Депутат Свинцов развеял опасения за судьбу Telegram в России

Раскрыто убийство депутата Госдумы Горячева

Направлено в суд дело об убийстве депутата Госдумы Горячева в 1997 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уголовное дело об убийстве депутата Госдумы Марка Горячева и участника преступной группы Константина Яковлева, в совершении которых обвиняют Владимира Кулибабу, будет направлено в суд в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов.

По словам Иванова, следствие установило, что в начале 1997 года Горячев взял крупную сумму денег у одной из преступных группировок под поручительство Константина Яковлева. Чтобы не возвращать долг и не допустить взыскания денег с поручителя, «бандитами было решено сделать из Горячева потеряшку».

«В марте 1997 года одна из бригад, подчинявшаяся Кулибабе, на Торжковском рынке похитила Горячева, избив его. Потерпевшего посадили в бронированный Mercedes Кулибабы и отвезли на дачу последнего в Выборгский район Ленинградской области, где убили его, от трупа отсекли голову и кисти рук, а тело в пакете утопили в акватории Финского залива, где он всплыл через несколько месяцев», – рассказал Иванов.

В убийстве Горячева обвиняются Кулибаба и Дмитрий Скворцов, бывший сотрудник МВД, который сейчас находится в международном розыске. Сокрывшие тело депутата к ответственности привлечены не будут: один из них умер, у второго истек срок давности.

В марте 2025 года Петербургский городской суд признал Кулибабу виновным в организации двойного убийства и покушения в августе 1993 года и приговорил его к 10 годам колонии. По обвинению в бандитизме суд прекратил преследование из-за истечения срока давности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение Кулибабе в организации убийства Александра Боброва в 1995 году.

Напомним, Кулибабу задержали в Петербурге еще в декабре 2021 года по делу об убийстве в 1993 году Игоря Савина, известного как Кувалда.

Кулибаба входил в вооруженную банду, которую возглавлял убитый в 2003 году Константин Яковлев. После смерти Яковлева руководить группой стал Кулибаба.



