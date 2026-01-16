В Госдуме рассказали о праве требовать перерасчета платы за содержание МКД

Tекст: Катерина Туманова

Она напомнила, что управляющая компания (УК) обязана содержать и проводить текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, например, делать уборку подъездов и двора.

«Если в акте [сдачи-приемки оказанных услуг] написано, что работы выполнены с ненадлежащим качеством или не в должном объеме, за этим следует перерасчет платы за содержание и текущий ремонт МКД», – заявил Разворотнева ТАСС.

Она уточнила, что для более эффективного контроля за качеством работы управляющей компании жильцы должны выбрать совет дома и наделить председателя правом подписывать акты сдачи-приемки работ.

Депутат отметила, что вскоре вступит в силу норма, позволяющая председателю совета дома подписывать акты без специального решения собственников. Сейчас жильцы могут сменить управляющую компанию не ранее чем через год, за исключением случаев, когда компания не выполняет условия договора.

Акты о некачественной работе УК позволят сменить её раньше установленного срока на общем собрании, если за решение проголосуют не менее 50% собственников помещений в доме.

