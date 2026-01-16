  • Новость часаБелый дом прокомментировал переброску европейских войск в Гренландию
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО
    Экономист оценил перспективы иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    Венесуэльская оппозиционерка подарила Трампу медаль Нобелевской премии мира
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    Небензя призвал Запад снизить градус истерии вокруг Ирана
    Трамп пригрозил применить против Миннесоты закон о восстании
    Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    Азербайджан начал поставки газа в Германию и Австрию
    В Киеве допустили массовое расселение домов без тепла и света
    16 января 2026, 10:52 • Новости дня

    На Солнце появилась крупная корональная дыра необычной формы

    На Солнце выявили корональную дыру необычной формы высотой 1 млн км

    Tекст: Мария Иванова

    На поверхности Солнца зафиксировали появление новой корональной дыры необычной формы, высота которой составляет около 1 млн км, это может привести к увеличению числа магнитных бурь.

    На Солнце обнаружена новая крупная корональная дыра, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По словам исследователей, дыра отличается необычной формой, напоминающей перевёрнутую цифру «1». Её высота составляет около 1 млн км.

    Ученые отмечают, что процесс образования корональных дыр активизировался после пика солнечного цикла в октябре–декабре 2024 года. С этого момента наблюдается значительный рост магнитных бурь – их число увеличилось на 60% за прошлый год. Специалисты уверены, что в ближайшие месяцы эта тенденция сохранится.

    Эксперты прогнозируют дальнейший рост геомагнитной активности вплоть до 2028 года, после чего ожидается спад солнечной активности и переход к минимуму на рубеже 2029-2030 годов. За это время, подчеркивают в лаборатории, условия для наблюдения северных сияний будут особенно благоприятными.

    Напомним, накануне на Солнце произошла вторая с начала года мощная вспышка класса М.

    Ученые спрогнозировали возможный рекорд по числу магнитных бурь в 2026 году.

    Ранее новый активный центр Солнца повернулся к Земле.

    15 января 2026, 19:22 • Новости дня
    Эксперт: Причиной экстренного возвращения экипажа МКС могли стать психологические проблемы

    Эксперт Эйсмонт связал экстренное возвращение экипажа МКС с психологическими перегрузками

    Эксперт: Причиной экстренного возвращения экипажа МКС могли стать психологические проблемы
    @ nasa.gov

    Tекст: Татьяна Косолапова

    За всю историю пилотируемых космических полетов не было случаев экстренного возвращения экипажей на Землю из-за внезапной болезни. Но вопросы здоровья космонавтов не ограничиваются только медицинскими показателями – особую сложность представляют психологические нагрузки, которые далеко не всегда выносятся в публичное поле, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, комментируя первое в истории экстренное возвращение астронавтов с МКС.

    Впервые в истории Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) провело «медицинскую эвакуацию» экипажа с Международной космической станции (МКС). Так на Землю успешно вернулся американский корабль Crew Dragon, на борту которого в том числе находился российский космонавт Олег Платонов, досрочно завершивший миссию Crew-11. 

    «За всю историю космических полетов, начиная с Гагарина, не было случаев, когда космонавтов приходилось бы экстренно возвращать на Землю из-за внезапно проявившейся болезни. Таких ситуаций не только не зарегистрировано – их вообще не было. И это говорит прежде всего о том, что система медицинского отбора и контроля здоровья космонавтов работает чрезвычайно надежно», – говорит Эйсмонт.

    Он отмечает, что это особенно показательно, если учитывать, что продолжительность полета далеко не всегда поддается точному прогнозу. В ряде случаев экипажи задерживались на орбите более чем на полгода сверх запланированного срока, а общее время пребывания в космосе превышало полтора года. Поэтому человека необходимо обследовать заранее так тщательно, чтобы быть уверенным: даже в столь необычных условиях он сохранит здоровье на протяжении всего длительного полета. Это действительно сверхсложная задача, и тот факт, что ее до сих пор удавалось успешно решать, свидетельствует о высокой эффективности созданных систем отбора и контроля.

