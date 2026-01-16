Спасатели доставили мужчину на процедуру через снежные заносы Камчатки

Tекст: Алексей Дегтярёв

Спасатели поисково-спасательного отряда помогли местному жителю добраться до медицинского учреждения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Мужчина оказался отрезан от транспорта снежными заносами после циклона и не мог самостоятельно попасть на жизненно важную процедуру.

Для эвакуации был использован снегоход, поскольку проезд по обычным дорогам оказался невозможен. Самым трудным участком оказался крутой склон длиной около 50 метров, где спасатели вручную проложили тропу, чтобы мужчина смог спуститься к транспорту. После этого пациента доставили в лечебное учреждение.

На Камчатке продолжается ликвидация последствий мощного циклона, который, по данным Камчатского УГМС, обрушился на регион с 12 по 16 января.

В городе Петропавловск-Камчатский не удается восстановить автобусное сообщение, перевозка людей осуществляется вахтовками «Урал» от МЧС и Росгвардии, а также служебным транспортом правительства и мэрии.

Ученикам продлили зимние каникулы до 17 января, а работников краевых учреждений перевели на удаленную работу. Большинство работодателей последовали аналогичной рекомендации.

Ранее сообщалось, что Камчатский край стал регионом с самыми высокими сугробами в России.

Также там под завалами снега погибли два человека за сутки. Власти Камчатки пообещали восстановить подвоз хлеба и молока в магазины.