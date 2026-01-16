  • Новость часаБелый дом прокомментировал переброску европейских войск в Гренландию
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО
    Экономист оценил перспективы иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    Венесуэльская оппозиционерка подарила Трампу медаль Нобелевской премии мира
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    Небензя призвал Запад снизить градус истерии вокруг Ирана
    Трамп пригрозил применить против Миннесоты закон о восстании
    Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    Азербайджан начал поставки газа в Германию и Австрию
    В Киеве допустили массовое расселение домов без тепла и света
    16 января 2026, 10:45 • Новости дня

    Bloomberg: Вэнс пропустит Мюнхенскую конференцию по безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Ванс не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году, сообщили СМИ.

    Об этом сообщил собеседник из окружения политика на условиях анонимности, так как решение еще не было официально объявлено, пишет Bloomberg.

    Такое решение связано с резонансным выступлением Вэнса на прошлогоднем саммите, когда он подверг резкой критике европейских лидеров за регулирование онлайн-выражения мнений и обвинил их в подавлении консервативных голосов, заявив об «отказе от фундаментальных ценностей континента».

    Эти заявления стали неожиданностью для европейских чиновников, а также совпали со встречей Вэнса с лидером немецкой ультраправой партии, выступающей против миграции. Министр обороны Германии Борис Писториус после выступления Вэнса сказал: «Сравнивать европейские демократии с авторитарными режимами – это недопустимо», вызвав бурные аплодисменты в зале.

    В прошлом году слова Вэнса прозвучали на фоне обеспокоенности Европы по поводу приверженности президента Дональда Трампа поддержке Украины на фоне спецоперации. С тех пор разногласия между США и Европой лишь усилились.

    В недавней стратегии национальной безопасности администрация Трампа повторила критику в адрес Европы, заявив, что континенту угрожает «гибель цивилизации» из-за экономического спада, «падающей рождаемости» и «утраты национальной идентичности и уверенности в себе».

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард на данный момент является самым высокопоставленным представителем американской администрации, который подтвердил участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

    15 января 2026, 13:03 • Новости дня
    СК исключил связь убийств генерала Сарварова и сотрудников ДПС в Москве
    СК исключил связь убийств генерала Сарварова и сотрудников ДПС в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следствие не нашло подтверждений взаимосвязи между делом об убийстве главу управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова и делом об убийстве двух сотрудников ДПС в столице, сообщила глава 6-го контрольно-следственного отдела ГСУ СК по Москве Ольга Куликова.

    Дела об убийстве Сарварова и о гибели сотрудников ДПС не связаны между собой, сказала Куликова в интервью «Московскому комсомольцу».

    «Это разные уголовные дела с разными обстоятельствами и доказательной базой. Они расследуются отдельно», – добавила она.

    В конце декабря сотрудники ДПС Илья Климанов и Максим Горбунов погибли при исполнении служебных обязанностей в результате взрыва в Москве. Взрыв случился, когда полицейские приблизились к служебной машине из-за подозрительного человека рядом.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    Комментарии (2)
    15 января 2026, 19:22 • Новости дня
    Эксперт: Причиной экстренного возвращения экипажа МКС могли стать психологические проблемы

    Эксперт Эйсмонт связал экстренное возвращение экипажа МКС с психологическими перегрузками

    Эксперт: Причиной экстренного возвращения экипажа МКС могли стать психологические проблемы
    @ nasa.gov

    Tекст: Татьяна Косолапова

    За всю историю пилотируемых космических полетов не было случаев экстренного возвращения экипажей на Землю из-за внезапной болезни. Но вопросы здоровья космонавтов не ограничиваются только медицинскими показателями – особую сложность представляют психологические нагрузки, которые далеко не всегда выносятся в публичное поле, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, комментируя первое в истории экстренное возвращение астронавтов с МКС.

    Впервые в истории Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) провело «медицинскую эвакуацию» экипажа с Международной космической станции (МКС). Так на Землю успешно вернулся американский корабль Crew Dragon, на борту которого в том числе находился российский космонавт Олег Платонов, досрочно завершивший миссию Crew-11. 