    «Строгий отбор космонавтов объясняется еще и тем, что они являются эталонами здоровья. Космонавты не только выполняют технические и научные исследования на орбите, на них также проводят медицинские эксперименты, результаты которых используются для разработки методик, применимых уже на Земле. В условиях космоса можно получать особенно «чистые» данные, поскольку испытуемые тщательно отобраны и находятся под постоянным контролем. Поэтому требования к их физическому состоянию постоянно ужесточаются», – делится эксперт.

    «Говоря о здоровье, нельзя ограничиваться только физическим состоянием. Существуют и психологические нагрузки, и с ними все значительно сложнее. Подобные проблемы редко предаются огласке, но они бывали, и их преодоление было не менее трудной задачей, чем медицинский отбор», – поясняет ученый.

    «В нынешнем случае официально было заявлено, что речь не идет о травме. Причиной стала болезнь, которую не удалось заранее предсказать, несмотря на длительное и тщательное медицинское обследование. Комиссия всегда оценивает состояние космонавта с расчетом на месяцы вперед, и до сих пор такие прогнозы оказывались точными», – заключил Эйсмонт.

    Ранее глава НАСА сообщил, что все члены экипажа Crew-11, включая астронавта с медицинскими проблемами, проходят плановое обследование после досрочного возвращения на Землю и чувствуют себя хорошо.

    Комментарии (11)
    15 января 2026, 10:49 • Новости дня
    НАСА провело первую в истории «медицинскую эвакуацию» астронавтов с МКС
    НАСА провело первую в истории «медицинскую эвакуацию» астронавтов с МКС
    @ NASA/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С Международной космической станции на Землю эвакуировали четырех членов экипажа по медицинским показаниям, такую эвакуацию провели впервые в истории, сообщили в НАСА.

    Причина возвращения – ухудшение здоровья одного из астронавтов, имя и подробности состояния которого не раскрываются в целях сохранения медицинской тайны, передает Associated Press.

    Командир МКС Майк Финке сообщил, что заболевший астронавт находится в стабильном состоянии и получает необходимую помощь. Он подчеркнул, что решение о возвращении было принято «для проведения полноценных медицинских обследований на Земле, где доступны все необходимые диагностические возможности».

    Миссия экипажа должна была продлиться до конца февраля, однако из-за инцидента НАСА отменило запланированный выход в открытый космос и объявило о досрочном возвращении. Специалисты отметили, что ситуация не была экстренной и не связана с подготовкой к выходу в космос или техническим состоянием станции.

    По данным американского космического агентства, экипаж вернется на Землю в районе Сан-Диего с помощью капсулы SpaceX, а на борту судна для их встречи будут находиться медицинские специалисты.

    Пока неизвестно, когда астронавтов доставят из Калифорнии в Хьюстон, где располагается Центр управления полетами НАСА. На МКС продолжают работать один американский и два российских космонавта. НАСА и SpaceX планируют ускорить запуск нового экипажа в середине февраля.

    Ранее сообщалось, что космический корабль компании SpaceX с международным экипажем миссии Crew-11 произвел отстыковку от МКС для досрочного возвращения на Землю из-за медицинского инцидента.

    Экипаж состоял из российского космонавта Олега Платонова, американских астронавтов Зены Кардман и Майкла Финк, а также японского астронавта Кимии Юи.

    Комментарии (7)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 12:27 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о готовности двигателя «Союз-5» к летным испытаниям

    Роскосмос: Двигатель для ракеты «Союз-5» готов к летным испытаниям

    Tекст: Мария Иванова

    После успешных стендовых огневых испытаний двигатель РД0124МС для ракеты «Союз-5» получил допуск к летным тестам, сообщили в Роскосмосе.

    Ракетный двигатель РД0124МС, предназначенный для ракеты «Союз-5», успешно прошел серию стендовых огневых испытаний, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

    В Конструкторском бюро химавтоматики уточнили, что эти испытания стали ключевым этапом проверки агрегата перед началом летных испытаний.

    Стендовые огневые испытания позволяют проверить работу двигателя в условиях, максимально приближенных к реальным полетам, что обеспечивает высокую надежность изделия перед его установкой на ракету. В 2025 году КБХА уже передало первый экземпляр нового двигателя для использования в летных испытаниях.

