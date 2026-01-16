Tекст: Елизавета Шишкова

Великобритания продолжает занимать радикальную позицию по поводу диалога с Россией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». По его словам, Лондон не поддерживает инициативы Франции, Италии и Германии, которые выступают за возобновление контактов с Москвой.

Песков подчеркнул: «Лондон никоим образом не желает вносить хоть какой-то вклад в дело налаживания мира и стабильности и предсказуемой ситуации на европейском континенте. Скорее позиция Лондона носит по-прежнему деструктивный характер».

Представитель Кремля отметил, что власти Британии продолжают придерживаться жесткой линии, несмотря на сдвиги в позициях других европейских стран.

По мнению Пескова, заявления Парижа, Рима и Берлина о необходимости диалога с Россией можно считать «существенной подвижкой». В Кремле считают такие шаги положительным сигналом на фоне сохраняющегося раскола среди европейских столиц по вопросу отношений с Москвой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия планирует открыть бизнес-центр в Киеве в 2026 году для ускорения поставок военной техники и поддержки оборонных компаний.

Британские морские пехотинцы в Норвегии проводят учения по сценарию применения статьи 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

Европейские попытки восстановить прямой контакт с Россией встречают сопротивление со стороны Британии.