    •
    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    Эксперт: Причиной экстренного возвращения экипажа МКС могли стать психологические проблемы
    Раскрыто убийство депутата Госдумы Горячева
    Суд установил организатора покушения на Прилепина и убийства Татарского
    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта
    ХАМАС согласился передать власть над Газой технократической администрации
    AFP: Саудовская Аравия убедила Трампа не атаковать Иран
    Премьер Республики Сербской ушел в отставку
    16 января 2026, 08:45 • Новости дня

    Дмитриев назвал Канаду 52-м штатом США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал возможное стратегическое партнерство между Канадой и Китаем.

    В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) он иронично поинтересовался: «Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Может ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)», передает ТАСС.

    Накануне премьер Госсовета КНР Ли Цян и глава канадского правительства Марк Карни провели переговоры, в ходе которых обсудили расширение двустороннего экономического сотрудничества. Ли Цян заявил, что КНР намерена содействовать стабильному росту торговли между странами, а также упростить таможенные процедуры.

    Китайская сторона подчеркнула заинтересованность в углублении партнерства с Канадой в финансовом секторе, альтернативной энергетике, цифровых технологиях, аэрокосмической промышленности и передовом производстве. По словам Ли Цяна, между двумя государствами существует оптимальная взаимодополняемость экономик и значительный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Канада боится стать следующей целью США после Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев высказал мнение, что США уже определились по вопросу Гренландии, и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    13 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Капитаном танкера Marinera («Маринера»), задержанного США несколько дней назад в Атлантическом океане, является 47-летний гражданин Грузии Александр Каландадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    По данным СМИ, Каландадзе и его семья проживают в Батуми.

    Агентство морского транспорта Грузии, которое 8 января сообщило, что собирает информацию о 6 гражданах Грузии – членах экипажа танкера, пока эти сведения не комментировало.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал судно «поддельным российским нефтяным танкером», который якобы пытался избежать санкционного режима.

    Напомним, 8 января США освободили двух россиян с танкера «Маринера».

    Американист Дмитрий Дробницкий заявил, что история с танкером Marinera стала «подставой» для США.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров.

    14 января 2026, 17:36 • Новости дня
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдепартамент США приостанавливает обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию.

    Об этом сообщает Fox News со ссылкой на внутренний меморандум американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, консульским сотрудникам предписано временно отказывать в выдаче виз в рамках действующего законодательства, пока Госдепартамент проводит пересмотр процедур проверки и отбора заявителей. Речь идет о так называемом принципе «public charge» – риске того, что иммигрант в будущем станет получателем государственных пособий.

    В список стран, граждане которых подпадают под ограничения, вошли, в частности, Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен. Приостановка вступит в силу с 21 января и будет действовать бессрочно – до завершения внутренней переоценки визовой политики.

    Особое внимание федеральные власти США уделяют Сомали. По данным Fox News, это связано с крупным скандалом о мошенничестве в штате Миннесота, где прокуратура выявила масштабные злоупотребления с программами социальной помощи, финансируемыми за счет налогоплательщиков. В расследовании фигурируют выходцы из Сомали и американцы сомалийского происхождения.

    Еще в ноябре 2025 года Госдепартамент направил дипломатическим миссиям по всему миру инструкцию об ужесточении применения нормы «public charge». В рамках новых рекомендаций консульские офицеры должны оценивать широкий круг факторов – состояние здоровья заявителя, возраст, уровень владения английским языком, финансовое положение, а также потенциальную потребность в длительном медицинском уходе. Основанием для отказа может стать и факт получения государственной помощи в прошлом.

    «Госдепартамент будет использовать свои давние полномочия для признания потенциальных иммигрантов недопустимыми, если они могут стать обузой для американской социальной системы», – заявил официальный представитель ведомства Томми Пигготт. По его словам, иммиграция из указанных 75 стран будет приостановлена, чтобы предотвратить въезд лиц, которые могут рассчитывать на пособия и социальные выплаты.

    Исключения из нового порядка будут крайне ограниченными и возможны лишь после прохождения дополнительной проверки на соответствие критериям «public charge».

    Принцип отказа во въезде по причине риска социальной нагрузки существует в американском законодательстве десятилетиями, однако его применение существенно менялось в зависимости от администрации. В 2019 году при президенте Дональде Трампе трактовка этого положения была расширена, однако позднее часть нововведений была оспорена в судах и отменена при администрации Джо Байдена.

    В сентябре президент США Дональд Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    13 января 2026, 10:53 • Новости дня
    TWZ: США на Украине обкатывают мобильную систему Tempest с ракетами Hellfire
    TWZ: США на Украине обкатывают мобильную систему Tempest с ракетами Hellfire
    @ PvkCenter

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сети появилось видео работы украинских вооруженных сил с американской системой Tempest, оснащенной ракетами Hellfire, предназначенной для поражения беспилотников и других целей.

