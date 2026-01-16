США задумались о создании базы ВМС возле китайского порта в Перу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госдепартамент США одобрил возможную продажу военной инфраструктуры для строительства и проектирования главной военно-морской базы в Перу, сообщает Bloomberg.

База будет находиться менее чем в 80 км от принадлежащего Китаю порта Чанкай, что вызывает обеспокоенность Вашингтона.

Стоимость возможной сделки оценивается в сумму до 1,5 млрд долларов. Окончательная сумма может быть ниже, так как проект должен пройти рассмотрение в Конгрессе США и требует длительных переговоров с правительством Перу и потенциальными подрядчиками.

«Это предложение поможет достичь внешнеполитических целей США, способствуя укреплению безопасности важного партнера, который является фактором политической стабильности, мира и экономического прогресса в Южной Америке», – говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США.

США планируют разместить до 20 своих специалистов или подрядчиков в Перу сроком до десяти лет для управления строительством и контроля за реализацией проекта. Идея переноса военно-морской базы в Кальяо, главный порт страны, обсуждается с конца 2024 года и связана с расширением коммерческого терминала.

Вашингтон ранее критиковал Перу за сотрудничество с китайской государственной компанией COSCO Shipping, которая строит и управляет портом Чанкай стоимостью 1,3 млрд долларов, опасаясь, что со временем объект может использоваться для размещения военных кораблей Китая. В то же время Китай остается крупнейшим торговым партнером Перу, а страна поддерживает тесные связи как с Пекином, так и с Вашингтоном. Недавно США также присвоили Перу статус основного союзника вне НАТО и назначили нового посла.

