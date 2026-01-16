  • Новость часаНефть подешевела на фоне ослабления геополитических рисков в Иране
    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    Эксперт: Причиной экстренного возвращения экипажа МКС могли стать психологические проблемы
    Раскрыто убийство депутата Госдумы Горячева
    Суд установил организатора покушения на Прилепина и убийства Татарского
    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта
    ХАМАС согласился передать власть над Газой технократической администрации
    AFP: Саудовская Аравия убедила Трампа не атаковать Иран
    Премьер Республики Сербской ушел в отставку
    16 января 2026, 07:58 • Новости дня

    Китай успешно запустил ракету «Церера-1-Y7» с морской платформы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай в пятницу успешно запустил коммерческую ракету-носитель «Церера-1-Y7» с морской платформы в акватории близ восточной провинции Шаньдун, выведя на орбиту группу спутников «Тяньци», сообщила компания-разработчик ракеты Galactic Energy.

    Китай в пятницу осуществил успешный запуск коммерческой ракеты-носителя «Церера-1-Y7» с морской платформы в акватории близ восточной провинции Шаньдун, пишет РИА «Новости». По данным компании-разработчика Galactic Energy, старт был произведён 16 января 2026 года в 04.10 по пекинскому времени (15 января 23.10 мск) под руководством сотрудников центра морских запусков космодрома Тайюань.

    В результате миссии ракета вывела на орбиту четыре спутника группировки «Тяньци». Компания уточнила: «Ракета-носитель »Церера-1-Y7« успешно выполнена и вывела спутники на целевые орбиты».

    «Церера-1» – твердотопливная ракета, разработанная частной китайской компанией Galactic Energy для предоставления услуг по запуску небольших коммерческих спутников для китайских и зарубежных заказчиков. Длина ракеты составляет около 20 метров, диаметр – 1,4 метра, стартовая масса – 33 тонны.

    Аппарат способен выводить на солнечно-синхронную орбиту до 300 килограммов полезной нагрузки. На сегодняшний день Galactic Energy провела более 20 успешных космических запусков, в том числе с морских платформ, обеспечив доставку десятков спутников на орбиту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай запустил корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами.

    Китай заявил о скором запуске новой пилотируемой миссии к станции «Тяньгун».

    Экипаж корабля «Шэньчжоу-19» в составе Цай Сюйчжэ, Сун Линдуна и Ван Хаоцзэ завершает свою миссию и вернется на Землю 29 апреля на площадку «Дунфэн».

    15 января 2026, 13:03 • Новости дня
    СК исключил связь убийств генерала Сарварова и сотрудников ДПС в Москве
    СК исключил связь убийств генерала Сарварова и сотрудников ДПС в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следствие не нашло подтверждений взаимосвязи между делом об убийстве главу управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова и делом об убийстве двух сотрудников ДПС в столице, сообщила глава 6-го контрольно-следственного отдела ГСУ СК по Москве Ольга Куликова.

    Дела об убийстве Сарварова и о гибели сотрудников ДПС не связаны между собой, сказала Куликова в интервью «Московскому комсомольцу».

    «Это разные уголовные дела с разными обстоятельствами и доказательной базой. Они расследуются отдельно», – добавила она.

    В конце декабря сотрудники ДПС Илья Климанов и Максим Горбунов погибли при исполнении служебных обязанностей в результате взрыва в Москве. Взрыв случился, когда полицейские приблизились к служебной машине из-за подозрительного человека рядом.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    15 января 2026, 20:23 • Новости дня
    Суд установил организатора покушения на Прилепина и убийства Татарского
    Суд установил организатора покушения на Прилепина и убийства Татарского
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организатор убийства военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и покушения на писателя Захара Прилепина – один и тот же человек, сотрудник Службы безопасности Украины, говорится в решении Верховного суда России по жалобе на приговор исполнителю преступления против Прилепина Александру Пермякову (включен в перечень террористов и экстремистов в России).

    «В результате активного способствования Пермяковым расследованию дела был установлен организатор преступлений, в отношении него было возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство», – сказано в документе, передает ТАСС.

