Спасатели вызволили запертого на балконе горящего во Владивостоке БЦ

Tекст: Катерина Туманова

В ведомстве указали, что через девять минут после обращения на месте работали сотрудники МЧС.

«По словам администрации бизнес-центра, до приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек. На момент прибытия пожарных горело одно из помещений ресторана наблюдалось сильное задымление», – рассказали в пресс-службе управления.

Там добавили, что на девятом этаже здания оказался мужчина, которого удалось спасти пожарным газодымозащитной службы при помощи спасустройства. Очевидцы предполагали, что человек не мог самостоятельно выбраться из-за сильного задымления и огня.

«В результате пожара ресторан поврежден огнём на площади около 30 кв. м. Погибших и пострадавших нет», – доложили в МЧС.

Дознаватели МЧС России начали проверку по факту пожара для установления обстоятельств происшествия.

«Горожане высказали предположение, что очаг возгорания может находиться в кафе корейской кухни, расположенном внутри торгового центра», сообщил портал Vladivostok1.ru.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар произошел в торговом центре в Ялте. В Новосибирской области загорелся склад с пиломатериалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва и пожара в административном здании МВД в Сыктывкаре.



