Песков: Кремль сообщит о дате послания Путина Федеральному собранию

«Мы проинформируем. Когда президент определится со сроками, мы вас проинформируем», – цитирует Пескова ТАСС.
В декабре Песков сообщал, что послания Путина Федеральному собранию в 2025 году не будет.
Лавров: Макрон работает на публику, заявляя о планах связаться с Путиным
Лавров подчеркнул, что Макрон уже не в первый раз говорит о планах поговорить с российским лидером в течение нескольких недель, передает ТАСС.
Министр отметил, что взрослые люди, особенно занимающие государственные посты, должны напрямую предлагать контакты, если хотят обсуждать вопросы войны и мира. По словам Лаврова, заявления Макрона о готовности к диалогу и обещания что-то предложить через несколько недель выглядят несерьезно.
«Это работа на публику, микрофонная дипломатия, мегафонная дипломатия, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», – добавил он. Министр подчеркнул, что подобный подход не способствует реальному урегулированию международных вопросов.
В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. На прошлой неделе он заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.
Трамп заявил в интервью Reuters, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «готов» заключить сделку по урегулированию ситуации на Украине, а промедление исходит от украинской стороны. «Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Трамп заявил, что ему ничего не известно о якобы имеющихся планах поездки спецпосланника США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к контактам с американскими представителями.
«Диалог и контакты – отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть – сведены к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация всё-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности», – заявил глава государства, передает официальный сайт Кремля.
«Россия была и остается приверженной именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами», – подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил о важности международного сотрудничества для мира.
Напомним, в четверг Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран.
Дипломатия и поиск компромисса все чаще заменяются односторонними и опасными действиями, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новым послам иностранных государств, передает ТАСС.
По словам главы государства, вместо диалога между странами все чаще звучит монолог тех, кто «по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жить и отдавать приказы».
Путин подчеркнул, что такая тенденция представляет опасность для международных отношений и может привести к дальнейшей эскалации напряженности. Он отметил, что Россия выступает за конструктивный диалог и поиск компромиссных решений в интересах мира и стабильности.
Президент также выразил надежду на то, что дипломаты, прибывшие в Россию, будут способствовать развитию равноправного и взаимоуважительного сотрудничества между странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин принял верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Евраев: Треть всех орхидей России вырастили в Ярославской области
В Ярославской области ежегодно выращивают три миллиона орхидей из десяти миллионов, реализуемых на российском рынке, ь. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
Евраев отметил, что ранее вся эта продукция поступала из-за рубежа, в основном из Голландии и других стран. Теперь, по его словам, «уже три миллиона из них – это наши, российские, ярославские орхидеи».
Губернатор подчеркнул, что в ближайшей перспективе регион планирует увеличить объем продаж ярославских орхидей до семи миллионов штук в год. Таким образом, доля отечественного производства на российском рынке цветочных культур значительно возрастет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на встрече с президентом Евраев заявил, что в Ярославской области полностью обновят автопарк общественного транспорта к 2026 году.
В свою очередь, Владимир Путин обратил внимание на состояние дорог в Ярославской области. Также в капитальном ремонте нуждаются 28% зданий объектов здравоохранения региона.
Политолог Данилин: Путин держит на личном контроле вопрос водоснабжения Донбасса
«В Донбассе сохраняется проблема с водоснабжением, и наиболее острый характер она носит именно в Донецке», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Собеседник напомнил, что до 2022 года вода поступала в регион с севера по каналу «Северский Донец – Донбасс». Однако после начала СВО украинская сторона не только перекрыла эту водную артерию, но и неоднократно наносила удары по водоводам.
«Проблему водной блокады Донбасса также поднимали в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным». То, что этот вопрос президент обсудил и сейчас на встрече с Маратом Хуснуллиным, свидетельствует: глава государства прекрасно осведомлен о ситуации и держит тему на личном контроле», – указал эксперт.
Данилин пояснил, что местные власти пытаются решать проблему, однако им необходима федеральная поддержка – отсюда и поручение президента выработать предложения по стабилизации водоснабжения ДНР. «Строительство нового водовода представляется более перспективным шагом, нежели ремонт старого, которому уже более 50 лет», – считает политолог.
«Как бы то ни было, нет сомнений, что вопрос с водой для Донецка и близлежащих городов будет решен – так же, как российское руководство эффективно сделало это в случае с Крымом. Основным препятствием пока остаются ведущиеся боевые действия», – подчеркнул Данилин.
В среду Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Президент отдельно затронул вопрос водоснабжения ДНР. Он попросил представить план восстановления старого водовода либо возведения нового. Глава государства указал, что стоимость ремонта может оказаться сопоставима со стоимостью нового строительства.
«Ремонт старого водовода примерно столько же будет стоить, как строительство нового. Я уже не говорю про освобождение необходимых для решения этого вопроса территорий, с которых в прежние времена шла подача воды. Но нужно внимательно все проанализировать. Прошу об этом доложить, [представить] предложения», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.