    «За всю историю космических полетов, начиная с Гагарина, не было случаев, когда космонавтов приходилось бы экстренно возвращать на Землю из-за внезапно проявившейся болезни. Таких ситуаций не только не зарегистрировано – их вообще не было. И это говорит прежде всего о том, что система медицинского отбора и контроля здоровья космонавтов работает чрезвычайно надежно», – говорит Эйсмонт.

    Он отмечает, что это особенно показательно, если учитывать, что продолжительность полета далеко не всегда поддается точному прогнозу. В ряде случаев экипажи задерживались на орбите более чем на полгода сверх запланированного срока, а общее время пребывания в космосе превышало полтора года. Поэтому человека необходимо обследовать заранее так тщательно, чтобы быть уверенным: даже в столь необычных условиях он сохранит здоровье на протяжении всего длительного полета. Это действительно сверхсложная задача, и тот факт, что ее до сих пор удавалось успешно решать, свидетельствует о высокой эффективности созданных систем отбора и контроля.

    «Строгий отбор космонавтов объясняется еще и тем, что они являются эталонами здоровья. Космонавты не только выполняют технические и научные исследования на орбите, на них также проводят медицинские эксперименты, результаты которых используются для разработки методик, применимых уже на Земле. В условиях космоса можно получать особенно «чистые» данные, поскольку испытуемые тщательно отобраны и находятся под постоянным контролем. Поэтому требования к их физическому состоянию постоянно ужесточаются», – делится эксперт.

    «Говоря о здоровье, нельзя ограничиваться только физическим состоянием. Существуют и психологические нагрузки, и с ними все значительно сложнее. Подобные проблемы редко предаются огласке, но они бывали, и их преодоление было не менее трудной задачей, чем медицинский отбор», – поясняет ученый.

    «В нынешнем случае официально было заявлено, что речь не идет о травме. Причиной стала болезнь, которую не удалось заранее предсказать, несмотря на длительное и тщательное медицинское обследование. Комиссия всегда оценивает состояние космонавта с расчетом на месяцы вперед, и до сих пор такие прогнозы оказывались точными», – заключил Эйсмонт.

    Ранее глава НАСА сообщил, что все члены экипажа Crew-11, включая астронавта с медицинскими проблемами, проходят плановое обследование после досрочного возвращения на Землю и чувствуют себя хорошо.

    Комментарии (11)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 20:23 • Новости дня
    Суд установил организатора покушения на Прилепина и убийства Татарского
    Суд установил организатора покушения на Прилепина и убийства Татарского
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организатор убийства военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и покушения на писателя Захара Прилепина – один и тот же человек, сотрудник Службы безопасности Украины, говорится в решении Верховного суда России по жалобе на приговор исполнителю преступления против Прилепина Александру Пермякову (включен в перечень террористов и экстремистов в России).

    «В результате активного способствования Пермяковым расследованию дела был установлен организатор преступлений, в отношении него было возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство», – сказано в документе, передает ТАСС.

    Благодаря сотрудничеству Пермякова со следствием выяснилось, что денежные средства ему переводило то же лицо, что и Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов в России), осужденной за убийство Татарского.

    Материалы дела Треповой ранее указывали, что организатор преступления является агентом СБУ.

    В апреле 2023 года военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Петербурге.

    В январе 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу об убийстве Татарского.

    В сентябре 2024 года Пермякова приговорили к пожизненному заключению за покушение на Прилепина.

    Комментарии (18)
    15 января 2026, 18:38 • Новости дня
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    @ Philippe Magoni/Pool/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время обращения к военным французский президент Эммануэль Макрон появился с заметным покраснением глаза, вызвав волну обсуждений в соцсетях.

    Президент Франции Эммануэль Макрон появился на встрече с вооруженными силами с заметно покрасневшим глазом, что вызвало удивление у французов, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFM. Глава государства попытался сгладить ситуацию шуткой, заявив: «Это совершенно безобидно, воспринимайте как отсылку к «глазу тигра».

    Газета Le Parisien уточняет, что Елисейский дворец объяснил внешний вид Макрона разрывом небольшого кровеносного сосуда в глазу. Представители администрации подчеркнули отсутствие угрозы для здоровья президента.

    Тем временем пользователи социальных сетей обсуждают произошедшее и строят различные догадки о причинах изменения внешности президента. Одна из популярных версий – семейные проблемы, якобы связанные с его супругой Брижит Макрон. В Елисейском дворце подобные слухи комментировать не стали.

