Экономист Глухова сообщила о единовременной выплате накопительной пенсии

Tекст: Катерина Туманова

Глухова сообщила, что средний размер единовременной выплаты пенсионных накоплений в 2026 году составит чуть более 68 тыс. рублей, а максимум может достигать почти 440 тыс. рублей.

Получить выплаты могут граждане, которые в 2026 году получат право на накопительную пенсию и оформят её: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, если ежемесячная выплата окажется ниже 10% от прожиточного минимума пенсионера, который в 2026 году установлен на уровне 16 288 рублей.

«То есть, ежемесячная выплата не должна превышать 1628,8 рубля. Такая сумма не покрывает базовых потребностей человека. Но она может меняться, если накопительная пенсия оформляется позже установленного возраста», – пояснила Глухова агентству «Прайм».

Узнать о праве на выплату можно через выписку с лицевого счета в Социальном фонде России – на портале Госуслуг, сайте Соцфонда, в МФЦ или НПФ. Для расчета суммы выплаты следует поделить накопления на ожидаемый период выплаты, который в 2026 году составит 270 месяцев. Выплату смогут получить и те, кто перевел накопления в программу долгосрочных сбережений, где период выплат короче – пять лет, а не 22,5 года.

