    16 января 2026, 03:40 • Новости дня

    СМИ сообщили об ударе дрона ВСУ в жилую многоэтажку в Рязани

    Tекст: Катерина Туманова

    По предварительным данным, никто не пострадал, однако местные жители сообщили почти о десятке взрывов и 40-минутной атаке беспилотников.

    «Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Рязани. Информации о пострадавших нет. Всего над городом было слышно около 10 взрывов», – передает «360» со ссылкой на telegram-канале Shot.

    Там отметили, что один дрон влетел в верхние этажи многоквартирного дома на юго-западе Рязани, повреждены четыре квартиры, а осколки посекли автомобили у дома.

    Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в одном из разрушенных зданий Таганрога 13 января после утреннего обстрела ВСУ обнаружили тело 65-летней женщины, находившейся на рабочем месте. Двое работников госаптек погибли при атаке БПЛА в Запорожской области. БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру Волгоградской области.


    15 января 2026, 19:54 • Новости дня
    Раскрыто убийство депутата Госдумы Горячева

    Направлено в суд дело об убийстве депутата Госдумы Горячева в 1997 году

    Раскрыто убийство депутата Госдумы Горячева
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет предъявил обвинение бывшему президенту Федерации вольной борьбы Петербурга Владимиру Кулибабе в убийстве депутата Госдумы Марка Горячева в 1997 году.

    Уголовное дело об убийстве депутата Госдумы Марка Горячева и участника преступной группы Константина Яковлева, в совершении которых обвиняют Владимира Кулибабу, будет направлено в суд в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов.

    По словам Иванова, следствие установило, что в начале 1997 года Горячев взял крупную сумму денег у одной из преступных группировок под поручительство Константина Яковлева. Чтобы не возвращать долг и не допустить взыскания денег с поручителя, «бандитами было решено сделать из Горячева потеряшку».

    «В марте 1997 года одна из бригад, подчинявшаяся Кулибабе, на Торжковском рынке похитила Горячева, избив его. Потерпевшего посадили в бронированный Mercedes Кулибабы и отвезли на дачу последнего в Выборгский район Ленинградской области, где убили его, от трупа отсекли голову и кисти рук, а тело в пакете утопили в акватории Финского залива, где он всплыл через несколько месяцев», – рассказал Иванов.

    В убийстве Горячева обвиняются Кулибаба и Дмитрий Скворцов, бывший сотрудник МВД, который сейчас находится в международном розыске. Сокрывшие тело депутата к ответственности привлечены не будут: один из них умер, у второго истек срок давности.

    В марте 2025 года Петербургский городской суд признал Кулибабу виновным в организации двойного убийства и покушения в августе 1993 года и приговорил его к 10 годам колонии. По обвинению в бандитизме суд прекратил преследование из-за истечения срока давности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение Кулибабе в организации убийства Александра Боброва в 1995 году.

    Напомним, Кулибабу задержали в Петербурге еще в декабре 2021 года по делу об убийстве в 1993 году Игоря Савина, известного как Кувалда.

    Кулибаба входил в вооруженную банду, которую возглавлял убитый в 2003 году Константин Яковлев. После смерти Яковлева руководить группой стал Кулибаба.


    15 января 2026, 15:16 • Новости дня
    Балицкий назвал последнюю преграду перед Запорожьем

    Балицкий назвал реку Конку последней преградой перед Запорожьем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожской области отметили, что река Конка остается последним естественным препятствием для российских войск на пути к Запорожью.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале заявил, что река Конка является последней естественной преградой на пути российских войск к Запорожью. По его словам, российская армия высокими темпами продвигается в глубину обороны противника, а группировка «Восток» развивает наступление в регионе.

    Балицкий отметил, что российские подразделения закрепились в восточной части Лукьяновского, заняли Степногорск и расширили зону контроля возле Павловки. Кроме того, по его словам, была создана существенная угроза обороне противника у Камышевахи, что лишает врага возможности удерживать северные рубежи.

    Он также подчеркнул, что армия России действует последовательно и стремительно, создавая условия для освобождения Запорожья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что за новогодние каникулы российские военные освободили шесть населенных пунктов в Запорожской области.

    Многие мирные граждане Запорожья выразили одобрение удару гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели подо Львовом.

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил в конце декабря командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.


    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    15 января 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами и открыта к сотрудничеству со всеми государствами, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

    «Диалог и контакты – отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть – сведены к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация всё-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности», – заявил глава государства, передает официальный сайт Кремля.

    «Россия была и остается приверженной именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил о важности международного сотрудничества для мира.

    Напомним, в четверг Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран.

    15 января 2026, 19:59 • Новости дня
    Макрон: Европе необходим аналог «Орешника»
    Макрон: Европе необходим аналог «Орешника»
    @ Laszlo Pinter/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику», которым недавно был нанесен удар по целям на Украине.

