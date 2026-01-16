В Петербурге вызволили застрявшего на 17 дней в дымоходе кота

Tекст: Катерина Туманова

«Поймали! Рыжего из дымохода на Чайковского вытащили волонтёры «Кошкиспас». В общей сложности он просидел там 17 дней», – радостно сообщили спасателя кота в Telegram-канале «ЗвероПятница».

Как рассказывали ранее волонтёры «Кошкиспас», мехового затейника, который забрался в дымоход камина в центре Петербурга, спасали две недели.

Зверь засел в квартире на Чайковского в конце декабря: стресс от передержки заставил его искать укрытие в комнате с четырёхметровыми потолками.

«В соседнем помещении за обоями нашли заслонку, открыли и, засунув руку по плечо, смогли посмотреть не только вверх, но и нашли переход вниз, спустили камеру по шахте и увидели кота», – рассказали спасатели «Кошкиспаса».

Они прорезали отверстие под потолком и стали караулить с крыши, но кот прятался и порой по пять часов заставлял людей его тщетно ждать. Даже корм не помогал, пока, наконец, 15 января, не произошло спасение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москве спасли замурованных при ремонте теплотрассы кошек. Для спасения животных участок пришлось раскапывать вручную. В августе для спасения кота в Петербурге выделили патрульный катер. Медвежонка спасли из резервуара с рыбными отходами на Камчатке.