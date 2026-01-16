В Якутии стартовал экстремальный марафон

Tекст: Дмитрий Зубарев

VII экстремальный марафон «Полюс холода Оймякон» стартовал в Оймяконском районе Якутии, передает ТАСС. Лебединская рассказала: «В Оймяконском районе Якутии стартовал седьмой экстремальный марафон «Полюс холода Оймякон». В первый день вышли участники на дистанции 5, 10, 15 и 21,1 км. Короткие дистанции пробежали 49 спортсменов из Якутии и других регионов страны, а также представитель Японии. Сегодня достаточно тепло, минус 38 градусов на момент старта. Участники стартовали под залпы салюта».

В этом году на марафон зарегистрировались 96 человек, четверо из них заявились на две дистанции, всего на старте 100 бегунов. Помимо россиян, в соревнованиях участвуют представители Белоруссии и Японии.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что марафон посвящен вековому юбилею Индигирской экспедиции геолога Сергея Обручева, который первым предположил, что полюс холода Северного полушария находится в Оймяконском котловане. Кроме того, забег посвящён Году единства народов России.

Забег проходит 16 и 17 января, трасса проложена между селами Томтор и Оймякон. Во второй день запланированы марафонская дистанция 42,2 км и ультрамарафон 50 км.

Оймяконский район славится аномально низкими температурами. В Верхоянске и Оймяконе неоднократно фиксировались температуры ниже минус 67 градусов, что делает их главными претендентами на звание самой холодной точки северного полушария.

Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог предупредила о возможных морозах до минус 58 градусов в Якутии.

Власти перевели якутских школьников на дистанционное обучение из-за шестидесятиградусных морозов.

Жители эвенкийского поселка рассказали о семидесятипятиградусном морозе.