    «Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», – сказал он, выступая перед военнослужащими на авиабазе Истр, передает РИА «Новости». Его слова приводит телеканал BFMTV. Макрон подчеркнул, что Франция находится в зоне досягаемости «Орешника».

    Напомним, Макрон появился на встрече с вооруженными силами с заметно покрасневшим глазом.

    На прошлой неделе в результате удара Вооруженных сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

    Специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил главе евродипломатии Кае Каллас о том, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Ранее The Washington Post сообщило, что удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали для западных стран напоминанием о масштабах ядерного арсенала Москвы.

    15 января 2026, 20:30 • Новости дня
    Viola лишилась в России товарного знака с девушкой
    Viola лишилась в России товарного знака с девушкой
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Изображение девушки на логотипе Viola больше не принадлежит производителю, что связано с решением Роспатента об отмене товарного знака.

    Финский производитель продуктов питания Viola лишился права на использование товарного знака, изображающего девушку, после изучения электронных документов Роспатента.

    Согласно материалам РИА «Новости», этот логотип был впервые зарегистрирован в 2006 году. В 2015 году компания смогла продлить действие товарного знака еще на десять лет. Под брендом Viola производитель реализовывал в России молочную продукцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская компания Valio продает свой российский бизнес, включая бренд Viola, группе «Велком». Также по решению Роспатента лишилась товарного знака «Рецитал» певица Алла Пугачева.

    А вот компания Disney сохранила исключительные права на 31 товарный знак в России, включая фирменный замок и названия мультфильмов, еще на десять лет.

    15 января 2026, 14:21 • Новости дня
    Мерц назвал Россию европейской страной
    Мерц назвал Россию европейской страной
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях между Евросоюзом и Москвой.

    Он выступил с этой позицией на новогоднем приеме, обращаясь к представителям бизнеса в городе Галле, передает ТАСС.

    «Если нам удастся добиться возвращения мира и свободы в Европу, если мы, наконец, снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, если воцарится мир, если будет обеспечена свобода – если нам все это удастся, то ЕС, то тогда и мы в ФРГ выдержим очередное испытание и сможем с уверенностью смотреть в будущее и после 2026 года», – заявил Мерц, его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

    Мерц также акцентировал, что его слова о России не связаны с тем, что он выступает на востоке Германии. По его словам, такие же высказывания он сделал бы и в любой другой части страны. Канцлер подчеркнул, что считает Россию европейской страной.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    15 января 2026, 19:16 • Новости дня
    Генпрокуратура Украины возбудила дело против соратника Навального

    Генпрокуратура Украины возбудила дело против иноагента и экстремиста Леонида Волкова

    Генпрокуратура Украины возбудила дело против соратника Навального
    @ IMAGO/STAR-MEDIA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело против Леонида Волкова (иноагент, внесен в список террористов и экстремистов в России), бывшего соратника Алексея Навального, за высказывания о Денисе Капустине (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), основателе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России).

    Волкову вменяется часть 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающая ответственность за публичную поддержку спецоперации России и ее участников, передает «Лента.Ру».

    Поводом для возбуждения дела стала публикация бывшей сотрудницы ФБК (включен в реестр организаций-иноагентов в России) Анны Тирон, которая опубликовала фрагменты личной переписки с Волковым в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В этих сообщениях Волков комментировал предполагаемую ликвидацию Капустина Вооруженными силами России, заявив: «наконец случилась денацификация».

    Кроме того, Волков резко высказался о руководителе Главного управления разведки Украины Кирилле Буданове (внесен в список экстремистов и террористов в России), назвав его «гнусным деревенским политтехнологом». Также он охарактеризовал РДК как «клоунское подразделение». Санкция по инкриминируемой статье предусматривает ограничение либо лишение свободы сроком до пяти лет.

    Напомним, в декабре Капустин был уничтожен на Запорожском направлении.

    15 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже

    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже дипломатов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская дипмиссия назвала обвинения бельгийской разведки в шпионаже бездоказательными и выразила опасения по поводу нагнетания антироссийских настроений.

    Обвинения в шпионаже, выдвинутые бельгийской разведкой в адрес российских дипломатов, являются голословными, заявили в посольстве России в Бельгии, пишет РИА «Новости». В опубликованном 15 января докладе бельгийская разведка указала, что в некоторые месяцы 2025 года Бельгия отказывала более чем по половине заявок на дипломатические визы из России из-за подозрений в шпионаже.

