Politico: АдГ вынуждена дистанцироваться от Трампа

Tекст: Алексей Дегтярёв

Лидеры АдГ начали пересматривать свою позицию по отношению к Трампу после недовольства немецкой общественности его заявлениями о Гренландии и действиями в Венесуэле, пишет Politico.

Алиса Вайдль, один из лидеров партии, заявила, что Трамп «нарушил фундаментальное предвыборное обещание» о невмешательстве в дела других стран.

Еще один лидер АдГ Тино Крупалла, выступил частично в защиту Трампа, сославшись на его попытки отстаивать интересы США в собственной «сфере влияния», но осудил применяемые методы, подчеркнув, что «методы дикого запада неприемлемы, и цель не всегда оправдывает средства».

Издание отмечает, что подобная критика стала редкостью для руководства АдГ, ранее активно стремившегося к тесным связям с администрацией Трампа для преодоления политической изоляции в Германии.

Тем не менее, слабая поддержка американского президента среди немцев вынудила руководство партии занять более осторожную позицию. Согласно опросу ARD-DeutschlandTrend, только 12% немцев положительно оценивают работу Трампа, и лишь 15% считают США надежным партнером.

Стратегия сближения с Трампом ранее приносила плоды: после признания АдГ экстремистской организацией германскими спецслужбами, госсекретарь США Марко Рубио назвал это «тирании под маской».

Ранее СМИ сообщили, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс якобы не собирается принимать участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2026 году.

Также исследование общественного мнения показало, что президент США Дональд Трамп остается непопулярным у европейцев, в том числе у сторонников правых партий, которых он считает союзниками.