    16 января 2026, 14:15 • Новости дня

    Газпром сообщил о резком падении запасов газа в подземном хранилище Прибалтики

    Tекст: Вера Басилая

    В крупнейшем подземном хранилище газа Прибалтики объем запасов упал до отметки менее 40%, что произошло значительно раньше прошлогодних показателей, сообщили в Газпроме.

    Запасы газа в единственном подземном хранилище Прибалтики опустились ниже 40%. Согласно данным Gas Infrastructure Europe и оператора Conexus Baltic Grid, этот показатель был достигнут 15 января, тогда как год назад такой уровень фиксировали только в середине марта, сообщается в Telegram-канале Газпрома.

    Специалисты отмечают, что столь низкий объем газа в Инчукалнском ПХГ может повлечь трудности с надежным газоснабжением не только для потребителей Прибалтики, но и для Финляндии.

    Для сравнения: сезон отбора газа в регионе в 2024/2025 году продолжался до середины апреля. Кроме того, отмечается активное расходование газа и в украинских подземных хранилищах – суточные объемы отбора достигли максимальных значений с начала текущего отопительного сезона.

    Ранее Газпром отметил, что запасы газа в подземных хранилищах Европы на 31 декабря 2025 года были на 10,6 млрд кубометров меньше, чем год назад.

    В декабре в Европе произошел рекордный отбор газа из подземных хранилищ.

    14 января 2026, 17:04 • Новости дня
    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии

    NBC: США поручили Рубио подготовить предложение о покупке Гренландии

    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарю США Марко Рубио поручено в ближайшие недели разработать предложение о приобретении Гренландии, сообщает NBC со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

    По данным NBC, такой план был назван приоритетной задачей для президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». «Госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план »приоритетной задачей«для Трампа», – сказано в публикации.

    «США могут быть вынуждены заплатить до 700 млрд долларов , если им удастся достичь цели президента Дональда Трампа по покупке Гренландии», – отмечается в сообщении.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация США рассматривает в качестве основного варианта покупку Гренландии у Дании, а не военное вторжение.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Датское министерство обороны направило в Гренландию военную технику и передовой отряд, который готовится к приему более крупных сил армии и других подразделений оборонного ведомства.

    16 января 2026, 13:22 • Новости дня
    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи

    Эксперты: Иск по имперским долгам – попытка США заявить претензию на замороженные в Европе активы России

    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    @ SOPA/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США, вероятно, хотят заявить претензию на замороженные в Euroclear российские активы и помешать Брюсселю их экспроприировать. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД выразили экономисты Иван Лизан и Василий Колташов. Ранее американский инвестфонд потребовал с России 225 млрд долларов по долгам Российской империи.

    «Иск к России по долгам Российской империи – попытка американского инвестиционного фонда подыграть правительству США в деле торможения европейских инициатив по конфискации российских золотовалютных резервов (ЗВР)», – считает экономист Иван Лизан.

    Он провел параллель с процедурой банкротства, проводимой не очень чисто. «Иногда для того, чтобы спасти часть имущества, должник создает несуществующий долг перед лицами, которым он доверяет. Составляются липовые договоры займа и расписки. Таким образом, в судебном процессе появляются «кредиторы». Их задача заявить требование на собственность и капитал должника», – говорит Лизан.

    По мнению собеседника, американцы занимаются примерно тем же. «Они хотят заявить претензию на российские ЗВР и помешать Брюсселю экспроприировать активы, которые находятся в депозитарии Euroclear», – уточняет Лизан. Впрочем, цель американской стороны вряд ли состоит в отстаивании интересов России.

    Дело в том, что если резервы перейдут к США, то у Вашингтона появится дополнительный инструмент. «Видимо, Белый дом хочет получить рычаг влияния на Москву, чтобы было легче склонить нас к принятию необходимых решений в рамках переговорного процесса по украинскому вопросу», – допустил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается экономист Василий Колташов. Он напомнил, что план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. «Это было крупное, поистине стратегическое поражение Еврокомиссии», – подчеркнул собеседник. Аналитик допустил, что в США вынесут судебный вердикт, по которому сумма, сопоставимая с замороженными в Бельгии средствами РФ, будет истребована в пользу истца – инвестфонда.