    В дипмиссии отметили: «В связи с содержащимися в январском ежегодном докладе бельгийских разведслужб и публичными высказываниями главы службы госбезопасности Ф. Бостин голословными обвинениями в адрес Российской Федерации посольство России в Бельгии выражает озабоченность раскручиванием очередной кампании шпиономании вокруг российских дипломатических загранучреждений в Бельгии и запугиванием населения страны мнимой “российской угрозой”».

    Также представители посольства отметили, что призывают Брюссель не усугублять уже напряженную ситуацию в двусторонних отношениях после публикации доклада местных спецслужб с обвинениями против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг стало известно, что бельгийские разведывательные службы не обнаружили подтверждений связи замеченных над военными объектами и аэропортами страны дронов с Россией.

    Еще в ноябре министр обороны Бельгии Тео Франкен назвал Россию вероятным подозреваемым в инцидентах с беспилотниками, не представив прямых доказательств.

    Посольство России в ответ опровергло причастность к этим полетам, заявив об отсутствии поводов и интереса.

    16 января 2026, 05:15 • Новости дня
    Noble Capital RSD потребовал взыскать с России долги по облигациям времен империи

    Noble Capital RSD требует взыскать с России долги по облигациям времен империи

    Noble Capital RSD потребовал взыскать с России долги по облигациям времен империи
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Инвестиционный фонд в США Noble Capital RSD подал иск в окружной суд по округу Колумбия к России, Минфину, Центробанку и Фонду национального благосостояния на $225 млрд за долги по облигациям времен Российской Империи, говорится в документе.

    «Российская Федерация, в нарушение доктрины правительства-преемника, отказалась и продолжает отказываться от погашения определенных суверенных долгов за деньги, взятые в долг её правительством-предшественником, правительством Российской Империи. Noble Capital является правопреемником и законным владельцем российских суверенных облигаций, выпущенных правительством Российской Империи для государственных инвесторов в Соединенных Штатах («Российские суверенные облигации»), – сказано в электронной архивной копии иска от июля 2025 года.

    Noble Capital требует выплаты долга в более чем 225,8 млрд долларов. Инвестфонд сообщает, что в декабре 1916 года правительство Российской Империи продало государственные облигации государственным инвесторам в Соединенных Штатах на основную сумму 25 млн долларов с процентами в размере 5,5% годовых и сроком погашения пять лет (т.е. «Российские суверенные облигации»).

    Задолженность, о которой свидетельствует инвестфонд, Россия может погасить за счет заблокированных в виду санкций после 2014 и 2022 годов суверенных активов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Евросоюз попытался реализовать схему по изъятию российских активов, но эта инициатива обернулась унижением для евробюрократии. Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по требованию Банка России взыскать с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей убытков.

    16 января 2026, 00:15 • Новости дня
    Захарова прокомментировала высказывания ведущего Соловьёва

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга получила просьбу прокомментировать некоторые высказывания телерадиоведущего Владимира Соловьёва на тему международной политики.

    «Во-первых, речь идет о мнении журналиста, подчеркну – мнении. Во-вторых, мнение журналиста, телеведущего было высказано на частном канале «Соловьёв Лайф». В-третьих, я прочитала цитаты и опираюсь не на вырванные из контекста фразы, не на косвенную речь, а на прямую речь. Сформулировано это мнение было в виде вопроса. Там не было заявления, там был вопрос», – объяснила дипломат в ходе брифинга.

    Захарова обратила внимание на то, что анализируемые фразы Соловьёва были «явно и абсолютно очевидно в провокационном виде преподнесены «диванными аналитиками» чуть ли не как официальная позиция России». Она подчеркнула, что  такими манипуляциями заниматься «просто недопустимо».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьёва.


    15 января 2026, 16:10 • Новости дня
    Следствие попросило суд арестовать главврача новокузнецкой больницы
    Следствие попросило суд арестовать главврача новокузнецкой больницы
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие ходатайствовало о заключении под стражу отстраненного главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова.

    Представитель следствия сообщил на заседании, что требует ареста Хераскова сроком на один месяц и 27 суток, до 13 марта 2026 года, передает ТАСС.

    «На основании изложенного ходатайствую перед Центральным районным судом города Новокузнецка об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого», – заявил он.

    Напомним, отстраненному главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталию Хераскову предъявлено обвинение в халатности.

    16 января 2026, 02:11 • Новости дня
    Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус «истерии вокруг Ирана»
    Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус «истерии вокруг Ирана»
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    На заседании СБ ООН по ситуации в Иране российский постпред при организации Василий Небензя во время выступления призвал коллег обратить внимание на то, как США нагнетают напряженность и разжигают истерию вокруг Ирана.

    Небензя начал речь с того, что напомнил, как с конца декабря 2025 года мир наблюдает за нагнетанием напряженности и истерии вокруг Ирана в исполнении США, которые к тому же заявляют, что «помощь уже в пути».