    Кадры с применением новой системы обнародовал командный центр воздушных сил Украины, передает The War Zone.

    В ролике зафиксирован пуск двух ракет AGM-114 Hellfire, предположительно по российским беспилотникам, при этом в небе видны трассирующие снаряды. В октябре прошлого года в Сети уже появлялась размытая версия этого видео, на которой невозможно было распознать тип техники.

    Свежие фотографии раскрыли детали: Tempest размещена на легком вездеходе Can-Am Maverick X3, имеет модульную конструкцию и оснащена радаром миллиметрового диапазона, позволяющим обнаруживать и сопровождать цели на малых и средних дистанциях.

    На корпусе также видны антенны пассивной радиочастотной системы, что позволяет выявлять дроны по сигналам их управления без демаскирующего излучения с самой установки.

    Tempest использует тактику «выстрелил и ушел», позволяющую быстро менять позицию после атаки, и снижающую риск ответного удара. Комплекс создан с использованием коммерческих комплектующих, что удешевляет и ускоряет производство по сравнению с классическими системами.

    В качестве основного вооружения используется версия ракеты AGM-114L Hellfire Longbow с радиолокационным наведением и дальностью до восьми километров. Эта модификация предназначена для борьбы с беспилотниками, вертолетами и некоторыми типами крылатых ракет, но против самолетов ее эффективность ограничена малой дальностью.

    В США Tempest была представлена компанией V2X в октябре прошлого года, однако о поставках этих систем на Украину официально не сообщалось. Стационарная версия комплекса также предлагается для защиты важных объектов, но неизвестно, поставлялась ли она Киеву.

    В декабре генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что военный блок обеспечит киевский режим «плотным потоком» вооружений.

    13 января 2026, 14:51 • Новости дня
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    @ Abbie Parr/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный олимпийский комитет объяснил отказ от санкций против американских спортсменов необходимостью сохранять олимпийский нейтралитет вне зависимости от политических событий.

    Международный олимпийский комитет не планирует вводить ограничения для спортсменов из США после недавнего удара армии страны по Венесуэле, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба МОК подчеркнула, что организация руководствуется принципом невмешательства в политику и обязана обеспечивать участие атлетов в Олимпиаде вне зависимости от их гражданства.

    В заявлении отмечается, что спорт должен оставаться объединяющей силой, несмотря на мировые конфликты, а олимпийское движение опирается на универсальные ценности.

    «Способность объединять спортсменов, независимо от того, откуда они родом, является фундаментальной для будущего спортивной системы, основанной на ценностях, и по-настоящему глобального спорта, который может давать надежду миру», – говорится в письме организации.

    Удар США по Венесуэле был нанесён 3 января. В результате президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены в Нью-Йорк.

    Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе для США.

    На заседании в Нью-Йорке Мадуро и его супруга отвергли все обвинения. Россия, Китай и КНДР осудили действия США и потребовали освобождения Мадуро.

    Следующие Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    По решению главы МОК Кирсти Ковентри, российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, даже если к началу Игр спецоперация на Украине завершится. На соревнования также пригоашены российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, которые приняли приглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет подтвердил, что российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова успешно прошли все необходимые проверки и получили приглашения на участие в Олимпийских играх.

    Украинский спортсмен заявил местному изданию о давлении со стороны МОК на федерацию санного спорта ради допуска российских участников.

    Международный олимпийский комитет подчеркнул, что российский флаг на зимней Олимпиаде 2026 года запрещен после его появления на «Тур де Ски».

    15 января 2026, 04:28 • Новости дня
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва настроена на урегулирование украинского конфликта, в промедлении виноват Киев, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил в интервью Reuters, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «готов» заключить сделку по урегулированию ситуации на Украине, а промедление исходит от украинской стороны. «Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что ему ничего не известно о якобы имеющихся планах поездки спецпосланника США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к контактам с американскими представителями.

    16 января 2026, 05:55 • Новости дня
    Осуждённую на смертную казнь в КНР россиянку передали России
    Осуждённую на смертную казнь в КНР россиянку передали России
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Жительница Хабаровска Марина Лопатина, осужденная в Китае за контрабанду героина, была переведена в Россию для дальнейшего отбывания наказания, сказано в судебных материалах.

    Россиянка Марина Лопатина была приговорена чжухайским судом к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года в 2011 году за попытку провоза двух кг героина из Макао в материковую часть Китая, передаёт РИА «Новости».

    Позже приговор был смягчён сначала до пожизненного заключения, затем до 25 лет лишения свободы.

    Лопатина дала письменное согласие на передачу в Россию для дальнейшего отбывания наказания, также согласие предоставили Китай и Россия.

