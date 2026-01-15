Офтальмолог подтвердила версию Елисейского дворца о красном глазе Макрона

Офтальмолог Шилова подтвердила версию Елисейского дворца о глазе Макрона

Tекст: Катерина Туманова

«Это классическая картина субконъюнктивального кровоизлияния. Говоря простым языком, это разрыв мелкого сосуда под слизистой оболочкой глаза. Выглядит это действительно устрашающе. Глаз заливается кровью, становится красным, иногда появляется небольшая отёчность. Но для самого зрения это состояние, как правило, совершенно безопасно», – заявила врач RT.

Шилова добавила, что появление такого кровоизлияния может быть связано с резким скачком артериального давления, сильным физическим перенапряжением, хронической усталостью или ломкостью сосудов. По ее словам, такая проблема не требует изоляции, не является инфекцией и не мешает зрению – это исключительно косметический дефект.

«Скорее всего, организм президента таким образом подал сигнал о перегрузке. Сосуд лопнул от напряжения, но угрозы здоровью глаз нет», – отметила специалист.

Как писала ранее газета ВЗЛЯД, во время обращения к военным французский президент Эммануэль Макрон появился с заметным покраснением глаза, вызвав волну обсуждений в соцсетях.