    Пока специалисты анализируют полученные результаты, на предприятии продолжается изготовление новых экземпляров РД0124МС для дальнейших испытаний и запусков. Двигатель считается одной из ключевых инноваций для модернизированной ракеты «Союз-5».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 марта прошлого года Роскосмос направил первую ступень ракеты-носителя «Союз-5» на испытания.

    Огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5» завершились успешно в октябре.

    Комментарии (22)
    15 января 2026, 11:48 • Новости дня
    Экипаж миссии Crew-11 с космонавтом Платоновым досрочно вернулся с МКС на Землю
    Экипаж миссии Crew-11 с космонавтом Платоновым досрочно вернулся с МКС на Землю
    @ AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Экипаж миссии Crew-11, среди которых находится российский космонавт Олег Платонов, преждевременно завершил полёт на МКС из-за медицинского инцидента у одного из астронавтов.

    Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX, на борту которого находился российский космонавт Олег Платонов, успешно вернулся на Землю после завершения миссии Crew-11, передает ТАСС.

    Экипаж корабля, который также включал американских астронавтов Зену Кардман и Майкла Финка, а также японца Кимию Юи, отстыковался от Международной космической станции в 1.20 по московскому времени.

    После полета продолжительностью около 10,5 часов корабль совершил приводнение у берегов Калифорнии в 11.41 по московскому времени. Напомним, что изначально команда миссии Crew-11 должна была находиться на орбите до конца февраля.

    Однако возвращение было решено осуществить досрочно из-за инцидента медицинского характера с одним из членов экипажа. Личность и предварительный диагноз не разглашаются, но представители НАСА отметили, что состояние астронавта остается стабильным.

    В НАСА подчеркнули, что инцидент не связан с работой на станции, подготовкой к выходу в открытый космос или полученной травмой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с Международной космической станции впервые эвакуировали четырех членов экипажа по медицинским показаниям.

    Ранее глава НАСА заявил о решении досрочно вернуть экипаж Crew-11 на Землю.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 19:42 • Новости дня
    Астроном назвал высокой вероятность столкновения астероида CE2XZW2 с Землей

    Астроном Железнов оценил вероятное столкновение астероида CE2XZW2 с Землей

    Астроном назвал высокой вероятность столкновения астероида CE2XZW2 с Землей
    @ NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Астероид CE2XZW2, размером около двадцати метров, был обнаружен недавно и может столкнуться с Землей, прогнозируют ученые.

    Астероид CE2XZW2, открытый в среду, с высокой вероятностью может столкнуться с Землей, сообщил РИА «Новости» старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. По его словам, «номинальная орбита – 3 тысячи километров от центра Земли. Это означает, что он столкнётся. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая».

    Эксперт подчеркнул, что информации о траектории пока недостаточно, чтобы точно определить дату и время возможного столкновения. Не исключено, что событие может произойти уже сегодня, однако эти оценки крайне предварительные.

    Размер CE2XZW2 составляет около 20 метров, и при входе в атмосферу такие объекты обычно взрываются, пояснил Железнов. Он уточнил, что в случае столкновения до поверхности долетят лишь мелкие фрагменты, представляющие минимальную угрозу для людей.

    Железнов добавил, что орбита подобных недавно открытых астероидов зачастую определяется неточно, а с накоплением наблюдений прогноз корректируется. В результате, Земля может оказаться вне предполагаемой траектории астероида.

    Напоминая о предыдущих случаях, астроном отметил, что первый астероид, обнаруженный за сутки до падения, был зафиксирован в 2008 году. Челябинский метеорит, схожий по размерам с CE2XZW2, был не замечен из-за приближения со стороны Солнца и вошел в атмосферу в 2013 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые указали на странности в поведении астероида, пролетевшего осенью над Подмосковьем.

    Также сообщалось, что США планируют взорвать астероид 2024 YR4 для предотвращения возможной угрозы Земле. Астрономы предупредили, что ядерный подрыв астероида может привести к созданию опасного космического мусора массой 230 тыс. тонн.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 20:32 • Новости дня
    Синоптик заявил о близости рекорда 1942 года по высоте сугробов в Москве

    Высота снега в Москве достигла 43 см и почти сравнялась с рекордом 1942 года

    Синоптик заявил о близости рекорда 1942 года по высоте сугробов в Москве
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве зафиксировали высоту снежного покрова в 43 сантиметра, что всего на шесть сантиметров ниже исторического максимума для этого дня.

