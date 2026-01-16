Юрист Носов заявил о легальности продажи Домодедово через «Авито»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Размещение объявления о продаже аэропорта Домодедово на «Авито» не нарушает действующее законодательство о приватизации государственного и муниципального имущества, сказал Носов ТАСС.

Организатором торгов выступает публичное акционерное общество «Банк ПСБ», который и разместил объявление на платформе, что также не противоречит законам.

Продажа осуществляется в соответствии с указом президента и федеральными законами, где прописан особый порядок реализации федерального имущества, а функции продавца выполняет именно «Банк ПСБ».

Юрист подчеркнул, что официальной площадкой для размещения информации о продаже является сайт torgi.gov.ru, где опубликовано объявление о продаже 100% долей участия в юридических лицах, входящих в холдинг Домодедово.

Размещение информации на других ресурсах, включая «Авито», допустимо, если объявление есть на официальном портале.

Аукцион по продаже «ДМЕ холдинга», управляющего активами подмосковного аэропорта Домодедово и связанными с ним компаниями, назначен 20 января 2026 года.

Президент Владимир Путин пояснял, что судебный спор по воздушной гавани длится много лет, он не связан с национализацией.