    Колташов назвал американский суд «лукаво-соревновательным». «Доказательства там не очень нужны. Поэтому я не исключаю, что судьи примут решение в пользу Noble Capital RSD. Другой вопрос: что в такой ситуации будет делать Брюссель? Рискнут ли бельгийские политики ради интересов Вашингтона?» – задается вопросом спикер.

    Он подчеркнул, что тема царских долгов была закрыта в XX веке. «Поэтому спекуляции на этой почве необоснованны. Претензии, что называется, высосаны из пальца», – указал эксперт. Тем не менее, по его мнению, Москве нужно отнестись к иску серьезно, более того, подготовить собственные возможные требования к США.

    Ранее стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США затребовать от России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

    Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне 2025 года, внимание на него обратил РБК. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по делу было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.

    «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей», – утверждает фонд. Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York.

    По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги. Фонд предлагает погасить их за счет замороженных российских активов. Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В США заморожено около пяти млрд долларов.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    15 января 2026, 19:47 • Новости дня
    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    De Telegraaf: Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта
    @ tk2/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В одном из центральных районов Утрехта после мощного взрыва, выбившего стекла в соседних зданиях, вспыхнул пожар, пострадал как минимум один человек, сообщает газета De Telegraaf.

    В центре нидерландского города Утрехт прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул пожар, передает «Российская газета». Инцидент произошел в районе Висшерштеег в самом центре города. По данным издания, взрыв был настолько сильным, что выбило окна в соседних зданиях и даже затряслись стены.

    Сразу после взрыва начался крупный пожар, к месту происшествия оперативно прибыли спасатели и спецслужбы. Район был оцеплен, чтобы обеспечить безопасность жителей и дать возможность экстренным службам работать.

    В полиции сообщили: «В настоящее время мы проводим расследование». Причины случившегося пока не установлены, но известно, что пострадал как минимум один человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате происшествия в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре восемь человек были доставлены в медицинские учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в административном здании МВД в Сыктывкаре. В здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар, на месте работали десятки спасателей и спецтехника.

    14 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Названы суммы расходов ЕС на Украину с начала конфликта

    ЕС с начала конфликта потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сумма поддержки, оказанной Евросоюзом Киеву с начала конфликта на Украине, достигла 193,3 млрд евро, из которых 3,7 млрд евро получили за счет реинвестирования замороженных российских активов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    С начала конфликта на Украине Евросоюз потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро, полученных за счет реинвестирования замороженных российских активов, передает ТАСС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    «ЕС предоставил Киеву с начала войны помощь в 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Это больше, чем любая другая страна», – подчеркнула фон дер Ляйен, представляя новые финансовые планы Евросоюза по поддержке Украины.

    По словам главы Еврокомиссии, в 2026–2027 годах страны ЕС намерены выделить на эти цели еще 90 млрд евро. Эти средства будут собраны посредством размещения общеевропейского займа на финансовых рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть этих средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа вряд ли увидит эти средства обратно.

    14 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о «вечной» заморозке российских активов в ЕС

    Фон дер Ляйен: ЕС не отказался от экспроприации активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение об использовании российских активов для поддержки Украины «остается на столе», если страны ЕС примут соответствующее решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что предложение об экспроприации российских активов для поддержки Украины по-прежнему остается актуальным. По ее словам, европейские страны могут реализовать это решение в любой момент, передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Еврокомиссия не планирует размораживать российские активы даже в случае прекращения боевых действий. «Они заморожены перманентно, и это решение больше не должно продлеваться каждые шесть месяцев», – отметила глава ЕК.

    По словам главы Еврокомиссии, разморозка активов возможна только при условии, что за это проголосует квалифицированное большинство стран Евросоюза – то есть 55% стран ЕС, или 16 из 27 государств, где проживает 65% населения объединения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы теперь сможет только особое решение саммита ЕС, после выплаты Россией всего причиненного ущерба Украине.

    Европейский союз провалил попытку использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Киеву.

    Премьер-министр Бельгии Александр де Вевер заявил, что Евросоюз не намерен возвращать России активы.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    14 января 2026, 16:20 • Новости дня
    В Совфеде назвали Стубба неудачным выбором для переговоров с Россией

    Сенатор Джабаров напомнил о русофобии Стубба и назвал его врагом России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможное назначение президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от Евросоюза по вопросам Украины.

    Сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале выразил мнение, что выбор Александра Стубба на роль переговорщика от Евросоюза с Россией является неудачным решением. Джабаров отметил, что Стубб известен русофобскими заявлениями и в России его считают врагом.