    Высота снега в столице достигла 43 сантиметров, передает ТАСС. Этот показатель близок к рекордному значению января 1942 года, когда высота снежного покрова составляла 49 сантиметров.

    Как рассказал Роман Вильфанд, норма для этого дня составляет 26 сантиметров, однако нынешний уровень снега почти догнал рекорд.

    Вильфанд отметил, что в разных районах Московской области высота снега различается. В Кашире она составляет 44 сантиметра, в Коломне – 50, в Павловском Посаде – 48, в Серпухове – 43, а в Черустях – 54 сантиметра.

    Он подчеркнул, что основные снегопады уже прекратились, но в среду ожидается увеличение высоты сугробов еще на несколько сантиметров.

    Вильфанд также напомнил, что знаменитая зима 1942 года вошла в историю благодаря контрнаступлению Красной армии и аномальным снегопадам, которые сопровождали события тех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный регион в начале недели окажется во власти южного циклона, который принесет снег, потепление и гололед.

    Росавиация предупредила о возможных изменениях расписания авиарейсов, включая отмены и задержки, из-за ливневого снега в ночь на понедельник.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 02:12 • Новости дня
    Экипаж Crew-11 начал досрочное возвращение на Землю из-за медицинского инцидента

    Tекст: Антон Антонов

    Космический корабль компании SpaceX с международным экипажем миссии Crew-11 произвел отстыковку от МКС для досрочного возвращения на Землю из-за медицинского инцидента, следует из данных НАСА.

    Аппарат отстыковался от МКС в 17.20 по времени восточного побережья США (01.20 мск четверга). Экипаж состоит из российского космонавта Олега Платонова, американских астронавтов Зены Кардман и Майкла Финк, а также японского астронавта Кимии Юи. Ожидается, что корабль совершит приводнение у побережья Калифорнии 15 января, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж прибыл на станцию в августе и планировал оставаться на МКС до конца февраля, но НАСА приняло решение о досрочном возвращении экипажа на Землю из-за медицинского инцидента у одного из астронавтов. Агентство не раскрыло личность и диагноз пострадавшего. Состояние члена экипажа является стабильным.

    Комментарии (2)
    14 января 2026, 10:22 • Новости дня
    Россиян предупредили о возможности наказания за опоздание из-за снегопада

    HR-эксперт Ганькина: Работодатель вправе наказать за опоздание из-за снегопада

    Tекст: Вера Басилая

    Работодатель вправе применить дисциплинарные санкции за опоздание из-за снегопада, но есть много нюансов, сообщил директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

    Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина объяснила, что Трудовой кодекс рассматривает опоздание как нарушение трудового распорядка, а закон не содержит строгого перечня уважительных причин. Даже задержка на 10 –15 минут формально может стать основанием для дисциплинарных мер, передает «Газета.Ru».

    Ганькина подчеркнула, что сильный снегопад не считается универсальной уважительной причиной, так как погодные условия в России предсказуемы. Работодатель ожидает от сотрудников предусмотрительности, например, выхода из дома раньше или выбора другого маршрута. Однако при аномальном снегопаде, транспортном коллапсе, официальном закрытии дорог или сбоях общественного транспорта суды часто признают такие обстоятельства уважительными.

    Эксперт отметила, что важную роль играет поведение работника: если он заранее уведомил работодателя о задержке и предоставил подтверждения – скриншоты уведомлений, справки от перевозчиков, сообщения МЧС или ГИБДД – работодатель должен это учесть. Судебная практика показывает, что при объективных погодных аномалиях и добросовестных действиях сотрудника работодатели, применившие строгие меры, часто проигрывают споры.

    Ведущий эксперт «Актион Кадры и HR» Вячеслав Филиппов добавил, что опоздание по уважительной причине, подтвержденной документами, не считается прогулом. Он советует немедленно уведомлять руководство, собирать доказательства задержки и писать объяснительную по запросу работодателя. При подтвержденной уважительной причине даже замечание объявлять нельзя.

    Отсутствие на работе в такие дни может быть не оплачено, но требовать отработки этих дней работодатель не вправе без отдельного соглашения. Если сотрудник получил взыскание, он может его оспорить, предоставив подтверждающие документы. Филиппов отметил, что суды не считают отсутствие из-за непогоды прогулом даже при теоретической возможности выехать раньше.

