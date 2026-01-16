Мичков прервал безголевую серию в матче с Питтсбургом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Матвей Мичков, форвард «Филадельфии», прервал безголевую серию в девять матчей, забросив десятую шайбу в сезоне в гостевом поединке против «Питтсбурга», передает ТАСС. Его гол стал одним из трех для гостей, однако «Филадельфия» уступила со счетом 3:6.

До этого матча Мичков не мог отличиться с 23 декабря, когда забил в ворота «Ванкувера». Теперь на счету 21-летнего россиянина 24 очка (10 голов и 14 передач) в 45 играх текущего сезона НХЛ.

В составе «Питтсбурга» шестой гол в сезоне и третий после перехода из «Коламбуса» оформил Егор Чинахов. Еще один россиянин, Евгений Малкин, записал на свой счет две результативные передачи.

После этой победы «Питтсбург» занимает третье место в Столичном дивизионе с 54 очками после 46 матчей, у «Филадельфии» 52 очка и пятое место. Следующую игру «Питтсбург» проведет против «Коламбуса» в ночь на 18 января, а «Филадельфия» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс» 17 января.