    В качестве одной из причин обсуждения кандидатуры Стубба газета Pоlitico называет давление со стороны европейских правительств, включая Францию и Италию, на Евросоюз для создания должности переговорщика по вопросам Украины.

    Но по словам Джабарова, финский президент имеет хорошие отношения с Дональдом Трампом, с которым играет в гольф, однако это не делает его подходящим кандидатом для диалога с Россией.

    «Стубб – игрок в гольф, но не переговорщик. Европейцы думают, что Финляндия – наш ближайший сосед. Но эта страна входит не только в ЕС, но и в НАТО», – отметил сенатор. Он добавил, что европейцам стоит выбрать более подходящую кандидатуру, если они рассчитывают на результативные переговоры с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна примет участие в обеспечении мира на Украине, но детали участия пока не определены.

    Напомним, что Финляндия занимает шестое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств от газеты ВЗГЛЯД.


    14 января 2026, 11:47 • Новости дня
    Politico: ЕС пытается предложить Трампу сделку по Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры ищут компромисс по Гренландии, чтобы дать Дональду Трампу возможность заявить о победе и сохранить единство НАТО, сообщает Politico.

    Европейские лидеры разрабатывают соглашение по будущему Гренландии, чтобы Дональд Трамп мог представить его как победу, не разрушая при этом альянс, который обеспечивает безопасность Европы, передает Politico.

    По данным трех дипломатов и представителя ЕС, обсуждаются предложения по усилению арктической безопасности силами НАТО и уступки США в добыче полезных ископаемых.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил: «В конце концов, мы всегда приходим к общему выводу с Вашингтоном», добавив, что переговоры были обнадеживающими.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на «взаимоприемлемое решение» в рамках НАТО. Министры иностранных дел Гренландии и Дании встретятся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Рубио в Белом доме в среду, рассчитывая на «честный разговор с администрацией».

    По словам дипломатов, финальным вариантом соглашения может стать пакет, который позволит Трампу объявить о победе: усиление европейских инвестиций в безопасность Арктики и обещание прибыльных контрактов для США на добычу редких минералов в Гренландии.

    НАТО уже обсуждает новые меры по укреплению арктической безопасности, что может совпасть с требованиями Трампа о большей ответственности Европы за свою оборону. Кроме того, обсуждается возможность разделения прибыли от добычи полезных ископаемых на острове между европейскими странами и США.

    В то же время, по данным дипломатов, Дания уже много лет предлагает США инвестировать в Гренландию, но ранее Вашингтон отказывался.

    Некоторые в ЕС сомневаются, что главная цель Трампа – ресурсы: возможно, он стремится войти в историю как президент, расширивший территорию США. Если же его мотив – противостояние Китаю и России, он может потребовать усилить американское военное присутствие на острове.

    Главная задача европейских лидеров – предотвратить военный конфликт. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что прямое вмешательство США станет беспрецедентным случаем в истории НАТО и может закончиться распадом альянса.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявили, что военное вмешательство США поставит точку в существовании НАТО.

    В ЕС признают, что впервые сталкиваются с необходимостью искать баланс между союзническими обязательствами и давлением со стороны Вашингтона. Как отметил один из бывших депутатов парламента Дании, «обычные правила больше не работают», а сложившаяся ситуация названа крупнейшим вызовом для Европы со Второй мировой войны.

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на компромисс с США по Гренландии и подтвердил готовность Берлина поддержать арктическую миссию НАТО.

    Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, а предложения о продаже территории отвергаются.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что реакция Гренландии на возможную продажу территории – это их проблема.

    16 января 2026, 07:05 • Новости дня
    Politico: Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    Politico: Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны столкнулись с дипломатическим расколом из-за разногласий о необходимости восстановления контактов с Россией для урегулирования ситуации на Украине.

    Европейские усилия по восстановлению прямого контакта с Россией встретили сопротивление со стороны Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Лондон не согласился с предложениями Парижа и Рима о возобновлении переговоров с президентом России Владимиром Путиным в попытке прекратить конфликт на Украине.

    Глава британского МИД Иветт Купер, как отмечает издание, отвергла инициативу французов и итальянцев по обсуждению восстановления дипломатического диалога с Москвой.

    «Дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках», – указала она.

    Купер считает необходимым усиливать давление на Москву посредством санкций и продолжать военную поддержку Киева. В Европе существуют опасения, что роль европейских стран в урегулировании украинского конфликта становится все менее значимой.