Хуснуллин доложил, что для обеспечения региона водой возведены два дополнительных водовода – это «позволило под 180 тыс. кубов в сутки добавить». Зампред правительства ожидает, что в будущем ситуация с водоснабжением улучшится. Как отмечает ТАСС, ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ.
Проблема водоснабжения Донбасса была поднятом военкором Евгением Поддубным на совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента. Она может быть радикальным образом решена только после того, как территории под Славянском перейдут под контроль России, ответил Путин.
«Но не только, – добавил российский лидер. – Есть возможности, и вы знаете об этом наверняка, строительства водоводов, поиска воды на подконтрольных нам территориях, бурения и так далее. Один водовод построен. Есть возможность, и сейчас рассматривается вопрос строительства еще одного водовода».
В четверг Путин примет верительные грамоты у 34 новых иностранных послов, передает РИА «Новости». Торжественная церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
В декабре школьница Виктория во время эфира предложила после учебы заменить Зарубина на посту ведущего программы «Москва. Кремль. Путин». Путин предложил попросить Зарубина взять Викторию на стажировку, чтобы она могла развиваться в профессии.
Президент отметил, что «вопрос с дорогами все-таки стоит достаточно серьезно», передает РИА «Новости».
На той же встрече Путин подчеркнул, что 28% зданий объектов здравоохранения в Ярославской области нуждаются в капитальном ремонте.
В свою очередь Евраев доложил президенту, что за последние три-четыре года уровень бедности в Ярославской области снизился с 8,7% до 6,7%. Губернатор подчеркнул, что рост заработных плат в регионе опережает инфляцию в два раза, что также способствует снижению бедности, ТАСС.
Евраев добавил, что индекс физического объема инвестиций в Ярославской области сейчас в три раза превышает средний показатель по стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым в Кремле.
Дипломат Долгов: Попытки Запада вернуть мир в состояние биполярности или монополярности обречены на провал
«Президент подтвердил нашу принципиальную позицию: в многополярном мире ни у кого не может быть монополии на решения, затрагивающие интересы других государств. Поэтому самая логичная позиция – это открытость к взаимодействию и уважение суверенитета», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.
«То, что Россия не принимает диктат Запада, – последовательная линия. Начало и ход СВО подтверждают этот принцип – наша внешняя политика суверенна, – продолжил собеседник. – Мы никому не позволим ущемить наши интересы, но готовы к равноправному сотрудничеству со всеми, в том числе со странами Запада».
Как подчеркнул дипломат, заявления главы государства о поддержке суверенитета других стран напрямую соотносятся с его критикой попыток подменить дипломатию «правом сильного». «Мы за укрепление независимости всех государств и против диктата. Мир многополярен, его нельзя вернуть в состояние биполярности или монополярности. Подобные попытки обречены, и на этом фоне важно подтверждать последовательность политики России», – пояснил посол.
Долгов также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Западом, «который порубил все каналы и по большому счету развязал в 2014 году войну против России». «Сейчас идет непростой диалог с администрацией Трампа – не только по Украине, но и по нормализации отношений в целом. Здесь есть определенные шансы. Европа же сама загнала себя в тупик, продолжая бесплодную антироссийскую линию», – констатировал он.
При этом, заявил дипломат, Россия последовательно выступает за укрепление ООН и международного права, «которое сегодня находится под мощнейшими ударами Запада». На этом фоне регулярные напоминания Владимира Путина о российских предложениях по восстановлению диалога с Европой на равных условиях – стратегически выверенная позиция.
«Это мудро, потому что мы в любом случае занимаем выигрышную позицию. Президент ровно и спокойно ведет разговор, в том числе с послами стран, чьи правительства занимают враждебную позицию. Это характеризует его как серьезного политика – правда и сила на нашей стороне. Именно поэтому он спокоен, последователен и не отступает от задач по укреплению страны. Эта уверенность передается всем россиянам и нашим друзьям», – заявил посол.
В заключение Долгов отметил, что подходы России к мироустройству разделяет большинство стран. «В этом вопросе мы находимся в большинстве, в мейнстриме мировой политики. Россия – один из ключевых полюсов, в то время как Европа все больше изолирует себя», – резюмировал эксперт.
В четверг Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии участвовали послы 34 стран.
Среди них – представители 11 недружественных, в том числе посланник Франции – Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, Чехии – Даниэл Коштовал, Швеции – Анна Кристина Тересе Юханнессон, Швейцарии – Юрг Стефан Бурри, Норвегии – Хейди Олуфсен, Австрии – Герхард Зайллер.
На церемонии также был афганский дипломат Хассан Гулл Хассан. Он стал первым послом в Москве после прихода талибов к власти в Афганистане в 2021 году. Напомним, что летом 2025 года Россия стала первой страной в мире, официально признавшей Исламский Эмират Афганистан.