    Благодаря сотрудничеству Пермякова со следствием выяснилось, что денежные средства ему переводило то же лицо, что и Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов в России), осужденной за убийство Татарского.

    Материалы дела Треповой ранее указывали, что организатор преступления является агентом СБУ.

    В апреле 2023 года военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Петербурге.

    В январе 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу об убийстве Татарского.

    В сентябре 2024 года Пермякова приговорили к пожизненному заключению за покушение на Прилепина.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    15 января 2026, 19:22 • Новости дня
    Эксперт: Причиной экстренного возвращения экипажа МКС могли стать психологические проблемы

    Эксперт Эйсмонт связал экстренное возвращение экипажа МКС с психологическими перегрузками

    Эксперт: Причиной экстренного возвращения экипажа МКС могли стать психологические проблемы
    @ nasa.gov

    Tекст: Татьяна Косолапова

    За всю историю пилотируемых космических полетов не было случаев экстренного возвращения экипажей на Землю из-за внезапной болезни. Но вопросы здоровья космонавтов не ограничиваются только медицинскими показателями – особую сложность представляют психологические нагрузки, которые далеко не всегда выносятся в публичное поле, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, комментируя первое в истории экстренное возвращение астронавтов с МКС.

    Впервые в истории Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) провело «медицинскую эвакуацию» экипажа с Международной космической станции (МКС). Так на Землю успешно вернулся американский корабль Crew Dragon, на борту которого в том числе находился российский космонавт Олег Платонов, досрочно завершивший миссию Crew-11. 

    «За всю историю космических полетов, начиная с Гагарина, не было случаев, когда космонавтов приходилось бы экстренно возвращать на Землю из-за внезапно проявившейся болезни. Таких ситуаций не только не зарегистрировано – их вообще не было. И это говорит прежде всего о том, что система медицинского отбора и контроля здоровья космонавтов работает чрезвычайно надежно», – говорит Эйсмонт.

    Он отмечает, что это особенно показательно, если учитывать, что продолжительность полета далеко не всегда поддается точному прогнозу. В ряде случаев экипажи задерживались на орбите более чем на полгода сверх запланированного срока, а общее время пребывания в космосе превышало полтора года. Поэтому человека необходимо обследовать заранее так тщательно, чтобы быть уверенным: даже в столь необычных условиях он сохранит здоровье на протяжении всего длительного полета. Это действительно сверхсложная задача, и тот факт, что ее до сих пор удавалось успешно решать, свидетельствует о высокой эффективности созданных систем отбора и контроля.

    «Строгий отбор космонавтов объясняется еще и тем, что они являются эталонами здоровья. Космонавты не только выполняют технические и научные исследования на орбите, на них также проводят медицинские эксперименты, результаты которых используются для разработки методик, применимых уже на Земле. В условиях космоса можно получать особенно «чистые» данные, поскольку испытуемые тщательно отобраны и находятся под постоянным контролем. Поэтому требования к их физическому состоянию постоянно ужесточаются», – делится эксперт.

    «Говоря о здоровье, нельзя ограничиваться только физическим состоянием. Существуют и психологические нагрузки, и с ними все значительно сложнее. Подобные проблемы редко предаются огласке, но они бывали, и их преодоление было не менее трудной задачей, чем медицинский отбор», – поясняет ученый.

    «В нынешнем случае официально было заявлено, что речь не идет о травме. Причиной стала болезнь, которую не удалось заранее предсказать, несмотря на длительное и тщательное медицинское обследование. Комиссия всегда оценивает состояние космонавта с расчетом на месяцы вперед, и до сих пор такие прогнозы оказывались точными», – заключил Эйсмонт.

    Ранее глава НАСА сообщил, что все члены экипажа Crew-11, включая астронавта с медицинскими проблемами, проходят плановое обследование после досрочного возвращения на Землю и чувствуют себя хорошо.

    15 января 2026, 18:38 • Новости дня
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    @ Philippe Magoni/Pool/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время обращения к военным французский президент Эммануэль Макрон появился с заметным покраснением глаза, вызвав волну обсуждений в соцсетях.

    Президент Франции Эммануэль Макрон появился на встрече с вооруженными силами с заметно покрасневшим глазом, что вызвало удивление у французов, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFM. Глава государства попытался сгладить ситуацию шуткой, заявив: «Это совершенно безобидно, воспринимайте как отсылку к «глазу тигра».

