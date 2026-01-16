TWZ: Военный флот США ускорит строительство новых фрегатов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Главнокомандующий ВМС США адмирал Дарил Кадл заявил, что внедрение модульного строительства может значительно повысить эффективность создания новых фрегатов FF(X), передает TWZ.

Кадл отметил, что такой подход уже используется при строительстве подводных лодок класса Virginia, где компании создают крупные модули, которые затем интегрируются на крупных верфях. По его словам, это позволяет перераспределить рабочие часы между различными предприятиями и ускорить производство.

Адмирал пояснил, что на верфи Austal USA в Мобиле, штат Алабама, сейчас строятся модули командных и контрольных систем для подлодок Virginia, а также электронные палубные модули для атомных субмарин классов Virginia и Columbia. Он подчеркнул, что внедрение модульной схемы разгружает основные верфи, позволяя им сосредоточиться на сборке, а не на полном цикле строительства.

Несмотря на планы использовать модульную сборку для программы FF(X), первый корабль серии будет построен по традиционной схеме. Кадл отметил, что для массового внедрения новой методики потребуется перестроить производственные процессы всех задействованных верфей, а также изменить подход к модульности.

ВМС США намерены строить новые фрегаты на платформе катеров национальной безопасности береговой охраны Legend, запуск первого корабля серии запланирован на 2028 год. После этого к строительству смогут подключиться и другие верфи, что ускорит темпы выпуска.

Кадл также отметил, что зарубежные судостроители более продвинулись в модульном строительстве, и подчеркнул необходимость оптимизации американских верфей под эту методику для увеличения гибкости и поддержки друг друга.