    Российский суд признал китайский приговор и, учитывая положения российского законодательства, назначил Лопатиной 12 лет колонии общего режима. Из них на территории России ей предстоит провести шесть лет шесть месяцев 24 дня.

    Лопатина уже передана в Россию и помещена в исправительную колонию общего режима, отмечается в материалах дела.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре осужденный в Грузии гражданин России объявил голодовку. В ноябре 2025 года двоих граждан Китая осудили за пересечение границы с Россией ради папоротника. ФСБ 8 января сообщило, что Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье.

    14 января 2026, 19:07 • Новости дня
    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»

    Трамп заявил, что «двух собачьих упряжек недостаточно» для сдерживания РФ и КНР у Гренландии

    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что только США способны вытеснить военных России и Китая из водных пространств, прилегающих к Гренландии в Арктике.

    По его словам, Североатлантический альянс должен обратиться к Дании с требованием убрать военных России и Китая из этого региона, где они якобы находятся, передает ТАСС.

    «НАТО: скажите Дании, чтобы они убрали их отсюда, немедленно! Две собачьи упряжки не справятся! Только США могут это сделать», – написал он в соцсети Truth Social.

    К посту Трампа была прикреплена ссылка на материал Just the News, в котором говорится, что датская военная разведка предупреждала о возможных намерениях России и Китая нарастить присутствие в акватории около Гренландии и в арктическом регионе.

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия.

    14 января 2026, 07:44 • Новости дня
    Карлсон: США после Венесуэлы не имеют права критиковать Россию
    Карлсон: США после Венесуэлы не имеют права критиковать Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона потеряла право критиковать российскую за действия на Украине после собственной атаки на Венесуэлу, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Теперь вы действительно не можете выдвигать этот аргумент. Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя?» – задался Карлсон вопросом, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что можно выражать недовольство подобными событиями, но нельзя указывать на «какое-то абстрактное положение и говорить, что это абсолютно неправильно».

    Журналист пояснил, что Вашингтон провел операцию в Венесуэле для пресечения поставок нефти из этой страны в КНР, но признание подобного поставило бы под сомнения высказывания о «неспровоцированной агрессии» со стороны России.

    Вашингтону пришлось бы признать, что Москва действует по объективным причинам, поскольку ощущает угрозу у своих границ и принимает меры для своей защиты, добавил журналист.

    В начале января США атаковали Венесуэлу и похитили ее президента Николаса Мадуро. Американский президент Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле. Каракас после нападения США заявлял о продолжении сотрудничества с Россией.

    16 января 2026, 01:07 • Новости дня
    Посол России в Дании ответил на слова Трампа о захвате Гренландии Москвой

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики, подчеркнул посол России в Дании Владимир Барбин.

    Дипломат напомнил о пресс-конференции в Вашингтоне, где министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен подтвердил отсутствие угрозы Гренландии со стороны России и Китая, передает ТАСС.

    «Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями, не занимается их шантажом и не претендует на захват их территории», – заявил Барбин в ответ на слова американского президента Дональда Трампа о том, что если США «не возьмут» Гренландию, то это сделают Россия или Китай.

    Барбин выразил мнение, что страны НАТО, включая Данию, используют тему российской или китайской угрозы для оправдания милитаризации Арктики. Он подчеркнул, что привлечение НАТО к вопросам Арктики и Гренландии ведет к усилению военной напряженности, а не к укреплению безопасности региона.

    Как писала  ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками». Европарламент осудил заявления США о Гренландии. Министерство обороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд.

    15 января 2026, 21:32 • Новости дня
    Дмитриев: Трамп дал понять, что Зеленский затягивает достижение мира
    Дмитриев: Трамп дал понять, что Зеленский затягивает достижение мира
    @ CAP/PLF/The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп дал понять, что Владимир Зеленский намеренно затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Президенту Трампу ясно, что Зеленский саботирует и затягивает достижение мира», – написал Дмитриев в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Напомним, Трамп заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, а ответственность за промедление лежит на Киеве.

    Кремль поддержал позицию США о торможении урегулирования Зеленским.

    13 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану

    Захарова: Угрозы США в адрес Ирана недопустимы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о недопустимости угроз, исходящих из Вашингтона в адрес Ирана.

    По словам Захаровой, подобные заявления о возможных новых военных ударах по территории Исламской республики вызывают серьезную обеспокоенность.

    «Категорически недопустимы раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской республики», – подчеркнула Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД. Она добавила, что любые попытки использовать инспирированные извне беспорядки как предлог для повторения военной агрессии против Ирана, подобной событиям июня 2025 года, могут привести к крайне негативным последствиям.