    В Республике Коми этой зимой отметили самый высокий уровень сугробов в России, где высота снега достигла 76 сантиметров.

    Юрист Иван Соловьев дал совет, как не лишиться работы из-за опоздания в снегопад.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 02:41 • Новости дня
    Синоптик объявил дату начала 30-градусных морозов в Москве

    Синоптик Ильин объявил дату начала 30-градусных морозов в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшие выходные и на Крещение мороз в столичном регионе ослабнет, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, а с 23 января морозы усилятся.

    По словам специалиста, на выходных 17 и 18 января температура будет даже чуть выше нормы: днём –13…–8 градусов, хотя в ночь на воскресенье опустится до –23…–18 градусов, поделился Ильин с RT.

    «В ночь на Крещение, 19 января, мороз ослабнет. Температура составит –16…–11 градусов. Ожидается небольшой снег. Днём по Московской области потеплеет до -9…-4 градусов», – отметил он.

    Ильин добавил, что, согласно прогнозам, морозы в регионе достигнут –30...–25 градусов с 23 января.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, метеоролог Евгений Тишковец рассказал о постепенном захвате Москвы Крещенскими морозами. При этом до этого  сообщалось о приближении к столице южного циклона.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Стартап из США GRU Space объявил о создании отелей на Луне в 2032 году

    Tекст: Мария Иванова

    Американский стартап GRU Space заявил о намерении построить на Луне отели и начать отправлять туда туристов с 2032 года, предлагая первые модули вместимостью до четырёх человек.

    Стартап GRU Space из Сан-Франциско объявил о планах построить на Луне отели и начать отправлять туда туристов уже в 2032 году, передает ТАСС.

    На сайте компании отмечается, что проект стал возможен благодаря снижению стоимости вывода грузов на орбиту – это произошло за счет деятельности SpaceX и появления конкурентов, таких как Blue Origin и другие стартапы с возвращаемыми ракетами по всему миру.

    В GRU Space подчеркивают, что космос уже становится направлением для супер-премиального туризма – на Земле, по мнению компании, почти не осталось новых впечатлений для самых состоятельных клиентов. В компании заверяют: «Клиенты будут осуществлять полеты на лицензированных коммерческих аппаратах, управляемых такими поставщиками, как SpaceX или Blue Origin, а GRU будет координировать программу полета и операции на поверхности Луны».

    На первых этапах туристов будут размещать в надувных модулях, рассчитанных на двух-четырех человек; такие отели будут доставляться вместе с путешественниками. Если удастся организовать три полета в год, стоимость «путевки» на каждого туриста составит 416 тыс. долларов. После GRU Space рассчитывает строить более сложные лунные отели, которые смогут принять до 10 гостей, при этом цена поездки снизится примерно до 83 тыс. долларов.

    Вдохновением для дизайна будущих лунных отелей стал Дворец изящных искусств в Сан-Франциско. Компания планирует провести подготовительные полеты для отработки технологий уже в 2029 и 2031 годах, после чего рассчитывает приступить к приему гостей.

    GRU Space основана выпускником Калифорнийского университета в Беркли Скайлером Чаном. Стартап получил финансирование от бизнес-инкубатора Y Combinator, однако сумма инвестиций не раскрывается. На сайте компании уже открыт прием заявок на участие в будущих миссиях, предварительная регистрация стоит 1 тыс. долларов.

    Между тем, во вторник сообщалось, что исследователи установили: длительное пребывание на орбите приводит к смещению мозга у астронавтов.

    Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук заявил, что с учетом современных технологий путешествие на Марс, занимающее примерно 250 дней в одну сторону, пока слишком рискованно для человечества.

    Ранее космонавт Олег Новицкий назвал сроки подготовки человека к полету в космос.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 12:28 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали возможный рекорд по магнитным бурям в 2026 году

    Ученые ИКИ РАН сообщили о вероятном рекорде по магнитным бурям в 2026 году

    Tекст: Мария Иванова

    В первые 13 дней 2026 года зафиксирован рост числа магнитных бурь и геомагнитных возмущений, причём их частота уже превышает показатели рекордного 2025 года.