    Напомним, супруга французского президента Брижит Макрон отказалась принять руку Эммануэля Макрона при выходе из самолета на военной базе в Британии. Позже Daily Mail объяснил отстраненность жены Макрона во время визита Британию смертью сестры.

    Ранее в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди, по мнению пользователей, якобы ударила по щеке президента Франции. В окружении французского лидера объяснили видео с пощечиной от Брижит Макрон «обычной семейной шалостью».

    Комментарии (33)
    15 января 2026, 19:47 • Новости дня
    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    De Telegraaf: Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта
    @ tk2/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В одном из центральных районов Утрехта после мощного взрыва, выбившего стекла в соседних зданиях, вспыхнул пожар, пострадал как минимум один человек, сообщает газета De Telegraaf.

    В центре нидерландского города Утрехт прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул пожар, передает «Российская газета». Инцидент произошел в районе Висшерштеег в самом центре города. По данным издания, взрыв был настолько сильным, что выбило окна в соседних зданиях и даже затряслись стены.

    Сразу после взрыва начался крупный пожар, к месту происшествия оперативно прибыли спасатели и спецслужбы. Район был оцеплен, чтобы обеспечить безопасность жителей и дать возможность экстренным службам работать.

    В полиции сообщили: «В настоящее время мы проводим расследование». Причины случившегося пока не установлены, но известно, что пострадал как минимум один человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате происшествия в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре восемь человек были доставлены в медицинские учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в административном здании МВД в Сыктывкаре. В здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар, на месте работали десятки спасателей и спецтехника.

    Комментарии (7)
    15 января 2026, 19:54 • Новости дня
    Раскрыто убийство депутата Госдумы Горячева

    Направлено в суд дело об убийстве депутата Госдумы Горячева в 1997 году

    Раскрыто убийство депутата Госдумы Горячева
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет предъявил обвинение бывшему президенту Федерации вольной борьбы Петербурга Владимиру Кулибабе в убийстве депутата Госдумы Марка Горячева в 1997 году.

    Уголовное дело об убийстве депутата Госдумы Марка Горячева и участника преступной группы Константина Яковлева, в совершении которых обвиняют Владимира Кулибабу, будет направлено в суд в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов.

    По словам Иванова, следствие установило, что в начале 1997 года Горячев взял крупную сумму денег у одной из преступных группировок под поручительство Константина Яковлева. Чтобы не возвращать долг и не допустить взыскания денег с поручителя, «бандитами было решено сделать из Горячева потеряшку».

    «В марте 1997 года одна из бригад, подчинявшаяся Кулибабе, на Торжковском рынке похитила Горячева, избив его. Потерпевшего посадили в бронированный Mercedes Кулибабы и отвезли на дачу последнего в Выборгский район Ленинградской области, где убили его, от трупа отсекли голову и кисти рук, а тело в пакете утопили в акватории Финского залива, где он всплыл через несколько месяцев», – рассказал Иванов.

    В убийстве Горячева обвиняются Кулибаба и Дмитрий Скворцов, бывший сотрудник МВД, который сейчас находится в международном розыске. Сокрывшие тело депутата к ответственности привлечены не будут: один из них умер, у второго истек срок давности.

    В марте 2025 года Петербургский городской суд признал Кулибабу виновным в организации двойного убийства и покушения в августе 1993 года и приговорил его к 10 годам колонии. По обвинению в бандитизме суд прекратил преследование из-за истечения срока давности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение Кулибабе в организации убийства Александра Боброва в 1995 году.

    Напомним, Кулибабу задержали в Петербурге еще в декабре 2021 года по делу об убийстве в 1993 году Игоря Савина, известного как Кувалда.

    Кулибаба входил в вооруженную банду, которую возглавлял убитый в 2003 году Константин Яковлев. После смерти Яковлева руководить группой стал Кулибаба.


    Комментарии (9)
    16 января 2026, 05:15 • Новости дня
    Американский инвестфонд потребовал через суд долги Российской империи
    Американский инвестфонд потребовал через суд долги Российской империи
    @ Srg36/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    Инвестиционный фонд в США Noble Capital RSD подал иск в окружной суд по округу Колумбия к России, Минфину, Центробанку и Фонду национального благосостояния на 225 млрд долларов за долги по облигациям времен Российской Империи, говорится в документе.