    Газета Le Parisien уточняет, что Елисейский дворец объяснил внешний вид Макрона разрывом небольшого кровеносного сосуда в глазу. Представители администрации подчеркнули отсутствие угрозы для здоровья президента.

    Тем временем пользователи социальных сетей обсуждают произошедшее и строят различные догадки о причинах изменения внешности президента. Одна из популярных версий – семейные проблемы, якобы связанные с его супругой Брижит Макрон. В Елисейском дворце подобные слухи комментировать не стали.

    Напомним, супруга французского президента Брижит Макрон отказалась принять руку Эммануэля Макрона при выходе из самолета на военной базе в Британии. Позже Daily Mail объяснил отстраненность жены Макрона во время визита Британию смертью сестры.

    Ранее в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди, по мнению пользователей, якобы ударила по щеке президента Франции. В окружении французского лидера объяснили видео с пощечиной от Брижит Макрон «обычной семейной шалостью».

    15 января 2026, 19:47 • Новости дня
    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    De Telegraaf: Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта
    @ tk2/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В одном из центральных районов Утрехта после мощного взрыва, выбившего стекла в соседних зданиях, вспыхнул пожар, пострадал как минимум один человек, сообщает газета De Telegraaf.

    В центре нидерландского города Утрехт прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул пожар, передает «Российская газета». Инцидент произошел в районе Висшерштеег в самом центре города. По данным издания, взрыв был настолько сильным, что выбило окна в соседних зданиях и даже затряслись стены.

    Сразу после взрыва начался крупный пожар, к месту происшествия оперативно прибыли спасатели и спецслужбы. Район был оцеплен, чтобы обеспечить безопасность жителей и дать возможность экстренным службам работать.

    В полиции сообщили: «В настоящее время мы проводим расследование». Причины случившегося пока не установлены, но известно, что пострадал как минимум один человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате происшествия в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре восемь человек были доставлены в медицинские учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в административном здании МВД в Сыктывкаре. В здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар, на месте работали десятки спасателей и спецтехника.

    15 января 2026, 19:54 • Новости дня
    Раскрыто убийство депутата Госдумы Горячева

    Направлено в суд дело об убийстве депутата Госдумы Горячева в 1997 году

    Раскрыто убийство депутата Госдумы Горячева
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет предъявил обвинение бывшему президенту Федерации вольной борьбы Петербурга Владимиру Кулибабе в убийстве депутата Госдумы Марка Горячева в 1997 году.

    Уголовное дело об убийстве депутата Госдумы Марка Горячева и участника преступной группы Константина Яковлева, в совершении которых обвиняют Владимира Кулибабу, будет направлено в суд в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов.

    По словам Иванова, следствие установило, что в начале 1997 года Горячев взял крупную сумму денег у одной из преступных группировок под поручительство Константина Яковлева. Чтобы не возвращать долг и не допустить взыскания денег с поручителя, «бандитами было решено сделать из Горячева потеряшку».

    «В марте 1997 года одна из бригад, подчинявшаяся Кулибабе, на Торжковском рынке похитила Горячева, избив его. Потерпевшего посадили в бронированный Mercedes Кулибабы и отвезли на дачу последнего в Выборгский район Ленинградской области, где убили его, от трупа отсекли голову и кисти рук, а тело в пакете утопили в акватории Финского залива, где он всплыл через несколько месяцев», – рассказал Иванов.

    В убийстве Горячева обвиняются Кулибаба и Дмитрий Скворцов, бывший сотрудник МВД, который сейчас находится в международном розыске. Сокрывшие тело депутата к ответственности привлечены не будут: один из них умер, у второго истек срок давности.

    В марте 2025 года Петербургский городской суд признал Кулибабу виновным в организации двойного убийства и покушения в августе 1993 года и приговорил его к 10 годам колонии. По обвинению в бандитизме суд прекратил преследование из-за истечения срока давности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение Кулибабе в организации убийства Александра Боброва в 1995 году.