    Геомагнитная активность в 2026 году демонстрирует темпы роста, превышающие показатели предыдущего рекордного года, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

    За первые 13 дней января уже зафиксировано три дня с магнитными бурями, что составляет 23% от общего числа дней месяца. Для сравнения, в 2025 году аналогичный показатель был 18%, а за весь год магнитные бури наблюдались в 69 из 365 дней, то есть 18%.

    Среди первых 13 дней нового года восемь оказались окрашены в желтые и красные цвета по индексу Kp, что означает умеренный и высокий уровень магнитных возмущений – 62%, тогда как в 2025 году таких дней было 46% за год, что уже стало рекордом с 2005 года. Ученые отмечают: «Глобальные выводы и прогнозы на предстоящий год делать по первым 13 дням некорректно, но, как минимум, заявка на то, что рекорды предыдущего года могут быть побиты в наступающем году, уже сделана».

    Исследователи подчеркивают, что всплеск магнитных бурь происходит несмотря на снижение общей солнечной активности, пик которой пришелся на 2024 год. Основной причиной бурь стало аномально большое количество корональных дыр на Солнце, что приводит к усилению солнечного ветра и, как следствие, к возмущениям магнитного поля Земли.

    Тенденций к снижению числа корональных дыр пока не наблюдается: на сегодня на Солнце видны две средних по размеру дыры.

    Тем не менее, нынешние показатели еще далеки от абсолютного рекорда: в 2003 году геомагнитные возмущения фиксировались в 272 днях (72% случаев), а спокойных суток было только 93. Ученые продолжают наблюдение и не исключают, что 2026 год может стать новым рекордным по числу магнитных бурь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РАН спрогнозировали возмущенную геомагнитную обстановку на Земле до конца недели.

    На Земле 11 января произошла вторая с начала года сильнейшая магнитная буря.

    При этом прошлый год отличался высокой геомагнитной активностью и рекордными показателями за последние десять лет.

    Отметим, что в Москве на выходных прогнозируют рекордный рост атмосферного давления.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 11:51 • Новости дня
    Метеорологи ЕС сообщили о третьем по жаре годе в истории

    «Коперник» признал 2025 год третьим самым жарким в истории

    Tекст: Мария Иванова

    Средняя температура воздуха в 2025 году достигла 14,97 градуса Цельсия, уступив лишь показателям 2023 и 2024 годов, когда фиксировали максимальные значения.

    В 2025 году средняя температура воздуха на поверхности Земли составила 14,97 градуса Цельсия, заняв третье место в истории наблюдений, передает ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад европейской службы по изменению климата «Коперник».

    В пресс-службе организации отметили: «Данные показывают, что 2025 год стал третьим в списке самых жарких за всю историю метеонаблюдений, лишь немного прохладнее 2023 года и на 0,13 градуса прохладнее, чем 2024 год – самого жаркого года». Средние температуры в 2024 и 2023 годах составили соответственно 15,1 и 14,98 градуса Цельсия.

    В докладе отмечается, что все последние 11 лет оказались в числе самых жарких лет в истории. За последние три года температура воздуха на планете в среднем превышала доиндустриальный уровень более чем на 1,5 градуса Цельсия. Авторы доклада подчеркнули, что впервые этот порог был превышен три года подряд.

    Основными причинами роста температур метеорологи называют продолжающиеся выбросы парниковых газов в атмосферу и недостаточные темпы их обратного захвата растительностью и лесами. Еще одним фактором послужила активная фаза Эль-Ниньо в 2023–2024 годах, которая традиционно приводит к дополнительному росту средних температур.

    Специалисты «Коперника» предупреждают, что при сохранении нынешних темпов потепления порог в 1,5 градуса Цельсия будет превышен к концу текущего десятилетия – на двадцать лет раньше прежних прогнозов. Это может поставить под угрозу выполнение целей Парижского соглашения по ограничению глобального потепления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, июль 2025 года занял третье место по теплу за всю историю наблюдений.

    Ученыев прошлом году  зафиксировали дополнительный месяц жары для половины земного шара.