    «Российская Федерация, в нарушение доктрины правительства-преемника, отказалась и продолжает отказываться от погашения определенных суверенных долгов за деньги, взятые в долг её правительством-предшественником, правительством Российской Империи. Noble Capital является правопреемником и законным владельцем российских суверенных облигаций, выпущенных правительством Российской Империи для государственных инвесторов в Соединенных Штатах («Российские суверенные облигации»), – сказано в электронной архивной копии иска от июля 2025 года.

    Noble Capital требует выплаты долга в более чем 225,8 млрд долларов. Инвестфонд сообщает, что в декабре 1916 года правительство Российской Империи продало государственные облигации государственным инвесторам в Соединенных Штатах на основную сумму 25 млн долларов с процентами в размере 5,5% годовых и сроком погашения пять лет (т.е. «Российские суверенные облигации»).

    Задолженность, о которой свидетельствует инвестфонд, Россия может погасить за счет заблокированных в виду санкций после 2014 и 2022 годов суверенных активов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Евросоюз попытался реализовать схему по изъятию российских активов, но эта инициатива обернулась унижением для евробюрократии. Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по требованию Банка России взыскать с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей убытков.

    Комментарии (33)
    15 января 2026, 14:14 • Новости дня
    Опубликовано фото выявленного ФСБ в посольстве Британии шпиона
    Опубликовано фото выявленного ФСБ в посольстве Британии шпиона
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Появилось фото сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, которого выявила Федеральная служба безопасности Россиив посольстве Великобритании в Москве.

    Федеральная служба безопасности России распространила фото незаявленного сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, передает ТАСС.

    ФСБ отмечает, что выявление британского агента стало результатом контрразведывательной работы. Ведомство подчеркивает, что продолжит противодействие деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами.

    ФСБ выявила незаявленного сотрудника британских спецслужб, который работал под дипломатическим прикрытием. Им оказался Дэвис Гарет Самьюэль, 1980 года рождения.

    Россия заявила о готовности дать зеркальный ответ на возможную эскалацию со стороны Британии после этого инцидента.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (11)
    15 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной
    Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде заявила о необходимости положить конец внешнему управлению Украиной и защите суверенитета.

    Тимошенко заявила с трибуны Верховной рады, что страной управляют из-за границы, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что ее партия намерена бороться с законопроектами, которые, по ее мнению, подрывают суверенитет Украины, и заверила, что не допустит принятия подобных инициатив.

    «Управлению Украиной извне будет положен конец раз и навсегда», – отметила Тимошенко.

    В украинских СМИ ранее неоднократно появлялись сообщения о том, что деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) якобы контролируется властями США. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров утверждал, что НАБУ является проектом США, а детективов этого ведомства готовили в Федеральном бюро расследований США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки «играть» против Тимошенко без серьезных аргументов обычно приводят либо к кровавому «майдану», либо к бегству противников из страны.

    Национальное антикоррупционное бюро на Украине опубликовало аудиозапись разговора Юлии Тимошенко с депутатом Рады по вопросу оплаты голосования в парламенте.

    Юлии Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    Политолог Владимир Корнилов отметил политическую подоплеку действий против Тимошенко и связал активизацию преследования с возможными выборами.

    Комментарии (14)
    15 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Премьер Республики Сербской ушел в отставку

    Премьер Республики Сербской подал в отставку ради переизбрания

    Премьер Республики Сербской ушел в отставку
    @ vladars.rs

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Республики Сербской Саво Минич сложил полномочия, однако его кандидатуру вскоре намерены вновь предложить на должность премьер-министра.

    Премьер-министр Республики Сербской Саво Минич объявил о своей отставке, передает ТАСС. Минич пояснил, что возвращение мандата согласовано с политическим руководством и связано с внутренними процессами в республике.

    «Я вернул свой мандат. Это часть политических процессов, согласованных со всеми, кто находится у власти. Я уже знаю, что меня [вновь] выдвинут на пост премьер-министра. Мы даем институциональный ответ тем, кто сеет тьму, создает кризис и неопределенность. Мы завершим это в рекордно короткие сроки и продемонстрируем политическую ответственность, которую никто в регионе не может проявить», – заявил Минич на пресс-конференции.

