на Землю и чувствуют себя хорошо.

    Между тем ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт предположил возможные причины экстренного возвращения экипажа МКС.

    16 января 2026, 12:36 • Новости дня
    Путин обсудил с Нетаньяху обострение ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого лидеры уделили особое внимание необходимости политико-дипломатических мер для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы, связанные с Ираном.

    Путин подчеркнул, что Россия выступает за активизацию политико-дипломатических шагов ради стабильности и безопасности в регионе. Он подтвердил готовность российской стороны продолжать посреднические усилия и содействовать конструктивному диалогу между всеми заинтересованными странами.

    Стороны договорились поддерживать контакты на различных уровнях и впредь.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры. Стороны обсудили ситуацию в Иране и варианты возможного ответа со стороны Вашингтона.

    16 января 2026, 13:27 • Новости дня
    Песков: Кремль сообщит о дате послания Путина Федеральному собранию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Информацию о дате проведения оглашения послания Федеральному собранию от президента Владимира Путина Кремль даст позднее, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы проинформируем. Когда президент определится со сроками, мы вас проинформируем», – цитирует Пескова ТАСС.

    В декабре Песков сообщал, что послания Путина Федеральному собранию в 2025 году не будет.

    16 января 2026, 20:46 • Новости дня
    Путин посетил московское депо «Аминьевское»

    Путин прибыл в московское депо «Аминьевское»

    Путин посетил московское депо «Аминьевское»
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России прибыл в новое депо метрополитена Москвы, где ему представили образцы беспилотного и автономного транспорта для столичной подземки.

    Президент России Владимир Путин приехал в электродепо Московского метрополитена «Аминьевское», передает РИА «Новости».

    Глава государства осмотрит выставку современных образцов беспилотного и автономного транспорта, подготовленных для использования на линиях метро. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, особое внимание уделят внедрению таких систем в экономику и народное хозяйство страны.

    В программе визита также проведение совещания по вопросам развития автономного транспорта. По словам официальных лиц, пилотные пуски беспилотных поездов ожидаются именно на Большой кольцевой линии метро, которую обслуживает депо «Аминьевское». Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов ранее отмечал, что внедрение беспилотных поездов станет одним из ключевых направлений развития столичного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью Владимир Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве. Таким образом завершился первый этап строительства Троицкой линии протяженностью 25,2 километра.

    На той же неделе президент России объявил о планах автоматизации московского метрополитена. А в январе в московском метро внедрили первые инновационные цифровые указатели для пассажиров между станциями Калужско-Рижской и Троицкой линий.

    16 января 2026, 21:25 • Новости дня
    Путину продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026»
    Путину продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В электродепо «Аминьевское» президенту России Владимиру Путину показали восьмивагонный беспилотный поезд метро, который будет полностью переведен на перевозку пассажиров к 2027 году.

    Экземпляр первого российского беспилотного поезда метро «Москва-2026» был представлен президенту России Владимиру Путину в электродепо «Аминьевское», передает ТАСС.

    Новинку главе государства показал мэр Москвы Сергей Собянин. Состав состоит из восьми вагонов, производится в Мытищах и оснащен отечественным программным обеспечением.

    В этом году поезд начнет совершать тестовые поездки по московскому метро, однако пока что без пассажиров. Полноценная эксплуатация с перевозкой пассажиров запланирована на 2027 год. К 2030 году ожидается запуск первой линии, где поезда будут работать в полностью беспилотном режиме как комплекс.

    Путину также продемонстрировали беспилотный трамвай «Львенок», который уже перевозит пассажиров. К 2030 году планируется, что такие трамваи составят две трети всего трамвайного парка Москвы.

    Ранее президент России прибыл в новое депо метрополитена Москвы, где ему представили образцы беспилотного и автономного транспорта для столичной подземки.

    Госкорпорация «Роскосмос» готовится представить президенту России систему широкополосной спутниковой связи для передачи сигнала на беспилотные летательные аппараты.

    16 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Путин поручил в десятки раз увеличить внедрение автономных систем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем подчеркнул необходимость увеличения применения автономных систем и уделения особого внимания вопросам их безопасности.

    Правительство должно устранить барьеры, мешающие внедрению автономных решений в экономике, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    «Мы должны на порядки, в десятки раз нарастить использование автономных систем во всех сферах жизни. Поэтому ставить барьеры, преграды на пути развития технологий или отказываться от принятия решений по принципу «как бы чего не вышло» – это ошибочное направление, прямо скажем. Такое поведение недопустимо», – отметил Путин.

    Президент обратил внимание на важность обеспечения безопасности при внедрении автономных технологий. Особо было выделено предотвращение несанкционированного доступа к управлению системами и защите передаваемых и получаемых данных.

    «При этом вопросам безопасности, безусловно, нужно уделять особое внимание. В том числе нужно предотвратить несанкционированный доступ к управлению автономными системами, а также к данным, которые они передают и получают. Соответствующие научные и инженерные проекты в сфере кибербезопасности нужно обязательно поддержать», – заявил президент России.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных систем в приоритетных секторах экономики.

    Путин отметил, что внедрение автономных беспилотных решений – это необходимость, а не мода.

    16 января 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин поручил привлечь ветеранов СВО к работе с гражданскими дронами

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил привлечь ветеранов спецоперации на Украине, которые проявили себя в управлении беспилотниками для борьбы с техникой противника, к работе с гражданскими дронами,

    Президент России Владимир Путин поручил привлечь ветеранов спецоперации на Украине, которые эффективно использовали дроны для уничтожения техники противника, к обучению и работе с гражданскими беспилотниками, передает ТАСС.

    «Опыт, знания наших ребят, наших Героев, в том числе пилотов боевых дронов, которые успешно громили и продолжают это делать вражескую технику, должны быть востребованы и в мирной жизни, уже на передовой технологического прогресса», – сказал Путин на совещании по развитию автономных систем, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что стране необходимы собственные технологии искусственного интеллекта. По его словам, детальный план внедрения таких решений будет рассмотрен в ближайшее время на специальном совещании с профильными экспертами и ведомствами.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры по внедрению беспилотных систем в приоритетные отрасли экономики.

