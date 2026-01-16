Прилепин не поверил в запоздалые признания пытавшегося его убить преступника

Tекст: Катерина Туманова

Писатель и подполковник Захар Прилепин не верит в запоздалые признания исполнителя покушения на него.

«Я ничего не знаю. Более того: и не слишком хочу знать, потому что в запоздалые признания убийцы не слишком верю. Да и что изменится от того, что мы возбудим очередное уголовное дело, касающееся человека, живущего в той стране, с которой мы собираемся заключить перемирие?» – сказал он ТАСС.

Ранее стало известно, что исполнитель покушения на Прилепина назвал следствию организатора преступления. Дело в отношении предполагаемого заказчика выделено в отдельное производство. По данным Верховного суда, убийство Владлена Татарского и покушение на Прилепина были организованы одним лицом, сотрудником СБУ Украины.

Прилепин напомнил, что бывший глава СБУ публично заявлял о своей причастности к подготовке теракта против него. Следствие установило, что в июле 2022 года сотрудники СБУ за 145 тыс. рублей привлекли гражданина Украины Александра Пермякова (включен в перечень террористов и экстремистов в России) к совершению покушения.

Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств и наружному наблюдению, получил средства связи, оружие, взрывчатку и поддельный паспорт гражданина Казахстана.



Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года Пермякова приговорили к пожизненному заключению за покушение на Прилепина. Суд установил организатора покушения на Прилепина и убийства Татарского.