    Глава правительства подчеркнул, что не допустит появления правового вакуума в Республике Сербской. По его словам, в ближайшее время в составе правительства ожидаются структурные изменения и частичная реконструкция кабинета министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в ноябре на выборах президента в Республике Сербской Синиша Каран набрал свыше 50% голосов.

    МИД России поддержал курс нового руководства Республики Сербской и отметил, что жители региона не допустили внешнего вмешательства при голосовании. Позже США объявили о закрытии своего консульства в Республике Сербской.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 16:05 • Новости дня
    Москвичи рассказали, почему мужчины к 40 годам не обзаводятся семьями
    Москвичи рассказали, почему мужчины к 40 годам не обзаводятся семьями
    @ Kin Cheung/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    На сорокалетних мужчин без семьи иногда косо смотрят женщины. Однако бывает так, что отсутствие семьи и детей к 40 годам – это образ жизни, осознанный выбор или стечение обстоятельств, рассказали москвичи газете ВЗГЛЯД.

    «Мужчина в 40 лет без семьи и детей, это скорее провал. В этом возрасте уже должно быть и то, и другое», – считает один из опрошенных. Другой прохожий добавляет: это может быть следствием веяния современной культуры. «На мой взгляд, это плохо. Все-таки семья – это важно, здорово и весело. У меня трое дочерей, и я очень рад», – пояснил собеседник.

    Однако тут стоит разобраться, что стало причиной одиночества человека, полагают горожане. «На сорокалетних мужчин без семьи обычно косо смотрят женщины. Это ненормально, что он к 40 годам не сумел выстроить отношения», – признается девушка. «Но бывает так, что мужчина в этом возрасте уже имеет детей и находится в разводе. Это уже иная ситуация. Тут нужно оценивать индивидуально», – уточняет она.

    «В 40 лет мужчина может только почувствовать себя в расцвете сил и начать свой семейный путь», – оппонирует другая москвичка. «Мужчина в 40 лет без семьи – это образ жизни. Он уже зрелый человек и знает, чего хочет от жизни. Также он осознает компромиссы, на которые не готов идти», – соглашается с ней другой респондент.

    «В этом вопросе все очень индивидуально. У каждого своя судьба, которая складывается по-разному. Порой кто-то не заводит семью до 40 лет из личных принципов, а кто-то – вынужденно, под влиянием обстоятельств», – резюмирует другой собеседник.

    Ранее москвичи назвали причины занятости на двух и более работах.

    Комментарии (16)
    15 января 2026, 15:16 • Новости дня
    Балицкий назвал последнюю преграду перед Запорожьем

    Балицкий назвал реку Конку последней преградой перед Запорожьем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожской области отметили, что река Конка остается последним естественным препятствием для российских войск на пути к Запорожью.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале заявил, что река Конка является последней естественной преградой на пути российских войск к Запорожью. По его словам, российская армия высокими темпами продвигается в глубину обороны противника, а группировка «Восток» развивает наступление в регионе.

    Балицкий отметил, что российские подразделения закрепились в восточной части Лукьяновского, заняли Степногорск и расширили зону контроля возле Павловки. Кроме того, по его словам, была создана существенная угроза обороне противника у Камышевахи, что лишает врага возможности удерживать северные рубежи.

    Он также подчеркнул, что армия России действует последовательно и стремительно, создавая условия для освобождения Запорожья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что за новогодние каникулы российские военные освободили шесть населенных пунктов в Запорожской области.

    Многие мирные граждане Запорожья выразили одобрение удару гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели подо Львовом.

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил в конце декабря командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.


    Комментарии (9)
    16 января 2026, 04:10 • Новости дня
    Guardian выяснила, кто надоумил Трампа забрать Гренландию
    Guardian выяснила, кто надоумил Трампа забрать Гренландию
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Имеющий интересы в Гренландии Рональд Лаудер – друг президента США Дональда Трампа, первым предложил расширение страны в Арктике, а теперь заключает сделки на острове.

    Как рассказал британской Guardian Джон Болтон, занимавший пост советника по национальной безопасности в 2018 году, однажды во время своего первого президентского срока Дональд Трамп вызвал его к себе, чтобы обсудить новую идею.

    «Трамп вызвал меня в Овальный кабинет и сказал, что известный бизнесмен только что предложил США купить Гренландию», – заявил Болтон.

