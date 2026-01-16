Певцов объяснил «творческую импотенцию» из-за ремейков в российском кино

Tекст: Катерина Туманова

«Возвращение к советскому прошлому – это творческая импотенция прежде всего», – поделился Певцов с ТАСС мнением о множестве новых экранизаций советских фильмов и мультфильмов.

Он подчеркнул, что вопрос не в отсутствии талантливых режиссеров или сценаристов, а в коммерческом подходе к кинопроизводству.

«При том, что идеи новые есть, и режиссеры есть, и сценарии есть. Но у них проблема и получить деньги, и пробиться, и в конечном итоге получить прокат», – отметил депутат.

Певцов назвал такую практику циничной попыткой заработать на проверенных временем советских франшизах, несмотря на наличие свежих сценариев и творческих кадров.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Певцов в декабре 2025 года уже называл творческой импотенцией причину популярности у современных деятелей кино ремейков на советские хиты. Он даже охарактеризовал большую часть современных сериалов организованным сатанизмом.

При этом британская Guardian включила «Иронию судьбы» в перечень лучших новогодних фильмов. А газета ВЗГЛЯД с журналистом Антоном Крыловым разбиралась, почему в нашем репертуаре так много ремейков.