Путин выступил перед собравшимися, изложив свой взгляд на принципы международного общения. Он указал, что десятки стран в мире сегодня страдают от неуважения их суверенных прав, от хаоса и беззакония, не обладая при этом той силой и ресурсами, чтобы постоять за себя.
«Разумный выход из этого положения видится в том, чтобы более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества, а также оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку», – цитирует президента официальный сайт Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что Москва будет проводить взвешенный внешнеполитический курс. Он выразил готовность развивать открытые и взаимовыгодные отношения со всеми заинтересованными партнерами, углубляя сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах для противостояния общим вызовам. Отдельно глава государства указал на важность укрепления центральной роли ООН в мировых делах.
Путин также заявил, что отношения страны с европейскими странами оставляют желать лучшего. «Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация все-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности. Россия была и остается привержена именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений», – акцентировал президент.
Главной темой беседы стала обстановка вокруг Венесуэлы в контексте современной международной повестки, передает ТАСС.
«Лидеры обменялись мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию вокруг Венесуэлы», – сообщила пресс-служба Кремля.
Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил о поддержке действий венесуэльских властей.
Ранее МИД Венесуэлы подтвердил послу России сохранение внешнеполитического курса.
Кремль: Путин в четверг примет верительные грамоты у послов 34 стран
Мероприятие по традиции пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС. В этот раз в нем примут участие представители 34 зарубежных стран.
Особое внимание привлекло участие посла Афганистана Гуля Хасана, который будет представлен как дипломат от Исламского Эмирата Афганистан – именно так страна теперь официально называется после прихода к власти движения «Талибан» в 2021 году.
Среди вновь прибывших европейских дипломатов будут послы Словакии Петер Припутен, Словении – Аленка Сухадолник, Франции – Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, Чехии – Даниэл Коштовал, Португалии – Сара Феронья Мартинш, Норвегии – Хейди Олуфсен, Швеции – Анна Кристина Тересе Юханнессон, Швейцарии – Юрг Стефан Бурри, Италии – Стефано Бельтраме и Австрии – Герхард Зайллер.
В сентябре новый посол Швеции Юханнессон передала верительные грамоты в МИД России.
«Ваше Величество, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима», – сказано в послании, опубликованном на сайте Кремля.
Путин также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Трагедия произошла на железнодорожном участке в районе Сикхио, где поезд, следовавший из Бангкока в город Убон Ратчатхани, столкнулся с упавшим на рельсы строительным краном. В результате аварии поезд сошел с рельсов, несколько вагонов загорелись. Погибли 32 человека.
В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран, среди которых представители государств Европы, Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока, передает ТАСС.
Среди европейских государств верительные грамоты российскому лидеру вручают представители Словении, Франции, Чехии, Португалии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Италии, Австрии и Словакии. Особое внимание уделяется послам с большим опытом работы в России, например, Петер Припутен уже возглавлял словацкое посольство в 2014–2020 годах.
От Латинской Америки в церемонии участвуют дипломаты из Бразилии, Колумбии, Перу, Кубы и Уругвая. Африканский и азиатский континенты представлены послами из Сомали, Габона, Сенегала, Шри-Ланки, Мальдив, Руанды, Мавритании, Алжира, Бангладеш, Египта, Ганы и Намибии.
Путин также принимает верительные грамоты у посла Исламского Эмирата Афганистан Гуль Хасана, который представляет страну после прихода к власти движения «Талибан» в 2021 году. Новый посол Израиля Одед Йосеф сменил на этом посту Симону Гальперин в ноябре прошлого года.
Отдельно отмечается участие посла Республики Корея Ли Сок Пэ, который уже работал в Москве с 2019 по 2022 год и считается признанным экспертом по России, владеющим русским языком. Из Ближневосточного региона верительные грамоты вручают представители Ирака, Ливана, Саудовской Аравии и Пакистана.
Накануне Кремль анонсировал принятие Путиным верительных грамот у послов.
Церемония вручения верительных грамот пройдет в Большом Кремлевском дворце, в Александровском зале, указал Песков, передает РИА «Новости».
Президент по традиции выступит перед прибывшими послами. Он затронет внешнеполитические вопросы.
Ранее Кремль сообщал, что президент 15 января проведет церемонию вручения верительных грамот от новых послов иностранных государств.
В числе новых дипломатов будут послы Словакии Петер Припутен, Словении – Аленка Сухадолник, Франции – Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, Чехии – Даниэл Коштовал, Португалии – Сара Феронья Мартинш, и другие.
Переговоры прошли в кремлевском кабинете главы государства 13 января, передает ТАСС.
В августе 2024 года губернатор рассказывал президенту о промышленном развитии региона, транспортной и медицинской модернизации, а также о проектах по профориентации молодежи и инфраструктуре.
Накануне первый вице-премьер Денис Мантуров доложил Владимиру Путину о росте числа космических аппаратов на орбите и обсудил перспективы развития промышленности.
Путин поручил Денису Мантурову провести анализ производительности труда на предприятиях оборонной промышленности.