    Напомним, Кулибабу задержали в Петербурге еще в декабре 2021 года по делу об убийстве в 1993 году Игоря Савина, известного как Кувалда.

    Кулибаба входил в вооруженную банду, которую возглавлял убитый в 2003 году Константин Яковлев. После смерти Яковлева руководить группой стал Кулибаба.


    15 января 2026, 14:14 • Новости дня
    Опубликовано фото выявленного ФСБ в посольстве Британии шпиона
    Опубликовано фото выявленного ФСБ в посольстве Британии шпиона
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Появилось фото сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, которого выявила Федеральная служба безопасности Россиив посольстве Великобритании в Москве.

    Федеральная служба безопасности России распространила фото незаявленного сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, передает ТАСС.

    ФСБ отмечает, что выявление британского агента стало результатом контрразведывательной работы. Ведомство подчеркивает, что продолжит противодействие деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами.

    ФСБ выявила незаявленного сотрудника британских спецслужб, который работал под дипломатическим прикрытием. Им оказался Дэвис Гарет Самьюэль, 1980 года рождения.

    Россия заявила о готовности дать зеркальный ответ на возможную эскалацию со стороны Британии после этого инцидента.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    15 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной
    Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде заявила о необходимости положить конец внешнему управлению Украиной и защите суверенитета.

    Тимошенко заявила с трибуны Верховной рады, что страной управляют из-за границы, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что ее партия намерена бороться с законопроектами, которые, по ее мнению, подрывают суверенитет Украины, и заверила, что не допустит принятия подобных инициатив.

    «Управлению Украиной извне будет положен конец раз и навсегда», – отметила Тимошенко.

    В украинских СМИ ранее неоднократно появлялись сообщения о том, что деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) якобы контролируется властями США. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров утверждал, что НАБУ является проектом США, а детективов этого ведомства готовили в Федеральном бюро расследований США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки «играть» против Тимошенко без серьезных аргументов обычно приводят либо к кровавому «майдану», либо к бегству противников из страны.

    Национальное антикоррупционное бюро на Украине опубликовало аудиозапись разговора Юлии Тимошенко с депутатом Рады по вопросу оплаты голосования в парламенте.

    Юлии Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    Политолог Владимир Корнилов отметил политическую подоплеку действий против Тимошенко и связал активизацию преследования с возможными выборами.

    15 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Премьер Республики Сербской ушел в отставку

    Премьер Республики Сербской подал в отставку ради переизбрания

    Премьер Республики Сербской ушел в отставку
    @ vladars.rs

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Республики Сербской Саво Минич сложил полномочия, однако его кандидатуру вскоре намерены вновь предложить на должность премьер-министра.

    Премьер-министр Республики Сербской Саво Минич объявил о своей отставке, передает ТАСС. Минич пояснил, что возвращение мандата согласовано с политическим руководством и связано с внутренними процессами в республике.

    «Я вернул свой мандат. Это часть политических процессов, согласованных со всеми, кто находится у власти. Я уже знаю, что меня [вновь] выдвинут на пост премьер-министра. Мы даем институциональный ответ тем, кто сеет тьму, создает кризис и неопределенность. Мы завершим это в рекордно короткие сроки и продемонстрируем политическую ответственность, которую никто в регионе не может проявить», – заявил Минич на пресс-конференции.

    Глава правительства подчеркнул, что не допустит появления правового вакуума в Республике Сербской. По его словам, в ближайшее время в составе правительства ожидаются структурные изменения и частичная реконструкция кабинета министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в ноябре на выборах президента в Республике Сербской Синиша Каран набрал свыше 50% голосов.

    МИД России поддержал курс нового руководства Республики Сербской и отметил, что жители региона не допустили внешнего вмешательства при голосовании. Позже США объявили о закрытии своего консульства в Республике Сербской.

    15 января 2026, 10:33 • Новости дня
    Россия заявила протест Британии и предупредила об ответе в случае эскалации
    Россия заявила протест Британии и предупредила об ответе в случае эскалации
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова дать зеркальный ответ на возможную эскалацию со стороны Британии после инцидента с британским сотрудником спецслужб, работавшим под дипломатическим прикрытием, сообщили в МИД России.