    При этом метеорологи ЕС отметили спад потепления впервые за два года.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 13:17 • Новости дня
    На границе с Грузией скопилось около 100 машин из-за снегопада

    Tекст: Вера Басилая

    На российско-грузинской границе из-за сильного снегопада образовалась автомобильная пробка, скопилось около 100 машин.

    Ситуация на границе России и Грузии осложнилась из-за обильного снегопада. Пробка из примерно 100 легковых автомобилей и одного автобуса скопилась из-за того, что дорогу через Крестовый перевал закрыли еще утром предыдущего дня. Грузовых машин на участке сейчас нет, на перевале выпало более полутора метров снега, сообщает «Россия 24».

    Многие водители и пассажиры не покидают очередь, опасаясь потерять место, несмотря на то что у части людей заканчивается топливо и еда.

    Российские спасатели поддерживают связь с грузинскими коллегами и готовы развернуть мобильные пункты обогрева для помощи застрявшим.

    Ранее движение транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановили из-за схода лавин.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 14:12 • Новости дня
    Глава НАСА сообщил о хорошем самочувствии экипажа Crew-11

    Глава НАСА Айзекман: Члены экипажа Crew-11 чувствуют себя хорошо

    Tекст: Мария Иванова

    Члены экипажа Crew-11, включая астронавта с медицинскими проблемами, проходят плановое обследование после досрочного возвращения на Землю и чувствуют себя хорошо заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джаред Айзекман.

    Состояние всех членов экипажа Crew-11 компании SpaceX оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на главу НАСА Джареда Айзекмана.

    По его словам, астронавты находятся в хорошем настроении, сейчас проходят плановое обследование.

    «Они находятся в безопасности и в хорошем настроении. Сейчас все члены экипажа проходят плановое медицинское обследование. Член экипажа, чье состояние здоровья вызывало опасения, также чувствует себя хорошо», – заявил Айзекман.

    Глава НАСА отдельно подчеркнул, что подробности о состоянии астронавта, из-за которого миссия Crew-11 завершилась досрочно, будут предоставлены позже, когда это будет уместно. Личность члена команды и диагноз не раскрываются, однако известно, что его состояние стабильно.

    Корабль Crew Dragon с экипажем Crew-11, куда входят российский космонавт Олег Платонов, американцы Зена Кардман и Майкл Финк, а также японец Кимия Юи, вернулся на Землю после отстыковки от МКС. Изначально планировалось, что они пробудут на станции до конца февраля, однако медицинский инцидент стал причиной преждевременного возвращения.

    В НАСА отметили, что инцидент не связан с работой на станции, подготовкой к выходу в открытый космос или травмой.

    Ранее в четверг экипаж миссии Crew-11 вернулся на Землю раньше запланированного срока. При этом с Международной космической станции впервые эвакуировали четырех членов экипажа по медицинским показаниям.

    Ранее глава НАСА заявил о решении досрочно вернуть экипаж Crew-11 на Землю.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 08:56 • Новости дня
    Принятый за астероид объект оказался межзвездной кометой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Небесный объект, ранее считавшийся опасным астероидом, который якобы мог столкнуться с Землей, на деле оказался межзвездной кометой, удаляющейся от нашей планеты, сообщил Центр малых планет.

    Объект, который первоначально был принят за астероид CE2XZW2, оказался межзвездной кометой 3I/ATLAS, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр малых планет.

    Астероидная природа объекта не подтвердилась после уточнения наблюдений.

    Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов объяснил, что автоматическая система центра получает данные о новых объектах на основании ограниченного числа наблюдений. В данном случае информация о CE2XZW2 появилась после четырех наблюдений, чего недостаточно для окончательного подтверждения статуса астероида.

    Ранее ученые опровергли возможность скорого падения на Землю астероида CE2XZW2 длиной около 10 метров.

    Комментарии (0)
    Главное
    Guardian выяснила, кто надоумил Трампа забрать Гренландию
    АдГ вынуждена дистанцироваться от Трампа
    Британия захотела создать оборонный центр в Киеве
    Родригес заявила о планах реформировать нефтяной сектор Венесуэлы
    США задумались о создании базы ВМС возле китайского порта в Перу
    Стало известно о попытках Польши сорвать создание антигитлеровской коалиции
    В Москве подросток пострадал в ходе конфликта со стрельбой