    Захарова отметила, что такие действия способны дестабилизировать обстановку на Ближнем и Среднем Востоке и угрожают международной безопасности в целом.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах». Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    Председатель иранского парламента заявил, что Иран готов жестко ответить на возможное нападение со стороны.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    13 января 2026, 13:03 • Новости дня
    Полянский спрогнозировал поглощение Гренландии США и смирение Европы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединённые Штаты могут вскоре взять под контроль Гренландию, а европейские страны, несмотря на недовольство, не станут этому препятствовать, считает постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

    Соединенные Штаты «проглотят» Гренландию, а европейские страны просто смирятся с этим, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия-24».

    По его словам, европейцы будут искать объяснение происходящему, чтобы оправдать это для своей публики, несмотря на очевидные двойные стандарты.

    Полянский уверен, что даже возможное присоединение Гренландии к Соединенным Штатам не приведет к расколу НАТО, поскольку альянс полностью зависит от Вашингтона. Он отметил, что другие действия США, такие как отказ от поддержки союзников или вывод войск, могли бы спровоцировать развал Североатлантического альянса гораздо скорее, чем ситуация с Гренландией.

    Дипломат подчеркнул, что в настоящее время Европа слишком сильно зависит от США в военной, стратегической и экономической сферах, и эта зависимость только усилилась после введения санкций против России. Полянский выразил мнение, что без поддержки Вашингтона Европа уже не является значимым экономическим игроком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмен Рэнди Файн представил законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата, заявив о необходимости укрепления национальной безопасности США в Арктике.

    Эксперты отметили, что отказ Соединенных Штатов от аннексии Гренландии противоречит их внешнеполитической культуре, а захват острова выглядит неизбежным.

    Белый дом опубликовал фото президента Дональда Трампа за картой Гренландии и призвал «следить за ситуацией».

    14 января 2026, 14:55 • Новости дня
    Лавров обвинил США в подрыве системы международных отношений

    Лавров: США взяли линию на разлом системы международных отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Действия США в Венесуэле и введение новых 25-процентных пошлин против Ирана вызывают вопросы к надежности Вашингтона и подрывают сложившуюся систему международных отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    США целенаправленно разрушают существующую систему международных отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

    По его словам, действия Вашингтона, включая операцию в Венесуэле, являются грубым нарушением международного права.

    «Всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права», – отметил Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

    Глава МИД России подчеркнул, что подобные шаги США отражают не просто попытку, а последовательную линию на подрыв системы, которая создавалась не один десяток лет, в том числе при участии самих американцев. Он также добавил, что другие действия США на международной арене подтверждают этот курс.

    Кроме того, Лавров прокомментировал отказ США от собственных принципов глобализации. Он отметил, что такие действия Вашингтона «наводят на мысль о ненадежности» Соединенных Штатов как партнера. Министр обратил внимание на то, что американская сторона игнорирует нормы, которые сама же продвигала, и это вызывает сомнения в ее надежности.

    Лавров сделал эти заявления, отвечая на вопросы журналистов о решении президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. По мнению министра, подобная политика свидетельствует о двуличности подхода Вашингтона к международным делам.

    Ранее Лавров заявил, что глобализация «пошла коту под хвост» из-за действий США.

    14 января 2026, 14:58 • Новости дня
    Лавров заявил об открытости Москвы к диалогу с эмиссарами США

    Лавров: Москва открыта к диалогу с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия открыта к контактам с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Мы открыты к контактам со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером. Президент России встречался, по-моему, шесть раз со специальным представителем президента США Дональда Трампа. Я уверен, что если они проявят такой интерес, то этот интерес будет встречен с пониманием», – сказал министр, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, российской стороне было бы интересно узнать впечатления представителей США от встречи в Париже с коалицией желающих из Европы с участием Владимира Зеленского. Министр отметил, что итоговый документ встречи носит декларативный характер, а США к нему не присоединились. Он добавил, что Москва пока не располагает конкретной информацией о содержании встречи и ждет возможного брифинга от американских коллег.

    Лавров напомнил, что взаимодействие между Россией и США по вопросу Украины опирается на договоренности, достигнутые ранее на встрече в Аляске, которые обе стороны считают прочной основой для последующего диалога.

    Ранее Лавров сообщил о готовности России к серьезным переговорам по Украине.

    14 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Белый дом предложил Гренландии выбрать между США и Китаем с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом обратился к жителям Гренландии с предложением сделать выбор между США и Китаем с Россией.

    Сообщение Белого дома в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) сопровождается изображением двух собачьих упряжек, стоящих на перепутье.

    «Какой путь, гренландец?», – говорится в публикации.

    Ранее Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками».

    Европарламент осудил заявления США о Гренландии.

    В общенациональном исследовании только небольшая часть граждан США выразила одобрение инициативе Трампа по покупке Гренландии, остальные выступили против.

