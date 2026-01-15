Минздрав указал на 18 госпитализированных после ЧП в Сыктывкаре человек

Tекст: Катерина Туманова

«По оперативным данным, в больницы госпитализированы 18 пострадавших в инциденте в Сыктывкаре. Состояние четверых – крайне тяжёлое, еще пятеро – в тяжёлом состоянии, трое в состоянии средней степени тяжести», – приводит ТАСС сообщение помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что министерство проводит телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров, чтобы решать вопрос об эвакуации пострадавших в федеральные клиники.

«Все пострадавшие получают всю необходимую помощь в полном объеме. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», – добавил Кузнецов.

Ранее администрация Республики Коми в Telegram-канале сообщила, что ЧП произошло из-за взрыва свето-шумовой гранаты.

«Сегодня при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали 9 человек. Еще 200 пришлось эвакуировать из-за сильного задымления. На месте работали 10 бригад скорой медицинской помощи, две из которых - реанимационные», – сказано в сообщении.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате происшествия в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре восемь человек были доставлены в медицинские учреждения, еще один отказался от госпитализации. После взрыва в административном здании МВД Сыктывкара возбудили уголовное дело.