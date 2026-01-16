Росстат обновил набор товаров и услуг для индекса потребительских цен

Tекст: Вера Басилая

Росстат сообщил, что ежемесячный расчет индекса потребительских цен в 2026 году будет основываться на обновленном перечне из 558 позиций, что на две больше, чем в 2025 году.

В ведомстве пояснили, что еженедельная оценка индекса будет вестись по 110 товарам и услугам вместо 109 ранее. В Росстате отметили, что ежегодный пересмотр набора позволяет точнее отражать структуру расходов российских домохозяйств и текущие инфляционные процессы. Изменения формировались на основе анализа рынка и покупательского спроса, передает ТАСС.

В набор для ежемесячного мониторинга добавлены печень птицы, помада, жидкие средства для стирки, а также выделен отдельной позицией кефир. Перечень пополнили компримированный природный газ, строительные блоки и услуга курьерской доставки. Росстат проинформировал, что в перечне лекарственных препаратов после консультаций с Минздравом России исключили восемь наименований, включая «Ингавирин» и «Аскофен-П», и добавили семь новых, среди которых «Амлодипин», «Индапамид» и «Римантадин».

Для удобства наблюдения были унифицированы и упрощены названия ряда товаров: одежда теперь указывается без детализации по материалу, а торговые наименования медикаментов заменены на международные непатентованные.

Из набора убрали товары и услуги, утратившие массовую актуальность, например, стационарные телефоны, услуги по замене элементов питания в часах и отдельные тарифы на междугородную связь. Также исключили дезинфицирующие средства и маски, введенные в период пандемии коронавируса.

Банк России сообщил, что замедление инфляции в ноябре произошло благодаря снижению цен на отдельные товары и услуги. Центральный Банк также отметил стабилизацию устойчивых компонентов потребительской корзины.