    «Причем в своих официальных заявлениях Вашингтон даже не пытался камуфлировать истинные причины т.н. «обеспокоенности» внутриполитической обстановкой в стране, угрожая новыми ударами по Ирану», – отметил дипломат в речи.

    Небензя указал на то, как американская сторона и её «группа поддержки» активно используют экономические и социальные проблемы простых иранцев, возникшие по причине незаконного санкционного давления на страну со стороны западных государств, для нагнетания общественной напряженности и дестабилизации внутриполитической обстановки.

    «Наши западные коллеги не чураются использования СБ в качестве инструмента продвижения своей оторванной от реальности повестки. Наибольшую обеспокоенность вызывает агрессивный курс Вашингтона на использование военной силы и угроз ее применения в отношении ИРИ. Осуждаем подобные действия, какими бы аргументами они ни обставлялись, как представляющие собой грубейшее нарушение международного права и Устава ООН», – выразил дипломат позицию Москвы.

    Он настоятельно призвал «горячие головы» в Вашингтоне и других столицах одуматься и не допустить трагедии июня 2025 года, когда американо-израильская агрессия едва не обернулась ядерной катастрофой с неизбежными гуманитарными и экологическими последствиями.

    «Требуем от США и их единомышленников отказаться от очередных безрассудных решений и шагов, в том числе в отношении ядерных объектов», – призвал российский постпред.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал помощь протестующим в Иране и отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия. Затем он заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    При этом Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Трампа не наносить удар по Ирану, сообщило в четверг AFP.

    15 января 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД высмеял попытки Совета Европы наказать Россию за «Орешник»

    Захарова заявила о провале идей Совета Европы по наказанию России за «Орешник»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки Совета Европы ввести меры против России после удара по целям подо Львовом, по мнению МИД, обречены на провал и осмеяние.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативы Совета Европы по отношению к России после удара «Орешником» по целям подо Львовом, передает РИА «Новости». Она отметила, что любые попытки «наказать» Россию или ввести против нее санкции обречены на неудачу и станут предметом насмешек.

    Захарова заявила: «Попытки, как они там говорят, наказать Россию или что там с нами сделать еще… В угол поставить? Они обречены на провал, ну и на осмеяние, не могу от себя не добавить».

    Дипломат добавила, что действия оппонентов из Страсбурга не повлияют на ситуацию, поскольку Россия приняла решение о выходе из Совета Европы и теперь не видит смысла комментировать подобные заявления с правовой точки зрения.

    По словам Захаровой, Совет Европы полностью поддерживает «преступный киевский режим» и проявляет двойные стандарты в отношении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для Киева теперь важна не победа, а выживание.

    А глава британского Минобороны Джон Хили рассказал, что во время визита в Киев едва не попал под удар «Орешника».

    Ранее Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    15 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Главврачу новокузнецкой больницы предъявили обвинение в халатности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отстраненному главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталию Хераскову предъявлено обвинение в халатности, которая, по данным следствия, привела к смерти двух и более человек.

    Такое заявление было сделано на судебном заседании по вопросу о мере пресечения для Хераскова, передает ТАСС.

    «15 января 2026 года Хераскову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек)», – сообщил представитель следствия.

    Ранее главный реаниматолог роддома Новокузнецка отказался признавать вину по делу о гибели девяти младенцев.

    Потерпевшими по делу о гибели младенцев в Новокузнецке признали девять матерей.

    15 января 2026, 13:41 • Новости дня
    Пашинян призвал Россию принять решение по дороге в Турцию и Азербайджан

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости скорейшего восстановления железнодорожного сообщения с Турцией и Азербайджаном и ждет решения России по этому вопросу.

    Вопрос восстановления железнодорожных путей из Армении к границам с Азербайджаном и Турцией обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    По словам Никола Пашиняна, вице-премьер Армении также говорил на эту тему с заместителем председателя правительства России. Пашинян подчеркнул, что армянская сторона ожидает реакции российских партнеров и выразил надежду, что решение будет принято в ближайшее время.

    Премьер отметил, что после подписания рамочного соглашения между Арменией и США по реализации проекта TRIPP, армянское руководство настаивает на скорейшем начале восстановительных работ. «Надлежащий срок – сейчас, и наше желание, чтобы это было сделано сейчас», – заявил Пашинян, добавив, что информирование о происходящих процессах будет происходить по мере продвижения проекта.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился с просьбой к России восстановить железнодорожные пути из Ерасха и Ахурика для возобновления сообщения с Азербайджаном и Турцией.

    Россия заявила о готовности обсудить с Ереваном параметры инициативы «маршрута Трампа» и возможное участие российской стороны.

    Пашинян подчеркнул, что все действия по эксплуатации проекта будут реализованы на основе принципа взаимности.

