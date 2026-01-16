Tagesschau сообщил о запрете танкеру Tavian зайти в воды Германии

Tекст: Катерина Туманова

«Ранним утром 10 января танкер Tavian вошел в немецкое Северное море. Корабль принадлежит российскому теневому флоту и рассматривается федеральной полицией как «корабль-зомби», которого на самом деле не должно быть», – описывает ситуацию портал Tagesschau.

Федеральная полиция отправляет вертолет и вызывает капитана танкера Tavian, чтобы просмотреть необходимые документы, а танкер в это время находится к западу от Шлезвиг-Гольштейна и направляется в Балтийское море.

Полиция ФРГ полагает, что танкер следует в один из российских нефтяных портов недалеко от Санкт-Петербурга.

Поиск в базах данных о перемещении судов и мониторинге воздушного пространства показывает, что вертолет федеральной полиции приближался к танкеру в указанное время. Когда судно прошло Данию и снова приблизилось к Северному морю, на этот раз у Фленсбурга, федеральная полиция отправила сообщение о том, что танкеру будет запрещен вход в немецкие территориальные воды.

«Проверка документов подтвердила подозрения властей: судно ходит под фальшивым флагом, а его идентификационный номер также поддельный. С 2021 года она находится в санкционном списке США», – сказано в материале.

Вечером воскресенья танкер покинул Балтийское море.

«Очевидно, капитан боялся, что его судно может быть захвачено», – считают в Германии.

Ранее ряд СМИ Германии сообщил, что страна начала отказывать во входе в свои воды якобы связанных с Россией судам.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщило, что «теневой флот» начал переходить под флаг России. Несколько танкеров у побережья Венесуэлы поменяли свои флаги на российские после начала морской блокады американским флотом. Times сообщила, что Британия готовит спецназ для захвата танкеров «теневого флота».