    Напомним, после того, как Россия применила комплекс «Орешник», генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что для киевского режима теперь важна не победа, а выживание.

    Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что во время визита в украинскую столицу едва не попал под удар «Орешника».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    15 января 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами и открыта к сотрудничеству со всеми государствами, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

    «Диалог и контакты – отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть – сведены к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация всё-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности», – заявил глава государства, передает официальный сайт Кремля.

    «Россия была и остается приверженной именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил о важности международного сотрудничества для мира.

    Напомним, в четверг Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран.

    14 января 2026, 09:00 • Новости дня
    ЕС задумался о спецпредставителе для переговоров с Россией по Украине
    ЕС задумался о спецпредставителе для переговоров с Россией по Украине
    @ KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине, рассматривается кандидатура президента Финляндии Александра Стубба, сообщает издание Politico.

    По данным Politico, страны Евросоюза ведут обсуждение возможности назначения специального представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию, передает ТАСС.

    В числе возможных кандидатов на эту должность рассматриваются президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

    Впервые идея создания поста спецпосланника обсуждалась на саммите ЕС в марте 2025 года, однако тогда она не была реализована. По информации издания, в последние недели в Европе усилились призывы к диалогу с Россией, что поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    Один из французских чиновников заявил, что Макрон и Мелони не наивны и понимают, чего можно достичь в таких переговорах.

    Politico отмечает, что параметры инициативы пока остаются дискуссионными – не определен ранг спецпредставителя, его подотчетность, а также формат должности. Европейские чиновники подчеркивают, что в настоящее время должность спецпредставителя не создана, а обсуждения кандидатов преждевременны.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе нужно начать диалог с Россией.

    Финский политик Мема поддержал призыв Мелони к переговорам с Россией.

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в реальности намерений Мелони вести переговоры.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным как можно скорее.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации.

    16 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах

    Три немецких туриста задержаны при незаконном переходе границы Финляндии и России

    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах
    @ IMAGO/Jussi Nukari/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пограничники Финляндии начали проверку в отношении троих немецких путешественников, которые прошли на снегоступах через границу с Россией в Пальякке.

    Пограничная служба Финляндии начала расследование в отношении троих немецких туристов, которые 14 января незаконно пересекли государственную границу между Финляндией и Россией в районе Пальякки в Куусамо, передает ТАСС.

    По данным ведомства, туристы передвигались по территории «из любопытства» и пересекли границу на снегоступах в обоих направлениях. В сообщении уточняется, что на месте инцидента отсутствовало какое-либо заграждение, что позволило путешественникам беспрепятственно перейти границу.

    Финский пограничный комиссар вышел на связь с российским коллегой для обсуждения ситуации. Сейчас расследование продолжается, действия туристов квалифицируются как предполагаемое преступление на государственной границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у заграждения на восточной границе Финляндии отмечен заметный поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям, строя заборы с Россией, оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами.

    До этого в Финляндии решили провести автопробег в поддержку открытия границы с Россией.

    16 января 2026, 10:36 • Новости дня
    Азербайджан начал поставки газа в Германию и Австрию

    Азербайджан начал поставки газа в Германию и Австрию по TAP

    Tекст: Вера Басилая

    С января Азербайджан начал поставки газа в Германию и Австрию через Трансадриатический газопровод (TAP).

    Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR с января начала поставки газа в Германию и Австрию по Трансадриатическому газопроводу (TAP), передает «Коммерсантъ».

    В компании заявили, что это «следующий важный этап в экспорте азербайджанского газа». TAP входит в состав Южного газового коридора, соединяющего газовые месторождения Каспийского региона с европейскими рынками.

    По данным SOCAR, поставки через Италию позволяют расширить географию экспорта газа и охватить новые европейские рынки. Теперь азербайджанский газ поступает в 16 стран. Ранее, в декабре 2024 года, Азербайджан начал поставки газа в Словакию, а в июле 2025-го заключил соглашение с «Нафтогазом Украины» на поставку газа, детали которого не раскрывались.

    Кроме того, SOCAR продолжает развивать бизнес в Турции: в декабре прошлого года компания подписала соглашение о покупке электростанции у Gama Enerji за 225 млн долларов.

    Ранее Турция и Азербайджан договорились о поставках 33 млрд кубометров газа.