    Россия выразила решительный протест Британии в связи с деятельностью сотрудника спецслужб под прикрытием, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    Временной поверенной в делах Британии в Москве Дейни Долакиа сообщили об аннулировании аккредитации указанного дипломата, которого сочли сотрудником спецслужб.

    «В случае если Лондон пойдёт на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный «зеркальный ответ», – сообщили в МИД России.

    Сотруднику, подозреваемому в работе на британские спецслужбы, предписано покинуть Россию в течение двух недель. Решение принято на основании статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Российская сторона заявила о намерении и далее придерживаться бескомпромиссной позиции в вопросах национальной безопасности.

    В МИД России отметили, что не допустят присутствия на территории страны незаявленных сотрудников иностранных спецслужб. Дейни Долакиа была официально уведомлена, что подобные действия и впредь будут пресекаться в интересах безопасности России.

    Временная поверенная в делах Британии Дейни Долакиа была вызвана в МИД России.

    В Москве выявили сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, который работал под прикрытием второго секретаря посольства Британии. Ему предписали покинуть Россию в течение двух недель.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    15 января 2026, 16:05 • Новости дня
    Москвичи рассказали, почему мужчины к 40 годам не обзаводятся семьями
    Москвичи рассказали, почему мужчины к 40 годам не обзаводятся семьями
    @ Kin Cheung/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    На сорокалетних мужчин без семьи иногда косо смотрят женщины. Однако бывает так, что отсутствие семьи и детей к 40 годам – это образ жизни, осознанный выбор или стечение обстоятельств, рассказали москвичи газете ВЗГЛЯД.

    «Мужчина в 40 лет без семьи и детей, это скорее провал. В этом возрасте уже должно быть и то, и другое», – считает один из опрошенных. Другой прохожий добавляет: это может быть следствием веяния современной культуры. «На мой взгляд, это плохо. Все-таки семья – это важно, здорово и весело. У меня трое дочерей, и я очень рад», – пояснил собеседник.

    Однако тут стоит разобраться, что стало причиной одиночества человека, полагают горожане. «На сорокалетних мужчин без семьи обычно косо смотрят женщины. Это ненормально, что он к 40 годам не сумел выстроить отношения», – признается девушка. «Но бывает так, что мужчина в этом возрасте уже имеет детей и находится в разводе. Это уже иная ситуация. Тут нужно оценивать индивидуально», – уточняет она.

    «В 40 лет мужчина может только почувствовать себя в расцвете сил и начать свой семейный путь», – оппонирует другая москвичка. «Мужчина в 40 лет без семьи – это образ жизни. Он уже зрелый человек и знает, чего хочет от жизни. Также он осознает компромиссы, на которые не готов идти», – соглашается с ней другой респондент.

    «В этом вопросе все очень индивидуально. У каждого своя судьба, которая складывается по-разному. Порой кто-то не заводит семью до 40 лет из личных принципов, а кто-то – вынужденно, под влиянием обстоятельств», – резюмирует другой собеседник.

    Ранее москвичи назвали причины занятости на двух и более работах.

    15 января 2026, 10:49 • Новости дня
    НАСА провело первую в истории «медицинскую эвакуацию» астронавтов с МКС
    НАСА провело первую в истории «медицинскую эвакуацию» астронавтов с МКС
    @ NASA/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С Международной космической станции на Землю эвакуировали четырех членов экипажа по медицинским показаниям, такую эвакуацию провели впервые в истории, сообщили в НАСА.

    Причина возвращения – ухудшение здоровья одного из астронавтов, имя и подробности состояния которого не раскрываются в целях сохранения медицинской тайны, передает Associated Press.

    Командир МКС Майк Финке сообщил, что заболевший астронавт находится в стабильном состоянии и получает необходимую помощь. Он подчеркнул, что решение о возвращении было принято «для проведения полноценных медицинских обследований на Земле, где доступны все необходимые диагностические возможности».

    Миссия экипажа должна была продлиться до конца февраля, однако из-за инцидента НАСА отменило запланированный выход в открытый космос и объявило о досрочном возвращении. Специалисты отметили, что ситуация не была экстренной и не связана с подготовкой к выходу в космос или техническим состоянием станции.