    Это было экстраординарное предложение и исходило оно от давнего друга президента, который впоследствии приобрел деловые интересы на территории Дании. Болтон узнал, что этим бизнесменом был Рональд Лаудер. Наследник состояния в сфере косметики – мирового косметического бренда Estee Lauder – был знаком с Трампом, таким же богатым жителем Нью-Йорка, более 60 лет.

    Болтон сказал, что обсуждал с Лаудером предложение по Гренландии. После вмешательства миллиардера команда Белого дома начала изучать способы усиления влияния США на обширной арктической территории, контролируемой Данией.

    По словам Болтона, возобновление Трампом реализации идеи Лаудера во время его второго президентского срока является типичным для действий президента.

    «Обрывки информации, которые он слышит от друзей, он принимает за правду, и вы не можете поколебать его мнение», – отметил он.

    Это предложение, похоже, пробудило империалистические амбиции Трампа: восемь лет спустя он обдумывает не просто покупку Гренландии, но, возможно, захват острова силой. Как и у многих из окружения президента США, политические предложения Лаудера, похоже, пересекаются с деловыми интересами. Поскольку Трамп усилил свои угрозы захватить Гренландию, Лаудер приобрел там коммерческие активы.

    Guardian  отмечает, что Лаудер также является частью консорциума, чье желание получить доступ к украинским полезным ископаемым, возможно, побудило Трампа потребовать долю ресурсов этой страны.

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты

    Как писала  ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками». Европарламент осудил заявления США о Гренландии. Министерство обороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд. Посол России в Дании ответил на слова Трампа о захвате Гренландии Москвой.

    Комментарии (3)
    15 января 2026, 19:59 • Новости дня
    Макрон: Европе необходим аналог «Орешника»
    Макрон: Европе необходим аналог «Орешника»
    @ Laszlo Pinter/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику», которым недавно был нанесен удар по целям на Украине.

    «Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», – сказал он, выступая перед военнослужащими на авиабазе Истр, передает РИА «Новости». Его слова приводит телеканал BFMTV. Макрон подчеркнул, что Франция находится в зоне досягаемости «Орешника».

    Напомним, Макрон появился на встрече с вооруженными силами с заметно покрасневшим глазом.

    На прошлой неделе в результате удара Вооруженных сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

    Специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил главе евродипломатии Кае Каллас о том, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Ранее The Washington Post сообщило, что удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали для западных стран напоминанием о масштабах ядерного арсенала Москвы.

    Комментарии (24)
    15 января 2026, 20:07 • Новости дня
    Ельцин-центр убрал информацию о Ройзмане, Макаревиче и Муратове

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В экспозиции музея Ельцин-центра больше нет информации о экс-мэре Екатеринбурга Евгении Ройзмане (иноагент), экс-главреде «Новой газеты» Дмитрии Муратове (иноагент) и основателе рок-группы «Машина времени» Андрее Макаревиче (иноагент) из-за изменений законодательства.

    Сотрудники пресс-службы Ельцин-центра подтвердили исчезновение упоминаний о Евгении Ройзмане, Андрее Макаревиче и Дмитрии Муратове, передает Ura.ru.

    Представитель музея заявил: «Действительно, в прошлом году были перемонтированы некоторые медиапрограммы музея в связи с вступившим в силу законом, запрещающим любую просветительскую деятельность лицам, внесенным в реестр Минюста».

    Обновления в экспозиции связаны с изменениями законодательства, вступившими в силу с 1 сентября 2025 года. Закон ограничивает возможность просветительской работы для лиц, признанных иностранными агентами Минюстом России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд назначил первому заместителю исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмиле Телень штраф 45 тыс. рублей за дискредитацию ВС России.

    Комментарии (24)
    Главное
    Guardian выяснила, кто надоумил Трампа забрать Гренландию
    АдГ вынуждена дистанцироваться от Трампа
    Британия захотела создать оборонный центр в Киеве
    Родригес заявила о планах реформировать нефтяной сектор Венесуэлы
    США задумались о создании базы ВМС возле китайского порта в Перу
    Стало известно о попытках Польши сорвать создание антигитлеровской коалиции
    В Москве подросток пострадал в ходе конфликта со стрельбой