Мать ребенка Хантера Байдена потребовала его ареста за неуплату алиментов

Tекст: Вера Басилая

В публикации Daily Mail уточняется, что 34-летняя Лунден Алексис Робертс подала жалобу судье в Арканзасе, вновь открыв дело об алиментах и настаивая на аресте Хантера Байдена за невыполнение соглашения по содержанию ребенка, передает РИА «Новости».

По данным издания, история началась в 2018 году, когда у Хантера Байдена обнаружился внебрачный ребенок. Робертс заявила, что Байден является отцом, и провела через суд процедуру установления отцовства. Хантер Байден отрицал связь с Робертс, но результаты ДНК-теста в ноябре 2019 года подтвердили его отцовство. В январе 2020 года стороны заключили соглашение, согласно которому Байден должен был ежемесячно выплачивать алименты, погасить задолженность и оплатить судебные издержки Робертс.

В своей жалобе Робертс заявляет, что Байден прекратил поддерживать контакт с дочерью и не выполняет финансовых обязательств по решению суда.

Ранее Хантер Байден заявил, что планирует признать свою вину по делу о неуплате налогов на сумму не менее 1,4 млн долларов.

Напомним, в проекте сделки Хантера Байдена со следствием указывалось, что он получил доход свыше 5,5 млн долларов в том числе от Burisma Holdings на Украине.

Бывшие сотрудники Налоговой службы США заявили о давлении и коррупции, которые сопровождали расследование финансовых операций Байдена-младшего.