    По данным американского космического агентства, экипаж вернется на Землю в районе Сан-Диего с помощью капсулы SpaceX, а на борту судна для их встречи будут находиться медицинские специалисты.

    Пока неизвестно, когда астронавтов доставят из Калифорнии в Хьюстон, где располагается Центр управления полетами НАСА. На МКС продолжают работать один американский и два российских космонавта. НАСА и SpaceX планируют ускорить запуск нового экипажа в середине февраля.

    Ранее сообщалось, что космический корабль компании SpaceX с международным экипажем миссии Crew-11 произвел отстыковку от МКС для досрочного возвращения на Землю из-за медицинского инцидента.

    Экипаж состоял из российского космонавта Олега Платонова, американских астронавтов Зены Кардман и Майкла Финк, а также японского астронавта Кимии Юи.

    15 января 2026, 10:24 • Новости дня
    ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
    ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве выявлен сотрудник британских спецслужб, работавший под прикрытием второго секретаря посольства Британии, которому предписано покинуть Россию в течение двух недель, сообщает ЦОС ФСБ России.

    В ходе контрразведывательных мероприятий сотрудники ФСБ России выявили незаявленного сотрудника британских спецслужб, который работал в посольстве Британии в Москве под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела, сообщает РИА «Новости». Им оказался Дэвис Гарет Самьюэль, 1980 года рождения.

    По данным ФСБ и МИД, после согласования с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации. Ему предписано покинуть Россию в течение двух недель.

    Временная поверенная в делах Британии посетила МИД России, однако после встречи отказалась от комментариев для журналистов. Подробности беседы между дипломатами пока не раскрываются, передает ТАСС.

    Ранее временная поверенная в делах Британии Дейни Долакия прибыла в МИД России.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    15 января 2026, 15:16 • Новости дня
    Балицкий назвал последнюю преграду перед Запорожьем

    Балицкий назвал реку Конку последней преградой перед Запорожьем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожской области отметили, что река Конка остается последним естественным препятствием для российских войск на пути к Запорожью.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале заявил, что река Конка является последней естественной преградой на пути российских войск к Запорожью. По его словам, российская армия высокими темпами продвигается в глубину обороны противника, а группировка «Восток» развивает наступление в регионе.

    Балицкий отметил, что российские подразделения закрепились в восточной части Лукьяновского, заняли Степногорск и расширили зону контроля возле Павловки. Кроме того, по его словам, была создана существенная угроза обороне противника у Камышевахи, что лишает врага возможности удерживать северные рубежи.

    Он также подчеркнул, что армия России действует последовательно и стремительно, создавая условия для освобождения Запорожья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что за новогодние каникулы российские военные освободили шесть населенных пунктов в Запорожской области.

    Многие мирные граждане Запорожья выразили одобрение удару гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели подо Львовом.

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил в конце декабря командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.


    15 января 2026, 10:41 • Новости дня
    Медведев описал реакцию Европы на захват Трампом Гренландии
    Медведев описал реакцию Европы на захват Трампом Гренландии
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию Европы на гипотетический захват Гренландии президентом США Дональдом Трампом, предположив, что европейцы в итоге просто уступят остров.

    Медведев в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) прокомментировал возможную реакцию европейских стран на присоединение Гренландии к США. В своем сообщении Медведев иронично описал позицию Франции и других европейских стран по этому вопросу.

    Зампред Совбеза иронично заметил, что «галльский петух возвестил, что если будет затронут суверенитет Дании, последствия будут беспрецедентными».

    Медведев выразил сомнение в том, что европейские страны решатся на радикальные действия. «Они что сделают? Похитят президента США? Бросят ядерную бомбу на США? Конечно, нет», – написал он, добавив, что Европа «просто испугается и сдаст Гренландию».

    Он заключил, что подобный сценарий стал бы для Европы «отличным прецедентом».

    В четверг глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после переговоров в Белом Доме сообщил, что в районе Гренландии отсутствует непосредственная угроза безопасности со стороны Китая и России.

    Ранее сообщалось, что Германия может направить в Гренландию военных на этой неделе.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания не способна защитить Гренландию «двумя упряжками». Трамп также заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