    Азербайджан отказался поставлять газ Сербии в прошлом году.

    15 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо

    Лидер крупнейшей партии Европарламента Вебер призвал к развороту вправо

    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После того как на выборах в Европарламент 2024 года усилились правые и крайне правые партии, лидер крупнейшей фракции Манфред Вебер призвал центристов учитывать это при выработке политики и начать сотрудничество с партией Джорджи Мелони.

    Центристские партии в Европарламенте должны сместиться вправо, чтобы отразить новую политическую реальность, заявил лидер Европейской народной партии Манфред Вебер в интервью Politico.

    По его словам, исход выборов в Европарламент в 2024 году, после которых соотношение сил изменилось в пользу правых и крайне правых партий, «должен быть отражён» в политике Евросоюза, чтобы граждане увидели, что Брюссель их слышит.

    Вебер подчеркнул, что готов работать с центристскими силами, но настаивает: «Я хочу остановить популизм и противников Европы», а для этого социалисты и либералы должны прислушиваться к избирателям. Он также отметил, что совместное голосование с правыми партиями по вопросам, касающимся, например, смягчения экологических требований и усиления депортации нелегальных мигрантов, не является признаком радикализации, а отражает позицию правительств стран ЕС и Еврокомиссии.

    По мнению Вебера, чтобы лишить популистские силы аргументов, нужно решать реальные проблемы граждан – от миграции до опасений из-за потери рабочих мест и влияния «зелёной» политики на экономику. Он призвал социалистов и либералов вернуться к прагматическому подходу, отметив, что сотрудничество между ними и ЕНП сохраняется более чем по 85% вопросов.

    Вебер выступил за диалог и с правой партией «Братья Италии» премьер-министра Джорджи Мелони, несмотря на сопротивление социалистов и либералов, считающих Мелони популистом и противником ценностей ЕС. Вебер заявил, что время доказало его правоту: назначение Раффаэле Фитто на высокую должность в Еврокомиссии не привело к радикализации, а сам Фитто проявил себя как серьёзный политик, способный к компромиссам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе нашли способ избавиться от Урсулы фон дер Ляйен.

    Каая Каллас предложила начать пить из-за мировых событий.

    Европарламент осудил заявления США о Гренландии.

    15 января 2026, 14:21 • Новости дня
    Мерц назвал Россию европейской страной
    Мерц назвал Россию европейской страной
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях между Евросоюзом и Москвой.

    Он выступил с этой позицией на новогоднем приеме, обращаясь к представителям бизнеса в городе Галле, передает ТАСС.

    «Если нам удастся добиться возвращения мира и свободы в Европу, если мы, наконец, снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, если воцарится мир, если будет обеспечена свобода – если нам все это удастся, то ЕС, то тогда и мы в ФРГ выдержим очередное испытание и сможем с уверенностью смотреть в будущее и после 2026 года», – заявил Мерц, его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

    Мерц также акцентировал, что его слова о России не связаны с тем, что он выступает на востоке Германии. По его словам, такие же высказывания он сделал бы и в любой другой части страны. Канцлер подчеркнул, что считает Россию европейской страной.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    14 января 2026, 14:48 • Новости дня
    ЕК обязала Киев тратить кредит на закупку европейского оружия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия установила условие, согласно которому большая часть кредита на 90 млрд евро должна быть потрачена на покупку европейского оружия. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    Еврокомиссия ввела обязательное условие, согласно которому кредит Киеву в 90 млрд евро должен быть потрачен преимущественно на закупку вооружений, произведенных в странах Евросоюза или Европейской экономической зоны, передает ТАСС.

    По словам фон дер Ляйен, «использование этих денег предусматривает, что оружие должно закупаться главным образом на Украине, в ЕС или в странах Европейской зоны свободной торговли». Она подчеркнула, что речь идет о крупных суммах, которые, по замыслу Еврокомиссии, должны способствовать созданию рабочих мест и укреплению европейской военно-промышленной базы.

    В то же время глава Еврокомиссии уточнила, что если необходимые Киеву вооружения не производятся в Европе, разрешается приобретать их за пределами Евросоюза. В этом случае допускается закупка американского и другого оружия, если аналогов в европейских странах не находится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Евросоюза возникли разногласия по поводу распределения 90 млрд евро на военную помощь на Украине.

    Политолог Александр Рар заявил, что кредит Киеву на 90 млрд евро еще больше ослабит Евросоюз.

